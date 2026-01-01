HR, 채용, DEI를 위한 Slack

인사(HR) 팀은 직원 경험을 지지하는 대단히 중요한 기둥입니다. 직원 모집부터 채용, 장기 근속 직원에 이르기까지 실질적인 영향력을 미치기 위해 HR 팀은 Slack을 부서 전반에 걸친 협업, 리소스 공유 및 참여 유도 등의 모든 것을 한 곳에서 수행할 수 있는 도구로 활용하고 있습니다.

24% 기업에서 Slack을 사용할 경우 완전한 직원 생산성에 도달하는 속도 증가율

5.9% Slack 사용 시 직원 만족도 상승률

89% Slack이 하나의 팀으로서 보다 연결된 상태를 유지하는 데 도움이 되었다는 데 동의하는 사용자의 비율

보다 명확한 커뮤니케이션

Slack을 사용해 내부에서 효율적으로 커뮤니케이션하는 방법을 배워보세요

채널

요즘 채용 담당자와 그 동료들은 업무 커뮤니케이션에 대해 세련되고 현대적인 접근 방식을 기대하므로 이메일과 화상 컨퍼런스 등의 기존의 협업 도구로는 이를 만족시킬 수 없습니다. Slack 채널을 사용해 실시간으로 커뮤니케이션하세요. 모든 단계에서 직원, 관리자, 기타 이해 관계자에게 지속적으로 정보를 제공할 수 있습니다.

채널 예시:

#hr-팀 채널 팀 멤버에게 채용 전략에 대해 논의하고 교육 프로그램을 조정하고 관련 법률 및 규정에 대한 규정 준수를 확인할 수 있는 전용 공간을 제공합니다.

팀 멤버에게 채용 전략에 대해 논의하고 교육 프로그램을 조정하고 관련 법률 및 규정에 대한 규정 준수를 확인할 수 있는 전용 공간을 제공합니다. #채용-[직위] 각 면접 담당자를 위한 비공개 채널로, 관리자와 인재 관리 담당이 전체 채용 여정을 위한 단일 중앙 공간으로 이용할 수 있습니다. 모든 패널 및 이해 관계자는 면접 참고 사항, 피드백, 이력서를 확인할 수 있으며 면접 대상자가 참석할 수 없을 경우 알림을 받을 수 있습니다.

각 면접 담당자를 위한 비공개 채널로, 관리자와 인재 관리 담당이 전체 채용 여정을 위한 단일 중앙 공간으로 이용할 수 있습니다. 모든 패널 및 이해 관계자는 면접 참고 사항, 피드백, 이력서를 확인할 수 있으며 면접 대상자가 참석할 수 없을 경우 알림을 받을 수 있습니다. #소개 또는 #환영 신입 사원을 소개하고 이들이 빠르게 인맥을 만드는 데 도움이 되는 전사적 채널입니다. 고객 성공, 판매, 마케팅 등의 개별 팀을 위해 소규모 #환영 채널을 생성하세요. 물론 이곳에는 신입 사원이 샴 고양이 세 마리의 집사라거나 스쿠버 다이버 자격증을 갖고 있다는 등의 정보를 올려도 좋습니다.

또는 신입 사원을 소개하고 이들이 빠르게 인맥을 만드는 데 도움이 되는 전사적 채널입니다. 고객 성공, 판매, 마케팅 등의 개별 팀을 위해 소규모 #환영 채널을 생성하세요. 물론 이곳에는 신입 사원이 샴 고양이 세 마리의 집사라거나 스쿠버 다이버 자격증을 갖고 있다는 등의 정보를 올려도 좋습니다. #보상 관리자에게 잠재 직원 및 현재 직원을 위한 보상에 대해 논의 및 승인할 공간을 제공하는 비공개 채널입니다. #혜택-aaron-smith-csm 또는 #승진-aaron-smith-csm 등 개인별로 하나씩 생성해야 합니다.

