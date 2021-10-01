客戶服務條款 (檔案資料)

本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

生效日期：2021 年 10 月 1 日

本客戶服務條款 (下稱「客戶條款」) 說明您使用我們線上工作空間生產力工具與平台 (下稱「服務」) 時的權利和責任。請務必詳閱。若您是客戶 (定義如後)，則存取和使用服務應遵循本客戶條款的規範。若您受邀進入客戶建立的工作空間，則存取和使用服務應遵循使用者服務條款 (下稱「使用者條款」) 的規範。感謝您造訪。

首先說明

本「客戶條款」構成具約束性「合約」之一部分。

本客戶條款 (或您與我方或管理適用訂單的關係企業所簽立的書面協議，若適用) 和任何訂單 (定義如後) 共同組成客戶與我方之間具約束性的「合約」。若客戶適用特殊客戶附加條款的任何條款 (例如若客戶為美國政府實體)，則此類條款亦透過引用成為合約之一部分。「我們」、「我們的」和「我方」係指後述「與客戶簽約的 Slack 實體」條款中所稱之相關 Slack 實體。

您同意代表「客戶」

若在通知本客戶條款變更後，您選擇訂購、建立工作空間 (即一個使用者群組得存取服務之數位空間，詳細說明請見我們的說明中心頁面)、邀請使用者到該工作空間、或使用或允許使用該工作空間，則代表您承認您瞭解現行合約，並同意代表合約中的客戶。在繼續之前，請確認您擁有代表客戶簽訂本合約的必要權限。

客戶選擇與指示

誰是「客戶」？只有一方能成為客戶)

「客戶」係指您所代表同意本合約的組織。若您的工作空間是由某個未正式附屬於任何組織的人設立，則客戶就是該名建立工作空間的人員。例如，若您使用個人電子郵件地址註冊，並邀請兩位朋友一起研究新創公司的想法，但尚未成立一間公司，則您就是客戶。

使用公司電子郵件網域註冊

若您使用公司電子郵件網域註冊某一方案，您的組織即為客戶，而客戶能夠修改和重新分配您工作空間的角色 (包括您的角色) 並以其他方式行使其合約權利。若客戶選擇取代您享有工作空間終極權限的代表人身分，我們將於選擇後通知您，而您同意我方或客戶合理要求的任何行為，以協助將權限移轉給客戶的新代表人。

對客戶和我方有何意義

客戶授權存取服務之個人 (下稱「授權使用者」) 得向服務提交內容或資訊，例如訊息或檔案 (下稱「客戶資料」)，而且只有客戶得指示我們應如何處置客戶資料。舉例而言，客戶可佈建或解除服務存取途徑、啟用或停用第三方整合、管理權限、保留與匯出設定、轉移或指派工作空間、共用頻道、整合工作空間或頻道。選擇及指示可能造成存取、使用、揭露、修改或刪除特定或全部客戶資料，想要瞭解更多選項及指示相關資訊，請見說明中心頁面。

客戶將 (a) 通知授權使用者與其使用服務相關之所有客戶政策和措施，以及可能影響客戶資料處理之任何設定；以及 (b) 確保依合約移轉和處理客戶資料是合法的。

訂閱

訂閱後，授權使用者即可存取服務。無論角色為何，每位授權使用者皆必須訂閱。可透過服務介面訂閱，或是在某些情況下，透過客戶與我方之間簽訂之訂單 (各稱為「訂單」) 訂閱。關於取得訂閱和邀請新授權使用者的更多資訊，請見說明中心。為啟用該訂閱內容，每位授權使用者皆應同意該使用者條款。訂閱將於我們為客戶提供訂閱服務時開始生效，並於服務「結帳」介面或訂單 (若適用) 規定之效期內繼續。每次訂閱僅供單一授權使用者於特定效期內使用，且為該授權使用者之私人服務。有時，我們會簽訂其他類型的訂購協議，但此必須在訂單中詳細說明並達成合意。於有效訂閱期間內，客戶可以輕鬆增加更多訂閱。除訂單另有約定外，客戶得以訂單所載的相同價格購買多個訂閱，這些訂閱將在同一日終止。關於設立工作空間和分配角色的其他資訊，請參考說明中心頁面。

