Un modo de comunicación entre equipos más moderno

Liberty Mutual es una de las mayores aseguradoras del mundo. Sus productos digitales consiguen que las vidas de sus clientes sean más seguras y eficientes, y su equipo de tecnología confía en Slack para organizar la comunicación y los flujos de trabajo que necesitan para llevar dichos productos al mercado.
Inspirar la conexión y la colaboración orientada
Slack se adapta a la organización de los negocios, proporcionándoles espacios de trabajo interconectados que reflejan la forma en la que ya trabajan sus equipos.
Liberty Mutual tiene 634 espacios de trabajo en Enterprise Grid de Slack, un plan diseñado especialmente teniendo en cuenta las necesidades de escala, seguridad y cumplimiento normativo de las organizaciones de gran tamaño. Con Slack, Liberty Mutual crea lugares compartidos para el trabajo en equipo y la búsqueda de consenso: cualquier miembro puede entrar en los canales de toda la empresa para ofrecer actualizaciones, preguntar y comparar notas, mientras que los canales privados ayudan a mantener orientadas las conversaciones y la labor de los grupos pequeños.
Resolución de problemas en tiempo real
Gracias a la capacidad de centralizar el trabajo —y de mantener las conversaciones orientadas—, Slack ayuda a los equipos de Liberty Mutual a ser más rápidos, más autónomos y a tener mayores conocimientos mediante las siguientes funcionalidades:
- Acceso a expertos. El canal #javascript-enterprise de Liberty Mutual en Slack reúne a los expertos en ingeniería de la empresa, de modo que pueden acceder a la información que necesitan para revisar, intervenir y solucionar los errores con rapidez.
- Administración de la carga de trabajo. Los administradores pueden publicar nuevas solicitudes o "tickets" en #incoming para determinar quién puede hacer frente a nuevos esfuerzos, preguntas y solicitudes.
- Informe de incidencias en directo. El canal #developer-feedback ofrece una comunidad en la que los desarrolladores colaboran para resolver las incidencias durante las implementaciones en la nube a gran escala. Esto redujo de forma drástica la necesidad de reuniones en persona simplemente para informar sobre incidencias.
- Escalamiento en tiempo real. Mediante las integraciones con Jira y RSS, el equipo puede permanecer al tanto de nuevos informes de errores, cambios de estado y cualquier posible amenaza a la seguridad, todo ello desde Slack.
- Resolución de problemas en la comunidad. Los desarrolladores proporcionan asistencia técnica en un canal de Slack, en el que intercambian consejos del tipo "así resolví esto". Otro canal, en el que los desarrolladores se enfrentan a desafíos de aprendizaje gamificados de Blockchain, sirve para lo mismo.
- Agilidad entre distintas ubicaciones. Slack ofrece a los equipos de Liberty Mutual la agilidad de conversar en tiempo real mientras trabajan en diferentes oficinas.
- Recopilación de comentarios. Un grupo monitorizado por los empleados recopila las ideas de mejora, los informes sobre errores y otros tipos de comentarios en un canal público.