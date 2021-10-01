Términos de servicio del cliente (archivado)

Entrada en vigor: 1 de octubre de 2021

Estos Términos de Servicio del Cliente (los «Términos del Cliente») describen sus derechos y responsabilidades respecto del uso de nuestra plataforma y herramientas en línea de productividad en el lugar de trabajo (los «Servicios»). Léalos detenidamente. Si usted es un Cliente (según se define más adelante), estos Términos del Cliente rigen su acceso a nuestros Servicios y el uso que haga de ellos. Si lo invitaron a un espacio de trabajo definido por un Cliente, los Términos de Servicio del Usuario (los “Términos del Usuario”) rigen el acceso y el uso de los Servicios. Agradecemos su presencia aquí.

Lo primero es lo primero

Los presentes «Términos del Cliente» forman parte de un «Contrato» vinculante

Estos Términos del Cliente (o, si corresponde, el contrato escrito con nosotros o nuestra(s) filial(es) que rige el(los) Formulario(s) de Pedido) y todo Formulario de Pedido (según se define más adelante) forman, en conjunto un “Contrato” vinculante entre el Cliente y nosotros. Si alguno de los términos del Suplemento Específico del Cliente se aplica al Cliente (por ejemplo, si el Cliente es un organismo gubernamental de EE. UU.), dichos términos también se incorporarán por referencia y formarán parte del Contrato. «Nosotros», «nuestro» y «nos» hacen referencia a la entidad de Slack correspondiente en la cláusula denominada «¿Con qué entidad de Slack contrata el Cliente?» más adelante.

Contrato en nombre del «Cliente»

Si adquiere suscripciones, crea un espacio de trabajo (es decir, un espacio digital donde un grupo de usuarios pueden acceder a los Servicios, según se describe más en detalle en las páginas del Centro de Ayuda), invita a usuarios a ese espacio de trabajo o usa o permite usar ese espacio de trabajo después de haber recibido un aviso de cambio en los presentes Términos del Cliente, confirma que comprende el Contrato vigente en ese momento y acepta el Contrato en nombre del Cliente. Antes de avanzar, asegúrese de contar con la autorización necesaria para celebrar el Contrato en nombre del Cliente.

Opciones e instrucciones del Cliente

¿Quién es «Cliente»? (Sugerencia: Puede haber solo uno)

«Cliente» es la organización a la que usted representa de acuerdo con el Contrato. Si alguien que no está formalmente afiliado a una organización configura su espacio de trabajo, el Cliente es la persona que crea el espacio de trabajo. Por ejemplo, si se registró con una dirección de correo electrónico personal e invitó a un par de amigos a trabajar en una nueva idea empresarial, pero aún no formó una empresa, usted es el Cliente.

Registro con un dominio de correo electrónico corporativo

Si se registró en un plan con su dominio de correo electrónico corporativo, su organización es el Cliente, y, como tal, puede modificar y volver a asignar roles en su espacio de trabajo (incluido su rol), así como ejercer sus demás derechos en virtud del Contrato. Si el Cliente elige reemplazarlo como representante con autoridad máxima para el espacio de trabajo, le avisaremos después de dicha elección, y usted se compromete a adoptar todas las medidas que nosotros o el Cliente solicitemos razonablemente para facilitar la transferencia de la autoridad a un nuevo representante del Cliente.

Qué supone esto para el Cliente y para nosotros

Las personas autorizadas por el Cliente a acceder a los Servicios (un «Usuario Autorizado») podrán enviar contenido o información a los Servicios, por ejemplo, mensajes o archivos («Datos del Cliente»), y el Cliente podrá enviarnos de manera exclusiva instrucciones sobre qué hacer con ellos. Por ejemplo, el Cliente puede aprovisionar o desaprovisionar el acceso a los Servicios, habilitar o deshabilitar las integraciones de terceros, administrar los ajustes de permisos, conservación y exportación, transferir o asignar espacios de trabajo, compartir canales, así como fusionar espacios de trabajo o canales con otros espacios o canales. Dado que estas opciones e instrucciones pueden dar lugar a la utilización, la divulgación, la modificación, la eliminación de una parte o la totalidad de los Datos del cliente o el acceso a ellas, por favor, revise las páginas del Centro de Ayuda para obtener más información sobre tales opciones e instrucciones.

El Cliente (a) informará a los Usuarios Autorizados acerca de todas las políticas y prácticas del Cliente que sean pertinentes para su uso de los Servicios y de cualquier configuración que pueda afectar el procesamiento de los Datos del Cliente; y (b) se asegurará de que la transferencia y el procesamiento de los Datos del Cliente en virtud del Contrato sean legales.

