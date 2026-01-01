사내 커뮤니케이션을 현대화합니다

Liberty Mutual은 세계에서 가장 큰 보험사 중 하나입니다. Liberty Mutual은 고객의 삶을 더 안전하고 효율적으로 만들어 주는 디지털 제품을 제공합니다. 기술 팀은 Slack을 사용하여 이러한 제품을 시장에 출시하는 데 필요한 커뮤니케이션 및 워크플로를 구성합니다.
영감을 주는 소통 및 집중적인 협업
Slack은 팀의 기존 협업 방식이 반영된 상호 연결된 워크스페이스와 비즈니스 구성 방식에 맞춰 조정할 수 있는 기능을 제공합니다.
Liberty Mutual은 대규모 조직의 확장, 보안 및 규정 준수에 맞춰 특별히 설계된 Slack의 Enterprise Grid에 634개의 워크스페이스를 보유하고 있습니다. Liberty Mutual은 Slack을 사용하여 팀워크를 다지고 합의를 도출하는 데 사용할 공유 채널을 만듭니다. 누구나 이러한 전사적인 채널에 들어가 업데이트 정보를 제공하고, 질문하고, 메모를 비교할 수 있습니다. 또한 비공개 채널을 통해 소규모 그룹이 대화와 작업을 계속 집중적으로 진행할 수 있도록 지원합니다.
실시간으로 이루어지는 문제 해결
Slack은 업무를 중앙에서 관리하고 대화에 집중할 수 있도록 지원합니다. Slack은 다음을 통해 Liberty Mutual의 팀이 업무 속도를 높이고, 더 많은 지식을 습득하고, 자율화를 강화할 수 있도록 돕습니다.
- 전문가 활용: Liberty Mutual의 #javascript-enterprise Slack 채널은 회사의 엔지니어링 전문가들이 모이는 채널로, 여기서는 버그 수정을 검토, 분류 및 배포하는 데 필요한 정보에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
- 워크로드 관리: 관리자는 새로운 요청 또는 티켓을 #incoming에 포스트하여 새로운 작업, 질문 및 요청을 해결할 수 있는 작업자를 결정할 수 있습니다.
- 실시간 문제 보고: #developer-feedback 채널은 대규모 클라우드 구현과 관련된 문제를 해결하기 위해 개발자들이 협업할 수 있는 커뮤니티를 제공합니다. 이 채널 덕분에 단지 문제를 보고하기 위해 열리는 실시간 회의가 줄어들었습니다.
- 실시간 에스컬레이션: 팀은 Jira 및 RSS 통합을 사용해 새로운 버그 보고서, 상태 변경 사항 및 잠재적인 보안 위협 등을 모두 Slack에서 파악할 수 있습니다.
- 커뮤니티 문제 해결: 개발자들이 Slack 채널에 “내가 이 문제를 해결한 방법”을 서로 공유하여 기술 지원을 제공합니다. 또 다른 채널은 개발자들이 게임 요소가 적용된 블록체인 학습 문제를 해결하는 데 사용됩니다.
- 거리와 관계없이 발휘되는 민첩성: Liberty Mutual의 애자일 팀은 Slack을 통해 실시간으로 대화할 수 있으며 멀리 떨어진 곳에서도 함께 일할 수 있습니다.
- 피드백 수집: 직원 대면 그룹이 공개 채널에서 기능 개선 아이디어, 버그 보고서 및 그 밖의 유형의 피드백을 수집합니다.