관리자에게 잠재 직원 및 현재 직원을 위한 보상에 대해 논의 및 승인할 공간을 제공하는 비공개 채널입니다. 또는 등 개인별로 하나씩 생성해야 합니다. #hr-공지사항 모두가 오픈 등록 마감일, 성과 검토 작업, 전사적 정책 변경에 대한 정보를 지속적으로 제공받을 수 있는 채널입니다.

#육아 , #lgbtq 및 기타 직원 리소스 그룹(ERG) 채널은 다양한 배경을 가진 사람들에게 의지할 수 있는 사람을 찾고 인맥을 구축할 수 있는 공간을 제공합니다. 포용적 문화를 조성할 수 있도록 직원들이 유대감을 느낄 수 있는 채널에 가입하거나 새로운 ERG를 생성하도록 독려하세요.

모두가 오픈 등록 마감일, 성과 검토 작업, 전사적 정책 변경에 대한 정보를 지속적으로 제공받을 수 있는 채널입니다. , 및 기타 직원 리소스 그룹(ERG) 채널은 다양한 배경을 가진 사람들에게 의지할 수 있는 사람을 찾고 인맥을 구축할 수 있는 공간을 제공합니다. 포용적 문화를 조성할 수 있도록 직원들이 유대감을 느낄 수 있는 채널에 가입하거나 새로운 ERG를 생성하도록 독려하세요. #반려동물, #스포츠 및 기타 채널은 직원들에게 취미와 관심사를 공유할 재미있는 공간을 제공합니다.

자주 사용하는 채널을 즐겨찾기에 추가해 사이드바 상단에 고정해 두면 쉽게 찾을 수 있습니다. 사이드바를 정돈된 상태로 유지하려면 유사한 채널을 그룹화하는 섹션을 생성하세요. 예를 들어 채용 요구 사항, 승진, DM, 팀 채널 및 프로젝트에 대한 섹션을 생성할 수 있습니다.

채널 생성 방법을 자세히 알아보세요.

비공개 채널과 공개 채널

비공개 채널은 일부 멤버에게만 공개되므로 민감한 정보와 커뮤니케이션을 안전하게 보호할 수 있습니다. 비공개 채널에서는 이미 해당 채널의 멤버인 사람만 사용자를 추가할 수 있으며 이곳에 포스트된 메시지나 파일은 채널 멤버만 검색할 수 있습니다. 이는 다음 용도로 사용됩니다.

채용 논의

보상 검토

승진 검토

ERG(멤버만)

공개 채널은 모든 멤버에게 열려 있으며 투명성과 포용성을 구축할 수 있는 좋은 방법입니다. 워크스페이스의 모든 멤버가 공개 채널을 열람하고 참여할 수 있으므로 이곳에서 공유되는 모든 메시지와 파일을 검색할 수 있습니다. 공개 채널은 다음 용도로 사용됩니다.

신규 채용 소개

일반 HR 공지

소셜 채널

ERG에 대한 협력 지원

채널을 생성할 때 공개 또는 비공개 여부를 결정하세요. 필요한 경우 언제든지 채널을 변환할 수 있습니다. 프로젝트 또는 채용 기간이 끝나면 채널을 보관하여 모든 멤버의 Slack 워크스페이스가 깔끔하게 정돈되도록 하세요. 채널 콘텐츠는 여전히 검색 가능하며 읽기 전용으로 변환됩니다. 보관된 공개 채널은 모두가 검색할 수 있는 반면 보관된 비공개 채널은 멤버만 검색할 수 있습니다.

Slack 프로필

원격 및 하이브리드 업무 환경에서는 컨텍스트가 가장 중요하며 특히 조직 전반의 새로운 팀원들과 협력할 경우 더욱 그렇습니다. 대규모 가상 회의에서는 장기 근속 직원조차 ‘저 사람이 누구였더라?’라는 자문을 할 수 있습니다. 직원들이 상세한 Slack 프로필을 통해 인맥을 형성하고 적절한 컨텍스트의 적합한 사람들과 빠르게 협업할 수 있도록 하세요.