Pedido de suscripciones

Una suscripción permite que un Usuario Autorizado acceda a los Servicios. Independientemente del rol, se necesita una suscripción para cada Usuario Autorizado. Una suscripción podrá obtenerse a través de la interfaz de los Servicios o, en algunos casos, a través de un formulario de pedido presentado entre el Cliente y nosotros (en cada caso, un «Formulario de Pedido»). Consulte el Centro de Ayuda para obtener más información sobre la obtención de suscripciones y la invitación a nuevos Usuarios Autorizados. Cada Usuario Autorizado debe aceptar los Términos del Usuario para activar su suscripción. Las suscripciones comienzan cuando las ponemos a disposición del Cliente y continúan durante la vigencia especificada en la interfaz de «pago» de los Servicios o en el Formulario de Pedido, según corresponda. Cada suscripción corresponde a un único Usuario Autorizado para un plazo especificado y es personal para ese Usuario Autorizado. En ocasiones, celebramos otro tipo de acuerdos de pedidos, pero en ese caso debería explicarse en detalle y acordarse en un Formulario de Pedido. Durante la vigencia de una suscripción activa, es muy sencillo agregar más suscripciones. A menos que el Formulario de Pedido indique lo contrario, el Cliente puede comprar más suscripciones al mismo precio indicado en el Formulario de Pedido, y todas finalizarán en la misma fecha. Consulte las páginas del Centro de Ayuda para obtener información adicional sobre la configuración de un espacio de trabajo y la asignación de roles.

Decisiones de compra

Como impulsamos la transparencia, es posible que compartamos información sobre los planes de productos futuros. Nuestras declaraciones públicas sobre tales planes de productos son una expresión de voluntad, pero no deben usarse como base para realizar una compra. Si el Cliente decide adquirir nuestros Servicios, esa decisión debe basarse en la funcionalidad o en las características que tenemos a disposición hoy, no en la posibilidad de que una funcionalidad o una característica esté disponible en el futuro.

Decisión de ser un evaluador beta

En ocasiones, podremos buscar evaluadores beta para ayudarnos a probar nuevas funciones. Estas funciones se identificarán como «beta» o «versión preliminar», o con palabras o frases con significados similares (cada una, un «Producto Beta»). Puede que los Productos Beta no estén listos para su presentación en público, así que están disponibles «tal cual», y no se aplica ninguna de las garantías o compromisos contractuales que ponemos a disposición para los demás Servicios. En caso de que un Cliente encuentre errores o defectos en los Productos Beta, nos encantaría que nos lo comunicara. El motivo principal de ejecutar programas beta es librarlos de problemas antes de que la nueva función esté a disposición del público general.

Agradecemos los comentarios

Cuantas más sugerencias envíen los clientes, mejores serán los Servicios. Si el Cliente nos envía comentarios o sugerencias con respecto a los Servicios, existe la posibilidad de que los usemos; por tanto, el Cliente nos concede (para sí y para a todos sus Usuarios Autorizados y demás personal del Cliente) una licencia ilimitada, perpetua, irrevocable, sublicenciable, transferible y libre de regalías para utilizar cualesquiera de dichos comentarios o sugerencias para cualquier fin, sin ninguna obligación o retribución al Cliente, a los Usuarios Autorizados ni al personal del Cliente. Si decidimos no implementar la sugerencia, no debe tomarse de forma personal. Aun así, la valoramos.

Productos que no son de Slack

Nuestros Servicios incluyen una plataforma que los terceros pueden usar para desarrollar aplicaciones y software que complementen el uso de los Servicios (cada uno, un «Producto que no es de Slack») por parte del Cliente. Además, mantenemos un directorio llamado «Directorio de aplicaciones de Slack» que incluye algunos Productos que no son de Slack disponibles para instalación. ESTOS NO SON NUESTROS SERVICIOS; POR TANTO, NO GARANTIZAMOS NI BRINDAMOS SOPORTE PARA LOS PRODUCTOS QUE NO SON DE SLACK Y, EN DEFINITIVA, EL CLIENTE (NO NOSOTROS) DECIDIRÁ SI DESEA HABILITARLOS O NO. EL USO DE CUALQUIER PRODUCTO QUE NO ES DE SLACK QUEDA EXCLUSIVAMENTE ENTRE EL CLIENTE Y EL PROVEEDOR EXTERNO CORRESPONDIENTE.

Si un Producto que no es de Slack está habilitado en el espacio de trabajo de un Cliente, es necesario ser cuidadoso con todos los Datos del Cliente que se compartirán con dicho proveedor externo, así como los fines para los que el proveedor requiere el acceso. No asumiremos responsabilidad alguna que derive del uso, la divulgación, la modificación o la eliminación de Datos del Cliente que se transmitan a un Producto que no es de Slack o a los que este acceda. Consulte las páginas del Centro de Ayuda para obtener más información.

la Política de privacidad

Revise nuestra Política de privacidad para obtener más información sobre cómo recopilamos y usamos los datos relativos al uso y al funcionamiento de nuestros sitios web y productos.

Cliente y Usuarios Autorizados

Uso de los Servicios

El Cliente debe usar los Servicios de acuerdo con lo estipulado en el Contrato y en el Centro de ayuda y cumplir lo descrito en la Política de uso aceptable. El Cliente también debe garantizar que los Usuarios autorizados (incluidos aquellos establecidos durante la configuración inicial del espacio de trabajo) cumplan con lo estipulado en el Contrato y en los Términos del usuario. Podemos revisar la conducta con fines de cumplimiento, pero no tenemos obligación de hacerlo. No somos responsables por el contenido de los Datos del Cliente ni por la forma en que el Cliente o sus Usuarios autorizados eligen usar los Servicios para almacenar o procesar Datos del Cliente. Los Servicios no están dirigidos a menores de dieciséis (16) años, y no debería utilizarlos nadie que sea menor de esta edad. El Cliente debe garantizar que todos los Usuarios autorizados sean mayores de dieciséis (16) años. El Cliente es el único responsable de proporcionar un servicio de Internet de alta velocidad para sí y para sus Usuarios autorizados con el fin de acceder a los Servicios y usarlos.

