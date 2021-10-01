Condiciones de servicio al cliente (archivado)

En vigor: 1 de octubre de 2021

Estas Condiciones de servicio al cliente (las “Condiciones del cliente”) describen tus derechos y responsabilidades respecto del uso de nuestra plataforma y herramientas en línea de productividad en el lugar de trabajo (los “Servicios”). Léelas detenidamente, por favor. Si eres Cliente (según se define más adelante), estas Condiciones del cliente rigen tu acceso a nuestros Servicios y el uso que hagas de ellos. Si te invitaron a un espacio de trabajo definido por un Cliente, las Condiciones de servicio al usuario (las “Condiciones del usuario”) rigen el acceso y el uso de los Servicios. Estamos encantados de tenerte aquí.

Lo primero es lo primero

Las presentes “Condiciones del cliente” forman parte de un “Contrato” vinculante

Estas Condiciones del cliente (o, si corresponde, el contrato escrito con nosotros o con nuestros afiliados que rigen los Formularios de Pedido aplicables) y todo Formulario de pedido (según se define más adelante) forman, en conjunto un “Contrato” vinculante entre el Cliente y nosotros. Si alguna de las condiciones del Suplemento específico del cliente se aplica al Cliente (por ejemplo, si el Cliente se corresponde con una entidad gubernamental de EE. UU.), dichas condiciones también se incluirán en el presente documento a efectos de referencia y formarán parte del Contrato. “Nosotros”, “nuestro” y “nos” hacen referencia a la entidad de Slack correspondiente en la cláusula denominada “¿Con qué entidad de Slack contrata el Cliente?” más adelante.

Contrato en nombre del “Cliente”

Si adquieres suscripciones, creas un espacio de trabajo (es decir, un espacio digital donde un grupo de usuarios pueden acceder a los Servicios, según se describe más en detalle en las páginas del Centro de Ayuda), invitas a usuarios a ese espacio de trabajo o usas o permites usar ese espacio de trabajo después de haber recibido un aviso de cambio en las presentes Condiciones del cliente, confirmas que comprendes el Contrato vigente en ese momento y aceptas el Contrato en nombre del Cliente. Antes de avanzar, asegúrate de contar con la autorización necesaria para celebrar el Contrato en nombre del Cliente.

Opciones e instrucciones del Cliente

¿Quién es “Cliente”? (Sugerencia: puede haber solo uno)

“Cliente” es la organización a la que representas de acuerdo con el Contrato. Si alguien que no está formalmente afiliado a una organización configura tu espacio de trabajo, el Cliente es la persona que crea el espacio de trabajo. Por ejemplo, si te registraste con una dirección de correo electrónico personal e invitaste a un par de amigos a trabajar en una nueva idea empresarial, pero aún no formaste una empresa, eres el Cliente.

Registro con un dominio de correo electrónico corporativo

Si te registraste en un plan con tu dominio de correo electrónico corporativo, tu organización es el Cliente, y, como tal, puede modificar y volver a asignar roles en tu espacio de trabajo (incluido su rol), así como ejercer sus demás derechos en virtud del Contrato. Si el Cliente elige reemplazarte como representante con autoridad máxima para el espacio de trabajo, te avisaremos después de dicha elección y tú te comprometes a adoptar todas las medidas que nosotros o el Cliente solicitemos razonablemente para facilitar la transferencia de la autoridad a un nuevo representante del Cliente.

Qué supone esto para el Cliente y para nosotros

Las personas autorizadas por el Cliente a acceder a los Servicios (un “Usuario autorizado”) podrán enviar contenido o información a los Servicios, por ejemplo, mensajes o archivos (“Datos del cliente”), y el Cliente podrá enviarnos de manera exclusiva instrucciones sobre qué hacer con ellos. Por ejemplo, el Cliente puede aprovisionar o desaprovisionar el acceso a los Servicios, habilitar o deshabilitar las integraciones de terceros, administrar los ajustes de permisos, conservación y exportación, transferir o asignar espacios de trabajo, compartir canales, así como fusionar espacios de trabajo o canales con otros espacios o canales. Dado que estas opciones e instrucciones pueden dar lugar al acceso, utilización, divulgación, modificación o eliminación de ciertos o todos los Datos del cliente, por favor, revisa las páginas del Centro de ayuda para obtener más información sobre estas opciones e instrucciones.

El Cliente (a) informará a los Usuarios autorizados acerca de todas las políticas y prácticas del Cliente que sean pertinentes para su uso de los Servicios y de cualquier configuración que pueda afectar el procesamiento de los Datos del cliente; y (b) se asegurará de que la transferencia y el procesamiento de los Datos del cliente en virtud del Contrato sean legales.

