Subprocessadores do Slack (Arquivado)
Data de entrada em vigor: 7 de abril de 2023
Para dar suporte à entrega de nossos Serviços, a Slack Technologies, LLC (ou uma de suas Afiliadas listadas abaixo), poderá envolver e usar processadores de dados com acesso a determinados Dados de usuários (cada um é um "Subprocessador"). Esta página apresenta informações importantes sobre a identidade, a localização e a função de cada Subprocessador. Os termos usados nesta página, mas não descritos, têm o significado definido nos Termos de Serviço do Cliente (ou se pertinente, o contrato escrito substituto entre o Cliente e a Slack ou afiliado(s) do Slack) (o «Contrato»).
Terceiros
O Slack atualmente usa Subprocessadores terceirizados para fornecer serviços de infraestrutura, além de nos ajudar a prestar suporte ao cliente e enviar notificações por e-mail. Antes de envolver Subprocessadores terceirizados, o Slack realiza uma avaliação cuidadosa de suas práticas de privacidade, segurança e confidencialidade e executa um contrato implementando todas as obrigações aplicáveis.
Subprocessadores de infraestrutura
O Slack pode usar os seguintes Subprocessadores para hospedar Dados do Cliente ou fornecer outros serviços de infraestrutura que ajudam na prestação dos nossos Serviços:
|Nome da entidade
|Finalidade do tratamento
|Localização dos subprocessadores
|Outros detalhes
|Amazon Web Services, Inc.
|Serviços do Slack (exceto GovSlack): provedor de hospedagem de terceiros
|Os Clientes podem selecionar uma região de dados. No entanto, conforme descrito no presente artigo da Central de Ajuda, é possível que alguns Dados do Cliente sejam armazenados fora dessa região. Os Dados do Cliente da região da Alemanha são armazenados em backup na França e vice-versa.
|Amazon Web Services, Inc.
|Serviços do Slack (exceto GovSlack): provedor de hospedagem de terceiros para zonas de disponibilidade/servidores Edge
|Os Dados do Cliente podem ser transmitidos por meio de qualquer região Edge para oferecer um tempo de resposta de atendimento melhor e mais rápido de acordo com, por exemplo, a localização dos Usuários do Slack.
|Amazon Web Services, Inc.
|Serviços GovSlack: provedor de hospedagem para todas as funcionalidades.
|Estados Unidos
|Os sados do cliente são armazenados na instância da AWS US-GOV-EAST. É possível que a Salesforce direcione a transmissão de dados do cliente criptografados por vários pontos, incluindo qualquer um dos data centers AWS GovCloud nos EUA. No entanto, o armazenamento de dados do cliente ficará limitado ao data center US-GOV-EAST.
|Amazon Web Services, Inc.
|Serviços GovSlack: provedor de hospedagem de zonas de disponibilidade/servidores Edge para todas as funcionalidades
|Estados Unidos
|Os dados do cliente podem ser transmitidos por meio de qualquer região Edge da AWS GovCloud para oferecer um tempo de resposta de atendimento melhor e mais rápido de acordo com, por exemplo, a localização dos Usuários do Slack.
|Google LLC
|Provedor de serviços em nuvem
|Estados Unidos
|As notificações por e-mail (como convites para o workspace) que os serviços do Slack enviam contam com a tecnologia do Google Cloud
Outros subprocessadores
O Slack pode usar os seguintes subprocessadores para realizar outras funções do Serviço:
|Nome da entidade
|Finalidade do tratamento
|Localização dos subprocessadores
|Amazon Chime (da Amazon Web Services, Inc.)
|Funcionalidade de círculos do Slack (exceto GovSlack): transmissões de áudio e vídeo.
|Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert
|Funcionalidade de clipes do Slack (exceto GovSlack): conversão do vídeo de origem para melhorar a reprodução
|Amazon Transcribe (da Amazon Web Services, Inc.)
|Funcionalidade de círculos e clipes do Slack (exceto GovSlack): transcrições de círculos e clipes do Slack
|Amazon Chime (da Amazon Web Services, Inc.)
|Funcionalidade de círculos do Slack (GovSlack): transmissões de áudio e vídeo.
|Estados Unidos
|Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert
|Funcionalidade de clipes do Slack (GovSlack): conversão do vídeo de origem para melhorar a reprodução
|Estados Unidos
|Amazon Transcribe (da Amazon Web Services, Inc.)
|Funcionalidade de círculos e clipes do Slack (GovSlack): transcrições de círculos e clipes do Slack
|Estados Unidos
|Zendesk, Inc.
|Provedor de serviços de terceiros para ferramentas de atendimento ao cliente
|Estados Unidos
|Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.)
|CDN
|Global
Afiliadas do Slack
Dependendo da localização geográfica de um Cliente ou de seus Usuários autorizados e da natureza dos Serviços prestados, o Slack também pode envolver uma ou mais das Afiliadas como Subprocessadores para fornecer alguns ou todos os Serviços prestados a um Cliente.
Atualizações
À medida que nossos negócios crescem e evoluem, nossos Subprocessadores também podem mudar. Nós nos esforçaremos para fornecer um aviso ao proprietário da conta do Cliente sobre novos Subprocessadores na medida necessária conforme este Contrato, junto com a publicação dessas atualizações aqui. Verifique com frequência para ficar por dentro das atualizações.