Slack para RH, recrutamento e DEI

Os Recursos Humanos (RH) são um pilar essencial que apoia a experiência do funcionário. Para gerar um impacto real, desde o recrutamento até a contratação e a permanência do funcionário, as equipes de RH estão utilizando o Slack para colaborar entre departamentos, compartilhar recursos e promover o engajamento, tudo em um só lugar.

24% mais rápido para os funcionários alcançarem a produtividade total quando as empresas usam o Slack

5,9% de aumento na satisfação dos funcionários ao usar o Slack

89% dos usuários concordam que o Slack contribuiu para que eles ficassem mais conectados como equipe

Comunicar-se com mais clareza

Saiba como usar o Slack para se comunicar internamente com eficiência

Canais

Hoje em dia, os recrutadores e seus colegas esperam uma abordagem moderna e eficiente para a comunicação no trabalho. Ferramentas de colaboração antigas, como e-mail e chamadas em conferência, já não são suficientes. Use os canais do Slack para se comunicar em tempo real e mantenha funcionários, gerentes e outras partes interessadas informados durante todo o processo.

Exemplos de canais:

Canal #equipe-de-rh para fornecer aos membros da equipe um espaço dedicado para discutir estratégias de recrutamento, coordenar programas de treinamento e garantir a conformidade com as leis e as regulamentações relevantes.

para fornecer aos membros da equipe um espaço dedicado para discutir estratégias de recrutamento, coordenar programas de treinamento e garantir a conformidade com as leis e as regulamentações relevantes. Canal privado #contratação-[cargo] para cada pessoa que estiver sendo entrevistada, para permitir que gerentes e equipes de gestão de talentos tenham um local centralizado para toda a jornada de recrutamento. Todos os participantes do painel e partes interessadas terão acesso a notas de entrevistas, feedbacks e currículos, podendo também se comunicar quando um entrevistador não puder comparecer.

para cada pessoa que estiver sendo entrevistada, para permitir que gerentes e equipes de gestão de talentos tenham um local centralizado para toda a jornada de recrutamento. Todos os participantes do painel e partes interessadas terão acesso a notas de entrevistas, feedbacks e currículos, podendo também se comunicar quando um entrevistador não puder comparecer. Canal #apresentações ou #boas-vindas para apresentar os novos funcionários e ajudá-los a criar conexões mais rapidamente. Crie canais menores de #boas-vindas para equipes individuais, como Sucesso do Cliente, Vendas, Marketing etc. E, claro, fatos curiosos, como se o novo contratado tem três gatos siameses ou é um mergulhador certificado, são bem-vindos!

ou para apresentar os novos funcionários e ajudá-los a criar conexões mais rapidamente. Crie canais menores de #boas-vindas para equipes individuais, como Sucesso do Cliente, Vendas, Marketing etc. E, claro, fatos curiosos, como se o novo contratado tem três gatos siameses ou é um mergulhador certificado, são bem-vindos! Canais privados de #remuneração para dar aos gerentes um local para discutir e aprovar a remuneração de funcionários atuais e potenciais. Certifique-se de criar um por indivíduo, como #oferta-augusto-santos-csm ou #promoção-augusto-santos-csm .

para dar aos gerentes um local para discutir e aprovar a remuneração de funcionários atuais e potenciais. Certifique-se de criar um por indivíduo, como ou . Canal #comunicados-do-rh para manter todos informados sobre prazos de inscrições abertas, tarefas de avaliação de desempenho e mudanças na política da empresa.

Canal de #maternidade-e-paternidade , #lgbtqia+ e outros canais de grupos de recursos para funcionários (ERG) para oferecer a pessoas de diversas origens um espaço para encontrar apoio e criar conexões. Incentive os funcionários a participarem ou criarem novos ERGs com os quais se identifiquem, promovendo uma cultura inclusiva.

para manter todos informados sobre prazos de inscrições abertas, tarefas de avaliação de desempenho e mudanças na política da empresa. Canal de , e outros canais de grupos de recursos para funcionários (ERG) para oferecer a pessoas de diversas origens um espaço para encontrar apoio e criar conexões. Incentive os funcionários a participarem ou criarem novos ERGs com os quais se identifiquem, promovendo uma cultura inclusiva. Canal de #animais-de-estimação, #esportes e outros para oferecer aos funcionários um espaço divertido para compartilhar hobbies e interesses.

Adicione aos favoritos os canais usados com frequência para mantê-los fixados no topo da barra lateral, facilitando sua localização. Para manter sua barra lateral organizada, crie seções para agrupar canais semelhantes. Por exemplo, crie uma seção para necessidades de contratação, promoções, MDs, canais de equipe e projetos.

Saiba mais sobre como criar um canal.

Canais públicos e privados

Os canais privados não são acessíveis a todos os membros, garantindo que as informações e as comunicações confidenciais fiquem seguras. Em um canal privado, as pessoas só podem ser adicionadas por membros existentes, e as mensagens ou os arquivos postados só podem ser pesquisados pelos membros do canal. Use-os para:

Discussões de contratação

Análises de remunerações

Análises de promoções

ERGs (apenas membros)

Os canais públicos são acessíveis a todos os membros e são uma ótima forma de promover transparência e inclusão. Qualquer membro do workspace pode ver e entrar nos canais públicos, o que dá acesso para pesquisar todas as mensagens e arquivos compartilhados neles. Use-os para:

Apresentações de novos funcionários

Comunicados gerais do RH

Canais sociais

Apoio de aliados para ERGs

Quando criar um canal, decida se ele será público ou privado. Se necessário, você poderá converter o canal a qualquer momento. Quando um projeto ou etapa de contratação estiver concluído, arquive o canal para manter o workspace Slack de todos limpo e organizado. O conteúdo do canal continuará acessível para pesquisa e será convertido para o modo somente leitura. Canais públicos arquivados podem ser pesquisados por todos, enquanto os canais privados arquivados podem ser pesquisados apenas pelos membros.

Perfis do Slack

Em ambientes de trabalho remoto e híbrido, o contexto é fundamental, especialmente ao trabalhar com novos colegas. Durante grandes reuniões virtuais, até os funcionários mais antigos podem se perguntar: “Quem é esse mesmo?”. Ajude os funcionários a se conectarem e colaborarem rapidamente com as pessoas certas no contexto certo, utilizando perfis detalhados no Slack.

Com a ajuda de um administrador, adicione campos de perfil para todos os membros da sua organização. Alguns exemplos de campos que você pode adicionar:

Informações de contato: adicione múltiplos endereços de e-mail e números de telefone para facilitar o contato entre colegas.

Pronúncia de nome: pronunciar corretamente o nome de um colega de equipe faz com que ele se sinta respeitado e valorizado. Os usuários podem gravar a pronúncia correta do nome ou adicionar a transcrição fonética.

Pronomes: crie uma cultura inclusiva, incentivando todos a adicionar seus pronomes. Ao passar o cursor do mouse sobre o perfil de alguém no Slack, os pronomes serão exibidos no cartão.

Localização e horário local: incentive os funcionários a adicionar a localização e o horário local para facilitar a interação com colegas em diferentes fusos horários e ambientes (seja remoto, híbrido ou no escritório). Eles também podem marcar a caixa ao lado da opção de definir o fuso horário automaticamente para que o fuso horário seja atualizado quando estiverem viajando. Dica de especialista: atualize seu status no Slack para “🏢 no escritório” para que você possa encontrar outros funcionários pessoalmente.

Organograma: se você tiver um plano Enterprise Grid ou um plano Business+ com um complemento do Atlas do Slack, poderá criar um organograma para que os funcionários visualizem facilmente a hierarquia da organização. Os organogramas são preenchidos automaticamente atualizando o campo managerId com o SCIM ou a API da Web.

Saiba mais sobre como estender a funcionalidade dos perfis da sua organização com o Atlas do Slack.

Otimizar processos, do recrutamento à integração do funcionário

Integrar seu sistema de rastreamento de candidaturas

Não são apenas os candidatos que precisam causar uma boa primeira impressão: você também precisa. A concorrência para atrair talentos de alto nível está mais acirrada do que nunca, e um processo de contratação eficiente, rápido e moderno pode ser seu diferencial.

Com a integração do sistema de rastreamento de candidaturas, você pode passar menos tempo alternando entre apps nativos do computador ou guias do navegador e mais tempo conduzindo o processo seletivo para garantir a contratação ideal. Mantenha candidatos e partes interessadas informados em todas as etapas do recrutamento com estas integrações:

Greenhouse: receba notificações de recrutamento enviadas diretamente a um usuário ou um canal específico do Slack, incluindo aprovações, novos candidatos, novas indicações, envios de agências e prazos de quadros de resultados. Você pode até aprovar ou rejeitar ofertas de emprego sem sair do Slack.

