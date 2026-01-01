Slack für HR, Personalbeschaffung und DEI

Die Personalabteilung (HR) ist eine enorm wichtige Säule, die das Mitarbeitendenerlebnis unterstützt. HR-Teams führen Slack ein, um abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten, Ressourcen zu teilen und das Engagement zu fördern – alles von einem Ort aus. Dies ermöglicht, von der Rekrutierung über die Einstellung bis hin zur Festanstellung eine echte Wirkung zu erzielen.

24 % schneller die volle Mitarbeitendenproduktivität erreichen, wenn Unternehmen Slack nutzen

5,9 % mehr Mitarbeitendenzufriedenheit bei der Nutzung von Slack

89 % der Benutzer:innen stimmen zu, dass Slack ihnen geholfen hat, als Team besser vernetzt zu bleiben

Mit mehr Transparenz kommunizieren

Lerne, wie du Slack für eine effiziente interne Kommunikation nutzen kannst

Channels

Personalvermittler:innen und ihre Kolleg:innen erwarten heute einen eleganten und modernen Ansatz für die Arbeitskommunikation, sodass herkömmliche Tools für die Zusammenarbeit wie E-Mail und Telefonkonferenzen nicht mehr ausreichen. Nutze Slack-Channels, um in Echtzeit zu kommunizieren. So bleiben Mitarbeitende, Manager:innen und andere Beteiligte in jeder Phase auf dem Laufenden.

Beispiele für Channels:

#hr-team-Channel , um Teammitgliedern einen eigenen Raum zu bieten, in dem sie Rekrutierungsstrategien diskutieren, Trainingsprogramme koordinieren und die Einhaltung relevanter Gesetze und Vorschriften sicherstellen können.

, um Teammitgliedern einen eigenen Raum zu bieten, in dem sie Rekrutierungsstrategien diskutieren, Trainingsprogramme koordinieren und die Einhaltung relevanter Gesetze und Vorschriften sicherstellen können. Geschlossene Channels wie etwa #neueinstellungen-[Jobtitel] für jede Person, die ein Vorstellungsgespräch führt, damit Manager:innen und Talentmanagement einen zentralen Ort für den gesamten Rekrutierungsprozess haben. Alle Diskussionsteilnehmer:innen und Stakeholder:innen haben Zugang zu Gesprächsnotizen, Feedback und Lebensläufen und können kommunizieren, wenn ein:e Interviewer:in nicht anwesend sein kann.

für jede Person, die ein Vorstellungsgespräch führt, damit Manager:innen und Talentmanagement einen zentralen Ort für den gesamten Rekrutierungsprozess haben. Alle Diskussionsteilnehmer:innen und Stakeholder:innen haben Zugang zu Gesprächsnotizen, Feedback und Lebensläufen und können kommunizieren, wenn ein:e Interviewer:in nicht anwesend sein kann. Unternehmensweiter Channel #vorstellungen oder #willkommen , um neue Mitarbeitende vorzustellen und ihnen zu helfen, schneller Kontakte zu knüpfen. Erstelle kleinere #willkommen-Channels für einzelne Teams, z. B. Customer Success, Vertrieb, Marketing usw. Und natürlich sind hier lustige Fakten erwünscht, z. B. ob die:der neue Mitarbeitende drei Siamkatzen besitzt oder ein:e zertifizierte:r Taucher:in ist.

oder , um neue Mitarbeitende vorzustellen und ihnen zu helfen, schneller Kontakte zu knüpfen. Erstelle kleinere #willkommen-Channels für einzelne Teams, z. B. Customer Success, Vertrieb, Marketing usw. Und natürlich sind hier lustige Fakten erwünscht, z. B. ob die:der neue Mitarbeitende drei Siamkatzen besitzt oder ein:e zertifizierte:r Taucher:in ist. Geschlossene Channels, etwa #vergütung , in denen Manager:innen die Vergütung für zukünftige und aktuelle Mitarbeitende besprechen und genehmigen können. Stelle sicher, dass du einen Channel pro Person erstellst, etwa #angebot-arnold-schmidt-csm oder #beförderung-arnold-schmidt-csm .

, in denen Manager:innen die Vergütung für zukünftige und aktuelle Mitarbeitende besprechen und genehmigen können. Stelle sicher, dass du einen Channel pro Person erstellst, etwa oder . Channel #hr-ankündigungen , um alle über Fälligkeitstermine für die offene Anmeldung, Aufgaben zur Leistungsbeurteilung und unternehmensweite Richtlinienänderungen zu informieren.

#erziehung , #lgbtq und andere Channels der Mitarbeitendenressourcengruppen (ERG), um Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund einen Ort zu bieten, an dem sie Unterstützung finden und Kontakte knüpfen können. Ermutige Mitarbeitende, sich bestehenden ERGs anzuschließen oder neue zu gründen, mit denen sie sich identifizieren können, um eine integrative Kultur zu schaffen.

, um alle über Fälligkeitstermine für die offene Anmeldung, Aufgaben zur Leistungsbeurteilung und unternehmensweite Richtlinienänderungen zu informieren. , und andere Channels der Mitarbeitendenressourcengruppen (ERG), um Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund einen Ort zu bieten, an dem sie Unterstützung finden und Kontakte knüpfen können. Ermutige Mitarbeitende, sich bestehenden ERGs anzuschließen oder neue zu gründen, mit denen sie sich identifizieren können, um eine integrative Kultur zu schaffen. #haustiere, #sport und andere Channels, um den Mitarbeitenden einen unterhaltsamen Raum zu bieten, in dem sie ihre Hobbys und Interessen teilen können.

Markiere häufig genutzte Channels mit einem Stern, sodass sie oben in deiner Seitenleiste gepinnt und leicht zu finden sind. Erstelle Ordner, um deine Seitenleiste übersichtlich zu halten und um ähnliche Channels zu gruppieren. Erstelle beispielsweise einen Ordner für Einstellungsbedarf, Beförderungen, DMs, Team-Channels und Projekte.

Erfahre mehr darüber, wie du einen Channel erstellst.

Geschlossene vs. Offene Channels

Geschlossene Channels stehen nicht allen Mitgliedern offen, sodass sensible Informationen und Kommunikation geschützt bleiben. In einem Geschlossenen Channel können nur Personen hinzugefügt werden, die bereits Mitglied des Channels sind. Nachrichten oder Dateien, die gepostet werden, können nur von Mitgliedern des Channels durchsucht werden. Verwende sie für:

Neueinstellungsbesprechungen

Gehälter-Reviews

Beförderungs-Reviews

ERGs (nur Mitglieder)

Offene Channels stehen allen Mitgliedern offen und sind eine hervorragende Möglichkeit, Transparenz und Inklusion zu fördern. Jedes Mitglied deines Workspace kann Offene Channels anzeigen und ihnen beitreten, wodurch die Person Zugriff auf alle dort geteilten Nachrichten und Dateien erhält. Verwende Offene Channels für:

Vorstellung neuer Mitarbeitenden

Allgemeine Ankündigungen des Personalbereichs

Soziale Channels

Unterstützung für ERGs

Entscheide bei der Erstellung eines Channels, ob er Offen oder Geschlossen sein soll. Bei Bedarf kannst du den Channel jederzeit umwandeln. Sobald ein Projekt oder ein Einstellungssprint abgeschlossen ist, archiviere den Channel, um den Slack-Workspace aller Beteiligten übersichtlich und ordentlich zu halten. Die Inhalte des Channels bleiben weiterhin durchsuchbar und werden in schreibgeschützt umgewandelt. Archivierte Offene Channels können von allen durchsucht werden, während archivierte Geschlossene Channels nur von Mitgliedern durchsucht werden können.

Slack-Profile

In einer dezentralen und hybriden Arbeitsumgebung ist der Kontext alles, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit neuen Teamkolleg:innen in der gesamten Organisation. Selbst langjährige Mitarbeitende fragen sich bei großen virtuellen Meetings vielleicht: Wer war das nochmal? Hilf Mitarbeitenden, sich schnell mit den richtigen Personen im richtigen Kontext zu vernetzen und zusammenzuarbeiten – mit detaillierten Slack-Profilen.

Füge mithilfe einer oder eines Admins Profilfelder für alle Mitglieder deiner Organisation hinzu. Einige Beispiele für Felder, die du hinzufügen kannst:

Kontaktinformationen: Füge mehrere E-Mail-Adressen und Telefonnummern hinzu, damit Teamkolleg:innen wissen, wie sie dich erreichen können.

