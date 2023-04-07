本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

発効日 : 2023 年 4 月 7 日

当社サービスの配信を支援するため、Slack Technologies, LLC（または以下にリストされた Slack 関連会社の 1 つ）は特定の顧客データにアクセスできるデータプロセッサを援用し利用する場合があります（それぞれを「サブプロセッサ」と称する）。本ページには、各サブプロセッサの身元、ロケーションおよび役割についての重要な情報が記載されています。本ページに使用されてはいるが明確に定義されていない用語は、カスタマー向けサービス利用規約に規定されているか、あるいは該当する場合は、顧客と Slack または Slack の関連会社との契約書（「契約」）に優先する意味を持つものとします。

サードパーティ

Slack はインフラサービスを提供し、顧客サポートやメール通知を提供するのに役立てるためサードパーティのサブプロセッサを現在使用しています。サードパーティのサブプロセッサを援用する前に、Slack は彼らのプライバシー、セキュリティおよび秘密性に関する実践を評価する努力を行い、その適切な義務を実施する旨の契約を締結します。

インフラとしてのサブプロセッサ

Slack は顧客データをホストする、または当社サービスの配信に役立てる他のインフラを提供するために、次のようなサブプロセッサを使用する場合があります。

会社名 処理の目的 サブプロセッサの所在地 その他の詳細 Amazon Web Services, Inc. Slack サービス（GovSlack を除く） : サードパーティホスティングプロバイダー United States

オーストラリア

カナダ

フランス

ドイツ

インド

日本

韓国

英国 お客様はデータリージョンを選択できますが、ヘルプセンターのこの記事に説明されているように、一部の顧客データがこのデータリージョンの外に保存される場合があります。ドイツリージョンの顧客データはフランスでバックアップされ、その逆も当てはまります。 Amazon Web Services, Inc. Slack サービス（GovSlack を除く）: アベイラビリティゾーン / エッジサーバーのサードパーティホスティングプロバイダー United States

オーストラリア

ドイツ

インド

Ireland

日本

シンガポール

南アフリカ

英国 Customer Data may be transmitted through any Edge region to provide better and faster service response time, depending, for example, on the location of Slack Users. Amazon Web Services, Inc. GovSlack サービス : すべての機能のホスティングプロバイダー United States 顧客データは、AWS US-GOV-EAST インスタンスに保存されます。Salesforce は、暗号化された顧客データの送信を、米国の AWS GovCloud データセンターのいずれかを含む、さまざまなポイントを経由してルーティングする場合がありますが、顧客データの保存は US-GOV-EAST データセンターに限定されます。 Amazon Web Services, Inc. GovSlack サービス : アベイラビリティゾーン / すべての機能のエッジサーバーのホスティングプロバイダー United States サービス応答時間を向上させるため、顧客データは不特定の AWS GovCloud Edge リージョンを経由して送信される可能性があり、これは Slack ユーザーの所在地といった要素によって変わります。 Google LLC クラウドサービスプロバイダー United States Email notifications (e.g.,workspace invitations) sent by the Slack services are powered by Google Cloud

他のサブプロセッサ

Slack は他のサービス機能を実行するために、次のサブプロセッサを使用する場合があります。

会社名 処理の目的 サブプロセッサの所在地 Amazon Chime（Amazon Web Services, Inc. が提供） Slack ハドルミーティングの機能（GovSlack を除く） : 音声ストリームとビデオストリーム。 United States

オーストラリア

ブラジル

カナダ

フランス

ドイツ

インド

Ireland

イタリア

日本

シンガポール

南アフリカ

韓国

スウェーデン

英国 Amazon Web Services, Inc. の Elemental MediaConvert Slack クリップの機能（GovSlack を除く） : ソースビデオの変換による再生体験の向上 United States

オーストラリア

カナダ

フランス

ドイツ

インド

日本

韓国

英国 Amazon Transcribe（Amazon Web Services, Inc. が提供） Slack ハドルミーティングと Slack クリップの機能（GovSlack を除く） : Slack ハドルミーティングと Slack クリップの文字起こし United States

オーストラリア

カナダ

フランス

ドイツ

インド

日本

韓国

英国 Amazon Chime（Amazon Web Services, Inc. が提供） Slack ハドルミーティングの機能（GovSlack） : 音声ストリームとビデオストリーム。 United States Amazon Web Services, Inc. の Elemental MediaConvert Slack クリップの機能（GovSlack） : ソースビデオの変換による再生体験の向上 United States Amazon Transcribe（Amazon Web Services, Inc. が提供） Slack ハドルミーティングと Slack クリップの機能（GovSlack） : Slack ハドルミーティングと Slack クリップの文字起こし United States Zendesk, Inc. Third-party service provider of customer support tools United States Cloudfront（Amazon Web Services, Inc.） CDN Global

注 : コンテンツ配信ネットワーク（「CDN」）は、サービスのコンテンツ配信を最適化するために使用されます。CDN はコンテンツの伝送処理を行う分散型サービスシステムに広く使用されています。表内で CDN が「グローバル」と説明されている場合、お客様の所在地にかかわらず、サービスのエンドユーザーのサポート向上のため、データの処理が不特定の国で行われる場合があります。

Slack 関連会社

顧客またはその正規ユーザーの地理的ロケーションおよび提供される本サービスの性質に応じて、Slack はその関連会社の一つまたは複数をサブプロセッサとして援用し、顧客へ提供する本サービスの一部または全部を配信する場合もあります。

最新情報

当社事業が拡張し進展するにつれ、当社が援用するサブプロセッサは変更される場合もあります。当社は、契約に従って要求される限り、顧客アカウントのオーナーへ、かかる最新情報をここに掲載すると共に新しいサブプロセッサに関する通知を行うように尽力します。最新情報を頻繁にご確認いただけますようお願いします。