本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

生效日期：2023 年 4 月 7 日

為支援 Slack 服務，Slack Technologies, LLC (或下列關係企業) 可能採用資料處理者存取特定客戶資料 (以下稱「協同處理者」)。本頁面提供有關協同處理者身分、所在地點及功能的重要資訊。本頁面未定義的用語，應適用客戶服務條款 (或客戶與 Slack 或 Slack 關係企業訂立的替代書面協議) (以下稱「合約」) 所載定義。

第三方

Slack 目前採用第三方協同處理者提供基礎架構服務，或協助我們提供客戶支援及電子郵件通知。Slack 在委託第三方協同處理者前，均針對其隱私、安全及保密措施進行盡職調查，並簽訂涵蓋相關義務的合約。

基礎架構協同處理者

Slack 可能採用以下協同處理者管理客戶資料，或提供協助服務運作的其他基礎架構：

實體名稱 處理目的 複委託者的位置 其他詳細資料 Amazon Web Services, Inc. Slack 服務 (GovSlack 除外)：第三方託管供應商 美國

澳大利亞

加拿大

法國

德國

印度

日本

南韓

英國 客戶可選取資料區域，但如這份說明中心文章所述，特定客戶資料可能會儲存在此資料區域以外的地區。德國地區的客戶資料會在法國備份，反之亦然。 Amazon Web Services, Inc. Slack 服務 (GovSlack 除外)：可用性區域/Edge 伺服器的第三方託管供應商 美國

澳大利亞

德國

印度

愛爾蘭

日本

新加坡

南非

英國 為提供優質服務並加快回應時間，客戶資料可能會傳輸至任何 Edge 區域，而這也會視情況而定 (例如 Slack 使用者的位置)。 Amazon Web Services, Inc. GovSlack 服務：所有功能的託管供應商。 美國 客戶資料會儲存在 AWS US-GOV-EAST 執行個體上。Salesforce 可能會透過不同站點來轉送加密客戶資料的傳輸，這包括其任何 US AWS GovCloud 資料中心，但客戶資料只會儲存於 US-GOV-EAST 資料中心。 Amazon Web Services, Inc. GovSlack 服務：所有功能的可用性區域/Edge 服務的託管供應商。 美國 為提供優質服務並加快回應時間，客戶資料可能會傳輸至任何 AWS GovCloud Edge 區域，而這也會視情況而定 (例如 Slack 使用者的位置)。 Google LLC 雲端服務供應商 美國 Slack 服務所傳送的電子郵件通知 (例如工作空間邀請) 由 Google Cloud 提供支援

其他協同處理者

Slack 可能採用以下協同處理者執行其他服務功能：

實體名稱 處理目的 複委託者的位置 Amazon Chime (由 Amazon Web Services, Inc. 提供) Slack 微型會議功能 (GovSlack 除外)：語音和視訊串流。 美國

澳大利亞

巴西

加拿大

法國

德國

印度

愛爾蘭

義大利

日本

新加坡

南非

南韓

瑞典

英國 Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert Slack 剪輯功能 (GovSlack 除外)：來源視訊轉換，以改良播放效果 美國

澳大利亞

加拿大

法國

德國

印度

日本

南韓

英國 Amazon Transcribe (由 Amazon Web Services, Inc. 提供) Slack 微型會議和 Slack 剪輯功能 (GovSlack 除外)：Slack 微型會議和 Slack 剪輯的文字轉出 美國

澳大利亞

加拿大

法國

德國

印度

日本

南韓

英國 Amazon Chime (由 Amazon Web Services, Inc. 提供) Slack 微型會議功能 (GovSlack)：語音和視訊串流。 美國 Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert Slack 剪輯功能 (GovSlack)：來源視訊轉換，以改良播放效果 美國 Amazon Transcribe (由 Amazon Web Services, Inc. 提供) Slack 微型會議和 Slack 剪輯功能 (GovSlack)：Slack 微型會議和 Slack 剪輯的文字轉出 美國 Zendesk, Inc. 客戶支援工具的第三方服務供應商 美國 Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.) CDN 全球

注意：內容傳遞網路 (「CDN」) 用於將服務內容傳遞最佳化。CDN 是常用的分散式服務系統，可讓內容傳遞速度更快。請注意，如果 CDN 在表格中標示為「全球」，就能在任何國家/地區處理資料，不受客戶所在位置限制，為服務的終端使用者提供更完善的支援服務。

Slack 關係企業

Slack 亦可能根據客戶或授權使用者所在地區，以及所提供服務的性質，指派其關係企業擔任協同處理者，為客戶提供全部或部分服務。

更新

隨著業務發展與演進，我們委託的協同處理者亦可能變更。若有新協同處理者，我們將盡力在合約規定範圍內，通知客戶帳戶擁有者，並張貼於本頁面。請隨時查看本頁是否更新。