관리자의 도움을 받아, 조직의 모든 멤버에 대한 프로필 필드를 추가하세요.추가할 수 있는 몇몇 필드의 예는 다음과 같습니다.

연락처 정보: 팀원이 연락할 수 있는 방법을 알 수 있도록 여러 이메일 주소와 전화번호를 추가하세요.

이름 발음: 팀원의 이름을 올바르게 발음하는 것은 그들이 존중받고 소중히 여겨진다는 기분을 느끼는 데 도움이 됩니다. 사용자는 자신의 이름을 발음하는 방법을 녹음하거나 발음 기호를 추가할 수 있습니다.

호칭: 모두가 호칭을 추가하도록 독려해 포용적인 문화를 조성하세요. 누군가의 Slack 프로필에 마우스를 올리면 호버 카드에 호칭이 표시됩니다.

현지 시간 및 장소: 직원들에게 현지 시간과 장소를 추가(원격, 하이브리드, 사무실 근무직 포함)하라고 당부해 동료들이 모두가 어떤 시간대에 어떤 환경에서 근무하는지 파악할 수 있게 하세요. 또한 출장 중일 때는 설정된 시간대 옆에 있는 확인란을 선택해 시간대가 자동으로 업데이트되도록 할 수도 있습니다. 프로 팁: 다른 사람을 직접 만날 수 있도록 Slack 상태를 “🏢사무실 근무”로 변경하세요.

조직도: Slack 아틀라스 애드온과 함께 Enterprise Grid 플랜이나 Business+ 플랜을 이용 중이라면 조직도를 생성해 직원들이 조직의 보고 체계에 대한 통찰력을 손쉽게 얻을 수 있게 할 수 있습니다. 조직도는 SCIM 또는 웹 API를 사용해 managerId 필드를 업데이트하면 자동으로 채울 수 있습니다.

Slack 아틀라스로 조직의 프로필 기능을 확장하는 것에 대해 자세히 알아보세요.

채용에서 직원 온보딩에 이르는 프로세스를 간소화

애플리케이션 추적 시스템 통합

좋은 첫인상을 남기기 위해 노력하는 것은 지원자뿐만이 아닙니다. 여러분도 마찬가지지요. 최고의 지원자를 채가려는 경쟁은 그 어느 때보다 치열하며 효율적이고 빠르고 현대적인 채용 프로세스를 갖추는 것이 여러분에게 경쟁 우위를 부여할 수 있습니다.

애플리케이션 추적 시스템을 통합함으로써 브라우저에서 기본 데스크톱 애플리케이션이나 탭 사이를 전환하는 데 소요되는 시간을 줄이고 적합한 직원을 확보하기 위해 채용 프로세스를 진행하는 데 주력할 수 있습니다. 다음과 같은 통합을 통해 채용의 모든 단계에서 지원자와 이해 관계자에게 지속적으로 정보를 전달하세요.

Greenhouse: 승인, 신규 지원자, 새 추천, 에이전시 제출, 스코어카드 마감일 등의 채용 알림을 사용자나 특정 Slack 채널로 직접 보낼 수 있습니다. Slack 내에서 채용 제안을 승인하거나 거부할 수도 있습니다.

Lever: Lever 앱에서 Slack으로 상세한 알림을 푸시해 채용 프로세스 전반에 전체 팀을 참여시켜 보세요. 유망한 새 지원서를 공유하고 면접관에게 피드백을 남겨야 함을 상기시키고, 현장에서 지원자와 함께 계획을 변경하는 것 등이 채용 프로세스에 포함됩니다.

Recruitee: 지원자, 채용 파이프라인, 직원을 채용하는 팀의 활동에 대한 알림을 통해 모든 단계에서 어떤 일이 벌어지는지 파악할 수 있습니다. 이해 관계자가 지원자의 단계를 변경하거나 피드백이나 평가를 남길 경우 알림을 받으세요.

채용 통합의 전체 리스트를 확인해 보세요.

채용 공고

채용 공고를 올리는 것에는 수많은 업무가 연관되어 있습니다. 여러 이해 관계자의 의견을 수렴해야 합니다. 공고를 내려는 역할에 대한 비공개 채널(예: #채용-마케팅 이사)을 생성해 새로운 인재를 찾는 노력에 박차를 가하세요. 채용 관리자, 부서 리드, 채용 담당자를 해당 채널에 추가해 모두가 범위, 급여 수준, 직함, 담당 업무에 관해 논의할 수 있게 하세요. 협업을 통해 직무 설명을 작성한 후에는 이를 채널에 포스트하고 나중에 신속히 참조할 수 있도록 고정하세요.

일자리가 온라인에 포스트되면 첫 번째 면접 일정에 대해 논의합니다. 완전히 형성된 콘텐츠를 생성해 공유할 수 있는 공간인 캔버스를 사용해 모두에게 지속적으로 정보를 제공합니다. 채용 프로세스 중에 거쳐야 할 중요한 마일스톤의 체크리스트나 타임라인을 생성하세요. 이해 관계자는 채널 오른쪽 상단에 있는 캔버스 버튼에 마우스 커서를 올려 언제든지 정보를 검토할 수 있습니다.

지원자 검토

지원서가 들어오기 시작하면 비공개 #채용-직함 채널에서 이해 관계자로부터 초기 피드백을 수집하세요. 새로운 지원자가 지원하면 채널에서 바로 알림을 받을 수 있도록 Greenhouse 앱을 통합해 적격한 지원자를 놓치는 일이 절대로 없도록 하세요.

이해 관계자는 서로 지원자에 대해 논의하고 최종 면접 대상자에 대한 결정을 빠르게 내릴 수 있습니다. 그런 다음 스레드를 사용해 최종 명단에 포함된 각 지원자에 관해 체계적인 논의를 진행해 보세요. 스레드를 이용하면 채용 프로세스가 진행됨에 따라 피드백에 대한 추적이 개선되며 손쉽게 검색할 수 있는 각 지원자에 대해 논의할 수 있습니다.

면접 및 이해 관계자 피드백 조정

여러 이해 관계자의 일정 사이에 면접을 예약하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 채널을 이용해 보다 쉽게 면접을 조율해 보세요. 가능성 있는 시간대의 리스트가 담긴 메시지를 보내 이해 관계자에게 색상이 있는 간단한 이모티콘을 이용해 모두에게 가장 적합한 시간대가 언제인지 표시해 달라고 요청하세요.

면접 일정이 확정되면 모든 이해 관계자를 위한 리마인더를 설정합니다. 프로 팁: 면접 하루 전이나 30분 전으로 리마인더 시간을 설정해야 합니다.

시간이 되면 Slackbot이 채널의 모든 멤버에게 알림을 보내 지원자의 지원서와 면접에 관한 기타 정보를 검토할 기회를 제공합니다.

또한 Lever 등의 전문 채용 앱을 사용해 Slack 내부에서 바로 이해 관계자에게 예정된 면접에 대해 알리면서 요약 카드를 보낼 수 있습니다. 나중에 Lever는 면접관에게 지원자에 대한 빠른 평가 점수와 보다 심도 있는 서면 피드백을 제출해 달라고 요청할 수 있습니다.

문서를 체계적으로 구성

이력서부터 지원서와 평가 시트에 이르기까지, 채용 프로세스 중에는 이를 지속적으로 추적하기 위해 엄청난 양의 문서가 생성됩니다. 중요한 문서를 채용 채널 상단에 고정해 정돈된 상태를 유지하면 바로 발견할 수 있습니다.

또한 캔버스를 사용해 지원자 정보에 대한 개인화된 허브를 생성할 수도 있습니다. 각 지원자의 이름을 추가하고 이력서, 평가 시트, 기타 중요한 문서를 한 장소에 첨부해 두세요. 열 내에서 캔버스를 정렬해 채용 타임라인과 기타 지원자 정보를 체계적으로 정돈된 상태로 유지할 수도 있습니다.

