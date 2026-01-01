Modernizzazione delle procedure di comunicazione dei team

Liberty Mutual è una delle maggiori compagnie assicurative al mondo. I loro prodotti digitali aumentano la sicurezza e l’efficienza della vita dei clienti e il team tecnico si affida a Slack per organizzare la comunicazione e i workflow necessari per immettere i prodotti sul mercato.

Connessione stimolante e collaborazione mirata

Slack si adatta al modo in cui le aziende sono organizzate, fornendo aree di lavoro interconnesse che riflettono le modalità di collaborazione dei team.

Liberty Mutual ha 634 aree di lavoro in Enterprise Grid di Slack, concepite nello specifico per le esigenze di scalabilità, sicurezza e conformità delle organizzazioni di grandi dimensioni. Con Slack, Liberty Mutual crea luoghi condivisi per il lavoro in team e la creazione del consenso: chiunque può accedere ai canali a livello aziendale e fornire aggiornamenti, porre domande e confrontare note, mentre i canali privati consentono a gruppi più ristretti di portare avanti e concentrarsi su conversazioni e attività specifiche.

Risoluzione dei problemi in tempo reale

Grazie alla possibilità di centralizzare il lavoro e rendere le conversazioni mirate, Slack aiuta i team di Liberty Mutual a diventare più veloci, più informati e più autonomi grazie agli aspetti seguenti.