顧客向けサービス利用規約（アーカイブ）

本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

有効日 : 2021 年 10 月 1 日

これらのカスタマー向けサービス利用規約（「カスタマー規約」）は、当社のオンラインワークスペース業務効率化ツールおよびプラットフォーム（「本サービス」）を使用する際のお客様の権利と責任を規定するものです。よくお読みください。お客様が顧客（以下に定義されます）である場合、これらのカスタマー規約が当社サービスへのお客様のアクセスおよびその利用に適用されます。お客様が顧客によってセットアップされたワークスペースへ招待されている場合、ユーザー向けサービス利用規約（「ユーザー規約」）が本サービスへのお客様のアクセスおよびその利用に適用されます。ご利用ありがとうございます。

はじめに

「カスタマー規約」は拘束力のある「本契約」の一部を構成します

これらのカスタマー規約（または該当する場合は、該当する注文書式に適用される当社との、もしくは当社の関連会社とのお客様の契約書）およびすべての注文書式（以下に定義されます）が一体となって顧客と当社の間の拘束力のある「本契約」を形成します。カスタマー固有の補足事項のいずれかの条件が顧客に適用される場合（例 : 顧客が米国の政府団体である場合）、それらの条件も参照されることによって本契約に組み込まれ、本契約の一部を形成します。「当社」は以下の「顧客はどの Slack 法人と契約を交わすのか」と題するセクションにある該当する Slack 法人を指します。

契約における「顧客」の代理

サブスクリプションの購入、ワークスペース（ユーザーグループが本サービスにアクセスするためのデジタルスペースです。詳細はヘルプセンターをご参照ください）の作成、ワークスペースへのユーザーの招待、またはカスタマー規約の変更について通知された後のワークスペースの使用もしくは使用許可を行った場合、お客様はその時点で最新の本契約を理解し、顧客を代理して本契約に同意したこととなります。これらの行為の前に、お客様が顧客を代理して本契約を締結する必要な権限を有していることを確認してください。

顧客の選択と指示

「顧客」とは誰のことか（ヒント：ひとり（一組織）だけです）

「顧客」とは本契約に同意する際にお客様が代表する組織です。お客様のワークスペースが組織と正式には提携していない者によってセットアップされている場合、顧客はそのワークスペースを作成する個人のことです。例えば、お客様が個人用メールアドレスを使用して新規登録し、新たなスタートアップのアイデアに取り組むために 2 〜 3 名の友人を招待したがまだ会社を組織してない場合は、お客様が顧客です。

法人のメールドメインを使用してサインアップする

法人のメールドメインを使用してサインアップした場合は、その法人が顧客です。顧客は、ワークスペース上での役割（お客様自身の役割を含みます）を割り当てなおすことができ、その他本契約に基づく顧客の権利を行使することができます。顧客がワークスペースについて最高の権限を持つ代表者を、お客様から他者に交替させることを選択した場合、当社はかかる選択に従った通知をお客様に行い、お客様は新しい代表者への権限委譲を円滑に行うために当社または顧客から合理的に要求される行動を取ることに同意するものとします。

これは顧客にとってまた当社にとって何を意味するのか

本サービスへのアクセスを顧客に許可された個人（「正規ユーザー」）はメッセージやファイル（「カスタマーデータ」）などのコンテンツや情報を本サービスへ提出する権利を有し、また顧客は、当社に対し、それをどのように処理するかについて独占的に指示を出す権利を有します。例えば、顧客は、本サービスへのアクセスを提供または提供をやめる、サードパーティのインテグレーションを有効または無効にする、権限、保存およびエクスポートの設定を管理する、ワークスペースを移転または割り当てる、チャンネルを共有する、ワークスペースやチャンネルを他のワークスペースやチャンネルと統合するなどを行う権利を有します。これらの選択肢と手順は、カスタマーデータの一部または全部にアクセス、使用、開示、変更または削除される可能性があるため、これらの選択肢と指示の詳細については、ヘルプセンターページを参照してください。

顧客は（a）正規ユーザーに本サービスの利用および顧客データの処理に影響する設定に関連したすべての顧客ポリシーおよび慣行を通知し、また（b）本契約に基づく顧客データの移転および処理が適法であることを保証します。

サブスクリプションの注文

サブスクリプションにより正規ユーザーは本サービスにアクセスできるようになります。役割が何であっても、サブスクリプションは各正規ユーザーについて必要となります。サブスクリプションは本サービスのインターフェースを通じて、また場合によっては顧客と当社とで締結された注文書式（それぞれ「注文書式」）によって入手できます。サブスクリプションの入手および新しい正規ユーザーの招待についての詳細はヘルプセンターを参照してください。各正規ユーザーは自分のサブスクリプションを有効にするためユーザー規約に同意しなければなりません。サブスクリプションは当社がそれを顧客に利用できるようにした時に開始され、また本サービスの「チェックアウト」インターフェースに指定されたまたは注文書式に指定された（いずれか適用あるほうの）契約期間にわたり継続します。各サブスクリプションは指定された契約期間について単一の正規ユーザーのための、またその正規ユーザー向けの個人的なものです。当社は他の種類の注文契約を締結する場合がありますが、それは詳細に説明され、注文書式内で同意される必要があります。有効なサブスクリプション期間中、さらにサブスクリプションを追加することはきわめて簡単です。注文書式に別途記載がない限り、顧客は注文書式に記載のものと同一価格で追加のサブスクリプションを購入する権利を有し、すべては同一の日付で終了します。ワークスペースのセットアップおよび役割の割り当てについての追加情報は、当社のヘルプセンターページでご確認ください。

購入の決定

当社は、透明性を好むため、将来の自社製品についての情報を共有する場合があります。製品プランについての公式発表は当社の意図を表明したものですが、購入を行う際にはそれらに依拠してはなりません。顧客による本サービス購入の意思決定は、将来予定される機能ではなく、当社が現時点で利用可能としている機能に基づいて行われなければなりません。

ベータテスターになる選択

折に触れて、当社は当社の新しい機能のテストを行ってもらえるベータテスターを募集します。これらの機能は「ベータ」または「プレ・リリース」あるいは類似の意味を持つ単語やフレーズの名前で識別されます（それぞれ「ベータ製品」）。ベータ製品は最適のタイミングでは準備できない場合がありますので、その場合は「現状のまま」で入手できるようにされます。したがって他のサービス用に行う保証書や契約上の確約はそれらには適用されません。顧客が当社ベータ製品に関して不具合に遭遇した場合、当社は是非ご意見をうかがいたいと思います。ベータプログラムを実行する主な理由は新機能が広く販売されるようにする前にさまざまな問題を解決することです。

フィードバックを歓迎します

顧客からの提案が多ければ多いほど、それだけ本サービスは改善されます。顧客が本サービスに関してフィードバックや提案を送った場合、当社がそれを使用するチャンスがあります。そのため、顧客は（顧客自身のため、およびその正規ユーザーと顧客の他の人員のために）、当社に対して、顧客、正規ユーザーまたは他の顧客の人員に対する義務や補償を必要とせずあらゆる目的のためにかかるフィードバックや提案を使用する無制限、取消不能、恒久的、サブライセンス供与可、譲渡可能なロイヤルティフリーのライセンスを付与します。当社がその提案を実施しない選択をした場合でもご了承ください。それでも当社はご提案に感謝しています。

非 Slack 製品

当社サービスには本サービスの顧客の利用を補完するアプリケーションおよびソフトウェアを第三者が開発するのに使用することのできるプラットフォーム（それぞれ「非 Slack 製品」）が含まれます。当社は一部の非 Slack 製品のインストールに利用できる Slack App ディレクトリと呼ばれるディレクトリも保持します。これらは当社サービスではありませんので、当社は非 Slack 製品を保証またはサポートせず、また最終的には（当社ではなく）顧客がそれらを有効にするかどうかを決めます。非 Slack 製品の使用は顧客と該当する第三者プロバイダーとの間のみの問題です。

非 Slack 製品が顧客のワークスペース用に有効にされる場合、第三者と共有されるカスタマーデータおよびプロバイダーがアクセスを要求する目的に留意してください。当社は非 Slack 製品により送信またはアクセスされるカスタマーデータのいかなる使用、開示、変更または削除についても責任を負いません。追加情報については、当社のヘルプセンターページでご確認ください。

プライバシーポリシー

当社ウェブサイトと製品の使用および性能に関してどのようにデータが収集および使用されるかについての詳細は当社のプライバシーポリシーでご確認ください。

顧客および正規ユーザー

サービスの利用

顧客は本サービスを本契約およびヘルプセンターに従って使用し、利用規約を遵守しなければなりません。顧客は正規ユーザー（ワークスペースのセットアップ時に作成されたユーザーを含む）が本契約およびユーザー向けサービス利用規約を遵守することを保証しなければなりません。当社はコンプライアンスの目的での行為を精査する権利を有しますがそれを行う義務はありません。当社はカスタマーデータの内容や顧客もしくは正規ユーザーがカスタマーデータを保存または処理するために本サービスを使用するのに選択する方法については責任を負いません。本サービスは 16 歳未満の人物への提供を目的とせず、また彼らが使用しないように推奨します。顧客はすべての正規ユーザーが 16 歳超であることを保証しなければなりません。顧客のみが顧客自身とその正規ユーザーが本サービスにアクセスし使用するために高速インターネットサービスを提供する責任を負います。

是正する権利

当社が、一部のカスタマーデータの顧客による削除または顧客による非 Slack 製品の無効化によって容易に救済できる本契約に対する違反があると確信する場合、ほとんどの場合、当社は介入するのではなく直接措置を講じるように顧客に依頼します。しかしながら、顧客が適切な措置を講じない場合または当社、本サービス、正規ユーザーまたは第三者に危害を加えると信じうるリスクがあると確信する場合、当社は直接介入し、適切な措置と判断される行動を取る権利を有します。

支払い義務

支払い条件

当社サービスを購入する顧客のため、料金はサービスインターフェース「チェックアウト」および注文書式内に指定されており、事前に支払われなければなりません。支払いの義務は取り消し不可であり、また本契約に明示的に記載される場合を除き支払われた料金は返金不可です。明確にするため、顧客がサブスクリプションを有料プランからフリープランへダウングレードした場合、顧客は有料プランに基づく未払いの料金を支払う責任を負ったままとなり、また有料プランに基づくサービスは最初の有料プランサブスクリプション期間が失効すれば完全に履行され配信されたものと見なされます。支払いオプションに関する追加情報については、当社のヘルプセンターページでご確認ください。当社がメールで顧客へ請求書を送ることに同意した場合、請求書の日付から 30 日以内に全額支払いが受領されなければなりません。料金はすべての税金、徴税、税及びいかなる性質かにかかわらず類似の行政による課税額（例えばあらゆる法域に課せられる付加価値税、物品販売税、使用税または源泉徴収税を含み、以下「税金」と総称します）を除外して記載されます。顧客は当社の純利益に基づくそれらの税金を除き、その購入に関連するすべての税金を支払う責任を負います。本サービスの支払いが政府による源泉徴収税の対象となった場合、顧客はかかる源泉徴収税を当社へ償還します。

フェアビリングポリシー

当社は、顧客は実際に使用されたサブスクリプションに対してのみお支払いいただくべきであると考えており、Slack のフェアビリングポリシーをご提供しています。一部の例外と条件が本サービスインターフェース「チェックアウト」または注文書式に記載の通り適用される場合があります。

クレジット

顧客のアカウントに発生するすべての Slack クレジットポイント（例 : Slack のフェアビリングポリシーの促進や適用により付与）は、適用される本契約の失効・解除に伴い失効し、通貨価値や交換価値がなくなり、譲渡や返金の対象にはなりません。無料サブスクリプションプランをご利用のワークスペースで発生した Slack クレジットポイントは、別段の取り決めがない限り、クレジットポイントの発生から 90 日以内にワークスペースのプランが有料プランへアップグレードされなかった場合は失効します。Slack クレジットポイントについての詳細はヘルプセンターをご参照ください。

不払いによるダウングレード

顧客が当社へ支払うべき料金（合理的かつ誠実に争われている金額を除き）が 30 日以上支払期限を徒過している場合、当社が顧客に対しそのアカウントの支払期限が過ぎている旨の 10 日以上前の通知を行っている限りそれらの金額が全額支払われるまで、当社は他の権利と救済策を制限されることなく、有料ベースのサービスをフリープランへダウングレードする権利を有します。以下の「本サービスの提供」のセクションの第 2 項にかかわらず、顧客はダウングレードにより価格ガイドのプランの比較によって示される通り、一部の機能や機能性の低下およびカスタマーデータへのアクセスの潜在的な喪失を招くことを認識しこれに同意します。

当社の責任

本サービスの提供

顧客は責任を負う唯一の存在ではなく、当社も責任の一部を負います。当社は（a）本契約に記載通り本サービスが顧客とその正規ユーザーに利用できるようにし、また（b）顧客の事前の指示書なしに何らかの目的にカスタマーデータを使用または処理することはありません。しかしながら「事前の指示書」は正規ユーザーによる本サービスの使用およびかかる使用に関するまたは本契約の履行に必要なその他の処理を含むものと見なされます。

次のことが保証されます。（a）本サービスはその時点で最新のヘルプセンターのページに重要な点で従って機能すること、および（b）「非 Slack 製品」および「不払いによるダウングレード」セクションに服することを条件として、当社はサブスクリプション期間中に本サービスの機能性を著しく低下させることはないこと。本セクションの保証の違反について、顧客の排他的救済策は「正当な理由による解除」および「契約終了の効果」と題されたセクションに記載のものです。

本サービスの可用性の維持

ヘルプセンターのページに追加的に記載される通り、当社の本サービスの一部について当社は、不足した場合、Slack クレジットポイントとペアになった特定のアップタイム・コミットメントも提供します。そのような場合、クレジットは弁護士が損害賠償額の予定と呼ぶものとして機能し、ダウンタイムと関連する不便に対する顧客の唯一の救済策となります。すべてのサービスプランについて、当社は予定されるダウンタイムを除き、週 7 日、毎日 24 時間本サービスが利用できるように商慣習上合理的な努力を行います。当社は予定されるダウンタイムは頻度は高くないと予想しますが、連続して 5 分を超えると思われる場合は（例えば本サービスを通じて）事前の通知を行います。

顧客データの保護

カスタマーデータの保護は当社の最優先事項であり、当社のセキュリティ慣行のページに記載のものに比べ実質的に保護力が劣らないレベルの管理上、物理的および技術的な予防対策を維持します。それらの予防対策には当社人員によるカスタマーデータの不正アクセス、使用、変更、削除および開示を防止する手段が含まれます。カスタマーデータを当社の第三者のサービスプロバイダーと共有する前に、当社は当該第三者がカスタマーデータの秘密性とセキュリティを維持するためのおよび不正アクセスを防止するための合理的なデータ慣行を最低でも維持することを保証します。（当社ではなく）顧客は、顧客の、その代表者の、もしくは代理店の所有または管理下にあるカスタマーデータの十分なセキュリティ、保護およびバックアップについて単独の責任を負います。当社は顧客の正規ユーザーまたは非 Slack 製品がカスタマーデータに関して行うことに責任を負いません。それは顧客の責任です。

Slack 拡張メンバー

当社は本契約に従って自社の権利を行使し義務を履行する際に当社従業員、当社の関連会社や第三者の請負業者の従業員（「Slack の拡張メンバー」）を活用する権利を有します。当社は Slack の拡張メンバーが本契約に基づく当社の義務を遵守することに責任を負います。

オーナーシップおよび所有権

お客様のものはお客様のもの

一方では当社との間で、また他方では顧客と正規ユーザーとの間で、顧客はすべてのカスタマーデータを所有します。本契約の契約条件に従うことを条件にして、顧客は、自らのためおよびその正規ユーザーのすべてのため、（a）本サービスを提供、維持および更新するため（b）サービス、セキュリティ、サポートまたは技術的問題を防止または対処するために合理的に必要なものとしてのみ、（c）法律に要求されるまたはデータリクエスト・ポリシーによって許可されるおよび（d）顧客による書面で明示的に許可されるものとして、当社および Slack の拡張メンバーに対しカスタマーデータおよび顧客のためにもしくは顧客によって作成された非 Slack 製品にアクセスし、これを使用、処理、コピー、配信、実行、エクスポートおよび表示する世界的、非独占的な期間限定のライセンスを許諾します。顧客は本ライセンスを許諾するために必要となりうる、その正規ユーザーからのカスタマーデータの中またそれに対するすべての権利を確保したことを表明し保証します。

当社のものは当社のもの

当社は、関連するすべての知的所有権を含めて本サービスを現在所有しまた将来所有し続けます。当社は、本サービスの一部としてアプリストアや他のチャンネルを介して、ソフトウェアコンポーネントを利用できるようにすることがあります。当社は、顧客に対して、顧客とその正規ユーザーが、これらのコンポーネントのオブジェクトコードバージョンを使用するための再許諾不可、譲渡不可、非独占的、制限付きライセンスを許諾しますが、これは本サービスを使用するために必要な場合に限り、また本契約およびユーザー規約に従うことが必要です。この利用許諾により明示的に許諾されていないすべての当社の権利は当社に留保されます。

期間および終了

契約期間

以下に記載される通り、無料のサブスクリプションは契約が解約されるまで継続するのに対し、有料サブスクリプションは契約期間が満了する、もしくは契約が解約されるまで継続します。本契約は、本契約に基づいて注文されたすべてのサブスクリプションの契約期間が満了し、もしくは解約されるまで、または本契約自体が解約されるまで有効に存続します。本契約が解約された場合、すべてのサブスクリプションおよび注文書式も解約されます。

自動更新

注文書式に別途記載のない限り（a）すべてのサブスクリプションは 1 年または従前の期間のいずれか短い方に相当する追加期間分が自動的に（本サービスのインターフェース「チェックアウト」を経由したり、更新の注文書式を作成する必要なく）更新されます。また（b）自動更新期間中の単位当たりの価格設定は直前の期間中のものと同一のまま継続します。いずれかの当事者は相手方に対しサブスクリプションが自動更新されるのを停止するために最低サブスクリプション期間が終了する 30 日前までに通知することができます。

違反を理由とする解約

当社または顧客は、相手方が本契約に著しく違反し、非違反当事者が違反の通知をした後 30 日以内にかかる違反が是正されない場合、通知により本契約を解約することができます。顧客はその正規ユーザーによる本契約の違反を含め、正規ユーザーについて責任を負います。当社は、本サービスが適用法に違反して顧客またはその正規ユーザーに使用されていると当社が合理的に判断した場合、通知により本契約を直ちに解約することができます。

無理由解約

顧客は解除事由なく直ちに無料サブスクリプションを解除する権利を有します。当社は解除事由なく顧客の無料サブスクリプションを解除する権利も有しますが、当社は 30 日前の事前通知書を顧客に提供します。

契約終了の効果

違反を理由とする解約が顧客によって行われた場合、当社は、前払いされた料金のうち解約の発効日以降のサブスクリプションの残余期間の料金を顧客に返金します。顧客の違反を理由とする解約が当社により行われた場合、顧客は、解約の発効日以降のサブスクリプションの残余期間の料金も含めて、未払い料金を支払います。顧客は、いかなる場合でも、契約の解約によって解約の発効日以前の期間について当社へ支払われるべき料金の支払い義務を免れることはありません。

データポータビリティおよび削除

当社はカスタマーデータの管理者です。ワークスペースのサブスクリプションの期間中、顧客は本サービスから一部のカスタマーデータをエクスポートまたは共有することが許可されます。しかしながら、当社には様々な機能を備えた異なる製品があり、顧客には異なる保持オプションがあるために、カスタマーデータをエクスポートまたは共有する機能は、有効なサービスプランの種類およびデータ保持、共有や招待の動作可能となっている設定に応じて制限されたり利用できなかったりすることを顧客が承認しこれに同意していることが条件となります。ワークスペースのサブスクリプションの終了または失効に従って、当社にはカスタマーデータを維持または提供する義務はなくなり、また、それ以降法律で禁止されない限り、当社は当社システムのまたはそれ以外で当社所有のまたは当社の管理下にあるカスタマーデータをすべて削除する権利を有します。どのように顧客自身が削除を開始できるのかの詳細についてはセキュリティ慣行のページをご確認ください。

表明、保証の否認

顧客は自らが有効に本契約を締結し、それを行う権限があることを表明し保証します。顧客はさらに自らがその正規ユーザーの行為および彼らの本契約とユーザー規約の条件の遵守に責任を負うことを表明し保証します。

本契約に明示的に記載されているものを除き、本サービスおよび関連するすべてのコンポーネントおよび情報は、いかなる種類の保証もなく「現状有姿」かつ「提供できる現状渡し」のベースで提供されます。また当社は商品性、タイトル、特定目的への適合性および非侵害行為の黙示的保証を含め、明示または黙示を問わずありとあらゆる保証を明示的に否認します。顧客は当社が本サービスが中断されない、適時、セキュア、またエラーフリーであることを保証しないと承諾します。

責任の限定

本契約に基づく当事者の賠償義務との関連以外に、いかなる場合でも本契約またはユーザー規約から生じるまたはそれに関連する顧客のもしくは Slack 拡張メンバーの責任の総額は（契約責任、不法行為責任かまたは他の責任理論に基づくかを問わず）責任を発生させた最後の事象より前の 12 ヶ月の間に本契約に基づいて支払われた合計額を超過しないものとします。上記は、「支払い条件セクション」に基づく顧客の支払い義務を制限することはありません。

いかなる場合でも、顧客または Slack 拡張メンバーのいかなるメンバーも、逸失利益、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、補填または懲罰的損害賠償について、それがいかに生じたか（契約責任、不法行為責任、その他の責任理論に基づくかを問わず）、またかかる損害の可能性を告げられていたか否かを問わず、相手方または第三者に対して責任を負いません。この責任限定条項は適用法で禁止されている範囲には適用されません。

本サービスは 2 要素認証（「2FA」）を使用したログインに対応します、これは本サービスに対するアクセス権の不正使用のリスクを低減することが知られています。したがって当社は、損害、損失または法的責任につながる事象が 2FA の使用によって防止されていたであろう場合には顧客、正規ユーザーまたは他の人物に対してかかる損害、損失または法的責任の責任を負いません。さらに、顧客は管理者アカウントおよびお客様の正規ユーザーについてのユーザー名とパスワードを含めすべてのログイン認証情報に責任を負います。当社は、かかる情報が顧客またはその正規ユーザーにより秘密性を守られなかった場合、またはかかる情報が本サービスにログインしてアクセスする権限のない第三者により正しく提供された場合、顧客、正規ユーザーまたは他の人物に対して損害、損失または法的責任を負いません。

本「責任の制限」のセクションに基づく制限は契約責任、不法行為責任その他を問わず、法律で許可される範囲ですべての法的理論に関して適用されます。本「責任の制限」セクションの条項は当事者間の本契約に基づくリスクを割り当て、当事者らは本契約を締結するかどうか、また本サービスの価格設定を決定するに際しこれらの制限に依拠しています。

当社の顧客に対する補償

当社は本契約に基づき許可された本サービスの使用が第三者の知的所有権を侵害または悪用したと申し立てるありとあらゆる第三者の請求、訴訟、訴訟（エクイティ上の）、訴訟手続きおよび要求（「顧客に対する請求」）から顧客を防御し、すべての負担する合理的な弁護士費用、損害賠償および顧客に対する請求との関連で当社が承認する和解に基づいて顧客により支払われる金額との関連で、その結果としてもしくはそれについて最終的に裁定された他の費用を顧客に賠償します。しかしながら顧客に対する請求が（a）カスタマーデータまたは非 Slack 製品、および（b）アプリケーションプログラミングインターフェース（API）の使用におけるものを含め当社によって実施されるのではない本サービスの変更、組み合わせまたは開発から生じるものである場合には、当社は責任を一切負いません。顧客は顧客に対する請求の通知書を早急に当社まで送り、当社に対し排他的な防御と管理を引き受ける権利を許可し、またかかる問題の防御および和解を支援する合理的な要求に協力しなければなりません。本セクションでは顧客に対する請求について、それに関する唯一の責任および当社と Slack 拡張メンバーに対する顧客の排他的救済策が明記されます。

顧客の当社に対する補償

顧客は顧客の違反または本契約もしくはユーザー規約に対するその正規ユーザーの違反から生じるまたはそれに関係するありとあらゆる第三者の請求、訴訟、訴訟（エクイティ上の）、訴訟手続きおよび要求（「当社に対する請求」）から Slack および Slack 拡張メンバー（「Slack の被賠償当事者」と総称します）を防御し、また負担するすべての合理的な弁護士費用、損害賠償および当社に対する請求に関連して顧客が承認する和解に基づいて Slack の被賠償当事者によって支払われる金額に関連して、その結果としてまたはそれについて Slack の被賠償当事者に対して最終的に裁定されるその他の費用を Slack の被賠償当事者に賠償します。当社は当社に対する請求の通知書を早急に顧客まで送り、顧客に対し排他的な防御と管理を引き受ける権利を許可し、またかかる問題の防御および和解を支援する合理的な要求に協力しなければなりません。本セクションでは当社に対する請求について、それに関するお客様の唯一の責任、および顧客に対する Slack の被賠償当事者の排他的救済策が明記されます。

補償の制限

前二項に記載の内容にかかわらず、（a）被補償当事者はその費用を支払う限り、独自の訴訟代理人を選択する自由が常にあり、また（b）（i）請求者が政府機関である場合、（ii）その和解に被補償当事者による責任の自認が含まれ得る場合、（iii）和解に被補償当事者の完全な免責が含まれない場合、または（iv）その和解に被補償当事者の完全な免責および金銭の支払い以外の条件が含まれる場合には、被補償当事者による明示的な承諾（当該承諾は不合理に留保されないものとします）がない限り、補償当事者は、いかなる和解も締結できません。

秘密保持

秘密情報

各当事者（以下「開示当事者」）は、本契約に関連して、相手方（「受領当事者」）に「秘密情報」を開示することがあります。「秘密情報」とは、情報の性質および開示の状況からみて、秘密であると合理的に理解されるべきものをいい、すべての注文書式および非公開の事業、製品、技術およびマーケティング情報を含みます。顧客の秘密情報は、顧客データを含みます。「秘密」とラベル付けされている場合、それはその材料が秘密性を持つものであると受領当事者に示す明確な標識となります。上記にかかわらず、（a）開示当事者に対して負う義務に違反せずに一般に公開されているか、または一般に入手可能になった情報、（b）開示当事者に対して負う義務に違反せずに開示当事者による開示前に受領当事者が知っていた情報、（c）開示当事者に対して負う義務に違反せずに第三者から受領した情報、または（d）受領当事者により独自に開発された情報は、秘密情報に含まれません。

秘密情報の保護と使用

受領当事者は、(a)秘密情報の不正な開示または使用を防止するために少なくとも合理的な手段を講じ、本契約に関連して秘密情報を知る必要のある従業員、関連会社および請負業者にアクセスを制限し、かつ（b）開示当事者の秘密情報を本契約が予定する目的以外の目的で使用または開示しません。上記は、各当事者が財務および法務アドバイザーと秘密情報を共有することを妨げるものではありませんが、かかるアドバイザーが本契約の秘密保持義務と同等の秘密保持義務に服するものを条件とします。

強制されるアクセスまたは開示

受領当事者は法律で要求される場合、開示当事者の秘密情報にアクセスしそれを開示する権利を有します。ただし、受領当事者は、開示当事者がアクセスや開示に異議を唱えたい場合に（法的に許可される限り）強制されたアクセスまたは開示の事前通知を開示当事者に対し行い、開示当事者の負担で合理的な支援を行うものとします。上記に限定することなく、カスタマーデータの開示についてどのように要求が行われるのか、また当社がそれらの要求をどう処理するのかについての詳細をデータリクエスト・ポリシーでご確認ください。受領当事者が法律によって強制され開示当事者の秘密情報にアクセスしそれを開示しなければならない場合、開示当事者はかかる秘密情報へのアクセスを編集および提供する合理的な費用ならびに秘密情報が創出されるための保護命令や秘密の処理を求める開示当事者との関連で提供されるサポートのための合理的な費用を受領当事者に償還します。

存続

「フィードバックを歓迎します」、「非 Slack 製品」、「是正する権利」、「サービスの利用」、「支払い条件」、「クレジット」、「Slack 拡張メンバー」、「お客様のものはお客様のもの」、「当社のものは当社のもの」、「契約終了の効果」、「データポータビリティおよび削除」「表明、保証の否認」、「責任の制限」、「当社の顧客に対する補償」、「顧客の当社に対する補償」、「補償の制限」、「秘密保持」および「存続」と題するセクションならびに「一般条項」という一般的な見出しにあるすべての条項は本契約の解約または失効後も存続します。

一般条項

広報

顧客は当社 Web サイト上および既存客もしくは見込み客との間のその他の公開もしくは非公開通信で、適宜当社へ提供される顧客の標準的な商標使用のガイドラインに服することを条件としてマーケティングまたは販促目的に顧客の会社名やロゴを参照として使用する権利を当社へ許諾します。リストへの掲載を希望しない場合にはリストへの掲載は行いませんので、顧客は参照として使用されなくない旨を述べたメールを feedback@slack.com へ送信することができます。

不可抗力

当社も顧客も当事者の合理的制御を超える事象を理由とした義務の不履行または履行遅滞について法的責任を負いません。かかる事象には DoS 攻撃、ホスティングプロバイダーやユーティリティプロバイダーによる不履行、ストライキ、不足、暴動、火災、天災、戦争、テロリズムおよび政府の措置が含まれます。

当事者らの関係、第三受益者の不存在

両当事者は独立的な契約当事者です。本契約は当事者間に組合、フランチャイズ、ジョイントベンチャー、代理、信託または雇用関係を創出しません。本契約について第三受益者は存在しません。

電子メールおよび Slack のメッセージ

本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に基づく通知はすべて電子メールによるものとしますが、当社は代わりに本サービスを通じた通知（例： slackbot 通知）を選択することもできるものとします。Slack への通知は feedback@slack.com へ送信するものとしますが、契約解約の通知や補償請求などの法的通知は legal@slack.com へ送信されなければなりません。通知は（a）電子メールにより送信された通知の場合には送信日の翌日、また（b）本サービスを通じて送信された通知の場合には送信日当日をもって正式に通知されたものとみなします。

変更

当社事業が展開するに従い、当社はこれらのカスタマー規約および本契約の他の構成要素も変更する権利を有します（但し、注文書式を除く）。本契約に重要な変更を行う場合、当社は顧客アカウントに関連付けられたメールアドレスへメールを送信するか本サービスを通じて顧客へメッセージを送るかのいずれかにより変更が施行される前に合理的な通知を顧客へ行います。顧客は本ページにアクセスし、かつ本契約で参照される他のページの一番最新のバージョンにアクセスすることによって随時カスタマー規約の一番最新のバージョンを確認できます。重要な改訂が行われた本契約は当社通知に規定される日付で発効し、また他の全ての変更はその変更が掲載された時に有効となります。顧客（または正規ユーザー）がその施行日以降に本サービスにアクセスするまたは使用した場合、その使用した行為は改訂された契約条件を顧客が承認したことを構成します。

権利放棄

当事者が本契約に基づく権利を行使しない場合または行使を遅滞した場合であっても、当該権利の放棄とはみなされません。本契約に関する権利放棄は、権利放棄する当事者の権限ある代表者による署名入りの書面によって行われない限り有効ではありません。

可分性

本契約は準拠法において認められる最大限の範囲で執行されます。本契約のいずれかの条項が管轄裁判所により違法と判断された場合には、同条項は裁判所により修正され、法令が許容する範囲で元の条項の目的を最もよく達成できるよう解釈され、本契約のその他の条項は有効なまま存続するものとします。

譲渡

Slack 拡張メンバーに関するものを除き、相手方の事前の承諾書（当該承諾は不合理に留保されない）がなければいずれの当事者も、法の作用によってまたはそれ以外かを問わず本契約に基づくその権利または義務を譲渡または委任する権利を有しません。上記にかかわらず、いずれかの当事者は、企業の関連会社に対しあるいは合併、買収、企業再編、その資産のすべてもしくは実質的なすべての売却などに関連して相手方の承諾なしに全体としての本契約を譲渡する権利を有します。顧客は Slack に変更を通知することにより常時その請求先と連絡先情報を最新の状態に保持します。本セクションに違反するすべての譲渡と称されるものは無効です。本セクションに違反した相手方による譲渡と称されるものについての当事者の唯一の救済策は、非譲渡当事者の選択で譲渡当事者へ通知書を出した時点での本契約の解除となります。顧客によるかかる解除があった場合、当社は解除の発効日以降のサブスクリプションの残余期間を対象とする前払いの料金を顧客へ返金します。上記に服することを条件として、顧客は当事者らの利益のために、それぞれの継承者および許可される譲受人を拘束し効力を生じさせます。

顧客の契約の相手方となるのはどの Slack 法人ですか？

本契約における「Slack」または「当社」との記載、本契約に起因または関連して生じる紛争や訴訟の準拠法および管轄裁判所は、顧客の所在地によって異なります。

所在地 契約の相手方となる Slack 法人 準拠法 裁判地 米国およびカナダ Slack Technologies, LLC（以前の Slack Technologies, Inc.） カリフォルニア州 カリフォルニア州サンフランシスコ郡 上記以外の全世界（日本を除く） Slack Technologies Limited Ireland アイルランド、ダブリン 日本 Slack Technologies Limited 日本 日本、東京

本契約に起因または関連するすべての紛争は、抵触法の原則または国際物品売買契約に関する国際連合条約（ウィーン売買条約）に拘わらず、上記の適用準拠法によってのみ支配されます。上記の適用裁判地にある裁判所には、本契約またはその成立、解釈もしくは執行に起因または関連して生じるすべての紛争を解決する専属的裁判管轄権があります。各当事者はかかる裁判所の専属的裁判管轄権を承諾しこれに従います。本契約に基づく権利を施行するいかなる申立または訴訟手続きにおいても、勝訴側当事者は自身の合理的な費用と弁護士報酬を回収する権利を有します。

完全合意

本契約は、カスタマー規約およびすべての参照されるページと注文書式（該当する場合）を含め、当事者間の完全な合意を構成し、書面か口頭かを問わずその主題に関する本契約以前のすべての合意、提案または表明に優先します。上記の内容を制限することなく、本契約は顧客または正規ユーザーが電子的に承諾したオンライン契約の条件に優先します。ただし、本カスタマー規約の条項と、本カスタマー規約において参照されている他の文書またはページとの間に抵触または不整合がある場合は、以下の優先順位が適用されます。（1）注文書式の条件（もしあれば）、（2）カスタマー固有の補足事項の部分（もしあれば）、（3）カスタマー規約、（4）カスタマー規約で参照されているその他の文書またはページ。それらに異なる文言があったとしても、顧客の購入注文、ベンダーのオンボーディング過程もしくは Web ポータル、またはその他の顧客の発注書（注文書式を除く）に記載されるいかなる契約条件も、本契約に組み込まれまたは本契約の一部を構成することはなく、それらの契約条件はすべて無効となります。