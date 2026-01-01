Slack para RR. HH., reclutamiento y Diversidad, Equidad e Inclusión

Recursos Humanos (RR. HH.) es un pilar monumental que apoya la experiencia de los empleados. Para lograr un impacto real desde el reclutamiento hasta la contratación y la retención, los equipos de RR. HH. recurren a Slack para colaborar entre departamentos, compartir recursos y aumentar la participación, todo desde un solo lugar.

24 % más rapidez para alcanzar la productividad total de los empleados cuando las empresas usan Slack.

5,9 % de aumento en la satisfacción de los empleados con el uso de Slack.

89 % de los usuarios está de acuerdo con que Slack lo ayudó a sentirse más conectado como equipo

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Descubre cómo usar Slack para comunicarte internamente de forma efectiva

Canales

En la actualidad, reclutadores y colegas esperan un enfoque prolijo y moderno en la comunicación laboral, por lo que las herramientas de colaboración tradicionales, como el correo electrónico y las conferencias telefónicas, no son suficientes. Recurre a los canales de Slack para comunicarte en tiempo real. Mantendrás informados a los empleados, gerentes y otras partes interesadas en todo momento.

Ejemplos de canales:

#rrhh-equipo provee a los miembros del equipo un espacio dedicado a discutir estrategias de reclutamiento, coordinar programas de entrenamiento y asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones correspondientes.

provee a los miembros del equipo un espacio dedicado a discutir estrategias de reclutamiento, coordinar programas de entrenamiento y asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones correspondientes. Los canales privados de #contrataciones-[puesto de trabajo] destinados a cada entrevistador permiten a los directivos y a la gestión del talento disponer de un lugar centralizado para todo el proceso de contratación. Todos los panelistas y partes interesadas tendrán acceso a las notas de la entrevista, los comentarios y los currículums y, además, podrán comunicar cuando un entrevistador no pueda asistir.

destinados a cada entrevistador permiten a los directivos y a la gestión del talento disponer de un lugar centralizado para todo el proceso de contratación. Todos los panelistas y partes interesadas tendrán acceso a las notas de la entrevista, los comentarios y los currículums y, además, podrán comunicar cuando un entrevistador no pueda asistir. #presentaciones o #bienvenida son para presentar a toda la empresa los nuevos empleados y para ayudarles a establecer contacto más rápido. Crea canales de #bienvenida más pequeños para equipos individuales, como Éxito del cliente, Ventas, Marketing, etc. Y, por supuesto, allí se sugiere mencionar datos curiosos sobre un nuevo empleado como: «tiene tres gatos siameses» o «es un buceador certificado».

o son para presentar a toda la empresa los nuevos empleados y para ayudarles a establecer contacto más rápido. Crea canales de #bienvenida más pequeños para equipos individuales, como Éxito del cliente, Ventas, Marketing, etc. Y, por supuesto, allí se sugiere mencionar datos curiosos sobre un nuevo empleado como: «tiene tres gatos siameses» o «es un buceador certificado». En los canales privados de #compensación la gerencia tiene un espacio donde discutir y aprobar las compensaciones de empleados actuales y futuros. Asegúrate de crear uno por persona, como #oferta-juan-perez-gerencia o #ascenso-juan-perez-gerencia .

la gerencia tiene un espacio donde discutir y aprobar las compensaciones de empleados actuales y futuros. Asegúrate de crear uno por persona, como o . #rrhh-anuncios mantiene a todos informados sobre los plazos de inscripciones abiertas, las tareas de revisión de rendimiento y los cambios de políticas para toda la empresa.