Nuestros derechos de remoción

Si creemos que existe una infracción del Contrato que puede solucionarse simplemente mediante la eliminación de ciertos Datos del Cliente o mediante la deshabilitación de un Producto que no es de Slack del Cliente, en la mayoría de los casos solicitaremos al Cliente que lleve a cabo dicha acción en vez de intervenir nosotros. Sin embargo, es posible que intervengamos directamente y tomemos las medidas que consideremos pertinentes si el Cliente no adopta una medida apropiada o si consideramos que existe un riesgo real de dañarnos a nosotros, a los Servicios, a los Usuarios Autorizados o a terceros.

Obligaciones de pago

Términos de pago

Para los Clientes que compran nuestros Servicios, las tarifas se especifican en la interfaz de «pago» de los Servicios y en los Formularios de Pedido, y deben pagarse por adelantado. Las obligaciones de pago no se pueden cancelar y, salvo que se establezca expresamente lo contrario en el Contrato, las tarifas pagadas no son reembolsables. Para evitar dudas, en el caso de que el Cliente reduzca cualquier suscripción de un plan de pago a un plan gratuito, el Cliente seguirá siendo responsable de las tarifas impagas según el plan de pago, y los Servicios según el plan de pago se considerarán plenamente prestados y cumplidos al vencimiento del período de suscripción del plan de pago inicial. Consulte las páginas del Centro de Ayuda para obtener más información sobre opciones de pago. Si acordamos facturar al Cliente por correo electrónico, el pago completo se debe recibir dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de facturación. Las tarifas declaradas no incluyen impuestos, gravámenes, obligaciones o valoraciones gubernamentales similares de cualquier naturaleza, incluidos, por ejemplo, los impuestos al valor agregado, a las ventas, de uso o las retenciones fiscales, gravables en cualquier jurisdicción (en conjunto, los «Impuestos»). El Cliente será responsable de pagar todos los Impuestos asociados con sus compras, excepto los impuestos basados en nuestros ingresos netos. En caso de que cualquier pago por los Servicios esté sujeto a retención fiscal por cualquier organismo oficial, el Cliente nos reembolsará tal retención.

Política de facturación justa

Creemos que los clientes solo deben pagar por las suscripciones que en verdad usan, así que ofrecemos una Política de facturación justa. Pueden aplicarse ciertas excepciones y condiciones, según se establezca en la interfaz de «pago» de los Servicios o en un Formulario de Pedido.

Créditos

Cualquier crédito que pueda acumularse en la cuenta del Cliente (por ejemplo, de una promoción o aplicación de la Política de facturación justa), vencerá después del vencimiento o la rescisión del Contrato correspondiente, no tendrá moneda ni valor de cambio, y no será transferible ni reembolsable. Los créditos acumulados en un espacio de trabajo con un plan de suscripción gratuito vencerán si el plan del espacio de trabajo no se cambia a un plan de pago dentro de los noventa (90) días posteriores a la acumulación, a menos que se especifique lo contrario. Para obtener más información sobre los créditos, consulte el Centro de Ayuda.

Baja de categoría por falta de pago

Si el Cliente nos debe tarifas (excepto cantidades disputadas razonablemente y de buena fe) con treinta (30) días de atraso o más, podremos, entre otros derechos y recursos, bajar la categoría de los Servicios de pago a planes gratuitos hasta que dichos importes se paguen en su totalidad, siempre y cuando hayamos notificado al Cliente con diez (10) o más días de antelación que su cuenta está vencida. No obstante lo dispuesto en el segundo párrafo de la sección “Prestación de los Servicios” a continuación, el Cliente reconoce y acepta que una baja en la categoría provocará una disminución de ciertas características y funcionalidades, así como la pérdida potencial de acceso a los Datos del Cliente, según lo descrito en la comparación de los planes en la Guía de precios.

Nuestras responsabilidades

Prestación de los Servicios

El Cliente no es único que tiene responsabilidades, nosotros también tenemos algunas. Nosotros (a) pondremos los Servicios a disposición del Cliente y sus Usuarios Autorizados, tal como se describe en el Contrato; y (b) no usaremos ni procesaremos los Datos del Cliente para ningún propósito sin instrucciones previas por escrito del Cliente. Sin embargo, se considerará que dichas «instrucciones previas por escrito» incluyen el uso de los Servicios por parte de los Usuarios Autorizados y cualquier procesamiento relacionado con dicho uso, o que sea de algún modo necesario para el cumplimiento del Contrato.

Tenga la seguridad de que (a) los Servicios se brindarán sustancialmente de acuerdo con las páginas delCentro de Ayuda vigentes en su momento; y (b) conforme a las secciones “Baja de categoría por falta de pago” y “Productos que no son de Slack”, no se reducirá sustancialmente la funcionalidad de un Servicio durante el período de una suscripción. En caso de incumplimiento de una garantía en esta sección, los recursos exclusivos del Cliente son aquellos descritos en las secciones denominadas «Rescisión con causa» y «Efecto de la rescisión».