購買決定

我們樂意提供透明公開的資訊，因此可能會向您告知我們未來的產品方案。我們有關這些產品方案的公開說明僅表達我們的意圖，請勿依賴此類說明來決定是否購買。若客戶決定購買我們的服務，應根據我們今日提供的功能或特性作出決定，而非將來提供的任何功能或特性。

選擇擔任試用版測試人員

有時，我們會招募試用版測試人員來幫助我們測試新的功能。這些功能將定義為「試用版」或「先行版」，或類似意義之字眼或用語 (各稱為「試用版產品」)。試用版產品可能尚未完善，因此將以「現況」方式提供，並且不適用我們對其他服務提供的任何保證或契約承諾。若客戶使用試用版產品時遇到任何錯誤，我們很樂意得知相關資訊；我們提供客戶執行試用版程式的主要原因，即是在廣泛推出新功能之前解決問題。

歡迎提供意見

客戶提供越多意見，能讓服務變得越好。若客戶寄來有關服務的任何意見或建議，我們可能會加以利用，因此客戶特此授予我方 (自己及所有授權使用者和客戶的其他人員) 一項無限制、不可撤回、永久、可再授權、可移轉、無償的權限，得為任何目的而使用這些意見或建議，且無須向客戶、任何授權使用者或客戶的其他人員承擔任何義務或賠償。若我們選擇不實施該建議，請不要放在心上。無論如何，我們都感謝您提出意見。

非 Slack 產品

我方服務包含第三方可用於開發應用程式的平台，以及讓客戶使用該服務之軟體 (各稱為「非 Slack 產品」)。我們還提供一個名為「Slack 應用程式目錄」的目錄，您可依此安裝部分非 Slack 產品。這些產品並非由我方提供的服務，因此我們不為非 Slack 產品提供保證或支援，並且，最終將由客戶 (而非我方) 決定是否啟用這些非 Slack 產品。非 Slack 產品之任何使用關係，僅限於客戶與該應用程式第三方供應商之間。

若客戶的工作空間啟用了非 Slack 產品，請注意是否會與該第三方供應商分享任何客戶資料，並用於該供應商要求存取之用途。若透過非 Slack 產品傳送或存取方式使用、揭露、修改或刪除任何客戶資料，我方將概不負責。查看我們的說明中心頁面瞭解詳細資訊。

隱私權政策

請詳閱隱私權政策，以深入瞭解我們如何蒐集與使用網站與產品使用及效能相關資料。

客戶與授權使用者

服務之使用

客戶必須依照合約和說明中心的指示使用相關服務，並遵守適當使用政策。客戶也必須確保授權使用者 (包括在工作空間設定期間建立的使用者) 遵守合約及使用者條款。我們得出於合規理由檢視行為，惟此並非我方的義務。對於任何客戶資料或客戶或其授權使用者選擇使用服務儲存或處理任何客戶資料的方式，我們概不負責。服務不提供且不應由未滿 16 歲者使用。客戶必須確保所有授權使用者均年滿 16 歲。為確保客戶自身和其授權使用者得以存取及使用服務，客戶應自行負責提供所需的高速網際網路服務。

我方的移除權限

若我方認為合約遭違反，而客戶移除特定客戶資料或停用非 Slack 產品即可解決，我方在多數情況下會敦請客戶直接採取行動而不介入。惟若客戶不採取適當行動，或我方認為我方、服務、授權使用者或任何第三方有受危害之風險，我方得直接介入，採取我方認為適當的行動。