Lever: envolva toda a sua equipe no processo de recrutamento, enviando notificações detalhadas do app Lever para o Slack. Compartilhe candidatos promissores, lembre os entrevistados de deixar um feedback, altere planos com um candidato no local e muito mais.

Recruitee: acompanhe todas as etapas do recrutamento com notificações sobre candidatos, pipelines de contratação e atividades da equipe. Receba alertas quando uma parte interessada passar um candidato para outra etapa ou deixar feedback ou avaliações.

Confira a lista completa de integrações de recrutamento.

Anúncios de vagas

Criar um anúncio de vaga requer colaboração entre diversas partes interessadas. Acelere a busca por novos talentos criando um canal privado para o cargo em questão, como #contratação-diretor-marketing. Adicione gerentes de contratação, líderes de departamento e recrutadores ao canal para que todos possam discutir o escopo, a faixa salarial e as responsabilidades do cargo. Após concluir a descrição da vaga, poste-a no canal e fixe-a para rápida referência futura.

Quando a vaga for anunciada online, discuta os cronogramas para as entrevistas iniciais. Use os canvas, um espaço onde você pode criar e compartilhar conteúdo totalmente formado, para manter todos alinhados. Crie uma lista de verificação ou um cronograma de marcos importantes a serem alcançados durante o processo de contratação. As partes interessadas podem analisar as informações a qualquer momento passando o cursor do mouse sobre o botão de canvas no canto superior direito do canal.

Avaliar candidatos

Quando as candidaturas começarem a chegar, obtenha o feedback inicial das partes interessadas no canal privado #contratação-cargo. Nunca perca um candidato qualificado, integrando o app Greenhouse para receber alertas diretamente no canal quando houver novas candidaturas.

As partes interessadas podem debater sobre os candidatos e chegar a uma decisão mais rapidamente sobre uma lista de nomes para entrevistas. Em seguida, use as conversas para organizar as avaliações de cada candidato pré-selecionado. Com as conversas, você pode acompanhar melhor o feedback à medida que o processo de recrutamento avança, além de tornar as discussões sobre cada candidato facilmente pesquisáveis.

Coordenar entrevistas e feedback das partes interessadas

Marcar entrevistas com várias partes interessadas pode ser desafiador. Use o canal para facilitar a coordenação. Envie uma mensagem com uma lista de horários disponíveis e peça aos participantes que respondam usando emojis com códigos de cores, indicando o horário que funciona melhor para cada um.

Após a confirmação da entrevista, configure um lembrete para todas as partes interessadas. Dica de especialista: programe o lembrete para o dia anterior ou para 30 minutos antes da entrevista.

Quando chegar a hora, o Slackbot enviará um aviso para todos os membros do canal, permitindo que analisem a candidatura e outras informações relevantes antes da entrevista.

Você também pode usar apps de recrutamento especializados, como o Lever, para notificar as partes interessadas sobre uma entrevista futura, enviando um cartão de resumo diretamente no Slack. Após a entrevista, o Lever pode solicitar que os entrevistadores compartilhem seu feedback, incluindo uma avaliação rápida do candidato e comentários escritos mais detalhados.

Manter os documentos organizados

De currículos a cartas de apresentação e fichas de avaliação, há uma grande quantidade de documentos para gerenciar durante o processo de recrutamento. Mantenha tudo organizado fixando os documentos essenciais no topo dos canais de contratação, garantindo acesso fácil sempre que necessário.

Você também pode usar um canvas para criar uma central personalizada de informações sobre os candidatos. Adicione o nome de cada candidato e anexe o respectivo currículo, ficha de avaliação e outros documentos importantes em um único local. É possível até organizar o canvas em colunas para manter o cronograma de contratação e outras informações dos candidatos bem estruturados.

Integração

Após a assinatura da carta de oferta, é hora do primeiro dia da nova contratação. Faça com que a pessoa se envolva, se atualize e se sinta um membro valioso da equipe desde o primeiro dia:

Dando as boas-vindas em um canal de #apresentação ou #toda-a-empresa . Apresente o candidato contratado a um canal específico da empresa ou da equipe para que ele se sinta acolhido e tenha a oportunidade de interagir com outros membros da equipe.

ou . Apresente o candidato contratado a um canal específico da empresa ou da equipe para que ele se sinta acolhido e tenha a oportunidade de interagir com outros membros da equipe. Criando um canal exclusivo para cada grupo de novas contratações. Inicie canais exclusivos para cada grupo de novas contratações (por exemplo, #novas-contratações-25set ) para formar minicomunidades privadas de apoio mútuo. Fixe perguntas frequentes, documentos importantes e outras informações na parte superior do canal, facilitando o acesso a respostas para dúvidas comuns.