Aussprache des Namens: Wenn der Name einer:eines Teamkolleg:in richtig ausgesprochen wird, fühlt sich diese:r respektiert und wertgeschätzt. Benutzer:innen können die Aussprache ihres Namens aufzeichnen oder die Lautschrift hinzufügen.

Pronomen: Baue eine inklusive Kultur auf, indem du alle dazu ermutigst, ihre Pronomen hinzuzufügen. Wenn du mit der Maus über das Slack-Profil einer Person fährst, werden die Pronomen in der Mauszeigerkarte angezeigt.

Ortszeit und Standort: Empfehle Mitarbeitenden, ihre Ortszeit und ihren Standort (einschließlich Remote, Hybrid oder im Büro) hinzuzufügen, damit Kolleg:innen wissen, in welcher Zeitzone und in welcher Umgebung alle arbeiten. Sie können auch das Kästchen neben „Zeitzone automatisch einstellen“ aktivieren, damit die Zeitzone aktualisiert wird, wenn sie unterwegs sind. Profi-Tipp: Aktualisiere deinen Slack-Status auf „🏢 im Büro“, damit du andere persönlich treffen kannst.

Org.-Diagramm: Wenn du einen Enterprise Grid-Plan oder einen Business+-Plan mit einem Slack Atlas-Add-on hast, kannst du ein Org.-Diagramm erstellen, damit Mitarbeitende leicht Einblick in die Berichtsstruktur deiner Organisation erhalten. Org.-Diagramme werden automatisch ausgefüllt, indem das Feld „managerId“ mithilfe von SCIM oder der Web-API aktualisiert wird.

Erfahre mehr über die Erweiterung der Funktionalität der Profile deiner Organisation mit Slack Atlas.

Optimiere Prozesse von der Einstellung bis zum Onboarding neuer Mitarbeitenden

Integriere dein System zur Nachverfolgung von Bewerbungen

Nicht nur Bewerber:innen versuchen, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, sondern auch du. Der Wettbewerb um erstklassige Bewerber:innen ist härter denn je, und ein effizienter, schneller und moderner Einstellungsprozess kann dich von der Konkurrenz abheben.

Durch die Integration deines Bewerbungs-Tracking-Systems musst du nicht mehr so viel Zeit damit verbringen, zwischen nativen Desktop-Anwendungen oder Registerkarten in deinem Browser zu wechseln, und kannst mehr Zeit damit verbringen, den Einstellungsprozess voranzutreiben, um die richtige Person einzustellen. Halte Kandidat:innen und Stakeholder:innen mit diesen Integrationen in jeder Phase des Einstellungsverfahrens auf dem Laufenden:

Greenhouse: Erhalte Benachrichtigungen zu Einstellungen direkt an eine:n Benutzer:in oder einen bestimmten Slack-Channel, einschließlich Genehmigungen, neue Kandidat:innen, neue Empfehlungen, Agentur-Einreichungen und Fälligkeitstermine für Scorecards. Du kannst sogar Stellenangebote direkt in Slack genehmigen oder ablehnen.

Lever: Beziehe dein gesamtes Team in den Einstellungsprozess ein, indem du detaillierte Benachrichtigungen aus der Lever-App in Slack verschiebst. Teile eine vielversprechende neue Bewerbung, erinnere die Bewerber daran, Feedback zu hinterlassen, ändere Pläne mit einem:einer Kandidat:in vor Ort und vieles mehr.

Recruitee: Bleibe mit Benachrichtigungen über deine Kandidat:innen, Einstellungs-Pipelines und die Aktivitäten des Rekrutierungsteams auf dem Laufenden. Lass dich benachrichtigen, wenn ein:e Stakeholder:in eine:n Kandidat:in zwischen den Phasen verschiebt oder Feedback oder Bewertungen hinterlässt.

Hier findest du die vollständige Liste der Rekrutierungsintegrationen.

Stellenausschreibung

Die Veröffentlichung einer Stellenanzeige ist mit viel Arbeit verbunden. Du benötigst Beiträge von mehreren Interessengruppen. Beschleunige die Suche nach neuen Talenten, indem du einen privaten Channel für die Stelle erstellst, für die du einstellst, z. B. #einstellung-marketing-leitung. Füge dem Channel Personalverantwortliche, Abteilungsleiter:innen und Recruiter hinzu, damit alle den Umfang, die Gehaltsstufe, den Titel und die Aufgaben der Stelle besprechen können. Nachdem ihr gemeinsam an einer Stellenbeschreibung gearbeitet habt, veröffentliche sie im Channel und pinne sie, damit du später schnell darauf zugreifen kannst.

Sobald die Stelle online ausgeschrieben ist, besprich die Zeitpläne für die erste Runde der Vorstellungsgespräche. Verwende Canvases – einen Bereich, in dem du vollständig ausgearbeitete Inhalte erstellen und teilen kannst –, um alle auf dem Laufenden zu halten. Erstelle eine Checkliste oder einen Zeitplan mit wichtigen Meilensteinen, die während des Einstellungsprozesses erreicht werden müssen. Die Beteiligten können die Informationen jederzeit überprüfen, indem sie mit der Maus über die Canvas-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Channels fahren.

Bewerber:innen überprüfen

Sobald Bewerbungen eingehen, sammle erstes Feedback von Interessengruppen im Geschlossenen Channel #einstellung-job-titel. Verpasse nie wieder eine:n qualifizierte:n Kandidat:in, indem du die Greenhouse-App integrierst, um direkt im Channel benachrichtigt zu werden, wenn sich neue Kandidat:innen bewerben.

Die Stakeholder:innen können miteinander über die Bewerber:innen diskutieren und schneller eine Entscheidung über eine Vorstellungsgespräch-Auswahlliste treffen. Verwende dann Threads, um organisierte Diskussionen über jede:n Bewerber:in auf der Auswahlliste zu erstellen. Mit Threads kannst du das Feedback im Verlauf des Einstellungsverfahrens besser verfolgen und die Diskussionen über jede:n Bewerber:in leicht durchsuchbar machen.

Interviews und Feedback von Stakeholder:innen koordinieren

Es ist keine leichte Aufgabe, ein Interview in die Terminkalender mehrerer Stakeholder:innen zu integrieren. Nutze deinen Channel, um ein Interview einfacher zu koordinieren. Sende eine Nachricht mit einer Liste möglicher Zeiten und bitte die Stakeholder:innen, mit einem kurzen farbcodierten Emoji zu antworten, um zu sehen, welcher Zeitrahmen für alle am besten passt.

Sobald das Interview bestätigt ist, setze eine Erinnerung für alle Stakeholder:innen. Profi-Tipp: Stelle sicher, dass die Erinnerung am Tag vor dem Interview oder 30 Minuten davor eingeht.

Wenn es soweit ist, wird Slackbot jedes Mitglied des Channels an die bevorstehende Veranstaltung erinnern, damit sie vor dem Vorstellungsgespräch Zeit haben, die Bewerbung der:des Bewerbers:in und andere Informationen zu prüfen.

Du kannst auch spezielle Rekrutierungs-Apps wie Lever verwenden, um die Beteiligten mit einer Übersichtskarte direkt in Slack über ein bevorstehendes Vorstellungsgespräch zu informieren. Später kann Lever die Bewerber:innen auffordern, ihr Feedback abzugeben – sowohl eine schnelle Bewertung für den Kandidaten als auch ein ausführlicheres schriftliches Feedback.

Halte deine Dokumente organisiert

Von Lebensläufen über Bewerbungsschreiben bis hin zu Bewertungsbögen gibt es eine Menge Dokumente, die während des Einstellungsprozesses im Auge behalten werden müssen. Bleibe organisiert, indem du wichtige Dokumente an den Anfang der Einstellungs-Channels heftest, damit du sie jederzeit finden kannst.

Du kannst auch ein Canvas verwenden, um eine personalisierte Übersicht der Bewerberinformationen zu erstellen. Füge den Namen jedes:r Bewerbers:in hinzu und füge seine:ihre Lebensläufe, Bewertungsbögen und andere wichtige Dokumente an einem Ort hinzu. Du kannst ein Canvas sogar in Spalten anordnen, um deinen Einstellungszeitplan und andere Bewerberinformationen übersichtlich zu strukturieren.

Onboarding

Sobald ein Angebotsschreiben unterzeichnet wurde, ist es Zeit für den ersten Arbeitstag des:der neuen Mitarbeitenden. Sorge dafür, dass er:sie vom ersten Tag an einbezogen wird, auf dem Laufenden bleibt und sich als geschätztes Teammitglied fühlt, indem du Folgendes tust:

Begrüße ihn:sie in einem Channel, etwa #vorstellung oder #alle-im-unternehmen . Stelle den:die erfolgreiche:n Bewerber:in in einem unternehmensweiten oder teamspezifischen Channel vor, damit er:sie sich wie zu Hause fühlt und mit anderen Teammitgliedern interagieren kann.

oder . Stelle den:die erfolgreiche:n Bewerber:in in einem unternehmensweiten oder teamspezifischen Channel vor, damit er:sie sich wie zu Hause fühlt und mit anderen Teammitgliedern interagieren kann. Erstelle einen jeweils einzelnen Channel für jede Gruppe von neuen Mitarbeitenden. Erstelle eigene Channels für jede Gruppe von neuen Mitarbeitenden (z. B. #neue-mitarbeitende-sept25 ), um private Mini-Gemeinschaften zur gegenseitigen Unterstützung zu bilden. Pinne häufig gestellte Fragen, wichtige Dokumente und andere Informationen oben im Channel, damit neue Mitarbeitende schnell Antworten auf häufig gestellte Fragen finden können.

Lade sie zu relevanten Channels ein. Füge die neue Person zu Channels wie Projekten, Kundenkonten oder Abteilungen hinzu, in denen sie in Zukunft arbeiten könnte. So erhält sie Zugriff auf gepinnte Beiträge, Dateien, Teammitglieder und Unterhaltungen, die sie nach Belieben durchblättern oder durchsuchen kann.

Planung automatischer Nachrichten. Verwende GreetBot, um automatische Nachrichten zu planen, um den:die neue:n Mitarbeitende:n auf dem Laufenden zu halten. Sende automatische Nachrichten, um Anweisungen zu teilen, Check-ins zu planen und Erinnerungen an das Ausfüllen von Leistungsanträgen zu senden und neue Kontakte zu Kolleg:innen zu fördern.

Verwende eine Vorlage für das Onboarding neuer Mitarbeitenden, um einen sofort einsatzbereiten Channel mit allen wichtigen Informationen für die Einarbeitung deines:deiner neuen Mitarbeitenden zu erstellen. Diese Vorlage enthält einen Leitfaden für das Onboarding, eine Checkliste für die erste Woche und eine:n Onboarding-Helfer:in an einem leicht zugänglichen Ort. Füge einfach ein paar Details hinzu.

Stärkung der Mitarbeitenden durch HR-Self-Service

Wie man Slack nutzt, um den Support für Mitarbeitende zu automatisieren und zu optimieren

HR-Informationen und Hilfs-Channels

Channels – wie #hr-ankündigungen oder #hr-hilfe – halten alle über wichtige Richtlinien und Aktualisierungen auf dem Laufenden. Stelle sicher, dass du wichtige Dokumente oder Informationen an das Canvas des Channels anheftest oder hinzufügst, einschließlich:

Mitarbeitendenhandbuch

Allgemeine Kranken-/Zahn-/Lebensversicherung

401(k)-Rentenplan

Richtlinien und Fristen für die offene Einschreibung

Richtlinien und Fristen für Vergütungs- und Leistungsbeurteilungen

Wenn Mitarbeitende in den gepinnten Ressourcen keine Antwort auf ihre Frage finden, ermutige sie, die Suchfunktion von Slack zu nutzen. Stelle sicher, dass du häufig gestellte Fragen (FAQs) im schreibgeschützten Modus in den Workspace des Channels einfügst, damit die Mitarbeitenden schnell darauf zugreifen können. Und wenn sie dennoch weitere Hilfe benötigen, mache es ihnen leicht, sich an dich zu wenden. Sobald dein Formular ausgefüllt ist, kopiere den Link und pinne ihn oben im Channel, damit die Mitarbeitenden ihn leicht finden können.

Verwende eine Vorlage für einen Leitfaden für Sozialleistungen für Mitarbeitende, der deine Arbeit vereinfacht, indem er ein Canvas bereitstellt, in das du nur noch Informationen in vordefinierten Bereichen eingeben musst – so wird dir die Aufgabe abgenommen, Informationen zu organisieren.

Urlaubsanträge, Genehmigungen, Zugriff auf Gehaltsabrechnungen und vieles mehr automatisieren

Integriere deine HR-Tools direkt in Slack, damit sich deine Mitarbeitenden um wichtige persönliche Verwaltungsaufgaben kümmern können, ohne dass du dich darum kümmern musst. Integriere den ADP Virtual Assistant, um Mitarbeitenden zu helfen:

Urlaubsanträge zu erstellen

Letzte Lohnabrechnungen anzusehen

Auf ihren aktuellen Resturlaub zuzugreifen

Das Ruhestandsguthaben anzuzeigen

Aktive Leistungsanmeldungen anzuzeigen

Sobald du Urlaubsanträge genehmigst, werden die Mitarbeitenden automatisch benachrichtigt. Es gibt mehrere andere Integrationen, die auch den individuellen Anforderungen deines Unternehmens gerecht werden können. Wir empfehlen diese grundlegenden HR-Tools:

Workday: Greife auf 75 schnelle Aktionen zu, um wichtige Aufgaben mit einem personalisierten Dashboard in Slack zu erledigen. Stelle Urlaubsanträge, überprüfe den Urlaubssaldo, reiche Feedback von Kolleg:innen ein, suche nach Mitarbeitenden und vieles mehr.

AttendanceBot: Ermögliche es Mitarbeitenden, sich krank zu melden, Urlaub zu beantragen, sich für den Tag an- und abzumelden, Urlaubskalender zu erstellen und zu sehen, wer an diesem Tag nicht da ist – und das alles, ohne Slack zu verlassen.

BambooHR: Nutze die beliebtesten Funktionen von BambooHR direkt in Slack, wie z. B. Abwesenheitsguthaben, Abwesenheitsanträge, ein Mitarbeitendenverzeichnis und wer nicht im Büro ist.

Das Mitarbeitenden-Engagement steigern

Wie man Slack nutzt, um die Mitarbeitendenbindung zu stärken, damit sie jeden Tag ihr volles Potenzial in die Arbeit einbringen können

Offene Sprechzeiten

In einer hybriden oder dezentralen Arbeitsumgebung ist es schwierig, zufällige Interaktionen zu reproduzieren, die entstehen, wenn jemand an deinem Schreibtisch vorbeigeht oder du im Büro-Café vorbeischaust. Mit Slack kannst du diese sozialen Ereignisse jedoch virtuell ermöglichen. Richte offene Sprechstunden ein, damit sich alle einem Channel melden können, um Hilfe zu erhalten, neue Mitarbeitende kennenzulernen oder einfach über die Wochenendpläne zu plaudern. Ermutige alle Manager:innen und Teamleiter:innen, jede Woche oder einmal im Monat zur gleichen Zeit offene Sprechzeiten abzuhalten, und zwar in Form von Huddles – dies können Video- oder reine Audio-Gespräche sein, die in Slack stattfinden.

Sobald du einen Huddle startest, kann jeder im Channel beitreten. Du kannst auch ein Thema hinzufügen, Live-Untertitel aktivieren und ein Design für den Huddle festlegen.

Auch in einem digitalen Büro kann es zum Aufeinandertreffen kommen, wenn die Donut-App integriert ist. Donut verbindet Teammitglieder automatisch über eine Direktnachricht in Slack und ermutigt sie, sich wie bei einem virtuellen Kaffee von Angesicht zu Angesicht zu unterhalten.

Natürlich geht nichts über echte persönliche Zeit mit Kolleg:innen. Für Unternehmen mit einer hybriden Belegschaft kannst du Anfragen zu Schreibtischen und Terminplanungen direkt in Slack verwalten. Nutze die Scoop-App-Integration, um abzufragen, wann alle im Büro sein werden, eine personalisierte Zusammenfassung der Büropläne deiner Kolleg:innen zu sehen und eine Zeit festzulegen, die für alle am besten passt, um sich zu treffen. Die Robin-App ist perfekt für die Bearbeitung von Anfragen zu Schreibtischen, während Semana die hybriden Arbeitspläne aller Mitarbeitenden synchronisiert.

Hier findest du die vollständige Liste der Office-Management-Apps.