支付義務

付款條件

若客戶有意購買我方服務，價格明定於該服務的「結帳」介面和訂單上，費用必須預先支付。除合約另有明文規定外，支付義務不可取消，且已付費用亦不可退還。為免疑義，若客戶將訂閱從付費方案降級為免費方案，客戶仍有責任支付付費方案尚未付款的部分，而付費方案下的服務於初始付費方案訂購期間屆滿後，將視為已完全履行並交付。查看我們的說明中心頁面瞭解詳細資訊和付款選項。若我方同意以電子郵件向客戶開立發票，則必須在發票日起算三十 (30) 天內收到全額款項。所述金額不含任何司法管轄權課徵的任何稅金、徵收、關稅或任何性質的類似政府徵稅，例如加值稅、銷售稅、使用稅或預扣所得稅 (合稱「稅金」)。除根據我方所得之稅金外，客戶將負責支付與其購買有關的所有稅金。若服務任何款項應適用任何政府的預扣所得稅，客戶將須支付我方此等預扣的所得稅。

公平收費政策

我們認為客戶應只須支付客戶實際使用的訂閱內容，因此提出一項公平收費政策。如服務「結帳」介面或訂單所述，收費可能適用某些例外情形和條件。

點數

客戶帳戶可能產生的任何點數 (例如，因促銷或適用公平收費政策所產生者)，將於相關合約屆滿或終止時失效、無貨幣或交換價值，並且不得轉讓或退款。除另有規定外，若於工作空間免費訂閱方案獲得的點數，未在獲得後九十 (90) 天內將該工作空間方案升級為付費方案，則該點數將失效。關於點數的更多資訊，請參照說明中心。

未付款降級

若客戶對我方的任何應付費用 (不含基於誠信有合理爭議的金額) 超過三十 (30) 天以上未付，在付清該金額之前，只要我方提前十 (10) 天以上通知客戶有未付帳款，則我們可將任何付款服務降級為免費方案，而不致限制我方其他的權利和救濟。縱有後述「提供服務」第二段之規定，客戶瞭解並同意，對照價格指南所述的方案，降級將減損某些功能和特性，並且可能無法存取客戶資料。

我方之責任

提供服務

不是只有客戶須負責任，我方也有。我們將 (a) 按照合約所載向客戶及其授權使用者提供服務；並且 (b) 未經客戶事前書面指示，不得為任何目的使用或處理客戶資料；但是，「事前書面指示」應視為包含授權使用者使用服務和與此使用有關的任何流程，或履行合約所需的其他要件。

我們確保 (a) 將依據我方現行的說明中心頁面執行服務；以及 (b) 除「非 Slack 產品」和「未付款降級」條款外，於訂閱期間內，我們將不會大幅減少服務的功能。若違反本條的任何保證，客戶的唯一救濟途徑悉依「因故終止」和「終止效力」條款所述。

維持服務的可用性

如說明中心頁面所描述，當我們無法提供我方的某些服務時，我們將提供與特定運作時間承諾相當的點數。在此情況下，點數將視作律師所稱之約定違約金，且將是客戶就停機時間和相關不便所能採取的唯一救濟途徑。針對所有服務方案，我們將盡商業上的合理努力，確保該服務全天候運作 (不含排定的停機時間)。我們預期不會常發生排定的停機時間，但是，若我們認為將停機超過連續五 (5) 分鐘，將會儘可能提前通知客戶 (例如透過服務告知)。

保護客戶資料

我們將客戶資料之保護視為優先要務，因此我們將維護管理、物理和技術之安全，保護程度不低於安全措施頁面所述。安全措施包括防止我方人員未經授權存取、使用、修改、刪除和揭露客戶資料。與我方任何第三方服務供應商分享客戶資料之前，我們將確保該第三方至少維持合理的資料管理措施，以維護客戶資料的機密性和安全性，並防止未經授權的存取。就客戶或其代表人或代理人持有或控制下的客戶資料，客戶 (而非我方) 應全權負責採取適當的安全、保護和備份措施。對於客戶之授權使用者或非 Slack 產品對客戶資料造成的影響，我們概不負責。此責任歸屬於客戶。

Slack 大家庭

我方可能會利用我們的員工、我方公司關係企業的員工和第三方承包商 (下稱「Slack 大家庭」) 行使我們的合約權利和履行我們的合約義務。我們將對 Slack 大家庭遵守我們合約義務的行為負責。

所有權與專有權利

您的資料只歸您所有

在我方與客戶和任何授權使用者之間，所有客戶資料將歸客戶所有。除合約條款與條件外，客戶 (本身及其所有授權使用者) 授予我方和 Slack 大家庭一項全球性、非專屬、有限制的權限，得存取、使用、處理、複製、散布、執行、輸出和展示客戶資料，以及客戶創作或為客戶創作的任何非 Slack 產品，但僅限於以下目的合理所需：(a) 提供、維護和更新服務；(b) 防止或解決服務、安全性、支援或技術問題；(c) 依法律要求或資料請求政策允許；以及 (d) 客戶以書面明確許可。客戶聲明並保證，為授予此項權限，已向其授權使用者取得客戶資料及對客戶資料的所有權利。

我們的資料只歸我們所有

我們擁有並將繼續擁有我們的服務，包括所有相關的智慧財產權。做為服務之一部分，我們可能會透過應用程式商店或其他管道提供軟體組件。我們授予客戶一項不可再授權、不可移轉、非專屬、有限制的權限，讓客戶及其授權使用者得使用這些組件的目的碼版本，但僅限於使用服務之用途，並須遵守合約及使用者條款。特此保留此項授權未明確授予之我方所有權利。

期間及終止

合約效期

詳細說明於下，免費訂閱效期持續至終止為止，而有固定效期的付費訂閱則可能屆滿或被終止。於依據合約訂購之所有訂閱均屆滿或被終止、或合約本身被終止之前，合約持續生效。終止合約將終止所有訂閱和所有訂單。

自動續約

除訂單另有規定外，(a) (不需要透過服務介面「結帳」或簽訂新的訂單) 所有訂閱將會自動再續約一 (1) 年，或比照先前效期續約 (以較短者為準)，並且 (b) 任何自動續約期間的單價將比照前一期間的相同單價。各方得於訂閱期結束前至少三十 (30) 天，向他方發出不續約通知，該訂閱即不再自動續約。

因故終止

若他方嚴重違反合約，且未在未違約方發出違約通知後三十 (30) 天內補正該違約，則我方或客戶得通知他方終止合約。客戶應對其授權使用者負責，包括其授權使用者對合約之任何違反。若我方合理認為客戶或其授權使用者使用服務之方式違反相關法律，則我方得通知客戶終止合約，立即生效。

不具理由終止

客戶得不具理由立即終止其免費訂閱。我方亦得不具理由終止客戶的免費訂閱，但是我們將提前三十 (30) 天以書面通知客戶。

終止效力

客戶附理由終止時，我方應將終止生效日後尚未履行訂閱期間的預付費用退還客戶。我方附理由終止時，客戶應支付終止生效日後尚未履行訂閱期間的未付費用。無論因任何理由終止服務，客戶於終止生效日前對我方產生之任何費用支付義務均不會解除。

資料可攜性與刪除

我們是客戶資料的監管人。於訂閱工作空間期間，將允許客戶匯出或分享服務中的特定客戶資料；但是，因為我們有各種功能的不同產品，而客戶有不同的保存選項，因此客戶瞭解並同意根據現行服務方案的類型及啟用的資料保存、共同和邀請設定，可能會限制或無法利用其匯出或分享客戶資料的能力。終止訂閱工作空間或訂閱屆滿後，我們將無義務維護或提供任何客戶資料，因此，除非法律禁止，我們可能會刪除系統內或我們持有或控制的所有客戶資料。關於客戶本身如何啟用刪除的更多資訊，請參照安全措施頁面。

聲明免除擔保

客戶聲明並保證，其已有效簽訂合約並有簽訂合約的合法權力。客戶進一步聲明並保證，將為其授權使用者之行為和其遵守本合約條款及使用者條款負責。

除非本協議載明，服務及相關構成要素及資訊均以「現有」之「現況」提供，不附任何擔保，我方明確排除一切明示及默示擔保，包括有關適售性、所有權、適於特定用途及無侵權的默示擔保。客戶瞭解，我方不保證服務不中斷、及時、安全或無錯誤。