#crianza , #lgbtq y otros canales de grupos de recursos para empleados le dan a las personas de diversos entornos un lugar donde encontrar apoyo y generar conexiones. Anima a los empleados a unirse y establecer nuevos grupos con los que estén sincronizados con el fin de crear una cultura inclusiva.

mantiene a todos informados sobre los plazos de inscripciones abiertas, las tareas de revisión de rendimiento y los cambios de políticas para toda la empresa. , y otros canales de grupos de recursos para empleados le dan a las personas de diversos entornos un lugar donde encontrar apoyo y generar conexiones. Anima a los empleados a unirse y establecer nuevos grupos con los que estén sincronizados con el fin de crear una cultura inclusiva. #mascotas, #deportes y otros canales darán a los empleados un espacio de esparcimiento para compartir sus aficiones e intereses.

Para encontrar canales fácilmente, agrégalos a favoritos a fin de que estén fijados a la parte superior de la barra lateral. Mantén la organización de la barra lateral con la función de crear secciones para agrupar canales similares. Por ejemplo, crea secciones para necesidades de contratación, ascensos, mensajes directos, canales del equipo y proyectos.

Obtén más información acerca de cómo crear un canal.

Canales públicos y canales privados

Los canales privados no están abiertos a todos los miembros, lo que conserva la seguridad de la información sensible y las comunicaciones. En un canal privado, solo pueden sumar personas quienes ya son miembros del canal. Solo los miembros del canal pueden buscar los mensajes o archivos publicados. Puedes usarlos en los siguientes casos:

Discusiones sobre contratación.

Revisión de compensaciones.

Revisión de ascensos.

Grupos de recursos para empleados (solo miembros)

Los canales públicos están abiertos para todos los miembros y son una excelente forma de fomentar la transparencia y la inclusión. Cualquier miembro de tu espacio de trabajo puede ver y unirse a canales públicos, lo que le da acceso a buscar todos los mensajes y archivos compartidos allí. Usa los canales públicos en estos casos:

Presentaciones de nuevas contrataciones.

Anuncios generales de RR. HH.

Canales de conversaciones informales.

Ayuda de aliados para los grupos de recursos para empleados.

Cuando crees un canal, decide si será público o privado. Si es necesario, puedes convertir el canal en cualquier momento. Una vez que termina el sprint del proyecto o contratación, archiva el canal para que el espacio de trabajo de Slack que comparten todos quede ordenado. El contenido del canal seguirá disponible para consultas, en modo de solo lectura. Los canales públicos archivados serán de búsqueda abierta. En cambio, los canales privados archivados serán accesibles solo para sus miembros.

Perfiles de Slack

En un entorno de trabajo remoto e híbrido, el contexto lo es todo, en particular cuando se trabaja con nuevos compañeros de equipo en toda la organización. Incluso los empleados que tienen tiempo en la empresa pueden confundirse durante las reuniones virtuales masivas y no recordar los nombres de todos los participantes. Ayuda a los empleados a conectarse y colaborar rápidamente con las personas adecuadas y en el contexto correcto mediante los perfiles detallados en Slack.

Con la ayuda de un administrador, agrega campos de perfil para todos los miembros de tu organización. Estos son algunos ejemplos de campos que puedes sumar:

Información de contacto: agrega varias direcciones de correo electrónico y números de teléfono para que los miembros del equipo puedan contactarse.

Pronunciación de nombres: decir el nombre de un compañero correctamente ayuda a que se sienta respetado y valorado. Quienes usan Slack pueden grabar cómo se pronuncia su nombre o agregar la escritura fonética.

Pronombres: motiva a todas las personas a agregar sus pronombres para fomentar una cultura inclusiva. Al desplazar el cursor sobre el perfil de alguien en Slack, los pronombres se mostrarán en el cuadro de texto emergente.

Hora local y ubicación: recomienda a los empleados que agreguen su hora local y su ubicación (sean remotos, híbridos o presenciales en la oficina) para que los compañeros sepan en qué zona horaria y en qué entorno trabaja cada uno. También pueden marcar la casilla junto a establecer la zona horaria de manera automática para que la zona horaria se actualice cuando estén de viaje. Consejo de experto: Actualiza tu estado en Slack a «🏢en la oficina» para poder reunirte con otros en persona.

Organigrama: si tienes un plan Enterprise Grid o un plan Business+ con un complemento de Atlas de Slack, puedes crear un organigrama para que los empleados conozcan fácilmente la jerarquía de los puestos de tu organización. Los organigramas se completan automáticamente con la actualización del campo managerId mediante la API SCIM o web.

Obtén más información acerca de la extensión de la funcionalidad de los perfiles de tu organización con Atlas de Slack.

Agiliza los procesos, desde contrataciones hasta la incorporación de personal

Integra tu aplicación de seguimiento de solicitudes

No solo los candidatos buscan causar una buena primera impresión; tú también. La competencia para captar a los mejores talentos es más feroz que nunca, y tener un proceso de contratación eficaz, rápido y actualizado puede marcar la diferencia.

Al integrar tu sistema de seguimiento de candidaturas, puedes dedicar menos tiempo a cambiar entre aplicaciones de escritorio nativas o pestañas del navegador y más tiempo a avanzar en el proceso de contratación para garantizar que se incorpore la persona adecuada. Mantén a los candidatos y a las partes interesadas informados en cada fase de la contratación con estas integraciones:

Greenhouse: haz que se envíen notificaciones de reclutamiento directamente a un usuario o a un canal específicos de Slack, inclusive de aprobaciones, candidatos nuevos, referencias nuevas, envíos de agencias y plazos de evaluaciones. También puedes aprobar o rechazar ofertas de trabajo directamente desde Slack.

Lever: involucra a todo tu equipo en el proceso de contratación mediante el envío de notificaciones detalladas desde la aplicación de Lever a Slack. Comparte una aplicación nueva prometedora, recuerda a los entrevistadores dejar comentarios, ajusta planes con un candidato de forma local y mucho más.

Recruitee: mantente al tanto de cada etapa con notificaciones sobre tus candidatos, procesos de contratación y actividades del equipo de reclutamiento. Recibe alertas cuando un interesado mueve a un candidato de etapa, deja comentarios o asigna una calificación.

Conoce la lista completa de las integraciones de contratación.

Publicación de puestos de trabajo

Publicar un puesto de trabajo requiere mucho esfuerzo. Necesitas la opinión de muchas partes interesadas. Agiliza la búsqueda de nuevos talentos mediante la creación de un canal privado para el puesto que estás contratando, como #contratación-director-marketing. Suma al canal directores de contratación, líderes de departamento y reclutadores para que todos puedan discutir el alcance, el rango salarial, el título y las responsabilidades del puesto. Después de colaborar con la descripción del puesto, publícala en el canal y fíjala con un pin para consultarla más tarde.

Una vez publicado el puesto de trabajo en línea, discute los plazos para la primera ronda de entrevistas. Usa los canvas (un espacio donde puedes crear y compartir contenido completo) para mantener a todos sincronizados. Crea una lista de verificación o línea de tiempo con los hitos importantes que haya que cumplir durante el proceso de contratación. Las partes interesadas pueden revisar la información en cualquier momento si ubican el mouse sobre el botón del canvas en la esquina superior derecha del canal.

Evalúa a los candidatos

A medida que empiecen a llegar las candidaturas, recopila los comentarios iniciales de las partes interesadas en el canal privado #contrataciones-puesto. No te pierdas ningún candidato cualificado gracias a la integración de la aplicación Greenhouse, que recibe alertas directo en el canal cuando se presentan nuevos candidatos.

Las partes interesadas pueden intercambiar opiniones sobre los candidatos entre sí y tomar una decisión más rápido desde una selección de entrevistas. Luego, usa los hilos de tus conversaciones para que estén organizadas en torno a cada candidato preseleccionado. Con los hilos, puedes mantener un seguimiento optimizado de la retroalimentación a medida que avanza el proceso de contratación y hacer que se pueda buscar con facilidad dentro de las discusiones sobre cada candidato.

