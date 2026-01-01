Modernizando el modo en que se comunican los equipos

Liberty Mutual es una de las mayores aseguradoras del mundo. Sus productos digitales consiguen que las vidas de sus clientes sean más seguras y eficientes, y su equipo de tecnología confía en Slack para organizar la comunicación y los flujos de trabajo que necesitan para llevar dichos productos al mercado.
Inspirando un trabajo conectado y una colaboración orientada
Slack se adapta a la organización de los negocios, proporcionándoles espacios de trabajo interconectados que reflejan la forma en la que ya trabajan sus equipos.
Liberty Mutual tiene 634 espacios de trabajo en Enterprise Grid de Slack, un plan diseñado especialmente pensando en la capacidad de escala, la seguridad y las necesidades en cuanto a conformidad de las organizaciones de gran tamaño. Con Slack, Liberty Mutual crea lugares compartidos para el trabajo en equipo y la búsqueda de consenso: cualquier miembro puede entrar en los canales de toda la empresa para ofrecer actualizaciones, preguntar y comparar notas, mientras que los canales cerrados ayudan a mantener centradas las conversaciones y la labor de los grupos pequeños.
Resolución de problemas en tiempo real
Gracias a la capacidad de centralizar el trabajo —y de mantener las conversaciones orientadas—, Slack ayuda a los equipos de Liberty Mutual a ser más rápidos y autónomos, y a tener mayores conocimientos, permitiendo:
- Acceso a expertos: El canal #javascript-enterprise de Liberty Mutual en Slack reúne a los expertos en ingeniería de la empresa, de modo que pueden acceder a la información que necesitan para revisar, intervenir y solucionar los errores con rapidez.
- Gestión de la carga de trabajo: Los mánagers pueden publicar nuevas solicitudes o "tickets" en #entrante para determinar quién puede hacer frente a nuevos esfuerzos, preguntas y solicitudes.
- Informe de incidencias en directo: El canal #comentarios-desarrollador ofrece una comunidad en la que los desarrolladores colaboran para resolver las incidencias durante las implementaciones en la nube a gran escala. Esto ha reducido de forma drástica la necesidad de reuniones en persona simplemente para informar sobre incidencias.
- Escalamiento en tiempo real: Mediante integraciones con Jira y RSS, el equipo puede permanecer al tanto de nuevos informes sobre errores, cambios de estado y cualquier posible amenaza a la seguridad, todo ello desde Slack.
- Resolución de problemas en la comunidad: Los desarrolladores proporcionan asistencia en un canal de Slack, en el que comparten cómo han resuelto problemas técnicos. Hay otro canal con el mismo objetivo para los desarrolladores que se enfrentan a desafíos de aprendizaje gamificados de Blockchain.
- Comunicación ágil Slack ofrece a los equipos de Liberty Mutual con metodologías ágiles la capacidad de conversar en tiempo real desde múltiples puntos geográficos.
- Comentarios y sugerencias en un solo lugar: Un grupo dirigido a los empleados recopila las ideas de mejora, los informes sobre errores y otros tipos de sugerencias en un canal abierto.