Conservación de la disponibilidad de los Servicios

Tal como se describe más en detalle en las páginas del Centro de Ayuda, para algunos de nuestros Servicios, también ofrecemos compromisos específicos de tiempo de actividad con créditos, si nos quedamos cortos. En esos casos, los créditos servirán para lo que los abogados llaman «indemnización fijada por contrato» y será el único recurso del Cliente respecto del tiempo de inactividad y las molestias relacionadas. Para todos los planes de Servicios, haremos todo lo posible desde el punto de vista comercial para que los Servicios estén disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, excluido el tiempo de inactividad planificado. Es de esperar que las interrupciones planificadas sean poco frecuentes, pero haremos lo posible por avisar al Cliente por anticipado (por ejemplo, a través de los Servicios), si consideramos que podrían superar los cinco (5) minutos seguidos.

Protección de los Datos del Cliente

La protección de los Datos del Cliente es una prioridad principal para nosotros por lo que mantendremos las salvaguardias administrativas, físicas y técnicas a un nivel no materialmente menos protector que el descrito en la página Prácticas de seguridad. Esas salvaguardias incluirán medidas para prevenir el acceso, uso, modificación, eliminación y divulgación no autorizados de los Datos del Cliente por parte de nuestro personal. Antes de compartir los Datos del Cliente con cualquiera de nuestros proveedores de servicios externos, nos aseguraremos de que dichos proveedores mantengan, como mínimo, prácticas de datos razonables para mantener la confidencialidad y seguridad de los Datos del Cliente y evitar el acceso no autorizado. El Cliente (no nosotros) es el único responsable de la seguridad, la protección y la copia de seguridad adecuadas de los Datos del Cliente cuando estén en posesión o control del Cliente o de sus representantes o agentes. No somos responsables de lo que los Usuarios No Autorizados del Cliente o los Productos que no son de Slack hagan con los Datos del Cliente. Esa responsabilidad recae en el Cliente.

Familia Ampliada de Slack

Podremos hacer uso de nuestros empleados, los de nuestras filiales corporativas y contratistas externos (la «Familia Ampliada de Slack») para ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones en virtud del Contrato. Seremos responsables de que la Familia Ampliada de Slack cumpla con nuestras obligaciones en virtud del Contrato.

Propiedad y derechos de propiedad

Lo suyo es suyo…

En cuanto a nosotros por un lado y el Cliente y los Usuarios Autorizados por el otro, el Cliente poseerá todos los Datos del Cliente. Conforme a los términos y condiciones del Contrato, el Cliente (para sí y para todos sus Usuarios Autorizados) nos otorga a nosotros y a la Familia Ampliada de Slack una licencia mundial, no exclusiva, limitada para usar, procesar, copiar, distribuir, exhibir, exportar y mostrar los Datos del Cliente y acceder a ellos, así como cualquier Producto que no sea de Slack creado por o para el Cliente, únicamente en la medida en que se justifique (a) para brindar, mantener y actualizar los Servicios; (b) para evitar o abordar problemas técnicos, de servicio, de seguridad o de soporte técnico; (c) según lo exija la legislación o lo permita la Política de Solicitud de Datos; y (d) en virtud de lo expresamente permitido por escrito por el Cliente. El Cliente declara y garantiza que ha obtenido todos los derechos relativos a los Datos del Cliente de sus Usuarios Autorizados, que sean necesarios para otorgar esta licencia.

Y lo nuestro es nuestro

Nosotros somos los propietario y seguiremos siéndolo de los Servicios, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual. Podemos poner a disposición componentes de software a través de tiendas de aplicaciones u otros canales como parte de los Servicios. Concedemos al Cliente una licencia no sublicenciable, intransferible, no exclusiva, limitada para el Cliente y sus Usuarios Autorizados destinada a usar la versión del código objeto de estos componentes, pero únicamente en la medida necesaria para usar los Servicios y de conformidad con el Contrato y los Términos del Usuario. Por el presente, se conservan todos los derechos que no se otorguen expresamente en esta licencia.

Plazo y rescisión

Vigencia del Contrato

Como se describe más en detalle a continuación, una suscripción gratuita continúa hasta la terminación, mientras que una suscripción de pago tiene un plazo que puede vencer o rescindirse. El Contrato sigue en vigencia hasta que todas las suscripciones pedidas según el Contrato hayan vencido o se hayan rescindido, o hasta que finalice el Contrato en sí. La rescisión del Contrato cancelará todas las suscripciones y todos los Formularios de Pedido.

Renovación automática

A menos que un Formulario de Pedido indique lo contrario, (a) todas las suscripciones se renovarán automáticamente (sin necesidad de pasar por la interfaz de «pago» de los Servicios ni ejecutar un Formulario de Pedido de renovación) por períodos adicionales iguales a un (1) año o el plazo anterior, el que tenga menor duración; y (b) el precio unitario durante cualquier período de renovación automática seguirá siendo el mismo que el del período inmediatamente anterior. Cualquiera de las partes puede enviar a la otra un aviso de no renovación al menos treinta (30) días antes del final del plazo de suscripción para impedir que las suscripciones se renueven automáticamente.