責任限制

除非與任一方的賠償義務有關，否則，在任何情況下，客戶或 Slack 大家庭因合約或使用者條款所產生或相關之總賠償責任 (無論基於契約或侵權行為或根據其他任何賠償責任) 均不超過客戶於導致賠償責任之事件前十二 (12) 個月已支付的總金額。前述規定將不限制客戶於上述「付款條件」條款下的支付義務。

在任何情況下，客戶或任何 Slack 大家庭的任何成員對他方或任何第三方概無須承擔任何獲利或營收損失、間接、特別、附帶、衍生、補償或懲罰性損害賠償，無論是根據契約、侵權或其他責任理論，或是否已知該等損害可能發生，但一方重大過失或故意不當行為導致的賠償責任不在此限。上述免責聲明僅於合法範圍內適用。

服務支援利用雙因素驗證 (下稱「2FA」) 登入，此可降低未經授權使用或存取服務的風險。因此，關於對客戶、授權使用者或其他任何人的任何損害、損失或賠償責任，若使用 2FA 即可防止導致此類損害、損失或賠償責任之任何事件，則我方概不負責。此外，客戶應負責管理人帳戶和您授權使用者帳戶的所有登入驗證，包括使用者名稱與密碼。若客戶或其授權使用者未對這些資訊保密，或若未經授權第三方在登入和存取服務時正確提供這些資訊，則對客戶、授權使用者或其他任何人的損害、損失或賠償，我方概不負責。

此「責任限制」條款的限制應適用於法律允許範圍內的所有法律理論 (無論是契約、侵權行為或其他理論)。此「責任限制」條款的規定分配雙方的合約風險，而雙方在決定是否簽訂本合約及服務訂價時亦信賴此等限制。

我方對客戶之賠償

關於聲稱依合約允許使用服務而侵害或盜用第三方智慧財產權，而對客戶提出的任何及所有第三方索賠、行為、訴訟、法律程序和要求 (下稱「對客戶索賠」)，我方將為客戶辯護，並且將賠償客戶因此產生之所有合理律師費，和最終判定客戶應付的相關損害賠償和其他費用，以及客戶按照我方就對客戶索賠核准之和解所支付的金額，但是，若對客戶索賠係因 (a) 客戶資料或非 Slack 產品；以及 (b) 非我方對本合約所為之任何修改、結合或開發，包括任何應用程式介面 (API) 所造成者，我方將不負任何賠償責任。客戶必須立即以書面通知我方任何對客戶索賠，使我方有權單獨承擔辯護與控制責任，並且配合任何合理要求，協助我方辯護此項索賠並達成和解。本條說明我方就任何對客戶索賠的唯一賠償責任，以及客戶對我方和 Slack 大家庭的唯一救濟途徑。

客戶對我方之賠償

關於因客戶或其任何授權使用者違反合約或使用者條款所產生或相關情況，而對我們提出的任何及所有第三方索賠、訴訟、控告、法律程序和請求 (下稱「對我方索賠」)，客戶將為 Slack 和 Slack 大家庭成員 (合稱「Slack 受償方」) 辯護，並且將賠償 Slack 受償方因此產生之所有合理律師費、最終判定 Slack 受償方應付的相關損害賠償和其他費用，以及 Slack 受償方按照客戶就對我方索賠核准之和解所支付的金額。我們必須立即以書面通知客戶任何對我方索賠，使客戶有權單獨承擔辯護與控制責任，並且配合任何合理要求，協助客戶辯護此項索賠並達成和解。本條說明我方就任何對我方索賠的唯一賠償責任，以及 Slack 受償方對客戶的唯一救濟途徑。

