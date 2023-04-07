Fecha de entrada en vigor: 7 de abril de 2023

Para respaldar la prestación de nuestros servicios, Slack Technologies, LLC (o una de sus Afiliadas mencionadas más adelante) puede participar y utilizar encargados del procesamiento de datos con acceso a ciertos Datos del cliente (cada uno referido aquí como un "Subencargado"). En esta página se proporciona información importante acerca de la identidad, la ubicación y el rol de cada Subencargado. Los términos que se utilizan en esta página, pero que no presentan definición, tienen el significado establecido en los Términos de Servicio del Cliente (o, si corresponde, sustituyen el acuerdo por escrito entre el Cliente y Slack o la(s) filial(es) de Slack) (en adelante, el "Acuerdo").

Terceros

Actualmente, Slack utiliza Subencargados externos para proporcionar servicios de infraestructura y para ayudarnos a brindar atención al cliente y notificaciones por correo electrónico. Antes de contratar a un Subencargado externo, Slack realiza la diligencia debida para evaluar sus prácticas de privacidad, seguridad y confidencialidad, y celebra un acuerdo que implementa sus obligaciones aplicables.

Subencargados de infraestructura

Slack puede utilizar los siguientes Subencargados para alojar los datos del cliente o proporcionar otras infraestructuras que ayuden con la prestación de nuestros servicios:

Nombre de la entidad Finalidad del procesamiento Ubicación de los subprocesadores Información adicional Amazon Web Services, Inc. Servicios de Slack (sin incluir GovSlack): proveedor externo de alojamiento Estados Unidos

Australia

Canadá

Francia

Alemania

India

Japón

Corea del Sur

Reino Unido Los clientes pueden seleccionar una región de datos. No obstante, tal y como se describe en este artículo del Centro de ayuda, es posible que determinados datos del cliente se almacenen fuera de dicha región de datos. La copia de seguridad de los datos del cliente pertenecientes a la región de Alemania se realiza en Francia y viceversa. Amazon Web Services, Inc. Servicios de Slack (sin incluir GovSlack): proveedor de servicio externo de alojamiento para zonas de disponibilidad o servidores periféricos Estados Unidos

Australia

Alemania

India

Irlanda

Japón

Singapur

Sudáfrica

Reino Unido Los datos del cliente se pueden transmitir a través de cualquier región periférica para proporcionar un tiempo de respuesta del servicio mejorado o más veloz. Esto depende, por ejemplo, de la ubicación de los usuarios de Slack. Amazon Web Services, Inc. Servicios de GovSlack: proveedor de alojamiento para todas las funcionalidades. Estados Unidos Los datos del cliente se almacenan en la instancia AWS US-GOV-EAST. Es posible que Salesforce enrute la transmisión de datos cifrados del cliente a través de varios puntos, incluidos cualesquiera de sus centros de datos de AWS GovCloud en EE. UU. No obstante, el almacenamiento de los datos del cliente se limitará al centro de datos US-GOV-EAST. Amazon Web Services, Inc. Servicios de GovSlack: proveedor de alojamiento para zonas de disponibilidad o servidores periféricos para todas las funcionalidades. Estados Unidos Los datos del cliente se pueden transmitir a través de cualquier región periférica de AWS GovCloud para proporcionar un tiempo de respuesta del servicio mejorado y más veloz. Esto depende, por ejemplo, de la ubicación de los usuarios de Slack. Google LLC Proveedor de servicios en la nube Estados Unidos Las notificaciones que los servicios de Slack envían por correo electrónico (por ejemplo, las invitaciones a espacios de trabajo) funcionan con Google Cloud.

Otros Subencargados

Slack puede utilizar los siguientes Subencargados para realizar otras funciones de servicio:

Nombre de la entidad Finalidad del procesamiento Ubicación de los subprocesadores Amazon Chime (de Amazon Web Services, Inc.) Funcionalidad de las Juntas de Slack (sin incluir GovSlack): retransmisiones de audio y video. Estados Unidos

Australia

Brasil

Canadá

Francia

Alemania

India

Irlanda

Italia

Japón

Singapur

Sudáfrica

Corea del Sur

Suecia

Reino Unido Elemental MediaConvert de Amazon Web Services, Inc. Funcionalidad de los Clips de Slack (sin incluir GovSlack): conversión de video de origen para una reproducción mejorada. Estados Unidos

Australia

Canadá

Francia

Alemania

India

Japón

Corea del Sur

Reino Unido Amazon Transcribe (de Amazon Web Services, Inc.) Funcionalidad de Juntas de Slack y Clips de Slack (sin incluir GovSlack): transcripciones para Juntas de Slack y Clips de Slack Estados Unidos

Australia

Canadá

Francia

Alemania

India

Japón

Corea del Sur

Reino Unido Amazon Chime (de Amazon Web Services, Inc.) Funcionalidad de las Juntas de Slack (GovSlack): retransmisiones de audio y video. Estados Unidos Elemental MediaConvert de Amazon Web Services, Inc. Funcionalidad de los Clips de Slack (GovSlack): conversión de video de origen para una reproducción mejorada. Estados Unidos Amazon Transcribe (de Amazon Web Services, Inc.) Funcionalidad de Juntas de Slack y Clips de Slack (GovSlack): transcripciones para Juntas de Slack y Clips de Slack Estados Unidos Zendesk, Inc. Proveedor de terceros de herramientas para el servicio de atención al cliente Estados Unidos Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.) CDN Global

Nota: Para optimizar la distribución de contenido de los servicios, se usan redes de distribución de contenido (CDN, por sus siglas en inglés). Las CDN son sistemas de servicios distribuidos de uso común que agilizan la transmisión de contenido. Ten en cuenta que, si una CDN se describe en la tabla como “Global”, puede procesar datos en cualquier país, independientemente de la ubicación en que se encuentre el cliente, para brindar mejor asistencia a los usuarios finales de los servicios.

Afiliadas de Slack

Según la ubicación geográfica de un Cliente o sus Usuarios autorizados, y la naturaleza de los Servicios prestados, Slack también puede valerse de una o más de sus Afiliadas con carácter de Subencargado para brindar la totalidad o una parte de los Servicios prestados a un Cliente.

Actualizaciones

A medida que nuestra empresa crece y evoluciona, los Subencargados que utilizamos también pueden cambiar. Nos esforzaremos para proporcionar al propietario de la cuenta del Cliente una notificación sobre cualquier Subencargado nuevo en la medida requerida por el Acuerdo, junto con la publicación de dichas actualizaciones aquí. Consulte con frecuencia las actualizaciones.