Coordina las entrevistas y los comentarios de las partes interesadas

Coordinar una entrevista entre las agendas de múltiples interesados no es tarea fácil. Usa tu canal para coordinar una entrevista más fácilmente. Envía un mensaje con una lista de posibles horarios y pide a los interesados que respondan con un rápido emoji con código de colores para ver qué franja horaria es más conveniente para todos.

Una vez confirmada la entrevista, programa un recordatorio para todas las partes interesadas. Consejo de experto: Asegúrate de configurar el recordatorio un día antes o 30 minutos antes de la entrevista.

Llegado el momento, Slackbot enviará un recordatorio a cada miembro del canal; así, tendrán tiempo antes de la entrevista para evaluar la solicitud de la persona candidata y otros datos.

También puedes usar aplicaciones de contratación especializadas como Lever para notificar a las partes interesadas una próxima entrevista directamente a través de una tarjeta de resumen en Slack. Más tarde, Lever puede pedir a los entrevistados que envíen sus comentarios, ya sea una puntuación rápida para el candidato como comentarios escritos más detallados.

Mantén los documentos organizados

Se acumula una gran cantidad de documentos a organizar durante el proceso de reclutamiento, desde currículums hasta cartas de postulación y hojas de evaluación. Para mantener la organización, fija con un pin documentos importantes en la parte superior de los canales de contratación para encontrarlos al instante.

También puedes usar un canvas para crear un centro personalizado de información sobre los candidatos. Agrega el nombre de cada candidato y adjunta sus currículums, hojas de evaluación y otros documentos importantes en un solo lugar. Incluso puedes organizar un canvas en columnas para mantener una estructura ordenada del calendario de contratación y otros datos sobre el candidato.

Incorporación

Una vez firmada la carta de oferta, llegará el primer día de trabajo. Haz que la persona se sienta incluida, bien informada y valorada desde el primer día con acciones como las siguientes:

Dale la bienvenida en un canal como #presentaciones o #toda-la-empresa . Presenta al candidato seleccionado en un canal general o específico del equipo para que se sienta en casa y comience a interactuar con los demás con estas acciones:

o . Presenta al candidato seleccionado en un canal general o específico del equipo para que se sienta en casa y comience a interactuar con los demás con estas acciones: Crea un canal único para cada grupo de nuevos contratados. Crea canales únicos para cada nuevo grupo de empleados (p. ej. #nuevas-contrataciones-sept25 ) para formar minicomunidades privadas de apoyo mutuo. Fija con un pin las preguntas más frecuentes, los documentos importantes y otros datos en la parte superior del canal para que los nuevos empleados puedan encontrar respuestas a preguntas comunes con rapidez.

Invítalo a canales relevantes. Suma al empleado nuevo a canales de proyectos, cuentas de clientes o departamentos en los que sea posible que deba trabajar en el futuro. De este modo, encontrarán archivos, miembros del equipo, conversaciones y publicaciones fijadas con un pin que podrán revisar o buscar a su propio ritmo.

Programa mensajes automáticos. Usa GreetBot para programar mensajes automáticos y ofrecer una orientación adecuada al empleado nuevo. Envía mensajes automáticos para compartir instrucciones, programar seguimientos, recordarle que debe completar solicitudes de beneficios y fomentar nuevas conexiones con colegas.

Usa una plantilla de incorporación para nuevos empleados. Crea un canal listo para usar con toda la información importante de incorporación del nuevo empleado. Esta plantilla incluye una guía de incorporación, una lista de tareas para la primera semana y un compañero de incorporación, y todo en un lugar fácil de acceder. Solo debes agregar algunos detalles.

Potencia al personal con el autoservicio de RR. HH.

Cómo usar Slack para automatizar y agilizar la ayuda para el personal

Información de RR. HH. y canales de ayuda

Los canales como #rrhh-anuncios o #rrhh-ayuda mantienen a todos informados sobre políticas y actualizaciones importantes. Asegúrate de agregar o fijar con un pin documentos clave o información importante en el canvas del canal, que podrían incluir lo siguiente:

Manual del empleado.

