En vigor: 7 de abril de 2023

Para apoyar la prestación de nuestros servicios, Slack Technologies, LLC. (o uno de sus afiliados mencionados más adelante) puede participar y utilizar procesadores de datos con acceso a ciertos datos de los clientes (cada uno, un "Subencargado"). Esta página proporciona información importante acerca de la identidad, ubicación y función de cada Subencargado. Los términos que se utilizan en esta página, pero que no presentan definición, tienen el significado establecido en las Condiciones de Servicio al Cliente o, si procede, sustituyen el acuerdo por escrito entre el cliente y Slack o un afiliado de Slack (el "Acuerdo") .

Terceros

Actualmente, Slack utiliza Subencargados de terceros para proporcionar servicios de infraestructura y para ayudarnos a brindar atención al cliente y notificaciones por correo electrónico. Antes de contratar un Subencargado tercero, Slack realiza la diligencia debida para evaluar sus prácticas de privacidad, seguridad y confidencialidad y celebra un acuerdo que implementa sus obligaciones aplicables.

Subencargados de infraestructura

Slack puede utilizar los siguientes Subencargados para alojar los datos del cliente o proporcionar otras infraestructuras que ayuden con la prestación de nuestros servicios:

Nombre de la entidad Finalidad del procesamiento Ubicación de los subprocesadores Detalles adicionales Amazon Web Services, Inc. Servicios de Slack (excepto GovSlack): Proveedor externo de alojamiento Estados Unidos

Australia

Canadá

Francia

Alemania

India

Japón

Corea del Sur

Reino Unido Los clientes pueden seleccionar una región de datos, pero como se describe en este artículo del Centro de Ayuda, hay ciertos datos del cliente que pueden almacenarse fuera de esta región de datos. Los datos del cliente de la región de Alemania tienen una copia de seguridad en Francia, y viceversa. Amazon Web Services, Inc. Servicios de Slack (excepto GovSlack): proveedor externo de alojamiento para zonas de disponibilidad/servidores Edge Estados Unidos

Australia

Alemania

India

Irlanda

Japón

Singapur

Sudáfrica

Reino Unido Los datos del cliente pueden transmitirse a través de cualquier región de Edge para proporcionar un tiempo de respuesta del servicio más rápido y mejor, en función, por ejemplo, de la ubicación de los usuarios de Slack. Amazon Web Services, Inc. Servicios de GovSlack: Proveedor de alojamiento para todas las funcionalidades. Estados Unidos Los datos del cliente se almacenan en la instancia AWS US-GOV-EAST. Salesforce puede dirigir la transmisión de los datos del cliente cifrados a través de varios puntos, incluido cualquiera de sus centros de datos AWS GovCloud de EE. UU., pero el almacenamiento de los datos del cliente se limitará al centro de datos US-GOV-EAST. Amazon Web Services, Inc. Servicios de GovSlack: Proveedor de alojamiento para zonas de disponibilidad/servidores Edge para todas las funcionalidades Estados Unidos Los datos del cliente pueden transmitirse a través de cualquier región de AWS GovCloud Edge para proporcionar un tiempo de respuesta del servicio más rápido y mejor, en función, por ejemplo, de la ubicación de los usuarios de Slack. Google LLC Proveedor de servicios en la nube Estados Unidos Las notificaciones por correo electrónico (por ejemplo, las invitaciones al espacio de trabajo) enviadas por los servicios de Slack se basan en Google Cloud

Otros subencargados

Slack puede utilizar los siguientes Subencargados para realizar otras funciones de servicio:

Nombre de la entidad Finalidad del procesamiento Ubicación de los subprocesadores Amazon Chime (de Amazon Web Services, Inc.) Funcionalidad Juntas de Slack (excluido GovSlack): flujos de audio y vídeo. Estados Unidos

Australia

Brasil

Canadá

Francia

Alemania

India

Irlanda

Italia

Japón

Singapur

Sudáfrica

Corea del Sur

Suecia

Reino Unido Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert Funcionalidad Clips de Slack (excluido GovSlack): conversión del vídeo de origen para una reproducción mejorada Estados Unidos

Australia

Canadá

Francia

Alemania

India

Japón

Corea del Sur

Reino Unido Amazon Transcribe (de Amazon Web Services, Inc.) Funcionalidades Juntas de Slack y Clips de Slack (excluido GovSlack): transcripciones de Juntas de Slack y Clips de Slack Estados Unidos

Australia

Canadá

Francia

Alemania

India

Japón

Corea del Sur

Reino Unido Amazon Chime (de Amazon Web Services, Inc.) Funcionalidad Juntas de Slack (GovSlack): flujos de audio y vídeo. Estados Unidos Amazon Web Services, Inc. Elemental MediaConvert Funcionalidad Clips de Slack (GovSlack): conversión del vídeo de origen para una reproducción mejorada Estados Unidos Amazon Transcribe (de Amazon Web Services, Inc.) Funcionalidades Juntas de Slack y Clips de Slack (GovSlack): transcripciones de Juntas de Slack y Clips de Slack Estados Unidos Zendesk, Inc. Proveedor externo de servicios de herramientas de atención al cliente Estados Unidos Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.) CDN Global

Nota: Las redes de entrega de contenidos (CDN, por sus siglas en inglés) se utilizan para optimizar la entrega de contenidos para los Servicios. Las CDN son sistemas de uso común de servicios distribuidos que agilizan la transmisión de contenidos. Ten en cuenta que si una CDN se describe como «Global» en la Tabla, puede procesar datos en cualquier país, independientemente de la ubicación del Cliente, para dar una mejor atención a los usuarios finales de los Servicios.

Afiliados de Slack

Dependiendo de la ubicación geográfica de un Cliente o de sus Usuarios autorizados, y de la naturaleza de los Servicios prestados, Slack también puede involucrar a uno o más de sus Afiliados como Subencargados para entregar parte o la totalidad de los Servicios prestados a un Cliente.

Actualizaciones

A medida que nuestra empresa crece y evoluciona, los Subencargados que utilizamos también pueden cambiar. Nos esforzaremos para proporcionar al propietario de la cuenta del cliente una notificación sobre cualquier Subencargado nuevo en la medida requerida por el acuerdo, junto con la publicación de dichas actualizaciones aquí. Verifique con frecuencia las actualizaciones