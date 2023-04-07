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In vigore dal: 7 aprile 2023

Per supportare la fornitura dei Servizi, Slack Technologies, LLC. (o una delle sue consociate elencate di seguito) può incaricare e utilizzare entità per l’elaborazione dei dati con accesso a determinati Dati del cliente (ciascuno, un “Sub-incaricato”). In questa pagina sono contenute informazioni importanti sull’identità, l’ubicazione e il ruolo di ogni Sub-incaricato. I termini utilizzati in questa pagina, ma non definiti, hanno il significato stabilito nelle Condizioni d’uso per il cliente oppure, se applicabile, sostituiscono l’accordo scritto tra il Cliente e Slack o le Consociate di Slack (il “Contratto”).

Terze parti

Slack attualmente si avvale di Sub-incaricati di terze parti per fornire servizi di infrastruttura e di assistenza clienti e per inviare notifiche e-mail. Prima di avvalersi di qualsiasi Sub-incaricato di terze parti, Slack esegue processi di due diligence per valutare le loro procedure in materia di privacy, sicurezza e riservatezza e stipula un accordo che definisce gli obblighi applicabili.

Sub-incaricati per le infrastrutture

Slack può utilizzare i Sub-incaricati seguenti per ospitare i Dati del cliente o fornire altre infrastrutture per la distribuzione dei propri servizi:

Nome entità Scopo dell’elaborazione Ubicazione dei sub-responsabili Dettagli aggiuntivi Amazon Web Services, Inc. Servizi di Slack (escluso GovSlack): provider di hosting di terze parti Stati Uniti

Australia

Canada

Francia

Germania

India

Giappone

Corea del Sud

Regno Unito I clienti possono selezionare un’area dati, ma, come descritto in questo articolo del Centro assistenza, alcuni Dati del cliente potrebbero essere archiviati al di fuori di questa area dati. Per i Dati del cliente contenuti nell’area Germania viene eseguito il back-up in Francia, e viceversa. Amazon Web Services, Inc. Servizi di Slack (escluso GovSlack): provider di hosting di terze parti per zone di disponibilità/server Edge Stati Uniti

Australia

Germania

India

Irlanda

Giappone

Singapore

Sudafrica

Regno Unito Customer Data may be transmitted through any Edge region to provide better and faster service response time, depending, for example, on the location of Slack Users. Amazon Web Services, Inc. Servizi di GovSlack: provider di hosting per tutte le funzionalità. Stati Uniti I Dati del cliente sono archiviati sull’istanza AWS US-GOV-EAST. Salesforce potrebbe indirizzare la trasmissione dei Dati del cliente crittografati tramite vari punti, inclusi tutti i data center US AWS GovCloud, ma l’archiviazione dei Dati del cliente sarà limitata al data center US-GOV-EAST. Amazon Web Services, Inc. Servizi di GovSlack: provider di hosting per zone di disponibilità/server Edge per tutte le funzionalità Stati Uniti I Dati del cliente possono essere trasmessi in qualsiasi area AWS GovCloud Edge per offrire tempi di risposta del servizio migliori e più veloci dipendentemente, ad esempio, dall’ubicazione degli utenti di Slack. Google LLC Provider di servizi cloud Stati Uniti Email notifications (e.g.,workspace invitations) sent by the Slack services are powered by Google Cloud

Altri Sub-incaricati

Slack può avvalersi dei Sub-incaricati seguenti per eseguire altre funzioni dei Servizi:

Nome entità Scopo dell’elaborazione Ubicazione dei sub-responsabili Amazon Chime (di Amazon Web Services, Inc.) Funzionalità di Slack Incontri (escluso GovSlack): streaming audio e video. Stati Uniti

Australia

Brasile

Canada

Francia

Germania

India

Irlanda

Italia

Giappone

Singapore

Sudafrica

Corea del Sud

Svezia

Regno Unito Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert Funzionalità dei clip di Slack (escluso GovSlack): conversione dei video di origine per una migliore riproduzione Stati Uniti

Australia

Canada

Francia

Germania

India

Giappone

Corea del Sud

Regno Unito Amazon Transcribe (di Amazon Web Services, Inc.) Funzionalità di Slack Incontri e clip di Slack (escluso GovSlack): trascrizioni per Slack Incontri e clip di Slack Stati Uniti

Australia

Canada

Francia

Germania

India

Giappone

Corea del Sud

Regno Unito Amazon Chime (di Amazon Web Services, Inc.) Funzionalità di Slack Incontri (GovSlack): streaming audio e video. Stati Uniti Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert Funzionalità dei clip di Slack (GovSlack): conversione dei video di origine per una migliore riproduzione Stati Uniti Amazon Transcribe (di Amazon Web Services, Inc.) Funzionalità di Slack Incontri e clip di Slack (GovSlack): trascrizioni per Slack Incontri e clip di Slack Stati Uniti Zendesk, Inc. Third-party service provider of customer support tools Stati Uniti Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.) CDN Globale

Nota: le reti per la distribuzione dei contenuti (Content Delivery Network, “CDN”) sono utilizzate per ottimizzare la distribuzione dei contenuti per i Servizi. Le CDN sono sistemi comunemente usati di servizi distribuiti che velocizzano la trasmissione di contenuti. Se una CDN è descritta come “Globale” nella tabella, può elaborare dati in qualsiasi paese, indipendentemente dall’ubicazione del Cliente, per supportare al meglio gli utenti finali dei Servizi.

Aziende affiliate a Slack

A seconda della posizione geografica di un Cliente o dei suoi Utenti autorizzati e della natura dei Servizi forniti, Slack può anche avvalersi di una o più delle proprie Consociate in qualità di Sub-incaricato per distribuire alcuni o tutti i Servizi a un Cliente.

Aggiornamenti

Con la crescita dell’azienda, anche i Sub-incaricati di cui Slack si avvale possono cambiare. Slack si impegnerà a comunicare al proprietario dell’account del Cliente eventuali nuovi Sub-incaricati nella misura richiesta dal Contratto, oltre a pubblicare tali aggiornamenti qui. Controllare di frequente la presenza di aggiornamenti.