Cobertura general del plan de salud, dental o de seguro de vida.

Plan de jubilación 401(k).

Plazos e indicaciones para las inscripciones abiertas.

Plazos e indicaciones para la compensación y evaluación del desempeño.

Si los empleados no encuentran la respuesta que buscan en los recursos fijados con un pin, anímalos a usar la función de búsqueda de Slack. Asegúrate de sumar un apartado de preguntas frecuentes en modo de solo lectura en el canvas del canal para que los empleados lo consulten con rapidez. Si aun así necesitan más ayuda, facilita que se pongan en contacto contigo para pedirte ayuda. Una vez completo el formulario, copia el enlace y fíjalo con un pin en la parte superior del canal para que el personal lo encuentre con facilidad.

Usa una plantilla de guía de beneficios para empleados, que simplifica tu trabajo gracias a su formato: solo necesitas ingresar la información en las áreas predefinidas en el canvas provisto. De esta manera, te liberas de la tarea de organizar todo.

Automatiza solicitudes de tiempo libre remunerado, autorizaciones, el acceso a recibos de sueldo y más

Lleva tus herramientas de RR. HH directo a Slack para que los empleados puedan ocuparse de las tareas administrativas esenciales sin que tengas que hacer un gran esfuerzo. Integra el Asistente virtual de ADP para asistir al personal para que hagan lo siguiente:

Crear solicitud de tiempo libre.

Ver el último recibo de sueldo.

Acceder a los balances de tiempo libre actuales.

Ver balances jubilatorios.

Ver las inscripciones a beneficios disponibles.

Una vez que apruebes las solicitudes de tiempo libre remunerado, los empleados recibirán una notificación automática. También hay varias integraciones más que pueden ajustarse a las necesidades particulares de tu empresa. Te recomendamos estas herramientas esenciales de RR. HH.:

Workday: accede a 75 acciones rápidas para completar tareas claves con un panel personalizado en Slack. Envía solicitudes de tiempo libre, verifica tu balance de tiempo libre remunerado, busca o envía comentarios a tus compañeros, y más.

AttendanceBot: permite que los empleados den aviso por enfermedad, pidan tiempo libre, marquen su ingreso y egreso, configuren un calendario de vacaciones y vean quiénes están ausentes ese día, y todo sin salir de Slack.

BambooHR: usa las funciones más populares de BambooHR en Slack, como los balances de tiempo libre, las solicitudes de tiempo libre, el directorio de personal y los registros de quiénes están fuera de la oficina.

Impulsa la participación del personal

Cómo usar Slack para garantizar que los empleados participen y den su mejor esfuerzo todos los días

Reuniones abiertas

En un entorno de trabajo híbrido o remoto, es difícil reproducir esas interacciones aleatorias que suceden cuando alguien pasa delante de tu escritorio o vas a buscarte un café. Sin embargo, con Slack, es posible facilitar esos encuentros sociales de forma virtual. Crea reuniones abiertas para que cualquiera pueda entrar en un canal y obtener ayuda, conocer a los nuevos empleados o tan solo charlar sobre sus planes para el fin de semana. Alienta a todos los gerentes y líderes de equipo a que organicen reuniones abiertas en el mismo horario cada semana o una vez al mes mediante la función de juntas, que son conversaciones en Slack de video o solo audio.

Una vez iniciada la junta, cualquiera en el canal puede unirse. Además, puedes agregar un tema, activar subtítulos y establecer un asunto para la junta.

Los encuentros casuales también pueden pasar en una oficina digital gracias a la integración de la aplicación Donut. Donut conecta automáticamente a compañeros de equipo a través de un mensaje directo en Slack y los anima a charlar con un café virtual cara a cara.

