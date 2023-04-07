Slack 轉包處理商 (已封存)
本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。
生效日期：2023 年 4 月 7 日
為支援 Slack 服務，Slack Technologies, LLC (或下列關係企業) 可能採用資料處理者存取特定客戶資料 (以下稱「協同處理者」)。本頁面提供有關協同處理者身分、所在地點及功能的重要資訊。本頁面未定義的用語，應適用客戶服務條款 (或客戶與 Slack 或 Slack 關係企業訂立的替代書面協議) (以下稱「合約」) 所載定義。
第三方
Slack 目前採用第三方協同處理者提供基礎架構服務，或協助我們提供客戶支援及電子郵件通知。Slack 在委託第三方協同處理者前，均針對其隱私、安全及保密措施進行盡職調查，並簽訂涵蓋相關義務的合約。
基礎架構協同處理者
Slack 可能採用以下協同處理者管理客戶資料，或提供協助服務運作的其他基礎架構：
|實體名稱
|處理目的
|複委託者的位置
|其他詳細資料
|Amazon Web Services, Inc.
|Slack 服務 (GovSlack 除外)：第三方託管供應商
|客戶可選取資料區域，但如這份說明中心文章所述，特定客戶資料可能會儲存在此資料區域以外的地區。德國地區的客戶資料會在法國備份，反之亦然。
|Amazon Web Services, Inc.
|Slack 服務 (GovSlack 除外)：可用性區域/Edge 伺服器的第三方託管供應商
|為提供優質服務並加快回應時間，客戶資料可能會傳輸至任何 Edge 區域，而這也會視情況而定 (例如 Slack 使用者的位置)。
|Amazon Web Services, Inc.
|GovSlack 服務：所有功能的託管供應商。
|美國
|客戶資料會儲存在 AWS US-GOV-EAST 執行個體上。Salesforce 可能會透過不同站點來轉送加密客戶資料的傳輸，這包括其任何 US AWS GovCloud 資料中心，但客戶資料只會儲存於 US-GOV-EAST 資料中心。
|Amazon Web Services, Inc.
|GovSlack 服務：所有功能的可用性區域/Edge 服務的託管供應商。
|美國
|為提供優質服務並加快回應時間，客戶資料可能會傳輸至任何 AWS GovCloud Edge 區域，而這也會視情況而定 (例如 Slack 使用者的位置)。
|Google LLC
|雲端服務供應商
|美國
|Slack 服務所傳送的電子郵件通知 (例如工作空間邀請) 由 Google Cloud 提供支援
其他協同處理者
Slack 可能採用以下協同處理者執行其他服務功能：
|實體名稱
|處理目的
|複委託者的位置
|Amazon Chime (由 Amazon Web Services, Inc. 提供)
|Slack 微型會議功能 (GovSlack 除外)：語音和視訊串流。
|Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert
|Slack 剪輯功能 (GovSlack 除外)：來源視訊轉換，以改良播放效果
|Amazon Transcribe (由 Amazon Web Services, Inc. 提供)
|Slack 微型會議和 Slack 剪輯功能 (GovSlack 除外)：Slack 微型會議和 Slack 剪輯的文字轉出
|Amazon Chime (由 Amazon Web Services, Inc. 提供)
|Slack 微型會議功能 (GovSlack)：語音和視訊串流。
|美國
|Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert
|Slack 剪輯功能 (GovSlack)：來源視訊轉換，以改良播放效果
|美國
|Amazon Transcribe (由 Amazon Web Services, Inc. 提供)
|Slack 微型會議和 Slack 剪輯功能 (GovSlack)：Slack 微型會議和 Slack 剪輯的文字轉出
|美國
|Zendesk, Inc.
|客戶支援工具的第三方服務供應商
|美國
|Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.)
|CDN
|全球
Slack 關係企業
Slack 亦可能根據客戶或授權使用者所在地區，以及所提供服務的性質，指派其關係企業擔任協同處理者，為客戶提供全部或部分服務。
更新
隨著業務發展與演進，我們委託的協同處理者亦可能變更。若有新協同處理者，我們將盡力在合約規定範圍內，通知客戶帳戶擁有者，並張貼於本頁面。請隨時查看本頁是否更新。