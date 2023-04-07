Data de entrada em vigor: 7 de abril de 2023

Para dar suporte à entrega de nossos Serviços, a Slack Technologies, LLC (ou uma de suas Afiliadas listadas abaixo), poderá envolver e usar processadores de dados com acesso a determinados Dados de usuários (cada um é um "Subprocessador"). Esta página apresenta informações importantes sobre a identidade, a localização e a função de cada Subprocessador. Os termos usados nesta página, mas não descritos, têm o significado definido nos Termos de Serviço do Cliente (ou se pertinente, o contrato escrito substituto entre o Cliente e a Slack ou afiliado(s) do Slack) (o «Contrato»).

Terceiros

O Slack atualmente usa Subprocessadores terceirizados para fornecer serviços de infraestrutura, além de nos ajudar a prestar suporte ao cliente e enviar notificações por e-mail. Antes de envolver Subprocessadores terceirizados, o Slack realiza uma avaliação cuidadosa de suas práticas de privacidade, segurança e confidencialidade e executa um contrato implementando todas as obrigações aplicáveis.

Subprocessadores de infraestrutura

O Slack pode usar os seguintes Subprocessadores para hospedar Dados do Cliente ou fornecer outros serviços de infraestrutura que ajudam na prestação dos nossos Serviços:

Nome da entidade Finalidade do tratamento Localização dos subprocessadores Outros detalhes Amazon Web Services, Inc. Serviços do Slack (exceto GovSlack): provedor de hospedagem de terceiros Estados Unidos

Austrália

Canadá

França

Alemanha

Índia

Japão

Coreia do Sul

Reino Unido Os Clientes podem selecionar uma região de dados. No entanto, conforme descrito no presente artigo da Central de Ajuda, é possível que alguns Dados do Cliente sejam armazenados fora dessa região. Os Dados do Cliente da região da Alemanha são armazenados em backup na França e vice-versa. Amazon Web Services, Inc. Serviços do Slack (exceto GovSlack): provedor de hospedagem de terceiros para zonas de disponibilidade/servidores Edge Estados Unidos

Austrália

Alemanha

Índia

Irlanda

Japão

Singapura

África do Sul

Reino Unido Os Dados do Cliente podem ser transmitidos por meio de qualquer região Edge para oferecer um tempo de resposta de atendimento melhor e mais rápido de acordo com, por exemplo, a localização dos Usuários do Slack. Amazon Web Services, Inc. Serviços GovSlack: provedor de hospedagem para todas as funcionalidades. Estados Unidos Os sados do cliente são armazenados na instância da AWS US-GOV-EAST. É possível que a Salesforce direcione a transmissão de dados do cliente criptografados por vários pontos, incluindo qualquer um dos data centers AWS GovCloud nos EUA. No entanto, o armazenamento de dados do cliente ficará limitado ao data center US-GOV-EAST. Amazon Web Services, Inc. Serviços GovSlack: provedor de hospedagem de zonas de disponibilidade/servidores Edge para todas as funcionalidades Estados Unidos Os dados do cliente podem ser transmitidos por meio de qualquer região Edge da AWS GovCloud para oferecer um tempo de resposta de atendimento melhor e mais rápido de acordo com, por exemplo, a localização dos Usuários do Slack. Google LLC Provedor de serviços em nuvem Estados Unidos As notificações por e-mail (como convites para o workspace) que os serviços do Slack enviam contam com a tecnologia do Google Cloud

Outros subprocessadores

O Slack pode usar os seguintes subprocessadores para realizar outras funções do Serviço:

Nome da entidade Finalidade do tratamento Localização dos subprocessadores Amazon Chime (da Amazon Web Services, Inc.) Funcionalidade de círculos do Slack (exceto GovSlack): transmissões de áudio e vídeo. Estados Unidos

Austrália

Brasil

Canadá

França

Alemanha

Índia

Irlanda

Itália

Japão

Singapura

África do Sul

Coreia do Sul

Suécia

Reino Unido Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert Funcionalidade de clipes do Slack (exceto GovSlack): conversão do vídeo de origem para melhorar a reprodução Estados Unidos

Austrália

Canadá

França

Alemanha

Índia

Japão

Coreia do Sul

Reino Unido Amazon Transcribe (da Amazon Web Services, Inc.) Funcionalidade de círculos e clipes do Slack (exceto GovSlack): transcrições de círculos e clipes do Slack Estados Unidos

Austrália

Canadá

França

Alemanha

Índia

Japão

Coreia do Sul

Reino Unido Amazon Chime (da Amazon Web Services, Inc.) Funcionalidade de círculos do Slack (GovSlack): transmissões de áudio e vídeo. Estados Unidos Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert Funcionalidade de clipes do Slack (GovSlack): conversão do vídeo de origem para melhorar a reprodução Estados Unidos Amazon Transcribe (da Amazon Web Services, Inc.) Funcionalidade de círculos e clipes do Slack (GovSlack): transcrições de círculos e clipes do Slack Estados Unidos Zendesk, Inc. Provedor de serviços de terceiros para ferramentas de atendimento ao cliente Estados Unidos Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.) CDN Global

Observação: as redes de distribuição de conteúdo (“CDN”, na sigla em inglês) servem para otimizar a difusão de conteúdo dos Serviços. Elas são sistemas comumente usados de serviços distribuídos que agilizam a transmissão de conteúdo. Se uma CDN é descrita como “Global” na tabela, é possível que ela trate dados em qualquer país independentemente da localização de um Cliente para oferecer melhor suporte aos usuários finais dos Serviços.

Afiliadas do Slack

Dependendo da localização geográfica de um Cliente ou de seus Usuários autorizados e da natureza dos Serviços prestados, o Slack também pode envolver uma ou mais das Afiliadas como Subprocessadores para fornecer alguns ou todos os Serviços prestados a um Cliente.

Atualizações

À medida que nossos negócios crescem e evoluem, nossos Subprocessadores também podem mudar. Nós nos esforçaremos para fornecer um aviso ao proprietário da conta do Cliente sobre novos Subprocessadores na medida necessária conforme este Contrato, junto com a publicação dessas atualizações aqui. Verifique com frequência para ficar por dentro das atualizações.