团队沟通方式的现代化

Liberty Mutual 是世界上最大的保险提供商之一。 他们的数字产品使客户的生活更加安全和高效，技术团队依靠 Slack 来组织将这些产品推向市场所需的沟通和工作流程。
鼓舞人心的联系和专注的合作
Slack 适应企业的组织方式，提供反映团队协作方式的互联工作区。
Liberty Mutual 在 Slack 的 Enterprise Grid 上有 634 个工作区，专门为大型组织的扩展、安全性和法规遵从性需求而设计。通过 Slack，Liberty Mutual 为团队合作和建立共识创造了共享的空间 - 任何人都可以进入公司范围的频道提供更新、提问和交换意见，而私人频道有助于在较小的群体中保持对话和工作重点。
实时解决问题
凭借集中工作和保持对话集中的能力，Slack 通过实现以下目标，帮助 Liberty Mutual 的团队变得更快、更博学和更自主：
- 访问专家： Liberty Mutual 的 #javascript-enterprise Slack 频道汇集了该公司的工程专家，他们可以快速访问审查、分类和部署程序错误修复所需的信息。
- 工作量管理： 经理可以向 #incoming 发布新的请求或工单，以帮助确定谁有能力处理新的工作、问题和请求。
- 实时问题报告： #developer-feedback 频道提供了一个社区，开发人员可以在其中合作解决大规模云实施的问题。这大大减少了仅为了报告问题而召开现场会议的需要。
- 实时上报： 使用 Jira 和 RSS 集成，团队可以掌握新的程序错误报告、状态变化和任何潜在的安全威胁 - 所有这些都在 Slack 中。
- 解决社区问题： 开发人员在 Slack 频道中提供技术援助，互相提供“我是这样解决的”提示。另一个频道为开发人员应对游戏化区块链学习挑战提供了相同的目的。
- 跨位置敏捷性： Slack 使 Liberty Mutual 的敏捷团队能够在不同的办公室工作时进行实时对话。
- 收集反馈： 面向员工的小组通过公共频道收集改进意见、程序错误报告和其他类型的反馈。