Sub-responsabili Slack (archiviato)
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In vigore dal: 7 aprile 2023
Per supportare la fornitura dei Servizi, Slack Technologies, LLC. (o una delle sue consociate elencate di seguito) può incaricare e utilizzare entità per l’elaborazione dei dati con accesso a determinati Dati del cliente (ciascuno, un “Sub-incaricato”). In questa pagina sono contenute informazioni importanti sull’identità, l’ubicazione e il ruolo di ogni Sub-incaricato. I termini utilizzati in questa pagina, ma non definiti, hanno il significato stabilito nelle Condizioni d’uso per il cliente oppure, se applicabile, sostituiscono l’accordo scritto tra il Cliente e Slack o le Consociate di Slack (il “Contratto”).
Terze parti
Slack attualmente si avvale di Sub-incaricati di terze parti per fornire servizi di infrastruttura e di assistenza clienti e per inviare notifiche e-mail. Prima di avvalersi di qualsiasi Sub-incaricato di terze parti, Slack esegue processi di due diligence per valutare le loro procedure in materia di privacy, sicurezza e riservatezza e stipula un accordo che definisce gli obblighi applicabili.
Sub-incaricati per le infrastrutture
Slack può utilizzare i Sub-incaricati seguenti per ospitare i Dati del cliente o fornire altre infrastrutture per la distribuzione dei propri servizi:
|Nome entità
|Scopo dell’elaborazione
|Ubicazione dei sub-responsabili
|Dettagli aggiuntivi
|Amazon Web Services, Inc.
|Servizi di Slack (escluso GovSlack): provider di hosting di terze parti
|I clienti possono selezionare un’area dati, ma, come descritto in questo articolo del Centro assistenza, alcuni Dati del cliente potrebbero essere archiviati al di fuori di questa area dati. Per i Dati del cliente contenuti nell’area Germania viene eseguito il back-up in Francia, e viceversa.
|Amazon Web Services, Inc.
|Servizi di Slack (escluso GovSlack): provider di hosting di terze parti per zone di disponibilità/server Edge
|Customer Data may be transmitted through any Edge region to provide better and faster service response time, depending, for example, on the location of Slack Users.
|Amazon Web Services, Inc.
|Servizi di GovSlack: provider di hosting per tutte le funzionalità.
|Stati Uniti
|I Dati del cliente sono archiviati sull’istanza AWS US-GOV-EAST. Salesforce potrebbe indirizzare la trasmissione dei Dati del cliente crittografati tramite vari punti, inclusi tutti i data center US AWS GovCloud, ma l’archiviazione dei Dati del cliente sarà limitata al data center US-GOV-EAST.
|Amazon Web Services, Inc.
|Servizi di GovSlack: provider di hosting per zone di disponibilità/server Edge per tutte le funzionalità
|Stati Uniti
|I Dati del cliente possono essere trasmessi in qualsiasi area AWS GovCloud Edge per offrire tempi di risposta del servizio migliori e più veloci dipendentemente, ad esempio, dall’ubicazione degli utenti di Slack.
|Google LLC
|Provider di servizi cloud
|Stati Uniti
|Email notifications (e.g.,workspace invitations) sent by the Slack services are powered by Google Cloud
Altri Sub-incaricati
Slack può avvalersi dei Sub-incaricati seguenti per eseguire altre funzioni dei Servizi:
|Nome entità
|Scopo dell’elaborazione
|Ubicazione dei sub-responsabili
|Amazon Chime (di Amazon Web Services, Inc.)
|Funzionalità di Slack Incontri (escluso GovSlack): streaming audio e video.
|Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert
|Funzionalità dei clip di Slack (escluso GovSlack): conversione dei video di origine per una migliore riproduzione
|Amazon Transcribe (di Amazon Web Services, Inc.)
|Funzionalità di Slack Incontri e clip di Slack (escluso GovSlack): trascrizioni per Slack Incontri e clip di Slack
|Amazon Chime (di Amazon Web Services, Inc.)
|Funzionalità di Slack Incontri (GovSlack): streaming audio e video.
|Stati Uniti
|Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert
|Funzionalità dei clip di Slack (GovSlack): conversione dei video di origine per una migliore riproduzione
|Stati Uniti
|Amazon Transcribe (di Amazon Web Services, Inc.)
|Funzionalità di Slack Incontri e clip di Slack (GovSlack): trascrizioni per Slack Incontri e clip di Slack
|Stati Uniti
|Zendesk, Inc.
|Third-party service provider of customer support tools
|Stati Uniti
|Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.)
|CDN
|Globale
Aziende affiliate a Slack
A seconda della posizione geografica di un Cliente o dei suoi Utenti autorizzati e della natura dei Servizi forniti, Slack può anche avvalersi di una o più delle proprie Consociate in qualità di Sub-incaricato per distribuire alcuni o tutti i Servizi a un Cliente.
Aggiornamenti
Con la crescita dell’azienda, anche i Sub-incaricati di cui Slack si avvale possono cambiare. Slack si impegnerà a comunicare al proprietario dell’account del Cliente eventuali nuovi Sub-incaricati nella misura richiesta dal Contratto, oltre a pubblicare tali aggiornamenti qui. Controllare di frequente la presenza di aggiornamenti.