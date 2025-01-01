团队沟通方式的现代化

Liberty Mutual 是世界上最大的保险提供商之一。 他们的数字产品使客户的生活更加安全和高效，技术团队依靠 Slack 来组织将这些产品推向市场所需的沟通和工作流程。

鼓舞人心的联系和专注的合作

Slack 适应企业的组织方式，提供反映团队协作方式的互联工作区。

Liberty Mutual 在 Slack 的 Enterprise Grid 上有 634 个工作区，专门为大型组织的扩展、安全性和法规遵从性需求而设计。通过 Slack，Liberty Mutual 为团队合作和建立共识创造了共享的空间 - 任何人都可以进入公司范围的频道提供更新、提问和交换意见，而私人频道有助于在较小的群体中保持对话和工作重点。

实时解决问题

凭借集中工作和保持对话集中的能力，Slack 通过实现以下目标，帮助 Liberty Mutual 的团队变得更快、更博学和更自主：