Convidando as novas contratações para canais relevantes. Adicione a nova contratação a canais relacionados a projetos, contas de clientes ou departamentos com os quais ela possa trabalhar no futuro. Isso oferece acesso para acompanhar conversas, membros da equipe, arquivos e postagens fixadas, permitindo que a pessoa pesquise no seu próprio ritmo.

Programando mensagens automáticas. Use o GreetBot para programar mensagens automáticas para manter a nova contratação no caminho certo. Envie mensagens automáticas para fornecer instruções, agendar reuniões, lembrar de preencher inscrições em benefícios e incentivar novas conexões com colegas.

Use um modelo de integração de novas contratações para obter um canal pronto para uso, incluindo todas as informações essenciais para integrar seu novo funcionário. Esse modelo inclui um guia de integração, uma lista de verificação para a primeira semana e um assistente de integração, tudo em um só local de fácil acesso. Basta adicionar alguns detalhes!

Capacitar os funcionários com o autoatendimento de RH

Como usar o Slack para automatizar e otimizar o suporte aos funcionários

Canais de ajuda e informações do RH

Canais como #comunicados-do-rh ou #ajuda-do-rh mantêm todos informados sobre políticas e atualizações importantes. Certifique-se de fixar ou adicionar documentos e informações essenciais ao canvas do canal, incluindo:

Manual do funcionário

Cobertura geral do plano médico, odontológico e seguro de vida

Plano de aposentadoria oferecido pela empresa

Diretrizes e prazos para inscrições abertas

Diretrizes e prazos para avaliação de desempenho e remuneração

Se os funcionários não conseguirem encontrar respostas para as dúvidas nos recursos fixados, incentive-os a utilizar a funcionalidade de pesquisa do Slack. Certifique-se de adicionar as perguntas frequentes no modo somente leitura no canvas do canal, para que os funcionários tenham uma referência rápida. Caso eles ainda precisem de mais assistência, facilite o contato com você para oferecer ajuda. Quando o formulário estiver concluído, copie o link e fixe-o na parte superior do canal para que os funcionários o encontrem facilmente.

Use um modelo de guia de benefícios para funcionários para agilizar o trabalho com um canvas onde você só precisa inserir informações nas áreas predefinidas, eliminando a tarefa de organizar os dados.

Automatizar solicitações de folgas, aprovações, acesso ao contracheque e muito mais

Traga suas ferramentas de RH diretamente para o Slack, permitindo que os funcionários cuidem de tarefas administrativas pessoais essenciais com facilidade. Integre o Assistente virtual de ADP para ajudar os funcionários a:

Criar solicitações de folgas

Consultar os últimos contracheques

Acessar os saldos atuais de folgas

Verificar os saldos de aposentadoria

Conferir registros de benefícios ativos

Quando você aprovar as solicitações de folga, os funcionários serão notificados automaticamente. Além disso, há várias outras integrações que podem atender às necessidades específicas da sua empresa. Recomendamos as seguintes ferramentas essenciais de RH:

Workday: acesse 75 ações rápidas para concluir tarefas importantes com um painel personalizado no Slack. Envie solicitações de folga, verifique o saldo de folgas, envie feedback sobre colegas, procure funcionários e muito mais.

AttendanceBot: permita que os funcionários solicitem licença médica e folgas, registrem a entrada e a saída do dia, criem calendários de férias e vejam quem está ausente, tudo sem sair do Slack.

BambooHR: use os recursos mais populares do BambooHR diretamente no Slack, como saldos de folgas, solicitações de folgas, um diretório de funcionários e informações sobre quem está fora do escritório.

Aumentar a participação dos funcionários

Como usar o Slack para manter os funcionários engajados, permitindo que deem o seu melhor no trabalho todos os dias

Horário de expediente aberto

Em um ambiente de trabalho híbrido ou remoto, é difícil recriar aquelas interações espontâneas que acontecem quando alguém passa pela sua mesa ou quando você vai pegar um café. No entanto, com o Slack, você pode facilitar esses momentos sociais de forma virtual. Crie um horário de expediente aberto, permitindo que qualquer pessoa entre em um canal para obter ajuda, conhecer novas contratações ou simplesmente conversar sobre os planos para o fim de semana. Incentive todos os gerentes e líderes de equipe a organizarem horários de expediente abertos no mesmo horário toda semana ou uma vez por mês, utilizando os círculos, conversas por vídeo ou áudio que acontecem no Slack.

Quando você inicia um círculo, qualquer pessoa no canal pode participar. Você também pode adicionar um assunto, ativar as legendas ao vivo e definir um tema para o círculo.

Os encontros informais no corredor também podem ocorrer em um escritório digital com a integração do app Donut. O Donut reúne automaticamente colegas de equipe por meio de uma mensagem direta no Slack, incentivando-os a conversar em um café virtual.

Embora o contato presencial com os colegas seja insubstituível, para empresas com uma força de trabalho híbrida, é possível gerenciar solicitações e agendamentos de mesas no escritório diretamente no Slack. Use a integração do app Scoop para ver quando todos estarão no escritório, consultar um resumo personalizado dos planos de escritório de seus colegas e agendar um horário conveniente para todos se encontrarem. O app Robin é ideal para gerenciar solicitações de mesa, enquanto o Semana mantém sincronizados os horários de trabalho híbrido de todos.

Confira a lista completa de apps de gerenciamento de escritório.

Canais de apreciação

Quando você não vê seus colegas pessoalmente todos os dias, pode ser difícil saber se seu trabalho está sendo reconhecido. Crie uma cultura saudável de valorização com canais de apreciação, como #elogios ou #elogios-e-homenagens. Defina um lembrete toda sexta-feira para incentivar os funcionários a enviar uma mensagem de agradecimento a alguém ou a um grupo que ajudou a concluir um projeto ou fechar um grande negócio.

Se quiser levar o reconhecimento na sua empresa para o próximo nível, confira estas integrações de apps:

HeyTaco: todos têm cinco tacos virtuais para distribuir por dia. Os funcionários dão tacos às pessoas (por meio de mensagens) para expressar gratidão e comemorar conquistas extraordinárias.

PeerFives: um fluxo de trabalho simples baseado em pontos que facilita o reconhecimento do trabalho árduo dos colegas. Quando um funcionário acumula pontos suficientes, pode trocá-los por prêmios divertidos no Marketplace da PeerFives.

Dankon: os funcionários podem enviar bonitos cartões de agradecimento diretamente no Slack. Personalize as cores do cartão e adicione emojis divertidos para alegrar o dia de um colega.

Realizar pesquisas regulares de engajamento

Entre contratações, integrações, solicitações de folgas e uma série de outras tarefas, pode ser difícil monitorar o engajamento dos funcionários. A boa notícia é que o Slack facilita o acompanhamento dos níveis de engajamento exatamente onde você trabalha.

Use o Polly para criar pesquisas com uma ou várias perguntas para seus funcionários, como:

Reuniões breves diárias

Perguntas e respostas durante as reuniões gerais

Verificações trimestrais

Verificações de engajamento semanais ou mensais

Você obterá resultados mais rapidamente, verá as respostas em tempo real e acessará os dados em painéis fáceis de entender.

Personalizar emojis

Os emojis são uma excelente maneira de avançar no trabalho e, ao mesmo tempo, se divertir. Cada workspace Slack vem com um pacote pré-carregado, mas as empresas podem facilmente criar seus próprios pacotes para deixar os emojis ainda mais interessantes.

Incentive os funcionários a aumentar a biblioteca de emojis da sua empresa. Você também pode formalizar o processo de criação de emojis, limitando as permissões de quem pode criá-los e incluindo um formulário de solicitação usando o Criador de fluxo de trabalho.

Primeiro, gerencie as permissões de criação de emoji e, em seguida, crie o formulário de solicitação de emoji. Inclua campos relevantes no formulário, como a imagem a ser usada (com requisitos de formatação) e a convenção de nomenclatura (por exemplo, #o-trabalho-em-equipe-transforma-o-sonho-em-realidade). Não se esqueça de fixar o link do formulário na parte superior do canal apropriado. Sugerimos canais públicos acessíveis a todos os funcionários, como #toda-a-empresa ou #cultura-da-empresa. Depois que o formulário for enviado, um administrador poderá aprovar a solicitação e criar o novo emoji ou negá-la se ela não atender aos requisitos específicos ou violar as políticas da empresa.

Confira mais maneiras de usar emojis para otimizar o trabalho.

Quer saber mais?

O Slack ajuda você e suas equipes a recrutar mais rapidamente, apoiar o alinhamento e promover o engajamento, contribuindo para o crescimento da empresa. Para descobrir mais maneiras de aproveitar o Slack ao máximo, consulte nossa Central de Ajuda.