Channels für die Wertschätzung

Wenn man seine Kolleg:innen nicht jeden Tag persönlich sieht, ist es manchmal schwierig, zu wissen, ob die eigene Arbeit geschätzt wird. Schaffe eine gesunde Kultur der Anerkennung mit Channels für Wertschätzung, wie #lob oder #erfolge-feiern. Richte jeden Freitag eine Erinnerung ein, um Mitarbeitende dazu zu ermutigen, eine Grußbotschaft an jemanden oder eine Gruppe von Personen zu senden, die dazu beigetragen haben, ein Projekt über die Ziellinie zu bringen oder ein wichtiges Geschäft abzuschließen.

Wenn du die Wertschätzung deines Unternehmens auf die nächste Stufe heben möchtest, sieh dir diese App-Integrationen an:

HeyTaco: Jeder hat fünf virtuelle Tacos, die er pro Tag verteilen kann. Mitarbeitende vergeben Tacos (über eine Nachricht), um Dankbarkeit zu zeigen und außergewöhnliche Leistungen zu feiern.

PeerFives: Ein einfacher Workflow, der ein punktebasiertes System verwendet, macht es den Mitarbeitenden leicht, die harte Arbeit anderer anzuerkennen. Sobald ein:e Mitarbeitende:r eine bestimmte Punktzahl erreicht hat, kann er:sie diese gegen tolle Preise auf dem PeerFives-Marktplatz einlösen.

Dankon: Mitarbeitende können anderen direkt in Slack eine schöne Dankeskarte schicken. Passe die Farben der Karte an und füge lustige Emojis hinzu, um einem:einer Kolleg:in eine Freude zu machen.

Regelmäßige Umfragen zum Engagement durchführen

Zwischen Einstellungen, Onboarding, Urlaubsanträgen und einer Reihe anderer Aufgaben kann es schwierig sein, das Engagement der Mitarbeitenden im Auge zu behalten. Die gute Nachricht ist, dass Slack es einfach macht, das Engagement direkt am Arbeitsplatz zu verfolgen.

Verwende Polly, um Umfragen mit einer oder mehreren Fragen für deine Mitarbeitenden zu erstellen, wie z. B.:

Tägliche Team-Check-ins

Fragen und Antworten bei unternehmensweiten Meetings

Vierteljährliche Check-ins

Wöchentliche oder monatliche Überprüfung des Engagements

Du erhältst schneller Ergebnisse, siehst Antworten in Echtzeit und kannst auf Daten in leicht verständlichen Dashboards zugreifen.

Emojis anpassen

Emojis sind eine großartige Möglichkeit, die Arbeit voranzutreiben und dabei Spaß zu haben. Jeder Slack-Workspace wird mit einem vorinstallierten Paket geliefert, aber Unternehmen können ganz einfach ihr eigenes erstellen, um ihre Emoji-Auswahl zu verbessern.

Ermutige deine Mitarbeitenden, die Emoji-Bibliothek deines Unternehmens zu erweitern. Du kannst den Prozess zur Erstellung von Emojis auch formalisieren, indem du die Berechtigungen für die Erstellung von Emojis einschränkst und mithilfe von Workflow-Builder eine Formularanfrage erstellst.

Verwalte zunächst die Berechtigungen für die Emoji-Erstellung und erstelle dann dein Emoji-Antragsformular. Füge relevante Felder in das Formular ein, z. B. das zu verwendende Bild (einschließlich Formatierungsanforderungen) und die Namenskonvention (z. B. #teamarbeit-macht-es-möglich). Stelle sicher, dass du den Formular-Link oben im entsprechenden Channel pinnst. Wir empfehlen Offene Channels, auf die alle Mitarbeitenden Zugriff haben, wie z. B. #alle-im-unternehmen oder #unternehmens-kultur. Nachdem das Formular eingereicht wurde, kann ein:e Administrator:in den Antrag genehmigen und das neue Emoji erstellen oder den Antrag ablehnen, wenn er bestimmte Anforderungen nicht erfüllt oder gegen die Unternehmensrichtlinien verstößt.

Erfahre mehr darüber, wie du Emojis nutzen kannst, um deine Arbeit zu optimieren.

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Slack hilft dir und deinen Teams, schneller neue Mitarbeitende zu rekrutieren, die Ausrichtung zu unterstützen und das Engagement zu fördern, damit das Unternehmen florieren kann. Weitere Möglichkeiten, Slack optimal zu nutzen, findest du in unserem Support-Center.