Pedido de suscripciones

Una suscripción permite que un Usuario autorizado acceda a los Servicios. Independientemente del rol, se requiere una suscripción para cada Usuario autorizado. Una suscripción podrá obtenerse a través de la interfaz de los Servicios o, en algunos casos, a través de un formulario de pedido presentado entre el Cliente y nosotros (en cada caso, un “Formulario de pedido”). Consulta el Centro de Ayuda para obtener más información sobre la obtención de suscripciones y la invitación a nuevos Usuarios autorizados. Cada Usuario autorizado debe aceptar las Condiciones del usuario para activar su suscripción. Las suscripciones comienzan cuando las ponemos a disposición del Cliente y continúan durante la vigencia especificada en la interfaz de “pago” de los Servicios o en el Formulario de pedido, según corresponda. Cada suscripción corresponde a un único Usuario autorizado para un plazo especificado y es personal para ese Usuario autorizado. En ocasiones, celebramos otro tipo de acuerdos de pedidos, pero en ese caso debería explicarse en detalle y acordarse en un Formulario de pedido. Durante la vigencia de una suscripción activa, es muy sencillo agregar más suscripciones. A menos que el Formulario de pedido indique lo contrario, el Cliente puede comprar más suscripciones al mismo precio indicado en el Formulario de pedido y todas finalizarán en la misma fecha. Consulta las páginas del Centro de Ayuda para obtener información adicional sobre la configuración de un espacio de trabajo y la asignación de roles.

Decisiones de compra

Como impulsamos la transparencia, es posible que compartamos información sobre los planes de productos futuros. Nuestras declaraciones públicas sobre tales planes de productos son una expresión de voluntad, pero no deben usarse como base para realizar una compra. Si el Cliente decide adquirir nuestros Servicios, esa decisión debe basarse en la funcionalidad o en las características que tenemos a disposición hoy, no en la posibilidad de que una funcionalidad o una característica esté disponible en el futuro.

Decisión de ser un evaluador beta

En ocasiones, podremos buscar evaluadores beta para ayudarnos a probar nuevas funciones. Estas funciones se identificarán como “beta” o “versión preliminar”, o con palabras o frases con significados similares (cada una, un “Producto beta”). Puede que los Productos beta no estén listos para su presentación en público, así que están disponibles “tal cual” y no se aplica ninguna de las garantías o compromisos contractuales que ponemos a disposición para los demás Servicios. En caso de que un Cliente encuentre errores o defectos en los Productos beta, nos encantaría que nos lo comunicara. El motivo principal de ejecutar programas beta es librarlos de problemas antes de que la nueva función esté a disposición del público general.

Agradecemos los comentarios

Cuantas más sugerencias envíen los clientes, mejores serán los Servicios. Si el Cliente nos envía comentarios o sugerencias con respecto a los Servicios, existe la posibilidad de que los usemos; por tanto, el Cliente nos concede (para sí y para todos sus Usuarios autorizados y demás personal del Cliente) una licencia ilimitada, perpetua, irrevocable, sublicenciable, transferible y libre de regalías para utilizar cualesquiera de dichos comentarios o sugerencias para cualquier fin, sin ninguna obligación o retribución al Cliente, a los Usuarios autorizados ni al personal del Cliente. Si decidimos no implementar la sugerencia, no debe tomarse de forma personal. Aun así, la valoramos.

Productos que no son de Slack

Nuestros Servicios incluyen una plataforma que los terceros pueden usar para desarrollar aplicaciones y software que complementen el uso de los Servicios (cada uno, un “Producto que no es de Slack”) por parte del Cliente. Además, mantenemos un directorio llamado “Directorio de aplicaciones de Slack” que incluye algunos Productos que no son de Slack disponibles para instalación. ESTOS NO SON NUESTROS SERVICIOS; POR TANTO, NO GARANTIZAMOS NI BRINDAMOS SOPORTE PARA LOS PRODUCTOS QUE NO SON DE SLACK Y, EN DEFINITIVA, EL CLIENTE (NO NOSOTROS) DECIDIRÁ SI DESEA HABILITARLOS O NO. EL USO DE CUALQUIER PRODUCTO QUE NO SEA DE SLACK QUEDA EXCLUSIVAMENTE ENTRE EL CLIENTE Y EL PROVEEDOR EXTERNO CORRESPONDIENTE.

Si un Producto que no es de Slack está habilitado en el espacio de trabajo de un Cliente, es necesario ser cuidadoso con todos los Datos del cliente que se compartirán con dicho proveedor externo, así como los fines para los que el proveedor requiere el acceso. No asumiremos responsabilidad alguna que derive del uso, la divulgación, la modificación o la eliminación de Datos del cliente que se transmitan a un Producto que no es de Slack o a los que este acceda. Por favor, consulta nuestras páginas del Centro de Ayuda para obtener más información.

Política de privacidad

Consulta nuestra Política de privacidad para obtener más información sobre cómo recopilamos y usamos los datos relativos al uso y al funcionamiento de nuestros sitios web y productos.

Cliente y Usuarios autorizados

Uso de los Servicios

El Cliente deberá hacer uso de los Servicios según lo estipulado en el Contrato y con el Centro de Ayuda y cumplir con la Política de uso aceptable. Asimismo, el Cliente se asegurará de que sus Usuarios autorizados (incluidos los que se crearon en la configuración del espacio de trabajo) cumplan con el Contrato y con las Condiciones de servicio al usuario. Podemos revisar la conducta con fines de cumplimiento, pero no tenemos obligación de hacerlo. No somos responsables por el contenido de los Datos del cliente ni por la forma en que el Cliente o sus Usuarios autorizados eligen usar los Servicios para almacenar o procesar Datos del cliente. Los Servicios no están dirigidos a menores de dieciséis (16) años, y no debería utilizarlos nadie por debajo de esta edad. El Cliente debe garantizar que todos los Usuarios autorizados sean mayores de dieciséis (16) años. El Cliente es el único responsable de proporcionar un servicio de Internet de alta velocidad para sí y para sus Usuarios autorizados con el fin de acceder a los Servicios y usarlos.

Nuestros derechos de eliminación

Si creemos que existe una infracción del Contrato que puede solucionarse simplemente mediante la eliminación de ciertos Datos del cliente o mediante la deshabilitación de un Producto que no es de Slack del Cliente, en la mayoría de los casos solicitaremos al Cliente que lleve a cabo dicha acción en vez de intervenir nosotros. Sin embargo, es posible que intervengamos directamente y tomemos las medidas que consideremos pertinentes si el Cliente no adopta una medida apropiada o si consideramos que existe un riesgo real de dañarnos a nosotros, a los Servicios, a los Usuarios autorizados o a terceros.

Obligaciones de pago

Condiciones de pago

Para los Clientes que compran nuestros Servicios, las tarifas se especifican en la interfaz de “pago” de los Servicios y en los Formularios de pedido, y deben pagarse por adelantado. Las obligaciones de pago no se pueden cancelar y, salvo que se establezca expresamente lo contrario en el Contrato, las tarifas pagadas no son reembolsables. Para evitar dudas, en el caso de que el Cliente reduzca cualquier suscripción de un plan de pago a un plan gratuito, el Cliente seguirá siendo responsable de las tarifas impagas según el plan de pago y los Servicios según el plan de pago se considerarán plenamente prestados y cumplidos al vencimiento del período de suscripción del plan de pago inicial. Por favor, consulta nuestras páginas del Centro de Ayuda para obtener más información sobre las opciones de pago. Si acordamos facturar al Cliente por correo electrónico, el pago completo se debe recibir dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de facturación. Las tarifas declaradas no incluyen impuestos, gravámenes, obligaciones o valoraciones gubernamentales similares de cualquier naturaleza, incluidos, por ejemplo, los impuestos al valor agregado, a las ventas, de uso o las retenciones fiscales, gravables en cualquier jurisdicción (en conjunto, los “Impuestos”). El Cliente será responsable de pagar todos los Impuestos asociados con sus compras, excepto los impuestos basados en nuestros ingresos netos. En caso de que cualquier pago por los Servicios esté sujeto a retención fiscal por cualquier organismo oficial, el Cliente nos reembolsará tal retención.

Política de facturación justa

Creemos que los clientes solo deben pagar por las suscripciones que en verdad usan, así que ofrecemos una Política de facturación justa. Pueden aplicarse ciertas excepciones y condiciones, según se establezca en la interfaz de “pago” de los Servicios o en un Formulario de pedido.

Créditos

Los créditos que puedan acumularse en la cuenta del cliente (por ejemplo, procedentes de una promoción o por la aplicación de la Política de facturación justa) caducarán tras el vencimiento o la finalización del contrato, no tendrán valor de cambio ni monetario y no serán transferibles ni reembolsables. Los créditos que se acumulen en un espacio de trabajo de un plan gratuito caducarán si el equipo no asciende a un plan de pago noventa (90) días después de haberlos obtenido, a menos que se especifique lo contrario. Para obtener más información sobre los créditos, consulta el Centro de Ayuda.

Baja de categoría por falta de pago

Si el Cliente nos debe tarifas (excepto cantidades disputadas razonablemente y de buena fe) con treinta (30) días de atraso o más, podremos, entre otros derechos y recursos, bajar la categoría de los Servicios de pago a planes gratuitos hasta que dichos importes se paguen en su totalidad, siempre y cuando hayamos notificado al Cliente con diez (10) o más días de antelación que su cuenta está vencida. No obstante, lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula “Prestación de los Servicios” que aparece a continuación, el Cliente reconoce y acepta que una baja en la categoría provocará una disminución de ciertas características y funcionalidades, así como la pérdida potencial de acceso a los Datos del cliente, según lo descrito en la comparación de los planes en la Guía de precios.

Nuestras responsabilidades

Prestación de los Servicios

El Cliente no es el único que tiene responsabilidades, nosotros también tenemos algunas. Nosotros (a) pondremos los Servicios a disposición del Cliente y sus Usuarios autorizados, tal como se describe en el Contrato; y (b) no usaremos ni procesaremos los Datos del cliente para ningún propósito sin instrucciones previas por escrito del Cliente. Sin embargo, se considerará que dichas “instrucciones previas por escrito” incluyen el uso de los Servicios por parte de los Usuarios autorizados y cualquier procesamiento relacionado con dicho uso, o que sea de algún modo necesario para el cumplimiento del Contrato.

Tenga la seguridad de que (a) los Servicios se brindarán sustancialmente de acuerdo con las páginas del Centro de Ayuda vigentes en su momento; y (b) conforme a las cláusulas “Baja de categoría por falta de pago” y “Productos que no son de Slack”, no se reducirá sustancialmente la funcionalidad de un Servicio durante el período de una suscripción. En caso de incumplimiento de una garantía en esta cláusula, los recursos exclusivos del Cliente son aquellos descritos en las cláusulas denominadas “Rescisión con causa” y “Efecto de la rescisión”.

Conservación de la disponibilidad de los Servicios

Tal como se describe más en detalle en las páginas del Centro de Ayuda, para algunos de nuestros Servicios, también ofrecemos compromisos específicos de tiempo de actividad con créditos, si nos quedamos cortos. En esos casos, los créditos servirán para lo que los abogados llaman “indemnización fijada por contrato” y será el único recurso del Cliente respecto del tiempo de inactividad y las molestias relacionadas. Para todos los planes de Servicios, haremos todo lo posible desde el punto de vista comercial para que los Servicios estén disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, excluido el tiempo de inactividad planificado. Es de esperar que las interrupciones planificadas sean poco frecuentes, pero haremos lo posible por avisar al Cliente por anticipado (por ejemplo, a través de los Servicios), si consideramos que podrían superar los cinco (5) minutos seguidos.

Protección de los Datos del cliente

La protección de los Datos del cliente es nuestra principal prioridad, por lo que mantendremos las garantías administrativas, físicas y técnicas a un nivel que no sea materialmente menos protector que el descrito en nuestra página Prácticas de seguridad. Esas garantías incluirán medidas para prevenir el acceso no autorizado, el uso, la modificación, la eliminación y la divulgación de los Datos del cliente por parte de nuestro personal. Antes de compartir los Datos del cliente con alguno de nuestros proveedores de servicios externos, nos aseguraremos de que el proveedor externo mantenga, como mínimo, prácticas de datos razonables para mantener la confidencialidad y la seguridad de los Datos del cliente y evitar el acceso no autorizado. El cliente (no, nosotros) es el único responsable de la seguridad, la protección y el respaldo adecuados de los Datos del cliente cuando están en posesión o control del cliente, sus representantes o agentes. No somos responsables de lo que los Usuarios autorizados del cliente o los productos que no sean Slack hagan con los Datos del cliente. Eso es responsabilidad del cliente.

Familia Ampliada de Slack

Podremos hacer uso de nuestros empleados, los de nuestras filiales corporativas y contratistas externos (la “Familia Ampliada de Slack”) para ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones en virtud del Contrato. Seremos responsables de que la Familia Ampliada de Slack cumpla con nuestras obligaciones en virtud del Contrato.

Propiedad y derechos de propiedad

Lo tuyo es tuyo…

En cuanto a nosotros por un lado y el Cliente y los Usuarios autorizados por el otro, el Cliente poseerá todos los Datos del cliente. Conforme a los términos y condiciones del Contrato, el Cliente (para sí y para todos sus Usuarios autorizados) nos otorga, a nosotros y a la Familia Ampliada de Slack, una licencia mundial, no exclusiva y limitada para usar, procesar, copiar, distribuir, exhibir, exportar y mostrar los Datos del cliente, y para acceder a ellos, así como cualquier Producto que no sea de Slack creado por o para el Cliente, únicamente en la medida en que se justifique (a) para brindar, mantener y actualizar los Servicios; (b) para evitar o abordar problemas técnicos, de servicio, de seguridad o de soporte técnico; (c) según lo exija la legislación o lo permita la Política de Solicitud de Datos; y (d) en virtud de lo expresamente permitido por escrito por el Cliente. El Cliente declara y garantiza que ha obtenido todos los derechos relativos a los Datos del cliente de sus Usuarios autorizados, que sean necesarios para otorgar esta licencia.

Y lo nuestro es nuestro

Nosotros somos y seguiremos siendo los propietarios de los Servicios, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual. Podemos poner a disposición componentes de software a través de tiendas de aplicaciones u otros canales como parte de los Servicios. Concedemos al Cliente una licencia no sublicenciable, intransferible, no exclusiva, limitada para el Cliente y sus Usuarios autorizados destinada a usar la versión del código objeto de estos componentes, pero únicamente en la medida necesaria para usar los Servicios y de conformidad con el Contrato y las Condiciones del usuario. Por el presente, se conservan todos los derechos que no se otorguen expresamente en esta licencia.

Plazo y rescisión

Vigencia del Contrato

Como se describe más en detalle a continuación, una suscripción gratuita continúa hasta la rescisión, mientras que una suscripción de pago tiene un plazo que puede vencer o rescindirse. El Contrato sigue en vigencia hasta que todas las suscripciones pedidas según el Contrato hayan vencido o se hayan rescindido, o hasta que finalice el Contrato en sí. La rescisión del Contrato cancelará todas las suscripciones y todos los Formularios de pedido.

Renovación automática

A menos que un Formulario de pedido indique lo contrario, (a) todas las suscripciones se renovarán automáticamente (sin necesidad de pasar por la interfaz de “pago” de los Servicios ni ejecutar un Formulario de pedido de renovación) por períodos adicionales iguales a un (1) año o el plazo anterior, el que tenga menor duración; y (b) el precio unitario durante cualquier período de renovación automática seguirá siendo el mismo que el del período inmediatamente anterior. Cualquiera de las partes puede enviar a la otra un aviso de no renovación al menos treinta (30) días antes del final del plazo de suscripción para impedir que las suscripciones se renueven automáticamente.

Rescisión con causa

Nosotros o el Cliente podemos rescindir el Contrato mediante aviso a la otra parte si la otra parte incumple sustancialmente el Contrato y dicho incumplimiento no se subsana dentro del plazo de treinta (30) días a partir de que la parte que no incumplió el contrato proporciona el aviso de incumplimiento. El Cliente es responsable de sus Usuarios autorizados, incluido todo incumplimiento de este Contrato por parte de los Usuarios autorizados. Podremos rescindir el Contrato de inmediato mediante aviso al Cliente si creemos de manera justificada que el Cliente o sus Usuarios autorizados utilizan los Servicios en contravención de la legislación vigente.

Rescisión sin causa

El Cliente puede rescindir las suscripciones gratuitas de inmediato sin causa. También podemos rescindir las suscripciones gratuitas del Cliente sin causa, pero le enviaremos al Cliente un aviso por escrito con treinta (30) días de antelación.

Efecto de la rescisión

Tras la rescisión con causa por parte del Cliente, reembolsaremos al Cliente las tarifas pagadas con anticipación que cubran el resto del plazo de todas las suscripciones después de la fecha efectiva de rescisión. Tras la rescisión con causa por nuestra parte, el Cliente pagará todas las tarifas impagas que cubran el resto del plazo de dichas suscripciones después de la fecha efectiva de rescisión. En ningún caso la rescisión liberará al Cliente de la obligación de abonar las tarifas pagaderas a nosotros por el período anterior a la fecha efectiva de rescisión.

Portabilidad y eliminación de los datos

Somos custodios de los Datos del cliente. Durante la vigencia de las suscripciones de un espacio de trabajo, el Cliente tendrá permitido exportar o compartir ciertos Datos del cliente desde los Servicios; siempre y cuando, dado que tenemos diferentes productos con diferentes funciones y el Cliente tiene distintas opciones de conservación, el Cliente reconozca y acepte que la capacidad de exportar o compartir los Datos del cliente puede estar limitada o no estar disponible según el tipo de plan de Servicios vigente y según la configuración habilitada de conservación de los datos, uso compartido o invitación. Tras la rescisión o el vencimiento de las suscripciones de un espacio de trabajo, no tendremos ninguna obligación de mantener ni proporcionar los Datos del cliente. Asimismo, a partir de entonces podremos, a menos que la ley lo prohíba, eliminar todos los Datos del cliente de nuestros sistemas o que de algún modo estén bajo nuestra posesión o nuestro control. Revisa nuestra página de Prácticas de seguridad para obtener más información sobre cómo el Cliente mismo puede iniciar la eliminación.

Manifestaciones y renuncia de garantías

El cliente manifiesta y garantiza que celebró el Contrato de manera válida y tiene la facultad jurídica para hacerlo. Además, el Cliente manifiesta y garantiza que es responsable por la conducta de sus Usuarios autorizados y por el cumplimiento de los términos de este Contrato y los Términos del Usuario.

A EXCEPCIÓN DE LO EXPLÍCITAMENTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LOS SERVICIOS Y TODOS LOS COMPONENTES Y LA INFORMACIÓN RELACIONADOS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGUNA NATURALEZA. ADEMÁS, RENUNCIAMOS EXPRESAMENTE A TODA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, TITULARIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN. EL CLIENTE RECONOCE QUE NO GARANTIZAMOS QUE LOS SERVICIOS SERÁN ININTERRUMPIDOS, PUNTUALES, SEGUROS O LIBRE DE ERRORES.

Limitación de responsabilidad

EXCEPTO EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE INDEMNIZACIÓN DE UNA PARTE EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CLIENTE O DE LA FAMILIA AMPLIADA DE SLACK QUE SURJA A PARTIR DE O SE RELACIONE CON EL CONTRATO O LOS TÉRMINOS DEL USUARIO (YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O POR CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD) SUPERARÁ EL IMPORTE TOTAL PAGADO POR EL CLIENTE EN VIRTUD DEL PRESENTE DURANTE LOS DOCE (12) MESES ANTERIORES AL ÚLTIMO HECHO QUE DIERA LUGAR A LA RESPONSABILIDAD. LO ANTERIOR NO LIMITARÁ LAS OBLIGACIONES DE PAGO DEL CLIENTE EN LA CLÁUSULA “CONDICIONES DE PAGO” ANTES MENCIONADA.

EN NINGÚN CASO, NI EL CLIENTE NI NINGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA AMPLIADA DE SLACK TENDRÁN RESPONSABILIDAD ANTE LA OTRA PARTE NI ANTE NINGÚN TERCERO POR LUCRO CESANTE O PÉRDIDA DE INGRESOS, NI DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, EMERGENTE, DE COBERTURA O PUNITIVO, SEA CUAL FUERE LA CAUSA, YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O BAJO CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, TANTO SI SE HA INFORMADO A LA PARTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS COMO SI NO. EL DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DESCRITO NO SE APLICARÁ EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE LO PROHÍBA.

Los Servicios admiten inicios de sesión mediante autenticación de dos factores (“2FA”), que se sabe reduce el riesgo de uso no autorizado de los Servicios o de acceso no autorizado a ellos. Por lo tanto, no seremos responsables por daños, pérdidas o responsabilidad ante el Cliente, los Usuarios autorizados ni otras personas si un hecho que tenga como consecuencia dichos daños, pérdidas o responsabilidad podría haberse evitado con el uso de la autenticación de dos factores. Además, el Cliente es responsable de todas las credenciales de inicio de sesión, incluidos los nombres de usuario y las contraseñas, para las cuentas de administrador, así como las cuentas de sus Usuarios autorizados. No seremos responsables por daños, pérdidas o responsabilidad ante el Cliente, los Usuarios autorizados ni otras personas si el Cliente o sus Usuarios autorizados no mantienen la confidencialidad de dicha información o si un tercero no autorizado que inicia sesión en los Servicios y accede a ellos proporciona dicha información de manera correcta.