賠償限制

縱有前述兩條規定，(a) 只要受償方自行支付該顧問的費用，則受償方始終享有選擇自身顧問的自由；以及 (b) 若 (i) 主張索賠之第三方為政府機構，(ii) 可認定該和解涉及受償方自認，(iii) 該和解不包含完全免除受償方之賠償責任，或 (iv) 該和解包含完全免除受償方賠償責任和支付金錢以外的條款，則未經受償方明確的書面同意 (無正當理由不得拒絕)，賠償方不得簽訂任何和解。

保密

機密資訊

各方 (下稱「揭露方」) 可能向他方 (下稱「收受方」) 揭露與合約有關且根據該資訊之性質和揭露情況可合理理解為機密性的「機密資訊」，包括所有訂單，以及非公開的業務、產品、技術和行銷資訊。客戶的機密資訊包括客戶資料在內。若標有「機密」字樣，即為向收受方指明該份資料屬於機密資訊。縱有前述規定，機密資訊不包括以下資訊：(a) 當時已公開或之後公開，且未違反對揭露方負擔的義務；(b) 收受方於揭露方揭露前已知，且未違反對揭露方負擔的義務；(c) 自第三方取得，且未違反對揭露方負擔的義務；或 (d) 由收受方所獨立開發。

機密資訊之保護與使用

收受方 (a) 應至少採取合理措施，避免機密資訊遭未經授權揭露或使用，並且限制只有因本合約而需要知悉該資訊之員工、關係企業和承包商得以存取；(b) 僅得於合約範圍內，使用或揭露揭露方的機密資訊。前述規定未禁止當事人向財務或法律顧問提供機密資訊，但顧問必須負擔至少與合約同等嚴格的保密義務。

強制存取或揭露

收受方得依法律強制規定，存取或揭露揭露方的機密資訊，但應事先通知揭露方 (在法律許可範圍內)，若揭露方有意針對強制存取或揭露提出異議，收受方應提供合理協助，相關費用應由揭露方負擔。在不限於上述規定的前提下，請審視資料請求政策有關如何請求揭露客戶資料及我們如何處理此類請求的詳細說明。若收受方依法律強制規定，必須存取或揭露揭露方的機密資訊，收受方因整理與提供機密資訊，或協助揭露方針對將提交的機密資訊聲請保護令或保密待遇，所產生的合理費用，應由揭露方負擔。

存續

標題為「歡迎提供意見」、「非 Slack 產品」、「我方的移除權限」、「服務之使用」、「付款條件」、「點數」、「Slack 大家庭」、「您的資料只歸您所有」、「我們的資料只歸我們所有」、「終止效力」、「資料可攜性與刪除」、「聲明；免除擔保」、「責任限制」、「我方對客戶之賠償」、「客戶對我方之賠償」、「賠償限制」、「保密」和「存續」的條款，以及通用標題「一般規定」下的所有規定，於合約終止或屆滿後仍然有效。

一般規定

公開

客戶授權我方可在我們的網站上，以及我們與現有或潛在客戶的公開或私人通訊中，為行銷或宣傳目的，引用客戶公司名稱及標誌，我們將遵守客戶不時提供的標準商標使用指南。我們不會列出不希望具名的客戶，因此，客戶可寄電子郵件至 feedback@slack.com 說明其不希望被引用。

不可抗力

若因阻斷服務攻擊、第三方託管供應商或公用事業供應商之失誤、罷工、物質短缺、暴動、火災、天災、戰爭、恐怖主義或政府行動等我方或客戶無法合理控制之事由，以致其未能或遲延履行本合約義務，該當事人無需對他方負責。

雙方關係；無第三方受益人

雙方當事人為獨立當事人。合約並未於雙方當事人間建立合夥、加盟、合資、代理、信託或僱傭關係。合約無第三方受益人。

電子郵件與 Slack 訊息

除非另有說明，依合約提出的通知將以電子郵件發送，但本公司得選擇透過服務 (例如 Slackbot 通知) 通知客戶。給 Slack 的通知應寄至feedback@slack.com，但若為法律通知，例如終止或求償通知，則應寄送至legal@slack.com。(a) 透過電子郵件之通知，應視為在寄出後隔天送達；以及 (b)透過服務之通知，應視為在傳送當天送達。