Rescisión con causa

Nosotros o el Cliente podemos rescindir el Contrato mediante aviso a la otra parte si la otra parte incumple sustancialmente el Contrato y dicho incumplimiento no se subsana dentro del plazo de treinta (30) días a partir de que la parte que no incumplió el contrato proporciona el aviso de incumplimiento. El Cliente es responsable de sus Usuarios Autorizados, incluido todo incumplimiento de este Contrato por parte de los Usuarios Autorizados. Podremos rescindir el Contrato de inmediato mediante aviso al Cliente si creemos de manera justificada que el Cliente o sus Usuarios Autorizados utilizan los Servicios en contravención de la legislación vigente.

Rescisión sin causa

El Cliente puede rescindir las suscripciones gratuitas de inmediato sin causa. También podemos rescindir las suscripciones gratuitas del Cliente sin causa, pero le enviaremos al Cliente un aviso por escrito con treinta (30) días de antelación.

Efecto de la rescisión

Tras la rescisión con causa por parte del Cliente, reembolsaremos al Cliente las tarifas pagadas con anticipación que cubran el resto del plazo de todas las suscripciones después de la fecha efectiva de rescisión. Tras la rescisión con causa por nuestra parte, el Cliente pagará todas las tarifas impagas que cubran el resto del plazo de dichas suscripciones después de la fecha efectiva de rescisión. En ningún caso la rescisión liberará al Cliente de la obligación de abonar las tarifas pagaderas a nosotros por el período anterior a la fecha efectiva de rescisión.

Portabilidad y eliminación de los datos

Somos custodios de los Datos del Cliente. Durante la vigencia de las suscripciones de un espacio de trabajo, el Cliente tendrá permitido exportar o compartir ciertos Datos del Cliente desde los Servicios; siempre y cuando, dado que tenemos diferentes productos con diferentes funciones y el Cliente tiene distintas opciones de conservación, el Cliente reconozca y acepte que la capacidad de exportar o compartir los Datos del Cliente puede estar limitada o no estar disponible según el tipo de plan de Servicios vigente y según la configuración habilitada de conservación de los datos, uso compartido o invitación. Tras la rescisión o el vencimiento de las suscripciones de un espacio de trabajo, no tendremos ninguna obligación de mantener ni proporcionar los Datos del Cliente. Asimismo, a partir de entonces podremos, a menos que la ley lo prohíba, eliminar todos los Datos del Cliente de nuestros sistemas o que de algún modo estén bajo nuestra posesión o nuestro control. Revise nuestra página de Prácticas de seguridad para obtener más información sobre cómo el Cliente mismo puede iniciar la eliminación.

Manifestaciones y renuncia de garantías

El cliente manifiesta y garantiza que celebró el Contrato de manera válida y tiene la facultad jurídica para hacerlo. Además, el Cliente manifiesta y garantiza que es responsable por la conducta de sus Usuarios Autorizados y por el cumplimiento de los términos de este Contrato y los Términos del Usuario.

A EXCEPCIÓN DE LO EXPLÍCITAMENTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LOS SERVICIOS Y TODOS LOS COMPONENTES Y LA INFORMACIÓN RELACIONADOS SE PROPORCIONAN «TAL CUAL» Y «SEGÚN DISPONIBILIDAD», SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGUNA NATURALEZA. ADEMÁS, RENUNCIAMOS EXPRESAMENTE A TODA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, TITULARIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN. EL CLIENTE RECONOCE QUE NO GARANTIZAMOS QUE LOS SERVICIOS SERÁN ININTERRUMPIDOS, PUNTUALES, SEGUROS O LIBRE DE ERRORES.

Limitación de responsabilidad

EXCEPTO EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE INDEMNIZACIÓN DE UNA PARTE EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CLIENTE O DE LA FAMILIA AMPLIADA DE SLACK QUE SURJA A PARTIR DE O SE RELACIONE CON EL CONTRATO O LOS TÉRMINOS DEL USUARIO (YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O POR CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD) SUPERARÁ EL IMPORTE TOTAL PAGADO POR EL CLIENTE EN VIRTUD DEL PRESENTE DURANTE LOS DOCE (12) MESES ANTERIORES AL ÚLTIMO HECHO QUE DIERA LUGAR A LA RESPONSABILIDAD. LO ANTERIOR NO LIMITARÁ LAS OBLIGACIONES DE PAGO DEL CLIENTE EN LA SECCIÓN «TÉRMINOS DE PAGO» ANTES MENCIONADA.

EN NINGÚN CASO, NI EL CLIENTE NI NINGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA AMPLIADA DE SLACK TENDRÁN RESPONSABILIDAD ANTE LA OTRA PARTE NI ANTE NINGÚN TERCERO POR LUCRO CESANTE O PÉRDIDA DE INGRESOS, NI DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, EMERGENTE, DE COBERTURA O PUNITIVO, SEA CUAL FUERE LA CAUSA, YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O BAJO CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, TANTO SI SE HA INFORMADO A LA PARTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS COMO SI NO. LA RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DESCRITA NO SE APLICARÁ EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APLICABLE LO PROHÍBA.

