사내 커뮤니케이션을 현대화합니다

Liberty Mutual은 세계에서 가장 큰 보험사 중 하나입니다. Liberty Mutual은 고객의 삶을 더 안전하고 효율적으로 만들어 주는 디지털 제품을 제공합니다. 기술 팀은 Slack을 사용하여 이러한 제품을 시장에 출시하는 데 필요한 커뮤니케이션 및 워크플로를 구성합니다.

영감을 주는 소통 및 집중적인 협업

Slack은 팀의 기존 협업 방식이 반영된 상호 연결된 워크스페이스와 비즈니스 구성 방식에 맞춰 조정할 수 있는 기능을 제공합니다.

Liberty Mutual은 대규모 조직의 확장, 보안 및 규정 준수에 맞춰 특별히 설계된 Slack의 Enterprise Grid에 634개의 워크스페이스를 보유하고 있습니다. Liberty Mutual은 Slack을 사용하여 팀워크를 다지고 합의를 도출하는 데 사용할 공유 채널을 만듭니다. 누구나 이러한 전사적인 채널에 들어가 업데이트 정보를 제공하고, 질문하고, 메모를 비교할 수 있습니다. 또한 비공개 채널을 통해 소규모 그룹이 대화와 작업을 계속 집중적으로 진행할 수 있도록 지원합니다.

실시간으로 이루어지는 문제 해결

Slack은 업무를 중앙에서 관리하고 대화에 집중할 수 있도록 지원합니다. Slack은 다음을 통해 Liberty Mutual의 팀이 업무 속도를 높이고, 더 많은 지식을 습득하고, 자율화를 강화할 수 있도록 돕습니다.