온보딩

고용계약서에 서명하면 이제 새로운 사원의 첫 출근 날이 다가옵니다. 첫날부터 팀의 소중한 멤버로 느낄 수 있도록 빠르게 적응하고 몰입할 수 있게 돕는 방법은 다음과 같습니다.

환영 인사로 #소개 또는 #전 직원 채널 에 이들을 맞이하세요. 성공한 지원자를 회사 전체 채널이나 팀별 채널에 소개하여 집에 온 듯한 편안함을 느끼고 다른 팀 멤버와 상호작용할 수 있게 하세요.

또는 에 이들을 맞이하세요. 성공한 지원자를 회사 전체 채널이나 팀별 채널에 소개하여 집에 온 듯한 편안함을 느끼고 다른 팀 멤버와 상호작용할 수 있게 하세요. 각 신입 사원 코호트에 대해 고유한 채널 생성하기. 각 신입 사원 코호트에 대한 고유한 채널에서 시작해(예: #신입-사원-9월25일 ) 상호지원의 사적 소모임을 형성해 보세요. FAQ, 중요한 문서 및 기타 정보를 채널 상단에 고정해 신입 사원이 일반적인 질문에 대한 답변을 빠르게 찾을 수 있도록 하세요.

관련 채널에 신입 사원을 초대하세요. 신입 사원을 이들이 향후 근무하게 될 수 있는 프로젝트, 고객 계정 또는 부서 등의 채널에 추가하세요. 이들은 이를 통해 저마다의 속도로 스크롤하거나 검색해 고정된 포스트, 파일, 팀 멤버 및 대화를 검토해 볼 수 있습니다.

자동화된 메시지 예약. GreetBot을 사용해 자동화된 메시지를 예약하여 신입 사원이 제 궤도를 유지하도록 도우세요. 지침을 공유하고 체크인을 예약하고 리마인더를 제공하는 자동 메시지를 보내 수당 신청서를 작성하고 동료들과 새로운 유대 관계를 구축하도록 독려하세요.

신입 사원 온보딩을 위해 모든 중요한 정보가 포함된 바로 사용할 수 있는 채널에 대해 신입 사원 온보딩 템플릿을 사용해 보세요. 이 템플릿에는 쉽게 액세스할 수 있는 단일 공간에 온보딩 가이드, 첫 주 체크리스트, 온보딩 동료가 포함되어 있습니다. 몇 가지 세부 정보만 추가해 주세요!

HR 셀프 서비스를 통한 직원 역량 강화

Slack을 사용해 직원을 위한 지원을 자동화 및 간소화하는 방법

HR 정보 및 도움말 채널

#hr-공지 또는 #hr-도움말 등의 채널은 모든 직원에게 중요한 정책 및 업데이트를 지속적으로 전달합니다. 다음을 포함한 중요한 문서나 정보를 채널 캔버스에 고정하거나 추가하는 것을 잊지 마세요.

직원 핸드북

일반 의료/치과/생명보험 보장 범위

401(k) 은퇴 플랜

오픈 등록 지침 및 마감일

보상 및 성과 검토 지침 및 마감일

직원이 고정된 리소스에서 질문에 대한 답변을 찾을 수 없다면 Slack의 검색 기능을 사용해 보게 하세요. 직원들의 빠른 참조를 위해 채널 캔버스의 읽기 전용 모드에 FAQ를 추가해 두는 것을 잊지 마세요. 이들에게 여전히 추가적인 지원이 필요하다면 여러분에게 손쉽게 연락해 도움을 청할 수 있어야 합니다. 양식이 생성되면 링크를 복사해 이를 채널 상단에 고정하여 직원들이 쉽게 찾을 수 있게 하세요.

사전 정의된 영역에 정보를 입력해야 하는 캔버스를 제공해 업무를 간소화해주는 직원 혜택 가이드 템플릿을 사용하여 정보 구성 작업의 부담에서 벗어나세요.