Por supuesto, no hay nada como pasar tiempo en persona con los compañeros. Para las empresas con modalidad de trabajo híbrida, puedes gestionar las reservas de estaciones de trabajo directamente en Slack. Usa Scoop, la aplicación de integración, para sondear cuándo estará todo el personal en la oficina, ver un resumen personalizado de los planes de oficina de tus compañeros y establecer el horario que mejor le quede a todos para reunirse. La aplicación Robin es perfecta para gestionar las reservas de estación de trabajo, mientras que Semana mantiene sincronizados los horarios de trabajo de todos.

Conoce la lista completa de las aplicaciones de gestión de oficina.

Canales de reconocimiento

Cuando no ves a tus compañeros en persona a diario, puede ser difícil saber si aprecian tu trabajo. Crea una cultura saludable de reconocimiento con canales para expresar gratitud como #felicitaciones o #celébrate. Establece un recordatorio cada viernes para alentar al personal a enviar un mensaje de reconocimiento a alguien o a un grupo de personas que hayan ayudado a llevar un proyecto a buen puerto o a cerrar un negocio importante.

Si quieres llevar el reconocimiento de tu empresa al siguiente nivel, ten en cuenta estas aplicaciones de integración:

HeyTaco: cada empleado tiene cinco tacos virtuales para dar cada día. Se pueden enviar tacos (a través de un mensaje) para mostrar gratitud y celebrar logros extraordinarios.

PeerFives: un flujo de trabajo sencillo que usa un sistema de puntos facilita que los empleados reconozcan el esfuerzo de sus colegas. Una vez que un empleado alcanza cierta cantidad de puntos, puede canjearlos por premios divertidos en el marketplace de PeerFives.

Dankon: los empleados pueden enviarse entre sí una hermosa tarjeta de agradecimiento desde Slack. Personaliza los colores de la tarjeta y agrega emojis divertidos para alegrarle el día a un colega.

Haz encuestas periódicas de compromiso

Entre contrataciones, incorporaciones, solicitudes de tiempo libre remunerado y un sinfín de otras tareas, puede ser complicado estar al tanto del nivel de participación de los empleados. La buena noticia es que Slack facilita la evaluación de la participación del personal en el lugar de trabajo.

Usa Polly para crear encuestas de una o varias preguntas para el personal, tales como:

Reunión de sincronización diaria.

Sesiones de preguntas durante las reuniones de la empresa.

Controles trimestrales.

Controles de nivel de participación semanal o mensual.

Obtendrás resultados más rápido, verás las respuestas en tiempo real y accederás a los datos en paneles fáciles de entender.

Personaliza emojis

Los emojis son una forma genial de avanzar en el trabajo mientras te diviertes. Cada espacio de trabajo en Slack viene con un paquete de emojis predefinido, pero las empresas pueden crear fácilmente los suyos para llevar sus emojis al siguiente nivel.

Anima a los empleados a contribuir a la biblioteca de emojis de la empresa. También puedes formalizar el proceso al definir quiénes pueden crear emojis y establecer un formulario de solicitud con el Generador de flujos de trabajo.

Primero, gestiona los permisos de creador de emojis y luego crea tu formulario de solicitud de emojis. Incluye los campos pertinentes en el formulario, tales como la imagen que se usará (ten en cuenta los requisitos de formato) y las convenciones de nomenclatura (por ejemplo, #en-equipo-hacemos-magia). Asegúrate de fijar con un pin el enlace del formulario en la parte superior del canal correspondiente. Sugerimos canales públicos a los que tenga acceso todo el personal, como #toda-la-empresa o #cultura-empresa. Una vez que se envió el formulario, un administrador puede autorizar la solicitud y crear el emoji nuevo, o denegarla si no cumple los requisitos específicos o infringe las políticas de la empresa.

Conoce otras formas en las que puedes usar emojis para agilizar el trabajo.

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Slack ayudará a ti y a tu equipo a reclutar más rápido, promover la sincronización e impulsar la participación para ayudar a la empresa a prosperar. Para descubrir más formas de aprovechar Slack al máximo, visita nuestro Centro de ayuda.