Los Servicios admiten inicios de sesión mediante autenticación de dos factores («2FA»), que se sabe reduce el riesgo de uso no autorizado de los Servicios o de acceso no autorizado a ellos. Por lo tanto, no seremos responsables por daños, pérdidas o responsabilidad ante el Cliente, los Usuarios Autorizados ni otras personas si un hecho que resulte en dichos daños, pérdidas o responsabilidad podría haberse evitado con el uso de la autenticación de dos factores. Además, el Cliente es responsable de todas las credenciales de inicio de sesión, incluidos los nombres de usuario y las contraseñas, para las cuentas de administrador, así como las cuentas de sus Usuarios Autorizados. No seremos responsables por daños, pérdidas o responsabilidad ante el Cliente, los Usuarios Autorizados ni otras personas si el Cliente o sus Usuarios Autorizados no mantienen la confidencialidad de dicha información o si un tercero no autorizado que inicia sesión en los Servicios y accede a ellos proporciona dicha información de manera correcta.

Las limitaciones en esta sección de «Limitación de responsabilidad» se aplicarán a todas las teorías jurídicas, ya sean contractuales, extracontractuales u otras, y en la medida permitida por la ley. Las disposiciones de esta sección «Limitación de responsabilidad» asignan los riesgos sujetos a este Contrato entre las partes, y las partes se han basado en estas limitaciones para decidir si celebrar este Contrato y para los precios de los Servicios.

Nuestra indemnización al Cliente

Defenderemos al Cliente frente a todo reclamo, acción, juicio, procedimiento y demanda de un tercero, donde se alegue que el uso de los Servicios según lo permitido en el Contrato infringe o se apropia indebidamente de los derechos de propiedad intelectual de un tercero (un «Reclamo contra el Cliente»), e indemnizaremos al Cliente por todos los honorarios de abogado justificados, los daños y perjuicios y demás costos que finalmente se dictaminen contra el Cliente en relación con un acuerdo que aprobemos respecto de un Reclamo contra el Cliente o como resultado de este, y por los importes pagados por el Cliente según este. No obstante, no tendremos ninguna responsabilidad si un Reclamo contra el Cliente surge a partir de (a) Datos del Cliente o Productos que no son de Slack; y (b) cualquier modificación, combinación o desarrollo de los Servicios que hayamos realizado nosotros, incluido el uso de cualquier interfaz de programación de aplicaciones (API). El Cliente debe proporcionarnos un aviso por escrito de inmediato ante cualquier Reclamo contra el Cliente y nos permitirá el derecho a asumir la defensa y el control exclusivos, y cooperar con cualquier petición razonable que nos ayude en la defensa y la solución de dicho objeto. En esta sección se establece nuestra única responsabilidad y el recurso exclusivo del Cliente frente a nosotros y la Familia Ampliada de Slack, en relación con cualquier Reclamo contra el Cliente.

Indemnización del cliente a nosotros

El Cliente defenderá a Slack y a los miembros de la Familia Ampliada de Slack (colectivamente, las “Partes Indemnizadas de Slack”) frente a cualquier reclamo, acción, juicio, procedimiento y demanda de cualquier tercero que surja a partir de o se relacione con la infracción del Contrato o los Términos del Usuario por parte del Cliente o cualquiera de sus Usuarios Autorizados (un “Reclamo contra Nosotros”), e indemnizará a las Partes Indemnizadas de Slack por todos los honorarios de abogados justificados, los daños y perjuicios y demás costos que finalmente se dictaminen contra una Parte Indemnizada de Slack en relación con un Reclamo contra Nosotros o como resultado de este, y por los importes pagados por una Parte Indemnizada de Slack según un acuerdo aprobado por el Cliente en relación con aquel. Debemos proporcionar un aviso por escrito de inmediato al Cliente ante cualquier Reclamo contra Nosotros y permitir al Cliente el derecho a asumir la defensa y el control exclusivos, y cooperar con cualquier petición razonable que ayude al Cliente en la defensa y la solución de dicho objeto. En esta sección se establece su única responsabilidad, y el recurso exclusivo de las Partes Indemnizadas de Slack frente al Cliente, en relación con cualquier Reclamo contra Nosotros.

Limitaciones de las indemnizaciones

Sin perjuicio de lo expresado en las dos secciones anteriores, (a) una parte indemnizada siempre tendrá la libertad de elegir su propio abogado si paga los honorarios de dicho abogado; y (b) ninguna parte indemnizadora podrá acordar una compensación sin el consentimiento expreso por escrito de las partes indemnizadas (dicho consentimiento no se podrá denegar sin motivo) si (i) el tercero que presenta el reclamo es un organismo gubernamental, (ii) el acuerdo incluye el reconocimiento de ciertos hechos por parte de las partes indemnizadas, (iii) el acuerdo no incluye una exención completa de responsabilidad de las partes indemnizadas, o (iv) el acuerdo incluye términos que no sean una exención completa de responsabilidad de las partes indemnizadas y el pago de dinero.

Confidencialidad

Información confidencial

Cada parte (la «Parte Informante») podrá divulgar «Información confidencial» a la otra parte (la «Parte Receptora») en relación con el Contrato; es decir, todo lo que razonablemente deba entenderse como confidencial dada la naturaleza de la información y las circunstancias de la divulgación, incluidos todos los Formularios de Pedido, así como información empresarial que no sea de dominio público, sobre productos, tecnologías y marketing. La Información Confidencial del Cliente incluye los Datos del Cliente. Si algún elemento se etiqueta como «Confidencial», será un indicador claro para la Parte Receptora de que el material es confidencial. No obstante lo anterior, la Información confidencial no incluye información que (a) esté o pase a estar a disposición general del público sin infringir ninguna obligación debida a la parte informante; (b) fuera de conocimiento de la parte receptora antes de su divulgación por parte de la parte informante sin infringir ninguna obligación debida a la parte informante; (c) se reciba de un tercero sin infringir ninguna obligación debida a la parte informante; o (d) haya sido desarrollada independientemente por la parte receptora.

