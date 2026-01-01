Modernisierung von Team‑Kommunikation

Liberty Mutual ist einer der größten Versicherer der Welt. Die digitalen Produkte des Unternehmens machen das Leben seiner Kunden sicherer und effizienter. Dabei verlässt sich das Tech-Team von Liberty Mutual auf Slack, um die Kommunikation und Arbeitsabläufe zu organisieren, welche die Grundlage für die Markteinführung dieser Produkte sind.

Inspirierende Verbindungen und konzentrierte Zusammenarbeit

Slack passt sich der Organisationsstruktur von Unternehmen an und bietet miteinander verbundene Workspaces, welche die bereits bestehende Zusammenarbeit von Projekt-Teams widerspiegeln.

Liberty Mutual verfügt über insgesamt 634 Workspaces auf dem Enterprise Grid von Slack, was speziell mit Blick auf die Anforderungen von Konzernen in puncto Skalierbarkeit, Sicherheit und Compliance entwickelt wurde. Mit Slack schafft Liberty Mutual gemeinsam genutzte Orte für Teamwork und Konsensfindung. Alle können unternehmensweiten Channels beitreten, um Updates bereitzustellen, Fragen zu stellen und Erfahrungen auszutauschen. Daneben helfen geschlossene Channels dabei, bei Unterhaltungen und Projekten von kleineren Gruppen den Fokus zu bewahren.

Problemlösung in Echtzeit

Mit der Fähigkeit, Arbeit zu zentralisieren und Unterhaltungen zielgerichtet zu gestalten, hilft Slack den Projekt-Teams von Liberty Mutual, schneller, kompetenter und selbstständiger zu werden. Erreicht wird das durch die folgenden Faktoren: