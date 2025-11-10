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Erweiterung der globalen Datenresidenz: Schweiz, VAE und Brasilien jetzt verfügbar

Slack-Kund:innen können nun aus noch mehr regionalen Optionen wählen, um ihre Anforderungen hinsichtlich Datenresidenz und Compliance zu erfüllen

Vom Slack-Team10. November 2025

weniger als eine Minute

Gute Nachrichten! Wir haben das Datenresidenzprogramm von Slack um drei neue Regionen erweitert: die Schweiz, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Brasilien. Dank der Datenresidenz können Kund:innen wählen, wo ihre Daten gespeichert werden, was die Einhaltung von Unternehmens- oder Regulierungsstandards erleichtert. Dies ist besonders für regulierte Branchen wie das Gesundheitswesen, den Finanzsektor und Organisationen des öffentlichen Sektors wichtig.

Standardmäßig werden Slack-Daten in den USA gespeichert. Allerdings erstellen globale Unternehmen ihre eigenen internen Richtlinien dazu, wo Daten gespeichert werden dürfen. Darüber hinaus setzen Regierungen und externe Aufsichtsbehörden zunehmend Anforderungen hinsichtlich der Datenresidenz durch. Um diese Lücke zu schließen und Slack für mehr Teams in stark regulierten Branchen verfügbar zu machen, erweitern wir kontinuierlich unsere Optionen für die Datenresidenz.

Zu den derzeit verfügbaren Datenresidenzregionen außerhalb der USA gehören:

  • Brasilien
  • Frankfurt
  • Indien
  • London
  • Montreal
  • Paris
  • Singapur
  • Schweiz
  • Sydney
  • Tokyo
  • Vereinigte Arabische Emirate

 

So schützt Slack deine Daten

Die Datenresidenz ist das jüngste Beispiel für die kontinuierlichen Investitionen von Slack in Sicherheit und Compliance für Unternehmen. Slack erfüllt und übertrifft einige der am meisten anerkannten Sicherheitsstandards und bietet Tools, die Kund:innen bei der Erfüllung ihrer Compliance-Anforderungen unterstützen.

Das Sicherheitsprogramm von Slack zertifiziert seinen Service gemäß ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2 Typ II, SOC 3 und Cloud Security Alliance. Slack hilft Kund:innen außerdem bei der Einhaltung spezifischer Branchenvorschriften oder internationaler Sicherheits- und Datenschutzstandards, darunter FINRA, HIPAA, FedRAMP und DSGVO.

Bist du bereit, loszulegen?

Kontaktiere unser Vertriebsteam, um die Datenresidenz für deine Organisation einzurichten. In den Sicherheitslösungen von Slack und in unserer Dokumentation findest du weitere Informationen zum Thema Sicherheit in Slack, einschließlich der Datenresidenz.

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