Protección y uso de la Información Confidencial

La Parte Receptora (a) tomará al menos las medidas razonables para impedir la divulgación o el uso no autorizados de la Información Confidencial, y limitará el acceso a los empleados, las filiales y los contratistas que deban conocer dicha información en relación con el Contrato; y (b) no usará ni divulgará la Información Confidencial de la Parte Informante para ningún fin fuera del ámbito de este Contrato. Nada de lo anterior evitará que cualquiera de las partes comparta Información Confidencial con asesores financieros y jurídicos, siempre que los asesores estén sujetos a obligaciones de confidencialidad por lo menos tan restrictivas como las del Contrato.

Acceso o divulgación obligatorios

La Parte Receptora podrá acceder a la Información Confidencial de la Parte Informante o divulgarla si la legislación lo exige, siempre que la Parte Receptora dé aviso previo a la Parte Informante con respecto al acceso o la divulgación obligatorios (en la medida en que la legislación lo permita) y brinde una asistencia razonable, por cuenta de la Parte Informante, si la Parte Informante desea impugnar el acceso o la divulgación. Sin perjuicio de lo anterior, revise la Política de Solicitud de Datos para obtener más información sobre cómo pueden realizarse las solicitudes para la divulgación de Datos del Cliente y cómo manejamos estas solicitudes. Si la Parte Receptora se ve obligada por ley a acceder a la Información Confidencial de la Parte Informante o a divulgarla, la Parte Informante reembolsará a la Parte Receptora los costos razonables de recopilación de y acceso a dicha Información Confidencial, así como los costos razonables de cualquier asistencia prestada en relación con que la Parte Informante solicite una orden de protección o trato confidencial de la Información Confidencial que se divulgará.

Vigencia

Las secciones tituladas «Agradecemos los comentarios», «Productos que no son de Slack», «Nuestros derechos de eliminación», «Uso de los servicios», «Términos de pago», «Créditos», «La Familia Ampliada de Slack», «Lo suyo es suyo…», «Y lo nuestro es nuestro», «Efecto de la rescisión», «Portabilidad y eliminación de los datos», «Manifestaciones y renuncia de garantías», «Limitación de responsabilidad», «Nuestra indemnización al Cliente», «Indemnización del Cliente a nosotros», «Limitaciones de las indemnizaciones», «Confidencialidad» y «Vigencia», así como todas las disposiciones en virtud del título general «Disposiciones generales», permanecerán en vigor tras la rescisión o el vencimiento del Contrato.

Disposiciones generales

Publicidad

El Cliente nos otorga el derecho a utilizar el nombre y el logotipo de la empresa del Cliente como referencia para fines comerciales o promocionales en nuestro sitio web y en otras comunicaciones públicas o privadas con clientes potenciales o existentes, conforme a las directrices habituales de uso de marcas comerciales del Cliente que se nos indiquen oportunamente. No deseamos incluir a clientes que no quieren ser incluidos; por tanto, el Cliente puede enviarnos un correo electrónico a feedback@slack.com declarando que no desea aparecer como referencia.

Fuerza mayor

Ni nosotros ni el Cliente seremos responsables por ningún incumplimiento o demora en el cumplimiento de nuestras obligaciones a causa de eventos fuera del control razonable de una de las partes, lo que puede incluir ataques de denegación de servicio, incumplimiento de un proveedor externo de servicios de hospedaje o de servicios públicos, huelgas, desabastecimiento, disturbios, incendios, desastres naturales, guerra, terrorismo y medidas gubernamentales.

Relación de las partes; ausencia de terceros beneficiarios

Las partes son contratistas independientes. Este Contrato no supone la creación de una asociación, franquicia, empresa conjunta, agencia, relación fiduciaria o de empleo entre las partes. No hay terceros beneficiarios de este Contrato.

Correo electrónico y mensajes de Slack

Salvo que aquí se establezca lo contrario, todos los avisos en virtud del Contrato se enviarán por correo electrónico, aunque podamos elegir notificar al Cliente a través de los Servicios (por ejemplo, con una notificación de Slackbot) en su lugar. Los avisos a Slack se enviarán a feedback@slack.com, excepto los avisos de carácter jurídico (como avisos de rescisión o reclamos de indemnización), que deben enviarse a legal@slack.com. Se considerará que un aviso se entregó debidamente (a) el día después de enviarse, en el caso de enviarse por correo electrónico; y (b) el mismo día, en el caso de avisos enviados a través de los Servicios.

Modificaciones

A medida que evolucione nuestro negocio, puede que cambiemos estos Términos del Cliente y los demás componentes del Contrato (excepto los Formularios de Pedido). Si realizamos un cambio sustancial en el Contrato, notificaremos al Cliente al respecto con la debida antelación, previo a la entrada en vigor del cambio, ya sea mediante un correo electrónico enviado a la dirección asociada a la cuenta del Cliente o mediante un mensaje al Cliente a través de los Servicios. Para revisar la versión más reciente de los Términos del Cliente en cualquier momento, el Cliente puede visitar esta página y las versiones más recientes de las otras páginas a las que se hace referencia en el Contrato. Cualquier Contrato con una revisión sustancial entrará en vigencia en la fecha indicada en el aviso, y todos los demás cambios entrarán en vigencia en el momento de publicación del cambio. Si el Cliente (o cualquier Usuario Autorizado) accede a los Servicios o los usa después de la fecha de entrada en vigencia, dicho uso se entenderá como una aceptación de los términos y condiciones revisados por parte del Cliente.

