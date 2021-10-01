Termos de Serviço do Cliente (Arquivado)

Data de entrada em vigor: 1º de outubro de 2021

Estes Termos de Serviço do Cliente (os "Termos do Cliente") descrevem os direitos e as responsabilidades ao usar nossas ferramentas e nossa plataforma de produtividade no local de trabalho on-line (os "Serviços"). Leia-os cuidadosamente. Se você for um Cliente (definido abaixo), estes Termos do Cliente regem seu acesso e uso de nossos Serviços. Se você está sendo convidado para um workspace definido por um Cliente, os Termos de Serviço do Usuário (os “Termos do Usuário”) regem seu acesso e uso dos Serviços. Agradecemos sua presença.

Antes de mais nada

Estes "Termos do Cliente" fazem parte de um "Contrato" vinculativo

Estes Termos do Cliente (ou, se pertinente, o seu contrato por escrito conosco ou com nossa(s) afiliada(s) que rege o(s) Formulário(s) de Pedido pertinente(s)) e quaisquer Formulários de Pedido (definidos abaixo) juntos formam um “Contrato” vinculativo entre o Cliente e nós. Se quaisquer termos no Complemento específico ao Cliente se aplicarem ao Cliente (por exemplo, se o Cliente for uma entidade governamental dos Estados Unidos), esses termos também são incorporados neste documento por referência e farão parte do Contrato. "Nós", "nosso" e "nos" se referem à entidade aplicável do Slack na seção abaixo de título "Com qual entidade do Slack o Cliente está entrando em contrato?".

Seu contrato em nome do "Cliente"

Se você adquirir assinaturas, criar um workspace (ou seja, um espaço digital onde um grupo de usuários pode acessar os Serviços, conforme descrito em mais detalhes nas páginas da Central de Ajuda), convidar usuários para esse workspace ou usar ou permitir o uso desse workspace após ser notificado de uma alteração a estes Termos do Cliente, você reconhece seu entendimento do Contrato atual e aceita o Contrato em nome do Cliente. Verifique se você tem a autoridade necessária para entrar no Contrato em nome do Cliente antes de continuar.

Opções e instruções do Cliente

Quem é o "Cliente"? (Dica: só pode haver um)

"Cliente" é a organização que você representa ao aceitar este Contrato. Caso seu workspace esteja sendo configurado por alguém que não seja formalmente afiliado a uma organização, o Cliente será o indivíduo que cria o workspace. Por exemplo, se você se inscreveu usando um endereço de e-mail pessoal e convidou dois amigos para trabalhar em uma nova ideia de startup, mas ainda não formou uma empresa, você é o Cliente.

Inscrição usando um domínio de e-mail corporativo

Se você se inscreveu em um plano usando um domínio de e‑mail corporativo, sua organização é o Cliente, e o Cliente pode modificar e reatribuir funções no workspace (incluindo sua função) e exercer de outras formas seus direitos de acordo com o Contrato. Se o Cliente optar por substituí-lo como representante com a máxima autoridade pelo workspace, nós o avisaremos com antecedência de tal mudança, e você concordará em tomar quaisquer medidas razoavelmente solicitadas por nós ou pelo Cliente para facilitar a transferência de autoridade para um novo representante do Cliente.

O que isso significa para o Cliente e para nós

Os indivíduos autorizados pelo Cliente para acessar os Serviços (um "Usuário Autorizado") podem enviar conteúdo ou informações para os Serviços, como mensagens ou arquivos ("Dados do Cliente"), e o Cliente pode nos fornecer com exclusividade instruções sobre o que fazer com os dados. Por exemplo, o Cliente pode conceder ou cancelar a concessão de acesso aos Serviços, ativar ou desativar integrações de terceiros, gerenciar permissões, configurações de retenção e exportação, transferir ou atribuir workspaces, compartilhar canais ou consolidar workspaces ou canais com outros workspaces ou canais. Como estas escolhas e instruções podem resultar no acesso, uso, divulgação, modificação ou exclusão de alguns ou todos os Dados do Cliente, consulte as páginas da Central de Ajuda para mais informações sobre essas opções e instruções.

O Cliente (a) informará os Usuários Autorizados de todas as políticas e práticas do Cliente que sejam relevantes para uso dos Serviços e de quaisquer configurações que possam impactar o processamento de Dados do Cliente; (b) garantirá que a transferência e o processamento de Dados do Cliente de acordo com o Contrato sejam legais.

Pedidos de assinaturas

Uma assinatura permite que um Usuário Autorizado acesse os Serviços. Não importa a função, a assinatura é obrigatória para cada Usuário Autorizado. Uma assinatura pode ser adquirida pela interface dos Serviços ou, em alguns casos, por um formulário de pedido estabelecido entre o Cliente e nós (cada um é um "Formulário de Pedido"). Consulte a Central de Ajuda para obter mais informações sobre como adquirir assinaturas e convidar novos Usuários Autorizados. Cada Usuário Autorizado precisa concordar com os Termos de Usuário para ativar sua assinatura. As assinaturas começam quando as disponibilizamos para o Cliente e continuam pelo prazo especificado na interface de "pagamento" dos Serviços ou no Formulário de Pedido, conforme aplicável. Cada assinatura é para uso de um único Usuário Autorizado por um prazo específico e é pessoal desse usuário. Às vezes, entramos em outros tipos de arranjos de pedidos, mas isso precisaria ser explicitado e acordado em um Formulário de Pedido. Durante o prazo de uma assinatura ativa, adicionar mais assinaturas é bem fácil. A menos que o Formulário de Pedido estabeleça o contrário, o Cliente pode adquirir mais assinaturas pelo mesmo preço estabelecido no Formulário de Pedido e tudo encerrará na mesma data. Confira as páginas da Central de Ajuda para saber mais informações sobre como configurar um workspace e atribuir funções.

Decisões de compra

Podemos compartilhar informações sobre nossos planos futuros de produtos, pois gostamos de transparência. Nossas declarações públicas sobre esses planos de produtos são uma expressão de nossa intenção, mas não confie nelas ao fazer uma compra. Se o Cliente decidir comprar nossos Serviços, essa decisão deve ser tomada com base na funcionalidade e nos recursos disponíveis hoje, não na entrega de qualquer funcionalidade ou recurso futuro.

Como optar por ser um testador beta

Esporadicamente, buscamos por testadores beta para nos ajudar a testar novos recursos. Esses recursos serão identificados como "beta" ou "pré-lançamento" ou com palavras ou expressões de significado semelhante (por exemplo, "Produto Beta"). Os Produtos Beta podem não estar prontos para serem lançados, então eles são disponibilizados no estado em que estão. Além disso, quaisquer garantias ou compromissos contratuais que fazemos para outros Serviços não se aplicam a eles. Queremos ser informados sobre possíveis falhas em nossos Produtos Beta encontradas pelo Cliente. Nosso principal motivo para executar programas beta é solucionar problemas antes de disponibilizar um novo recurso ao público.

Feedback é bem-vindo

Quanto mais sugestões nossos clientes fizerem, melhor nossos Serviços se tornarão. Se o Cliente enviar feedback ou sugestões sobre os Serviços para nossa equipe, essas informações poderão ser usadas por nós, então o Cliente nos concede (para ele e todos os seus Usuários Autorizados e outros Clientes) uma licença ilimitada, irrevogável, perpétua, sublicenciada, transferível e sem royalties para usar tal feedback ou sugestão para qualquer finalidade sem qualquer obrigação ou compensação ao Cliente, Usuário Autorizado ou outro Cliente. Se escolhermos não implementar a sugestão, não leve para o lado pessoal. De qualquer forma, ficamos gratos pela sugestão.

Produtos não Slack

Nossos Serviços incluem uma plataforma que terceiros podem usar para desenvolver apps e software que complementam o uso dos Serviços pelo Cliente (cada um é um "Produto não Slack"). Também mantemos um diretório chamado Diretório de apps do Slack onde alguns produtos não Slack estão disponíveis para instalação. ESTES NÃO SÃO NOSSOS SERVIÇOS, ENTÃO NÃO GARANTIMOS NEM OFERECEMOS SUPORTE A PRODUTOS NÃO SLACK. POR FIM, O CLIENTE (E NÃO NÓS) DECIDIRÁ ATIVÁ-LOS OU NÃO. QUALQUER USO DE UM PRODUTO NÃO SLACK É ESTRITAMENTE ENTRE O CLIENTE E O FORNECEDOR TERCEIRIZADO APLICÁVEL.

Se um Produto não Slack for ativado no workspace do Cliente, leve em consideração quaisquer Dados do Cliente que serão compartilhados com o fornecedor terceiro e as finalidades para as quais o fornecedor requer o acesso. Não seremos responsáveis pelo uso, pela divulgação, pela modificação nem pela exclusão de Dados do Cliente que forem transmitidos ou acessados por um produto não Slack. Verifique as páginas da Central de Ajuda para mais informações.

Política de Privacidade

Consulte nossa Política de Privacidade para mais informações sobre como coletamos e usamos dados relacionados ao uso e desempenho de nossos sites e produtos.

Cliente e Usuários Autorizados

Uso dos Serviços

O Cliente deve usar os Serviços somente de acordo com o Contrato e a Central de Ajuda, além de cumprir a Política de Uso Aceitável. O Cliente também deve garantir que os Usuários Autorizados, incluindo aqueles criados durante a configuração do workspace, cumpram o Contrato e os Termos do Usuário. Nós podemos revisar a conduta para fins de conformidade, mas não temos a obrigação de fazer isso. Não somos responsáveis pelo conteúdo de nenhum Dado do Cliente nem pela forma que o Cliente ou os Usuários Autorizados usam os Serviços para armazenar ou tratar Dados do Cliente. Os Serviços não se destinam a menores de 16 anos e não devem ser usados por eles. O Cliente precisa garantir que todos os Usuários Autorizados sejam maiores de 16 anos. O Cliente é o único responsável por fornecer serviço de Internet de alta velocidade para que ele e os Usuários Autorizados acessem e usem os Serviços.

Nossos direitos de remoção

Se acreditarmos que há uma violação do Contrato que pode simplesmente ser resolvida pela remoção de determinados Dados do Cliente pelo Cliente ou pela desativação do Cliente de um produto não Slack, na maioria dos casos, pediremos ao Cliente para tomar a ação direta em vez de intervir. No entanto, poderemos intervir diretamente e tomar a medida que julgarmos adequada se o Cliente não realizar a ação apropriada ou se acreditarmos que há um risco credível de prejuízo para nós, os Serviços, os Usuários Autorizados ou qualquer terceiro.

Obrigações de pagamento

Condições de pagamento

Para Clientes que adquiriram nossos Serviços, as taxas são especificadas na interface "pagamento" dos Serviços e nos Formulários de Pedidos e devem ser pagas antecipadamente. As obrigações de pagamento não podem ser canceladas e, exceto quando estritamente estabelecido no Contrato, as taxas pagas não são reembolsáveis. Para maior clareza, caso o Cliente faça o downgrade de assinaturas de um plano pago para um plano gratuito, o Cliente permanecerá responsável por taxas não pagas no plano pago, e os Serviços no plano pago serão considerados completamente realizados e entregues no momento da expiração do prazo de assinatura do plano pago inicial. Confira as páginas da Central de Ajuda para obter mais informações sobre as opções de pagamento. Se concordarmos em faturar o Cliente por e-mail, o pagamento completo precisa ser recebido dentro de trinta (30) dias a partir da data de faturamento. As taxas são declaradas exclusivas de impostos, imposições, direitos ou avaliações governamentais semelhantes de qualquer natureza, incluindo valor acrescido, vendas, uso ou impostos retidos, que podem ser avaliados por qualquer jurisdição ("Impostos"). O Cliente será responsável por pagar todos os Impostos associados a suas compras, exceto aqueles baseados em nosso lucro líquido. Caso qualquer pagamento pelos Serviços esteja sujeito à retenção de imposto pelo governo, o Cliente nos reembolsará por tal retenção de imposto.

Política de faturamento justo

Acreditamos que os clientes só devem pagar as assinaturas que realmente são usadas, por isso oferecemos uma Política de faturamento justo. Certas exceções e condições podem se aplicar, conforme observado na interface "pagamento" dos Serviços ou nos Formulários de Pedidos.

Créditos

Os créditos acumulados na conta do Cliente (por exemplo, de uma promoção ou aplicação da Política de faturamento justo) expirarão após o vencimento ou a rescisão do Contrato aplicável, não terão valor em moeda ou de troca e não serão transferíveis nem reembolsáveis. Os créditos acumulados em um workspace com plano de assinatura gratuito expirarão se o plano do workspace não for atualizado para um plano pago dentro de noventa (90) dias do acúmulo, a menos que especificado o contrário. Para mais informações sobre créditos, visite a Central de Ajuda.

Downgrade por inadimplência

Se taxas devidas a nós pelo Cliente (exceto quantias disputadas de modo razoável e em boa fé) estiverem vencidas há trinta (30) dias ou mais, poderemos, sem limitar outros direitos e remediações, fazer downgrade de Serviços baseados nas taxas para planos gratuitos até que esses valores sejam integralmente pagos, contanto que seja dado ao Cliente dez (10) ou mais dias de aviso prévio de que sua conta está atrasada. Não obstante o segundo parágrafo da seção abaixo chamada "Prestação de Serviços", o Cliente reconhece e aceita que um downgrade resultará na diminuição de determinados recursos e funcionalidades e a possível perda de acesso a Dados do Cliente, conforme ilustrado pela comparação de planos no Guia de Preços.

Nossas responsabilidades

Prestação de serviços

O cliente não é o único com responsabilidades, também há obrigações de nossa parte. Nós (a) disponibilizaremos os Serviços ao Cliente e seus Usuários Autorizados conforme descrito no Contrato; (b) não usaremos nem processaremos Dados do Cliente para quaisquer finalidades sem instruções prévias por escrito do Cliente desde que as "instruções prévias por escrito" considerem a inclusão do uso dos Serviços por Usuários Autorizados e qualquer processamento relacionado a tal uso ou do contrário necessário para a execução do Contrato.

Garantimos que (a) os Serviços serão realizados materialmente de acordo com as páginas atualizadas da Central de Ajuda; (b) em conformidade com as seções "Produtos não Slack" e "Downgrade por inadimplência", não diminuiremos materialmente a funcionalidade de um Serviço durante o prazo de assinatura. Para qualquer violação de uma garantia nesta seção, as soluções exclusivas do Cliente são aquelas descritas nas seções chamadas "Rescisão por justa causa" e "Impacto da rescisão".

Manter os serviços disponíveis

Como descrito em mais detalhes nas páginas da Central de Ajuda, para alguns Serviços, também oferecemos compromissos específicos de tempo de atividade com créditos se não cumprirmos nossa parte. Nestes casos, os créditos servirão como o que os advogados chamam de liquidação de danos e serão a única solução do Cliente para o tempo de inatividade e inconveniência relacionada. Para todos os planos de Serviço, empenharemos esforços comercialmente razoáveis para disponibilizar os Serviços durante 24 horas todos os dias, exceto durante períodos de inatividade planejados. Esperamos que o período de tempo de inatividade planejado não seja frequente, mas nos esforçaremos para fornecer ao Cliente um aviso antecipado (por exemplo, pelos Serviços) se acharmos que o período de inatividade excederá cinco (5) minutos contínuos.

Proteção dos Dados do Cliente

A proteção dos Dados do Cliente é uma prioridade essencial para nós. Por isso, mantemos proteções administrativas, físicas e técnicas a um nível não materialmente menos protetor do que descrito na página de Práticas de segurança. Essas proteções incluem medidas de prevenção contra acesso, uso, modificação, exclusão e divulgação não autorizados de Dados do Cliente por nossa equipe. Antes de compartilhar Dados do Cliente com prestadores de serviços terceirizados, garantimos que esses prestadores mantêm, no mínimo, práticas de dados razoáveis para manter a confidencialidade e a segurança dos Dados do Cliente e impedir o acesso não autorizado. O Cliente (e não nós) é o único responsável pela segurança, proteção e backup adequados dos Dados do Cliente quando estiverem em posse ou controle do Cliente ou de seus representantes e agentes. Não somos responsáveis pelo que os Usuários Autorizados do Cliente ou produtos não Slack fazem com os Dados do Cliente. Isso é de responsabilidade do Cliente.

A Família Estendida do Slack

Nossos funcionários, nossos afiliados corporativos e terceirizados (a "Família estendida do Slack") poderão exercer nossos direitos e cumprir com as obrigações previstas neste Contrato. Nós nos responsabilizamos pela conformidade da Família estendida do Slack em cumprir com as obrigações estabelecidas pelo Contrato.

Propriedade e direitos de propriedade

O que é seu é seu...

Entre nós de um lado e o Cliente e os Usuários Autorizados de outro, o Cliente é proprietário de todos os Dados do Cliente. Sujeito aos termos e condições do Contrato, o Cliente (para si e para seus Usuários Autorizados) concede ao Slack e sua Família estendida uma licença de período limitado e não exclusiva para acessar, usar, processar, copiar, distribuir, executar, exportar e exibir Dados do cliente e quaisquer Produtos não Slack criados pelo ou para o Cliente, somente conforme razoavelmente necessário (a) para fornecer, manter e atualizar os Serviços; (b) para prevenir ou solucionar problemas de serviço, segurança, suporte ou técnico; (c) conforme exigido por lei ou conforme permitido pela Política de solicitação de dados; e (d) conforme expressamente permitido por escrito pelo Cliente. O cliente representa e assegura que possui todos os direitos contidos e relacionados aos Dados do cliente de seus Usuários Autorizados conforme necessário para conceder esta licença.

O que é nosso é nosso

Somos proprietários e continuaremos a possuir nossos Serviços, incluindo todos os direitos de propriedade intelectual relacionados. Disponibilizaremos componentes de software, por lojas de app ou outros canais, como parte dos Serviços. Concedemos ao Cliente uma licença não sublicenciável, não transferível, não exclusiva e limitada para o Cliente e seus Usuários Autorizados para usar a versão do código objeto desses componentes, mas exclusivamente conforme necessário para usar os Serviços e de acordo com o Contrato e os Termos do Usuário. Todos os nossos direitos não expressamente concedidos por esta licença são aqui retidos.

Prazo e rescisão

Prazo do contrato

Conforme descrito em mais detalhes abaixo, uma assinatura gratuita continuará até ser encerrada, enquanto uma assinatura paga tiver um prazo, que pode expirar ou ser rescindido. O Contrato permanece em vigor até que todas as assinaturas obtidas de acordo com o Contrato expirem ou sejam encerradas ou o próprio Contrato seja rescindido. A rescisão do Contrato encerrará todas as assinaturas e todos os Formulários de Pedidos.

Renovação automática

A menos que um Formulário de Pedido estabeleça algo diferente, (a) todas as assinaturas serão renovadas automaticamente (sem precisar passar pela interface de "pagamento" dos Serviços nem executar um Formulário de Pedido de renovação) por períodos adicionais iguais a um (1) ano ou período anterior, o que for menor; (b) o preço por unidade durante o período de renovação automática permanecerá o mesmo do período imediatamente anterior. Cada parte pode dar à outra um aviso de não renovação com pelo menos trinta (30) dias antes de terminar um período de assinatura a fim de impedir que as assinaturas sejam renovadas automaticamente.

Rescisão por justa causa

Nós ou o Cliente podemos rescindir o Contrato mediante aviso para a outra parte se a outra parte violar materialmente o Contrato e tal violação não for remediada dentro de trinta (30) dias após a parte não infratora avisar da violação. O Cliente é responsável por seus Usuários Autorizados, incluindo qualquer violação deste Contrato feita por um Usuário Autorizado. Podemos rescindir o Contrato imediatamente mediante aviso para o Cliente se tivermos motivos razoáveis para acreditar que os Serviços estão sendo usados pelo Cliente ou por Usuários Autorizados em violação à legislação aplicável.

Rescisão sem justa causa

O Cliente poderá encerrar suas assinaturas gratuitas imediatamente sem causa. Também podemos encerrar as assinaturas gratuitas do Cliente sem causa, mas daremos ao Cliente um aviso prévio por escrito de trinta (30) dias.

Efeito da rescisão

Após qualquer rescisão por justa causa feita por um Cliente, emitiremos um reembolso para o Cliente referente às taxas pré-pagas relacionadas ao restante do prazo de todas as assinaturas após a data de vigência da rescisão. Após qualquer rescisão por justa causa feita por nós, o Cliente pagará taxas não pagas referentes ao restante do período das assinaturas após a data de vigência da rescisão. Em nenhum caso a rescisão dispensará a obrigação do Cliente em relação ao pagamento das taxas devidas a nós pelo período anterior à data de vigência da rescisão.

Portabilidade e exclusão de dados

Somos os guardiões dos Dados do Cliente. Durante o período de assinaturas de um workspace, o Cliente poderá exportar ou compartilhar determinados Dados do Cliente a partir dos Serviços, desde que, como temos diferentes produtos com recursos diversos e o Cliente possui diferentes opções de retenção, o Cliente reconheça e aceite que a capacidade de exportar ou compartilhar Dados do Cliente poderão ser limitadas ou indisponíveis dependendo do tipo de plano de Serviços em vigor e as configurações de retenção de dados, compartilhamento ou convite ativadas. Após a rescisão ou a expiração das assinaturas de um workspace, não teremos a obrigação de manter nem fornecer Dados do Cliente e, depois disso, poderemos, a menos que proibido legalmente, excluir todos os Dados do Cliente de nossos sistemas ou de alguma forma em nossa posse ou sob nosso controle. Revise a página de Práticas de segurança para mais informações sobre como o próprio Cliente pode iniciar a exclusão.

Isenção de responsabilidade de representações de garantia

O cliente declara e garante que entrou de modo válido no Contrato e que tem o poder legal para fazer isso. Além disso, o cliente declara e garante que é responsável pela conduta de seus Usuários Autorizados e a conformidade deles com os termos deste Contrato e dos Termos do Usuário.

EXCETO CONFORME EXPRESSAMENTE DECLARADO AQUI, OS SERVIÇOS E TODOS OS COMPONENTES E INFORMAÇÕES RELACIONADOS SÃO FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E CONFORME DISPONÍVEIS, SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO. ALÉM DISSO, NÓS EXPRESSAMENTE NEGAMOS TODA E QUALQUER GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO AS GARANTIAS SUBENTENDIDAS DE COMERCIABILIDADE, TÍTULO, ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO VIOLAÇÃO. O CLIENTE RECONHECE QUE NÃO GARANTIMOS QUE OS SERVIÇOS SERÃO ININTERRUPTOS, PONTUAIS, SEGUROS OU LIVRES DE ERROS.

Limitação de responsabilidade

EXCETO EM CONEXÃO ÀS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAÇÃO DE UMA PARTE AQUI ESTABELECIDAS, EM NENHUM CASO AS RESPONSABILIDADES AGREGADAS DO CLIENTE OU DA FAMÍLIA ESTENDIDA DO SLACK ORIUNDAS OU RELACIONADAS AO CONTRATO OU AOS TERMOS DO USUÁRIO (SEJA EM CONTRATO OU DELITO OU POR QUALQUER OUTRA TEORIA DE RESPONSABILIDADE) EXCEDERÃO A QUANTIA TOTAL PAGA PELO CLIENTE AQUI NOS DOZE (12) MESES ANTES DO ÚLTIMO EVENTO QUE DEU ORIGEM À RESPONSABILIDADE. O SUPRACITADO NÃO SE LIMITARÁ ÀS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO DO CLIENTE NA SEÇÃO ACIMA "CONDIÇÕES DE PAGAMENTO".

EM NENHUM CASO O CLIENTE OU QUALQUER MEMBRO DA FAMÍLIA ESTENDIDA DO SLACK TERÃO RESPONSABILIDADE SOBRE A OUTRA OU SOBRE TERCEIROS POR LUCROS OU RENDAS PERDIDAS OU POR QUALQUER DANO INDIRETO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTE, PUNITIVO OU SEJA COMO FOREM CAUSADOS, SEJA EM CONTRATO, DELITO OU SOB QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE E INDEPENDENTEMENTE DA PARTE TER SIDO NOTIFICADA OU NÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUPRACITADA NÃO SE APLICA À MEDIDA PROIBIDA PELA LEI APLICÁVEL.

Os Serviços são compatíveis com logins usando a autenticação de dois fatores ("A2F"), que reduz o risco de uso ou acesso não autorizado aos Serviços. Assim, não seremos responsáveis por danos, perdas ou responsabilidade pelo Cliente, por Usuários Autorizados ou outras pessoas se qualquer evento que levou a tais danos, perdas ou responsabilidade pudesse ter sido prevenido pelo uso de A2F. Além disso, o Cliente é responsável por todas as credenciais de login, incluindo nomes de usuário e senhas, de contas de administrador assim como contas de Usuários Autorizados. Não seremos responsáveis por danos, perdas ou responsabilidade pelo Cliente, por Usuários Autorizados ou outras pessoas se tais informações não tiverem sido mantidas confidenciais pelo Cliente ou pelos Usuários Autorizados, ou se tais informações tiverem sido corretamente fornecidas por um terceiro não autorizado que fez login e acessou os Serviços.

As restrições na seção "Limitação de responsabilidade" se aplicam a todas as teorias legais, seja por contrato, delito ou de outra forma, e à medida permitida por lei. As cláusulas da seção "Limitação de responsabilidade" alocam os riscos neste Contrato entre as partes, e as partes confiaram nestas limitações ao determinar se deveriam ou não aderir ao Contrato e aos preços dos Serviços.

Nossa indenização do Cliente

Defenderemos o Cliente de e contra toda e qualquer reivindicação, ação, processo, trâmite e exigência de terceiros, que alegam que o uso dos Serviços conforme permitido pelo Contrato viola ou desapropria os direitos de propriedade intelectual de terceiros (uma "Reivindicação Contra o Cliente") e indenizaremos o Cliente por todos os honorários advocatícios razoáveis assumidos e danos ou outros custos finalmente estabelecidos contra o Cliente em relação ou como resultado do processo, e por valores pagos pelo Cliente em um acordo que aprovamos em relação à Reivindicação Contra o Cliente. No entanto, isso só ocorrerá desde que não tenhamos responsabilidade se uma Reivindicação Contra o Cliente surgir de (a) Dados do Cliente ou produtos não Slack; (b) qualquer modificação, combinação ou desenvolvimento de Serviços que não sejam realizados por nós, incluindo o uso da interface de programação de apps (API). O Cliente precisa nos fornecer imediatamente um aviso escrito de qualquer Reivindicação Contra o Cliente e nos dar o direito de assumir a defesa e o controle exclusivos da questão, além de cooperar com quaisquer solicitações razoáveis para auxiliar na defesa e na resolução de tal questão. Esta seção estabelece nossa responsabilidade exclusiva e a solução exclusiva do Cliente contra nós e a Família estendida do Slack, em relação a qualquer Reivindicação Contra o Cliente.

Indenização do Cliente a nós

O Cliente defenderá o Slack e os membros da Família estendida do Slack (coletivamente, as “Partes Indenizadas do Slack”) de e contra toda e qualquer reivindicação, ação, processo, trâmite e exigência de terceiros oriundas ou relacionadas à violação do Cliente ou de seus Usuários Autorizados do Contrato ou dos Termos do Usuário (uma “Reivindicação Contra Nós”) e indenizará as Partes Indenizadas do Slack por honorários advocatícios razoáveis assumidos e danos ou outros custos finalmente estabelecidos contra uma Parte indenizada do Slack e por quantias pagas por uma Parte indenizada do Slack em relação ou como resultado de um acordo que o Cliente aprovar em associação a uma Reivindicação Contra Nós. Devemos fornecer imediatamente ao Cliente um aviso por escrito de qualquer Reivindicação Contra Nós e dar ao Cliente o direito de assumir a defesa e o controle exclusivos da questão, além de cooperar com quaisquer solicitações razoáveis para auxiliar o Cliente na defesa e na resolução de tal questão. Esta seção declara sua responsabilidade exclusiva em relação a uma Reivindicação Contra Nós e a remediação exclusiva de Partes Indenizadas do Slack contra o Cliente para tal questão.

Limitações de indenizações

Não obstante o conteúdo das duas seções anteriores, (a) a parte indenizada sempre estará livre para escolher seu conselho se ela pagar pelo custo de tal conselho; (b) nenhum acordo será aceito pela parte indenizada sem o consentimento expresso por escrito das partes indenizadas (tal consentimento não deve ser retido sem razão) se (i) os terceiros responsáveis pela questão forem uma agência governamental, (ii) o acordo provavelmente envolver admissões pelas partes indenizadas, (iii) o acordo não incluir uma liberação integral de responsabilidade das partes indenizadas ou (iv) o acordo incluir termos além da liberação integral de responsabilidade das partes indenizadas e do pagamento de dinheiro.

Confidencialidade

Informações Confidenciais

Cada parte ("Parte Divulgadora") pode divulgar "Informações Confidenciais" à outra parte ("Parte Receptora") em conexão ao Contrato, qualquer informação que seja entendida por motivos razoáveis como confidencial, dada a natureza das informações e as circunstâncias da divulgação, incluindo Formulários de Pedidos, assim como informações não públicas da empresa, de produtos, de tecnologia e de marketing. Informações Confidenciais do Cliente incluem Dados do Cliente. Se algo tiver a etiqueta "Confidencial", este é um indicador claro para a Parte Receptora de que o material deve ser mantido em sigilo. Não obstante o supracitado, as Informações Confidenciais não incluem informações que (a) sejam ou se tornem disponíveis em geral ao público sem a violação de obrigações devidas à Parte Divulgadora; (b) eram do conhecimento da Parte Receptora antes de sua divulgação pela Parte Divulgadora sem a violação de qualquer obrigação devida à Parte Divulgadora; (c) forem recebidas de terceiros sem a violação de qualquer obrigação devida à Parte Divulgadora; ou (d) foram desenvolvidas independentemente pela Parte Receptora.

Proteção e uso de Informações Confidenciais

A Parte Receptora (a) tomará pelo menos medidas razoáveis para impedir a divulgação ou o uso não autorizado das Informações Confidenciais e para limitar o acesso dos funcionários, afiliados e contratados que precisem de tais informações em conexão ao Contrato; (b) não usará nem divulgará Informações Confidenciais da Parte Divulgadora para qualquer fim fora do escopo deste Contrato. Nada do disposto acima impedirá que qualquer uma das partes compartilhe Informações Confidenciais com consultores financeiros e jurídicos, desde que esses consultores estejam vinculados às obrigações de confidencialidade pelo menos tão restritas quanto aquelas estabelecidas no Contrato.

Divulgação ou acesso forçado

A Parte Receptora pode acessar ou divulgar as Informações Confidenciais da Parte Divulgadora se for exigido por lei, desde que a Parte Receptora dê à Parte Divulgadora aviso prévio da divulgação ou do acesso forçado (à medida que permitido por lei) e a assistência razoável, aos custos da Parte Divulgadora, se a Parte Divulgadora quiser contestar o acesso ou a divulgação. Sem limitar o supracitado, revise a Política de Solicitação de dados para detalhes sobre como as solicitações podem ser feitas para divulgar Dados do Cliente e como lidamos com esses pedidos. Se a Parte Receptora for exigida por lei a acessar ou divulgar Informações Confidenciais da Parte Divulgadora, a Parte Divulgadora reembolsará a Parte Receptora pelo custo razoável de compilação e fornecimento de acesso a tais Informações Confidenciais, assim como o custo razoável de qualquer suporte fornecido em relação à Parte Divulgadora buscar um mandado de proteção ou tratamento confidencial das Informações Confidenciais a serem apresentadas.

Validade

As seções de título "Feedback é bem-vindo", "Produtos não Slack", "Nossos direitos de remoção", "Uso dos Serviços", "Termos de pagamento", "Créditos", "Família estendida do Slack", "O que é seu é seu...", "O que é nosso é nosso", "Impacto da rescisão", "Portabilidade e exclusão de dados", "Representações; Isenção de responsabilidade de garantias", "Limitação de responsabilidade", "Nossa indenização do Cliente", "Indenização do Cliente para nós", "Limitações de indenizações", "Confidencialidade" e "Validade", assim como todas as cláusulas na seção geral "Cláusulas gerais" terão efeito após qualquer rescisão ou vencimento do Contrato.

Disposições gerais

Publicidade

O Cliente nos concede o direito de usar o nome e o logotipo da empresa do Cliente como referência para fins de marketing e promocionais em nosso site ou em outras comunicações públicas ou privadas com nossos clientes existentes ou em potencial, sujeito às diretrizes de uso da marca padrão do Cliente conforme concedidas periodicamente a nós. Não queremos listar clientes que não querem ser listados, então o Cliente pode nos enviar um e-mail para feedback@slack.com informando que não quer ser usado como referência.

Força maior

Nem o Cliente nem nós somos responsáveis por falha ou atraso no desempenho de suas obrigações em decorrência de eventos fora do controle de uma parte, que podem incluir ataques de negação de serviço, falha por provedor de hospedagem de terceiros ou prestador de serviços, greves, défice, rebeliões, incêndios, atos de força maior, guerra, terrorismo e ação governamental.

Relação das partes; Sem terceiros beneficiários

As partes são contratantes independentes. Este Contrato não estabelece parceria, franquia, joint venture, agência, relação fiduciária ou empregatícia entre as partes. Não há beneficiários terceiros neste Contrato.

E-mail e mensagens do Slack

Exceto quando estipulado o contrário neste documento, todos os avisos de acordo com o Contrato serão feitos por e‑mail, embora possamos escolher enviar o aviso ao Cliente pelos Serviços (por exemplo, por meio de notificações do Slackbot). Avisos ao Slack serão enviados para feedback@slack.com, exceto avisos legais, como avisos de rescisão ou uma reivindicação de indenização, que precisam ser enviados para legal@slack.com. Os avisos serão considerados devidamente dados (a) no dia após o envio, no caso de avisos enviados por e‑mail; (b) no mesmo dia, no caso de um aviso enviado pelos Serviços.

Modificações

À medida que nossos negócios crescerem, poderemos alterar esses Termos do Cliente e outros componentes do Contrato (exceto Formulários de Pedidos). No caso de uma alteração significativa no Contrato, antes de implementar a alteração, avisaremos o Cliente com antecedência por meio do endereço de e-mail associado à conta do Cliente ou de uma mensagem enviada pelos Serviços. O Cliente pode revisar a versão mais recente dos Termos do Cliente a qualquer momento visitando esta página e conferindo as versões mais recentes de outras páginas que foram mencionadas no Contrato. O Contrato materialmente revisado entrará em vigor na data estipulada em nosso aviso e todas as outras mudanças entrarão em vigência após a publicação da alteração. Se o Cliente (ou qualquer Usuário Autorizado) acessar ou usar os Serviços após a data de vigência, esse uso constituirá na aceitação do Cliente dos Termos e Condições revisados.

Renúncia

Nenhuma falha ou atraso de qualquer uma das partes em exercer qualquer direito sob este Contrato constituirá na renúncia do direito em questão. Nenhuma renúncia sob o Contrato é efetiva a menos que executada por escrito e assinada por um representante autorizado da parte considerada como a concessora da renúncia.

Divisibilidade

O Contrato entrará em vigor até a extensão máxima permitida pela legislação aplicável. Se qualquer disposição do Contrato for considerada por um tribunal de jurisdição competente como contrária à lei, a disposição será modificada pelo tribunal e interpretada de modo a melhor atender aos objetivos da disposição original na medida máxima permitida pela lei, e as outras disposições do Contrato permanecerão em vigor.

Atribuição

Exceto em relação à Família estendida do Slack, nenhuma das partes pode atribuir ou delegar qualquer direito ou obrigação aqui estipulados, seja pela operação da lei ou de outra forma, sem o consentimento prévio por escrito da outra parte (que não deve ser negado sem motivo razoável). Não obstante o supracitado, qualquer uma das partes pode atribuir o Contrato em sua integralidade (incluindo todos os Formulários de Pedidos), sem o consentimento da outra parte, para uma afiliada corporativa ou em conexão a fusão, aquisição, reorganização corporativa ou venda de todos ou substancialmente todos os seus ativos. O Cliente deverá sempre manter suas informações de faturamento e contato atualizadas notificando o Slack de qualquer mudança. Qualquer atribuição pretendida em violação a esta seção é nula. A única solução de uma parte para atribuições pretendidas pela outra parte em violação a esta seção será, na não atribuição da eleição da parte, rescisão do Contrato após aviso escrito para à parte atribuidora. Caso tal rescisão seja feita por um Cliente, nós reembolsaremos o Cliente das taxas pré-pagas relacionadas ao restante do prazo de todas as assinaturas após a data de vigência da rescisão. Sujeito ao supracitado, o Contrato vinculará e reverterá para o benefício das partes, seus respectivos sucessores e atribuidores permitidos.

Com qual entidade do Slack o cliente está entrando em contato?

Todas as referências a "Slack", "nós" ou "nos" no Contrato, qual lei se aplicará em disputas ou processos legais oriundos de ou em conexão ao Contrato, quais tribunais têm jurisdição sobre disputas ou processos, dependem de onde o Cliente reside.

Domicílio Entidade contratante do Slack Legislação aplicável Local Estados Unidos e Canadá Slack Technologies, LLC (anteriormente, Slack Technologies, Inc.) Califórnia São Francisco, Califórnia Resto do mundo (exceto o Japão) Slack Technologies Limited Irlanda Dublin, Irlanda Japão Slack Technologies Limited Japão Tóquio, Japão

O Contrato e qualquer disputa decorrente ou relacionada ao presente documento serão regidos exclusivamente pela lei vigente aplicável acima, sem considerar conflitos de legislações ou a Convenção das Nações Unidas sobre Vendas Internacionais. Os tribunais localizados no local aplicável acima terão jurisdição exclusiva para julgar as disputas decorrentes ou relacionadas ao Contrato ou sua formação, interpretação ou aplicação. Pelo presente, cada parte concorda e submete-se à jurisdição exclusiva de tais tribunais. Em qualquer ação ou processo para aplicação dos direitos sob o Contrato, a parte vencedora terá direito a recuperar seus custos razoáveis e honorários advocatícios.

Acordo completo

O Contrato, incluindo estes Termos do Cliente e todas as páginas mencionadas e Formulários de Pedidos, se aplicável, constituem o contrato completo entre as partes e substitui todos os acordos, propostas ou representações anteriores e atuais, por escrito ou oralmente, referentes a este assunto. Sem limitar o supracitado, o Contrato substitui os termos de qualquer contrato on-line aceito eletronicamente pelo Cliente ou por Usuários Autorizados. No entanto, à extensão de conflitos ou inconsistências entre as cláusulas nestes Termos do Cliente e outros documentos ou páginas mencionados nestes Termos do Cliente, a seguinte ordem de precedência se aplicará: (1) os termos de qualquer Formulário de Pedido (se houver), (2) as porções do Complemento específico ao Cliente que se aplicam ao Cliente (se houver), (3) os Termos do Cliente e (4) finalmente qualquer outro documento ou página mencionados nos Termos do Cliente. Não obstante qualquer linguagem do contrário nele, nenhum termo ou condição estipulado em um pedido de compra do Cliente, processo de integração de fornecedor ou portal da Web, ou qualquer outra documentação de pedido do Cliente (exceto Formulários de Pedidos) serão incorporados ou formulados a partir de qualquer parte do Contrato, e todos estes termos ou condições serão nulos ou inválidos.