Modernizando el modo en que se comunican los equipos

Liberty Mutual es una de las mayores aseguradoras del mundo. Sus productos digitales consiguen que las vidas de sus clientes sean más seguras y eficientes, y su equipo de tecnología confía en Slack para organizar la comunicación y los flujos de trabajo que necesitan para llevar dichos productos al mercado.

Inspirando un trabajo conectado y una colaboración orientada

Slack se adapta a la organización de los negocios, proporcionándoles espacios de trabajo interconectados que reflejan la forma en la que ya trabajan sus equipos.

Liberty Mutual tiene 634 espacios de trabajo en Enterprise Grid de Slack, un plan diseñado especialmente pensando en la capacidad de escala, la seguridad y las necesidades en cuanto a conformidad de las organizaciones de gran tamaño. Con Slack, Liberty Mutual crea lugares compartidos para el trabajo en equipo y la búsqueda de consenso: cualquier miembro puede entrar en los canales de toda la empresa para ofrecer actualizaciones, preguntar y comparar notas, mientras que los canales cerrados ayudan a mantener centradas las conversaciones y la labor de los grupos pequeños.

Resolución de problemas en tiempo real

Gracias a la capacidad de centralizar el trabajo —y de mantener las conversaciones orientadas—, Slack ayuda a los equipos de Liberty Mutual a ser más rápidos y autónomos, y a tener mayores conocimientos, permitiendo: