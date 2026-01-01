Modernizzazione delle procedure di comunicazione dei team

Liberty Mutual è una delle maggiori compagnie assicurative al mondo. I loro prodotti digitali aumentano la sicurezza e l’efficienza della vita dei clienti e il team tecnico si affida a Slack per organizzare la comunicazione e i workflow necessari per immettere i prodotti sul mercato.
Connessione stimolante e collaborazione mirata
Slack si adatta al modo in cui le aziende sono organizzate, fornendo aree di lavoro interconnesse che riflettono le modalità di collaborazione dei team.
Liberty Mutual ha 634 aree di lavoro in Enterprise Grid di Slack, concepite nello specifico per le esigenze di scalabilità, sicurezza e conformità delle organizzazioni di grandi dimensioni. Con Slack, Liberty Mutual crea luoghi condivisi per il lavoro in team e la creazione del consenso: chiunque può accedere ai canali a livello aziendale e fornire aggiornamenti, porre domande e confrontare note, mentre i canali privati consentono a gruppi più ristretti di portare avanti e concentrarsi su conversazioni e attività specifiche.
Risoluzione dei problemi in tempo reale
Grazie alla possibilità di centralizzare il lavoro e rendere le conversazioni mirate, Slack aiuta i team di Liberty Mutual a diventare più veloci, più informati e più autonomi grazie agli aspetti seguenti.
- Accessibile agli esperti: Il canale Slack #javascript-enterprise (javascript-azienda) di Liberty Mutual riunisce gli esperti tecnici dell’azienda, che possono accedere rapidamente alle informazioni di cui hanno bisogno per esaminare, valutare e implementare le correzioni dei bug.
- Gestione dei carichi di lavoro: I manager possono postare nuove richieste o nuovi ticket sul canale #incoming (in entrata) per determinare chi ha la capacità di affrontare nuovi carichi di lavoro e nuove domande e richieste.
- Segnalazione immediata dei problemi: Il canale #developer-feedback (feedback-sviluppatori) rappresenta una community in cui gli sviluppatori collaborano alla risoluzione di problemi per le implementazioni cloud su larga scala. In questo modo si è ridotta drasticamente la necessità di riunioni dal vivo con il solo scopo di segnalare i problemi.
- Escalation in tempo reale: Grazie alle integrazioni con Jira e RSS, il team è costantemente aggiornato sulle segnalazioni di nuovi bug, sulle modifiche dello stato e su qualsiasi potenziale minaccia alla sicurezza, direttamente in Slack.
- Risoluzione dei problemi della community: Gli sviluppatori forniscono assistenza tecnica in un canale Slack, scambiandosi suggerimenti del tipo: “Ecco come ho risolto questo problema”. Un altro canale ha lo stesso scopo per gli sviluppatori che affrontano sfide di apprendimento Blockchain tramite meccanismi di gioco.
- Agilità tra località diverse: Slack consente ai team che utilizzano la metodologia Agile di avere conversazioni in tempo reale anche quando lavorano in uffici diversi.
- Raccolta di feedback: Un gruppo rivolto ai dipendenti raccoglie idee per l'ottimizzazione, segnalazioni di bug e altri tipi di feedback in un canale pubblico.