Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.

Entrée en vigueur : 7 avril 2023

Afin d’assurer la prestation de nos Services, Slack Technologies, LLC (ou un de ses Affiliés dont vous trouverez la liste ci-dessous) peut avoir recours à des processeurs de données qui ont accès à un certain nombre de Données client (chacun d’entre eux étant un « Sous-processeur »). Cette page contient des informations importantes sur l’identité, la localisation et le rôle de chaque Sous-processeur. Les termes utilisés sur cette page qui ne sont pas explicités ont une signification telle que spécifiée dans les Conditions d’utilisation client (ou, le cas échéant, dans l’accord écrit qui les remplace, conclu entre le Client et Slack ou l’un des Affiliés de Slack) (l’« Accord »).

Tierces parties

Slack utilise actuellement des sous-processeurs tiers pour fournir des services d’infrastructure et pour nous aider à assurer l’assistance client et fournir les notifications par e-mail. Avant de recourir aux services d’un sous-processeur tiers, Slack évalue rigoureusement ses pratiques de confidentialité et de sécurité et conclut un accord mettant en œuvre ses obligations applicables.

Sous-processeurs d’infrastructure

Slack peut utiliser les Sous-processeurs suivants pour héberger les Données client ou fournir d’autres infrastructures nous aidant à assurer nos Services :

Nom de l’entité Objet du traitement Localisation des sous-traitants Informations complémentaires Amazon Web Services, Inc. Services Slack (à l’exception de GovSlack) : fournisseur d’hébergement tiers États-Unis

Australie

Canada

France

Allemagne

Inde

Japon

Corée du Sud

Royaume-Uni Les clients peuvent sélectionner une zone de résidence des données. Cependant, comme indiqué dans cet article du centre d’assistance, certaines données client peuvent être stockées en dehors de cette zone. Les données des clients situées en Allemagne sont sauvegardées en France, et vice versa. Amazon Web Services, Inc. Services Slack (à l’exception de GovSlack) : Fournisseur d’hébergement tiers pour les zones de disponibilité/serveurs Edge États-Unis

Australie

Allemagne

Inde

Irlande

Japon

Singapour

Afrique du Sud

Royaume-Uni Les données des clients peuvent être transmises par n’importe quelle région « Edge » afin de fournir un temps de réponse du service plus rapide, en fonction, par exemple, de la localisation des utilisateurs de Slack. Amazon Web Services, Inc. Services GovSlack : fournisseur d’hébergement pour toutes les fonctionnalités. États-Unis Les données des clients sont stockées sur l’instance AWS US-GOV-EAST. Salesforce peut acheminer la transmission des Données client cryptées via différents points, y compris l’un de ses centres de données US AWS GovCloud, mais le stockage des Données Client sera limité au centre de données US-GOV-EAST. Amazon Web Services, Inc. Services GovSlack : fournisseur d’hébergement pour les zones de disponibilité/serveurs d’extrémité pour toutes les fonctionnalités États-Unis Les données des clients peuvent être transmises par n’importe quelle région AWS GovCloud Edge afin de fournir un temps de réponse du service plus rapide, en fonction, par exemple, de la localisation des utilisateurs de Slack. Google LLC Fournisseur de services cloud États-Unis Les notifications par courrier électronique (par exemple, les invitations à des espaces de travail) envoyées par les services Slack sont alimentées par Google Cloud

Autres sous-processeurs

Slack peut être amené à utiliser les sous-processeurs suivants pour exécuter d’autres fonctionnalités incluses dans ses services :

Nom de l’entité Objet du traitement Localisation des sous-traitants Amazon Chime (par Amazon Web Services, Inc.) Fonctionnalité des appels d’équipe Slack (à l’exception de GovSlack) : flux audio et vidéo. États-Unis

Australie

Brésil

Canada

France

Allemagne

Inde

Irlande

Italie

Japon

Singapour

Afrique du Sud

Corée du Sud

Suède

Royaume-Uni Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert Fonctionnalité des clips Slack (à l’exception de GovSlack) : conversion de la vidéo source pour une meilleure lecture États-Unis

Australie

Canada

France

Allemagne

Inde

Japon

Corée du Sud

Royaume-Uni Amazon Transcribe (par Amazon Web Services, Inc.) Fonctionnalité des appels d’équipe et des clips Slack (à l’exclusion de GovSlack) : transcriptions pour appels d’équipe et les clips Slack États-Unis

Australie

Canada

France

Allemagne

Inde

Japon

Corée du Sud

Royaume-Uni Amazon Chime (par Amazon Web Services, Inc.) Fonctionnalité des appels d’équipe Slack (GovSlack) : flux audio et vidéo. États-Unis Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert Fonctionnalité des clips Slack (GovSlack) : conversion de la vidéo source pour une meilleure lecture États-Unis Amazon Transcribe (par Amazon Web Services, Inc.) Fonctionnalité des appels d’équipe et des clips Slack (GovSlack) : transcriptions pour appels d’équipe et les clips Slack États-Unis Zendesk, Inc. Fournisseur de services tiers d’outils d’assistance à la clientèle États-Unis Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.) CDN Monde

Remarque : des réseaux de diffusion de contenu (« CDN ») sont utilisés pour optimiser la diffusion de contenu pour les services. Les CDN sont des systèmes couramment utilisés de services distribués qui accélèrent la transmission de contenu. Veuillez noter que si un CDN est décrit comme « mondial » dans le tableau, il peut traiter des données dans n’importe quel pays, indépendamment de l’emplacement du client, afin de mieux assister les utilisateurs finaux des services.

Affiliés de Slack

Selon l’emplacement géographique d’un Client ou de ses Utilisateurs autorisés d’une part, et la nature des Services fournis d’autre part, Slack peut également avoir recours à un ou plusieurs de ses Affiliés à titre de Sous-processeur(s) pour fournir la totalité ou une partie des Services fournis au Client

Mises à jour

À mesure que notre entreprise se développe et évolue, les Sous-processeur que nous engageons peuvent également changer. Nous nous efforcerons de fournir au propriétaire d’un compte client un préavis concernant tout nouveau Sous-processeur dans la mesure requise conformément à l’Accord, ainsi qu’en publiant ces mises à jour ici. Veuillez consulter les mises à jour régulièrement.