Las limitaciones en esta cláusula de “Limitación de responsabilidad” se aplicarán a todas las teorías jurídicas, ya sean contractuales, extracontractuales u otras, y en la medida que permita la ley. Las disposiciones de esta cláusula “Limitación de responsabilidad” asignan los riesgos sujetos a este Contrato entre las partes, y las partes se han basado en estas limitaciones para decidir si celebrar este Contrato y para los precios de los Servicios.

Nuestra indemnización al Cliente

Defenderemos al Cliente frente a todo reclamo, acción, juicio, procedimiento y demanda de un tercero, donde se alegue que el uso de los Servicios según lo permitido en el Contrato infringe o se apropia indebidamente de los derechos de propiedad intelectual de un tercero (un “Reclamo contra el cliente”), e indemnizaremos al Cliente por todos los honorarios de abogado justificados, los daños y perjuicios y demás costes que finalmente se dictaminen contra el Cliente en relación con un acuerdo que aprobemos respecto de un Reclamo contra el cliente o como resultado de este, y por los importes pagados por el Cliente según este. No obstante, no tendremos ninguna responsabilidad si un Reclamo contra el cliente surge a partir de (a) Datos del cliente o Productos que no son de Slack; y (b) cualquier modificación, combinación o desarrollo de los Servicios que no hayamos realizado nosotros, incluido el uso de cualquier interfaz de programación de aplicaciones (API). El Cliente debe proporcionarnos un aviso por escrito de inmediato ante cualquier Reclamo contra el cliente y nos permitirá el derecho a asumir la defensa y el control exclusivos, y cooperar con cualquier petición razonable que nos ayude en la defensa y la solución de dicho objeto. En esta cláusula se establece nuestra única responsabilidad y el recurso exclusivo del Cliente frente a nosotros y la Familia Ampliada de Slack, en relación con cualquier Reclamo contra el cliente.

Indemnización del cliente a nosotros

El Cliente defenderá a Slack y a los miembros de la Familia Ampliada de Slack (colectivamente, las “Partes indemnizadas de Slack”) frente a cualquier reclamo, acción, juicio, procedimiento y demanda de cualquier tercero que surja a partir de o se relacione con la infracción del Contrato o las Condiciones del usuario por parte del Cliente o cualquiera de sus Usuarios autorizados (un “Reclamo contra nosotros”), e indemnizará a las Partes indemnizadas de Slack por todos los honorarios de abogados justificados, los daños y perjuicios y demás costos que finalmente se dictaminen contra una Parte indemnizada de Slack en relación con un Reclamo contra nosotros o como resultado de este, y por los importes pagados por una Parte indemnizada de Slack según un acuerdo aprobado por el Cliente en relación con aquel. Debemos proporcionar un aviso por escrito de inmediato al Cliente ante cualquier Reclamo contra nosotros y permitir al Cliente el derecho a asumir la defensa y el control exclusivos, y cooperar con cualquier petición razonable que ayude al Cliente en la defensa y la solución de dicho objeto. En esta cláusula se establece tu única responsabilidad y el recurso exclusivo de las Partes indemnizadas de Slack frente al Cliente, en relación con cualquier Reclamo contra nosotros.

Limitaciones de las indemnizaciones

Sin perjuicio de lo expresado en las dos cláusulas anteriores, (a) una parte indemnizada siempre tendrá la libertad de elegir su propio abogado si paga los honorarios de dicho abogado; y (b) ninguna parte indemnizadora podrá acordar una compensación sin el consentimiento expreso por escrito de las partes indemnizadas (dicho consentimiento no se podrá denegar sin motivo) si (i) el tercero que presenta el reclamo es un organismo gubernamental, (ii) el acuerdo incluye el reconocimiento de ciertos hechos por parte de las partes indemnizadas, (iii) el acuerdo no incluye una exención completa de responsabilidad de las partes indemnizadas, o (iv) el acuerdo incluye términos que no sean una exención completa de responsabilidad de las partes indemnizadas y el pago de dinero.

Confidencialidad

Información confidencial

Cada parte (“Parte divulgadora”) podrá divulgar “Información confidencial” a la otra parte (“Parte receptora”) en relación con el Contrato, que es todo lo que razonablemente debe entenderse como confidencial dada la naturaleza de la información y las circunstancias de la divulgación, incluidos todos los Formularios de pedido, así como la información empresarial privada, de productos, tecnología y marketing. La Información confidencial del Cliente incluye los Datos del cliente. Si algo está etiquetado como “Confidencial”, es un indicador claro para la Parte receptora de que el material es confidencial. Sin perjuicio de lo anterior, la Información confidencial no incluye información que: (a) se encuentre o se ponga a disposición del público sin violar ninguna obligación existente con la Parte divulgadora; (b) haya sido conocida por la Parte receptora antes de su divulgación por la Parte divulgadora sin violar ninguna obligación existente con dicha Parte; (c) haya sido recibida por un tercero sin violar ninguna obligación existente con la Parte divulgadora; o (d) haya sido desarrollada independientemente por la Parte receptora.

Protección y uso de la Información confidencial

La Parte receptora (a) tomará medidas al menos razonables para prevenir la divulgación o el uso no autorizados de la Información confidencial y limitará el acceso a los empleados, los afiliados y los contratistas que necesitan conocer dicha información en relación con el Contrato; y (b) no utilizará ni divulgará la Información confidencial de la Parte divulgadora para ningún propósito fuera del alcance de este Contrato. Nada de lo mencionado anteriormente evitará que cualquiera de las partes comparta Información confidencial con asesores financieros y jurídicos, siempre que dichos asesores estén sujetos a obligaciones de confidencialidad al menos tan restrictivas como las del Contrato.

Acceso o divulgación obligatorios

La Parte receptora puede acceder a Información confidencial de la Parte divulgadora o divulgarla por obligación legal, siempre que informe previamente a la Parte divulgadora de la obligación de acceder o realizar esa divulgación (en la medida legalmente permitida) y ofrecer una asistencia razonable, cuyos costes sufragará la Parte divulgadora, si la Parte divulgadora desea impugnar el acceso o la divulgación. Sin perjuicio de lo anterior, revisa la Política de solicitud de datos para obtener más información sobre cómo pueden realizarse las solicitudes para la divulgación de Datos del cliente y cómo gestionamos estas solicitudes. Si la Parte receptora tiene obligación legal de acceder a la Información confidencial de la Parte divulgadora o de divulgarla, la Parte divulgadora deberá reembolsar a la Parte receptora el coste razonable de recopilar y proporcionar acceso a dicha Información confidencial, así como el coste razonable de cualquier asistencia proporcionada en relación con la búsqueda por parte de la Parte divulgadora de una medida cautelar o del tratamiento confidencial de la Información confidencial.

Vigencia

Las cláusulas bajo el título “Agradecemos los comentarios”, “Productos que no son de Slack”, “Nuestros derechos de eliminación”, “Uso de los Servicios”, “Condiciones de pago”, “Créditos”, “Familia Ampliada de Slack”, “Lo tuyo es tuyo…”, “Y lo nuestro es nuestro”, “Efecto de la rescisión”, “Portabilidad y eliminación de los datos”, “Manifestaciones y renuncia de garantías”, “Limitación de responsabilidad”, “Nuestra indemnización al Cliente”, “Indemnización del cliente a nosotros”, “Limitaciones de las indemnizaciones”, “Confidencialidad” y “Vigencia”, así como todas las cláusulas que se encuentren en el título general “Cláusulas generales” se mantendrán vigentes más allá de cualquier rescisión o vencimiento del Contrato.

Cláusulas generales

Publicidad

El Cliente nos otorga el derecho a utilizar el nombre y el logotipo de la empresa del Cliente como referencia para fines comerciales o promocionales en nuestro sitio web y en otras comunicaciones públicas o privadas con clientes potenciales o existentes, conforme a las directrices habituales de uso de marcas comerciales del Cliente que se nos indiquen oportunamente. No deseamos incluir a clientes que no quieren ser incluidos; por tanto, el Cliente puede enviarnos un correo electrónico a feedback@slack.com en el que indique que no desea que lo utilicemos como referencia.

Fuerza mayor

Ni nosotros ni el Cliente seremos responsables por ningún incumplimiento o demora en el cumplimiento de nuestras obligaciones a causa de eventos fuera del control razonable de una de las partes, lo que puede incluir ataques de denegación de servicio, incumplimiento de un proveedor externo de servicios de hospedaje o de servicios públicos, huelgas, desabastecimiento, disturbios, incendios, desastres naturales, guerra, terrorismo y medidas gubernamentales.

Relación de las partes; ausencia de terceros beneficiarios

Las partes son contratistas independientes. Este Contrato no supone la creación de una asociación, franquicia, empresa conjunta, agencia, relación fiduciaria o de empleo entre las partes. No hay terceros beneficiarios de este Contrato.

Correo electrónico y mensajes de Slack

Salvo que aquí se establezca lo contrario, todos los avisos en virtud del Contrato se enviarán por correo electrónico, aunque podamos elegir notificar al Cliente a través de los Servicios (por ejemplo, con una notificación de Slackbot) en su lugar. Los avisos que deban enviarse a Slack tienen que dirigirse a feedback@slack.com, excepto para avisos de carácter jurídico, como notificaciones de rescisión o reclamaciones de indemnización, que deben enviarse a legal@slack.com. Se considerará que un aviso se entregó debidamente (a) el día después de enviarse, en el caso de enviarse por correo electrónico; y (b) el mismo día, en el caso de avisos enviados a través de los Servicios.

Modificaciones

A medida que evolucione nuestro negocio, puede que cambiemos estas Condiciones del cliente y los demás componentes del Contrato (excepto los Formularios de pedido). Si realizamos un cambio sustancial en el Contrato, notificaremos al Cliente al respecto con la debida antelación, previo a la entrada en vigor del cambio, ya sea mediante un correo electrónico enviado a la dirección asociada a la cuenta del Cliente o mediante un mensaje al Cliente a través de los Servicios. Para revisar la versión más reciente de las Condiciones del cliente en cualquier momento, el Cliente puede visitar esta página y las versiones más recientes de las otras páginas a las que se hace referencia en el Contrato. Cualquier Contrato con una revisión sustancial entrará en vigor en la fecha indicada en el aviso y todos los demás cambios entrarán en vigor en el momento de publicación del cambio. Si el Cliente (o cualquier Usuario autorizado) accede a los Servicios o los usa después de la fecha de entrada en vigor, dicho uso se entenderá como una aceptación de los términos y condiciones revisados por parte del Cliente.

Renuncia

Ninguna falta o demora de ninguna de las partes en el ejercicio de un derecho en virtud del Contrato constituirá una renuncia a dicho derecho. Ninguna renuncia en virtud del Contrato será efectiva salvo que se haga por escrito y esté firmada por un representante autorizado de la parte que se considere ha otorgado la renuncia.

Nulidad parcial

Se podrá exigir el cumplimiento del Contrato en la mayor medida posible permitida por la legislación vigente. Si un tribunal competente determinara que alguna cláusula del Contrato es contraria a la ley, el tribunal modificará la cláusula y la interpretará lo mejor posible para que cumpla con los objetivos de la cláusula original en la mayor medida que lo permita la ley, y las cláusulas restantes del Contrato permanecerán vigentes.

Cesión

Salvo en relación con la Familia Ampliada de Slack, ninguna de las partes puede ceder o delegar ninguno de sus derechos u obligaciones en virtud del presente documento, ya sea por ley o de otro modo, sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte (que no se podrá denegar sin motivo). No obstante lo anterior, cualquiera de las partes podrá ceder el Contrato en su totalidad (incluidos todos los Formularios de pedido), sin el consentimiento de la otra parte, a una filial de la empresa o en relación con una fusión, adquisición, reorganización corporativa o venta de todos o sustancialmente todos sus activos. El Cliente mantendrá actualizada su información de facturación y de contacto en todo momento mediante la notificación correspondiente a Slack sobre cualquier cambio. Todo intento de cesión en contravención de esta cláusula será nulo. El recurso exclusivo de una parte por cualquier intento de cesión de la otra parte en contravención de esta cláusula será, a elección de la parte no cedente, la rescisión del Contrato mediante aviso por escrito a la parte cedente. En caso de rescisión por parte del Cliente, reembolsaremos al Cliente las tarifas pagadas con anticipación que cubran el resto del plazo de todas las suscripciones después de la fecha efectiva de rescisión. Conforme a lo anterior, el Contrato será vinculante y redundará en beneficio de las partes, sus respectivos sucesores y cesionarios permitidos.

¿Con qué entidad de Slack contrata el Cliente?

Todas las referencias a “Slack”, “nosotros” o “nos” en el Contrato, los derechos que se aplicará en cualquier conflicto o juicio que surja o se relacione con el Contrato, y los tribunales que tienen jurisdicción sobre dichos conflictos o juicios dependerán del domicilio del Cliente.

Domicilio Entidad contratante de Slack Legislación aplicable Lugar de encuentro Estados Unidos y Canadá Slack Technologies, LLC (antes denominada Slack Technologies, Inc.) California Condado de San Francisco, California Resto del mundo (excepto Japón) Slack Technologies Limited Irlanda Dublín, Irlanda Japón Slack Technologies Limited Japón Tokio (Japón)

El Contrato y cualquier conflicto que surja a partir de o se relacione con este se regirán exclusivamente por la legislación aplicable antes mencionada, sin tener en cuenta los conflictos de leyes ni la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Los tribunales situados en la jurisdicción correspondiente tendrán competencia exclusiva para juzgar cualquier conflicto que surja a partir de o se relacione con el Contrato, su formación, interpretación o cumplimiento. Las partes consienten y se someten a la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales. En toda acción o procedimiento para ejercer los derechos en virtud del Contrato, la parte que prevalezca podrá recuperar los gastos razonables y los honorarios de abogados.

Acuerdo completo

El Contrato, incluidas estas Condiciones del cliente, todas las páginas a las que se hace referencia y los Formularios de pedido, si corresponde, constituyen el acuerdo completo entre las partes y reemplazan cualquier acuerdo, propuesta o declaración anterior o actual, orales o escritos, en relación con su objeto. Sin perjuicio de lo anterior, el Contrato sustituye los términos de cualquier acuerdo en línea aceptado electrónicamente por el Cliente o cualquier Usuario autorizado. No obstante, en caso de conflicto o incoherencia entre las cláusulas de estas Condiciones del cliente y cualquier otro documento o página a la que se haga referencia en ellas, se aplicará el siguiente orden de precedencia: (1) las condiciones de cualquier Formulario de pedido (si lo hay), (2) las cláusulas del Suplemento específico del cliente que se aplique al Cliente (si las hay), (3) las Condiciones del cliente y, por último, (4) cualquier documento o página a los que se haga referencia en las Condiciones del cliente. A pesar de cualquier expresión en contrario, ningún término o condición establecidos en una orden de compra de un Cliente, un proceso de incorporación de un proveedor o un portal web, ni ninguna documentación de pedido de un Cliente (excluidos los Formularios de pedido) se incorporará ni formará parte del Contrato, y todos esos términos y condiciones serán nulos y carentes de efecto.