Renuncia

Ninguna falta o demora de ninguna de las partes en el ejercicio de un derecho en virtud del Contrato constituirá una renuncia a dicho derecho. Ninguna renuncia en virtud del Contrato será efectiva salvo que se haga por escrito y esté firmada por un representante autorizado de la parte que se considere ha otorgado la renuncia.

Independencia de las disposiciones

Se podrá exigir el cumplimiento del Contrato en la mayor medida posible permitida por la legislación vigente. Si un tribunal competente determinara que alguna cláusula del Contrato es contraria a la ley, el tribunal modificará la cláusula y la interpretará lo mejor posible para que cumpla con los objetivos de la cláusula original en la mayor medida que lo permita la ley, y las cláusulas restantes del Contrato permanecerán vigentes.

Cesión

Salvo en relación con la Familia Ampliada de Slack, ninguna de las partes puede ceder o delegar ninguno de sus derechos u obligaciones en virtud del presente documento, ya sea por ley o de otro modo, sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte (que no se podrá denegar sin motivo). No obstante lo anterior, cualquiera de las partes podrá ceder el Contrato en su totalidad (incluidos todos los Formularios de Pedido), sin el consentimiento de la otra parte, a una filial de la empresa o en relación con una fusión, adquisición, reorganización corporativa o venta de todos o sustancialmente todos sus activos. El Cliente mantendrá actualizada su información de facturación y de contacto en todo momento mediante la notificación correspondiente a Slack sobre cualquier cambio. Todo intento de cesión en contravención de esta cláusula será nulo. El recurso exclusivo de una parte por cualquier intento de cesión de la otra parte en contravención de esta cláusula será, a elección de la parte no cedente, la rescisión del Contrato mediante aviso por escrito a la parte cedente. En caso de rescisión por parte del Cliente, reembolsaremos al Cliente las tarifas pagadas con anticipación que cubran el resto del plazo de todas las suscripciones después de la fecha efectiva de rescisión. Conforme a lo anterior, el Contrato será vinculante y redundará en beneficio de las partes, sus respectivos sucesores y cesionarios permitidos.

¿Con qué entidad de Slack contrata el Cliente?

Todas las referencias a «Slack», «nosotros» o «nos» en el Contrato, qué derecho se aplicará en cualquier conflicto o juicio que surja o se relacione con el Contrato, y qué tribunales tienen jurisdicción sobre dichos conflictos o juicios dependerán del domicilio del Cliente.

Domicilio Entidad contratante de Slack Legislación aplicable Jurisdicción Estados Unidos y Canadá Slack Technologies, LLC (otrora Slack Technologies, Inc.) California Condado de San Francisco, California Resto del mundo (excepto Japón) Slack Technologies Limited Irlanda Dublín, Irlanda Japón Slack Technologies Limited Japón Tokio, Japón

El Contrato y cualquier conflicto que surja a partir de o se relacione con este se regirán exclusivamente por la legislación aplicable antes mencionada, sin tener en cuenta los conflictos de leyes ni la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Los tribunales situados en la jurisdicción correspondiente tendrán competencia exclusiva para juzgar cualquier conflicto que surja a partir de o se relacione con el Contrato, su formación, interpretación o cumplimiento. Las partes aceptan y se someten a la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales. En toda acción o procedimiento para ejercer los derechos en virtud del Contrato, la parte que prevalezca podrá recuperar los gastos razonables y los honorarios de abogados.

Acuerdo completo

El Contrato, incluidos estos Términos del Cliente, todas las páginas a las que se hace referencia y los Formularios de Pedido, si corresponde, constituyen el acuerdo completo entre las partes y reemplazan cualquier acuerdo, propuesta o declaración anterior o actual, orales o escritos, en relación con su objeto. Sin perjuicio de lo anterior, el Contrato sustituye los términos de cualquier acuerdo en línea aceptado electrónicamente por el Cliente o cualquier Usuario Autorizado. Sin embargo, en la medida de cualquier conflicto o inconsistencia entre las disposiciones de estos Términos del Cliente y cualquier otro documento o página a los que se haga referencia en estos Términos del Cliente, se aplicará el siguiente orden de prioridad: (1) los términos de cualquier Formulario de Pedido (si lo hay), (2) las partes del Suplemento Específico del Cliente que se aplican al Cliente (si lo hay), (3) los Términos del Cliente y (4) finalmente, cualquier otro documento o página a los que se haga referencia en los Términos del Cliente. A pesar de cualquier expresión en contrario, ningún término o condición establecidos en un pedido de compra de un Cliente, un proceso de incorporación de un proveedor o un portal web, ni ninguna documentación de pedido de un Cliente (excluidos los Formularios de Pedido) se incorporará ni formará parte del Contrato, y todos esos términos y condiciones serán nulos y carentes de efecto.