修改

隨著我方業務的發展，我們可能會變更本客戶條款和合約的其他部分 (不含訂單)。若合約有重大變更，我們將在變更生效前的合理時間，透過客戶相關電子郵件信箱寄發電子郵件，或透過服務發送訊息。客戶可隨時造訪本頁，檢視客戶條款的最新版本，亦可造訪合約提供的其他頁面，檢視最新版本。合約的重大修訂，將在通知中指定的日期生效，其他變更則在張貼該變更時生效。如客戶 (或任何授權使用者) 在生效日後存取或使用服務，其使用將視為客戶接受任何修改後的條款與條件。

棄權

當事人未能或遲延行使合約享有的權利，不構成拋棄該項權利。合約相關棄權應記載於書面，並由棄權方授權代表簽署，始具有效力。

可分性

合約將於相關法律允許之最大範圍內執行。合約若有任何部分遭管轄法院認定為牴觸法律，將由法院修改，並在法律許可的最大範圍內，儘可能按達到原條款目標的方式解釋，合約其餘部分則維持有效。

轉讓

除與 Slack 大家庭有關外，未經他方事前書面同意 (無正當理由不得拒絕)，雙方不得轉讓或委託於此之任何權利或義務，無論是透過法律規定或其他方式。縱有前述規定，任一方可將合約 (包括所有訂單) 完全讓與關係企業，或於合併、收購、組織重整、出售其全部或重大部分資產時一併轉讓，無需取得他方同意。客戶應隨時維持正確的請款和聯絡資訊，並且告知 Slack 其任何變更。違反本條規定之任何意圖轉讓均應屬無效。對於他方違反本條規定之任何意圖轉讓，非轉讓方的唯一救濟途徑是選擇書面通知轉讓方終止合約。若客戶為此項終止時，我方應將終止生效日後尚未履行訂閱期間的預付費用退還客戶。除前述規定外，合約將約束並為雙方、其各自繼承人和允許受讓人之利益存在。

與客戶簽約的 Slack 實體

合約所適用的「Slack」、「我們」或「我方」、合約產生或相關之爭議或訴訟將適用哪一國法律，以及何地法院對該爭議或訴訟擁有管轄權，均取決於客戶的住所地。

住所 Slack 簽約實體 準據法 審判地 美國及加拿大 Slack Technologies，LLC (原名 Slack Technologies, Inc.) 加州 加州舊金山郡 其他地區 (日本除外) Slack Technologies Limited 愛爾蘭 愛爾蘭都柏林 日本 Slack Technologies Limited 日本 日本東京

合約及其任何衍生或相關相關爭議應完全適用前述準據法，不採納涉外法律適用規則及《聯合國國際商品買賣契約公約》。位於前述適用裁判地的法院，對合約及合約訂立、解釋或執行所衍生或相關爭議具有專屬司法管轄權。各方在此同意該等法院具有專屬管轄權。在依合約行使權利的訴訟或程序中，勝方有權要求敗方負擔合理費用及律師費。

完整協議

合約 (含此客戶條款和所有引用頁面和訂單，若適用) 構成雙方就本條款標的事項所達成之完整合意，並取代先前和當時所有書面或口頭之協議、提議或聲明。在不限於上述規定的前提下，合約取代客戶或任何授權使用者以電子方式接受的任何線上協議條款。但是，於本客戶條款規定和本客戶條款引用之其他文件或頁面相牴觸範圍內，將適用以下的優先順序：(1) 任何訂單 (若有) 條款，(2)特殊客戶附加條款適用於客戶的部分 (若有)，(3) 客戶條款，以及 (4) 本客戶條款引用之其他任何文件或頁面。縱使有任何相反內容，客戶採購訂單、供應商就職流程或入口網站，或其他任何客戶訂購文件 (不含訂單) 所述的條款與條件，不應視為或構成合約之一部分，而所有此類條款或條件應為無效。