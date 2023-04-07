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Gültig ab: 7. April 2023

Zur Unterstützung der Bereitstellung unserer Services kann Slack Technologies, LLC (oder eines seiner unten aufgelisteten verbundenen Unternehmen) Datenverarbeiter mit Zugriff auf bestimmte Kundendaten (jeder ein „Unterauftragsverarbeiter“) hinzuziehen und nutzen. Diese Seite bietet wichtige Informationen über die Identität, den Standort und die Rolle jedes Unterauftragsverarbeiters. Auf dieser Seite verwendete, aber nicht definierte Begriffe haben die Bedeutung, die in den Kundenbedingungen oder ggf. einer vorrangigen schriftlichen Vereinbarung zwischen der Kundin oder dem Kunden und Slack bzw. einem oder mehreren verbundenen Unternehmen von Slack (der „Vereinbarung“) festgelegt ist.

Dritte

Slack nutzt derzeit externe Unterauftragsverarbeiter für Infrastruktur-Services und um uns bei der Bereitstellung von Kunden-Support und E-Mail-Benachrichtigungen zu unterstützen. Vor dem Hinzuziehen eines jedweden externen Unterauftragsverarbeiters lässt Slack die gebührende Sorgfalt walten, um dessen Datenschutz-, Sicherheits- und Vertraulichkeitspraktiken zu beurteilen, und schließt eine Vereinbarung über die für diesen geltenden Verpflichtungen ab.

Unterauftragsverarbeiter für Infrastruktur

Slack kann folgende Unterauftragsverarbeiter für das Hosting von Kundendaten oder die Bereitstellung sonstiger Infrastruktur nutzen, die die Bereitstellung unserer Services unterstützt.

Name der Organisation Zweck der Verarbeitung Standorte von Unterverarbeitern Weitere Details Amazon Web Services, Inc. Slack-Dienste (außer GovSlack): Externer Hosting-Provider USA

Australien

Kanada

Frankreich

Deutschland

Indien

Japan

Südkorea

Vereinigtes Königreich Kund:innen haben die Möglichkeit, eine Datenregion auszuwählen, aber wie in diesem Support-Center-Artikel beschrieben, werden bestimmte Kundendaten unter Umständen außerhalb dieser Datenregion gespeichert. Kundendaten aus der Region Deutschland werden in Frankreich gesichert und umgekehrt. Amazon Web Services, Inc. Slack-Dienste (außer GovSlack): Externer Hosting-Provider Externer Hosting-Provider für Verfügbarkeits-Zonen/Edge-Server USA

Australien

Deutschland

Indien

Irland

Japan

Singapur

Südafrika

Vereinigtes Königreich Customer Data may be transmitted through any Edge region to provide better and faster service response time, depending, for example, on the location of Slack Users. Amazon Web Services, Inc. GovSlack-Dienste: Hosting-Provider für alle Funktionen. USA Die Kundendaten werden auf der Instanz AWS US-GOV-EAST gespeichert. Salesforce kann die Übertragung von verschlüsselten Kundendaten über verschiedene Punkte leiten, einschließlich eines seiner US AWS GovCloud-Rechenzentren, aber die Speicherung von Kundendaten ist auf das US-GOV-EAST-Rechenzentrum beschränkt. Amazon Web Services, Inc. GovSlack-Dienste: Hosting-Provider für Availability Zones/Edge-Server für alle Funktionen USA Kundendaten können durch eine beliebige AWS GovCloud Edge-Region übertragen werden, um, z. B. abhängig vom Standort der Slack-Benutzer:innen bessere und schnellere Reaktionszeiten von Diensten zu bieten. Google LLC Cloud-Service-Anbieter USA Email notifications (e.g.,workspace invitations) sent by the Slack services are powered by Google Cloud

Sonstige Unterauftragsverarbeiter

Slack kann folgende Unterauftragsverarbeiter für die Bereitstellung sonstiger Funktionen des Service einsetzen:

Name der Organisation Zweck der Verarbeitung Standorte von Unterverarbeitern Amazon Chime (von Amazon Web Services, Inc.) Funktionen von Slack Huddles (außer GovSlack): Audio- und Video-Streams. USA

Australien

Brasilien

Kanada

Frankreich

Deutschland

Indien

Irland

Italien

Japan

Singapur

Südafrika

Südkorea

Schweden

Vereinigtes Königreich Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert Funktionen von Video- und Sprachnachrichten in Slack (außer GovSlack): Konvertierung des Quellvideos für verbesserte Wiedergabe USA

Australien

Kanada

Frankreich

Deutschland

Indien

Japan

Südkorea

Vereinigtes Königreich Amazon Transcribe (von Amazon Web Services, Inc.) Funktionen von Slack Huddles und Video- und Sprachnachrichten in Slack (außer GovSlack): Transkripte für Slack Huddles und Video- und Sprachnachrichten in Slack USA

Australien

Kanada

Frankreich

Deutschland

Indien

Japan

Südkorea

Vereinigtes Königreich Amazon Chime (von Amazon Web Services, Inc.) Funktionen von Slack Huddles (GovSlack): Audio- und Video-Streams. USA Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert Funktionen von Video- und Sprachnachrichten in Slack (GovSlack): Konvertierung des Quellvideos für verbesserte Wiedergabe USA Amazon Transcribe (von Amazon Web Services, Inc.) Funktionen von Slack Huddles und Video- und Sprachnachrichten in Slack (GovSlack): Transkripte für Slack Huddles und Video- und Sprachnachrichten in Slack USA Zendesk, Inc. Third-party service provider of customer support tools USA Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.) CDN Global

Hinweis: Content Delivery Networks („CDN“) werden verwendet, um die Bereitstellung von Inhalten für die Dienste zu optimieren. CDN sind verbreitet verwendete Systeme verteilter Dienste, mit denen die Übertragung von Inhalten beschleunigt wird. Beachten Sie, dass CDN, die in der Tabelle als „Global“ beschrieben werden, Daten unabhängig vom Standort der Kundin oder des Kunden zur besseren Unterstützung der Endbenutzerinnen und -benutzer der Dienste in jedem beliebigen Land verarbeiten können.

Verbundene Unternehmen von Slack

Abhängig vom geografischen Standort einer Kundin oder eines Kunden oder deren oder dessen autorisierten Benutzerinnen und Benutzern sowie von der Art der bereitgestellten Services kann Slack außerdem eines oder mehrere der verbundenen Unternehmen als Unterauftragsverarbeiter für die Bereitstellung einiger oder aller der einem Kunden gebotenen Services hinzuziehen.

Updates

Im Rahmen des Wachstums und der Entwicklung unseres Unternehmens können sich auch die von uns beauftragen Unterauftragsverarbeiter ändern. Wir werden uns bemühen, den Inhaber des Kunden-Accounts in dem Maße über etwaige neue Unterauftragsverarbeiter zu informieren, in dem dies gemäß der Vereinbarung erforderlich ist, sowie derartige Updates auch hier veröffentlichen. Bitte schaue hier regelmäßig nach Updates.