PTO 요청, 승인, 급여 명세서 액세스 등의 자동화

HR 도구를 바로 Slack으로 가져와 직원들이 여러분에게 무거운 부담을 지우지 않고 필수적인 개인 행정 임무를 처리할 수 있게 하세요. ADP 가상 어시스턴트를 통합하면 직원들이 다음을 수행하는 데 도움이 됩니다.

휴가 요청 생성

최근 급여 명세서 열람

현재 휴가 잔여일수에 액세스

퇴직금 잔액 열람

적극적 혜택 가입 열람

PTO 요청을 승인하면 직원이 자동으로 알림을 받습니다. 회사의 고유한 요구 사항을 충족할 수 있는 다른 여러 통합도 있습니다. 다음과 같은 필수 HR 도구를 추천합니다.

Workday: Slack에서 개인화된 대시보드를 통해 75가지의 빠른 작업에 액세스할 수 있습니다. 휴가 요청을 제출하고 PTO 잔여일수를 확인하고 동료 피드백을 제출하고 직장 동료를 조회하는 등이 이에 해당합니다.

AttendanceBot: 직원이 병가를 신청하고 휴가를 요청하고 그날의 출퇴근 시간을 기록하고 휴가 달력을 작성해 그날 누가 쉬는 날인지 확인하는 등의 작업을 Slack을 떠나지 않고 수행할 수 있습니다.

BambooHR: 휴가 잔여일수, 휴가 요청, 직원 디렉터리, 부재 중인 직원 등, BambooHR에서 가장 인기 있는 기능을 Slack 내부에서 바로 사용해 보세요.

직원 참여도 상승

직원들이 매일 업무에 최선을 다할 수 있도록 Slack을 사용해 높은 참여도를 유지하는 방법

자율 근무 시간

하이브리드 또는 원격 근무 환경에서는 여러분의 책상 옆을 지나가거나 탕비실에서 만나는 사람들과 나누는 임의의 상호작용을 경험하기 어렵습니다. 하지만 Slack을 이용하면 이러한 사회적 활동을 가상으로라도 경험할 수 있습니다. 아무 직원이나 채널에 들어와 도움을 받거나 신입 사원을 만나거나 주말 계획에 대해 채팅을 나눌 수 있도록 자율 근무 시간을 생성해 두세요. 모든 관리자와 팀 리더가 허들(Slack에서 이루어지는 비디오 또는 오디오 전용 대화)을 이용해 주 1회 또는 월 1회 같은 시간에 자율 근무 시간을 갖도록 독려하세요.

허들을 시작하면 채널의 모든 구성원이 참여할 수 있습니다. 여러분도 허들에 주제를 추가하고 라이브 자막을 켜고 테마를 설정할 수 있습니다.

Donut 앱 통합을 통해 디지털 사무실에서도 복도에서 마주치는 것 같은 일이 벌어질 수 있습니다. Donut은 Slack의 다이렉트 메시지를 통해 팀원을 자동으로 연결해 가상의 대면 사무실에서 채팅을 나누도록 독려합니다.

물론, 동료들과 직접 대면하는 시간 만큼 좋지는 않습니다. 하이브리드 인력을 보유한 회사의 경우 사무실 내 데스크 요청 및 일정을 Slack 내부에서 바로 관리할 수 있습니다. Scoop 앱 통합을 사용해 모두가 사무실에 있는 시간을 설문조사하고 직장 동료의 사무실 근무 계획의 개인화된 요약을 확인하고 모두가 모이기에 가장 적합한 시간을 설정하세요. Robin 앱은 데스크 요청을 처리하는 데 완벽한 앱인 반면 Semana는 모두의 하이브리드 업무 일정을 지속적으로 동기화합니다.

사무실 관리 앱의 전체 리스트를 확인해 보세요.

감사 채널

동료를 매일 직접 대면하지 않을 경우 여러분의 업무가 인정받고 있는지 알기가 어려울 수 있습니다. #칭찬 또는 #자랑-및-축배 등의 감사 채널을 이용해 건강한 인정의 문화를 조성하세요. 금요일마다 리마인더를 설정해 직원들이 프로젝트가 결승선을 넘도록 도왔거나 대규모 거래를 성사시킨 사람들에게 감사 메시지를 보내도록 독려하세요.

회사의 감사 인사를 한 단계 향상시키고 싶을 경우 다음과 같은 앱 통합을 확인해 보세요.

HeyTaco: 모든 직원들에게는 매일 5개의 가상 타코가 제공되며 직원들은 감사를 표하고 특별한 성취를 축하하는 뜻으로 메시지를 통해 타코를 보낼 수 있습니다.

PeerFives: 포인트 기반 시스템을 사용하는 간편한 워크플로로, 직원이 다른 사람의 노고를 인정하는 데 사용되는 간편한 방법입니다. 직원이 일정한 양의 포인트를 달성하면 PeerFives 마켓플레이스에서 재미있는 상품으로 교환할 수 있습니다.

Dankon: 직원들이 Slack 내부에서 다른 사람에게 아름다운 감사 카드를 보낼 수 있습니다. 카드 색상을 사용자 지정하고 재미있는 이모티콘을 추가해 동료의 하루를 기분 좋게 만들어 주세요.

정기 직원 참여 설문 조사 실행

채용, 온보딩, PTO 요청 및 수많은 기타 작업 사이에서 직원의 참여도를 지속적으로 확인하는 것은 어려울 수 있습니다. 좋은 소식은 Slack이 여러분이 업무를 수행하는 공간에서 손쉽게 참여도를 추적할 수 있게 만들었다는 점입니다.

Polly를 사용하여 직원을 위해 다음과 같은 단일 문항 또는 다문항 설문 조사를 만들어 보세요.

일일 스탠드업

회사 전체 회의 중의 Q&A

분기별 체크인

주간 또는 월간 참여 확인

결과를 더 빠르게 확인하고, 실시간으로 반응을 확인하고, 이해하기 쉬운 대시보드에서 데이터에 액세스할 수 있습니다.

이모티콘 사용자 지정

이모티콘은 재미있는 방식으로 업무를 진행할 수 있는 좋은 방법입니다. Slack의 각 워크스페이스에는 사전 로드된 이모티콘 팩이 함께 제공되지만, 기업은 손쉽게 자체 이모티콘을 만들어 이모티콘 게임을 한층 발전시킬 수 있습니다.

직원들이 회사의 이모티콘 라이브러리에 이모티콘을 추가하도록 독려하세요. 또한 이모티콘 생성자 권한을 제한하고 워크플로 빌더를 이용해 양식 요청을 생성해 이모티콘 생성 프로세스를 공식화할 수도 있습니다.

첫째로, 이모티콘 생성자 권한을 관리하고 이모티콘 요청 양식을 생성하세요. 양식에는 사용될 이미지(형식 지정 요구 사항 포함), 이름 지정 규칙(예: #팀워크가-낳은-환상적인-성과)이 포함되어야 합니다. 적합한 채널의 상단에 양식 링크를 고정하세요. #회사-전체 또는 #회사-문화 등, 직원 전체가 액세스할 수 있는 공개 채널을 사용하는 것이 좋습니다. 양식이 제출되고 나면 관리자가 요청을 승인하고 새 이모티콘을 생성하거나 구체적인 요구 사항을 충족하지 않거나 회사 정책에 위배되는 경우 요청을 거부할 수 있습니다.

업무 간소화에 이모티콘을 사용할 수 있는 추가적인 방법을 확인해 보세요.

자세히 알아보시겠어요?

Slack은 여러분과 팀이 더 빠르게 채용하고 조율을 지원하고 참여를 독려하여 회사의 번영을 도모하는 데 도움이 됩니다. Slack을 최대한 효율적으로 활용하는 추가적인 방법은 고객지원센터에서 확인하세요.