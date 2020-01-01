Entrada en vigor: 1 de enero de 2020

Esta Política de privacidad describe el modo en que Slack recopila, usa y divulga información, y las opciones de las que usted dispone en relación con esa información.

Cuando aludimos a "Slack", nos referimos a la entidad Slack que actúa como responsablea o encargadoa de su información, tal y como se explica con más detalle en la sección "Identificar al responsable y encargado de datos" que se muestra más adelante.

Tabla de contenidos:

Aplicabilidad de esta Política de privacidad

Esta Política de privacidad se aplica a la plataforma y a las herramientas de productividad del espacio de trabajo en línea de Slack, incluidas las aplicaciones móviles y de escritorio asociadas de Slack (en conjunto, los "Servicios"), Slack.com y otros sitios web de Slack (en conjunto, los "Sitios web"), así como a otras interacciones (p. ej., consultas del servicio al cliente, conferencias de usuario, etc.) que usted pueda mantener con Slack. Si usted no está de acuerdo con los términos, no acceda ni utilice los Servicios, Sitios web ni ninguna otra función de la actividad de Slack.

Esta Política de privacidad no es aplicable a ninguna aplicación o software de terceros que se integre con los Servicios a través de la plataforma de Slack ("Servicios de terceros"), ni a ningún otro producto, servicio o actividad de terceros. Además, la entrega, el acceso y el uso de los Servicios están regulados por un acuerdo independiente (el "Acuerdo con el cliente") que incluye el procesamiento de cualquier mensaje, archivo u otro contenido enviado a través de las cuentas de los Servicios (en conjunto, "Datos del cliente"). La organización (p. ej., tu empleador u otra entidad o persona) que celebró el Acuerdo con el cliente ("Cliente") controla su instancia de los Servicios (su "Espacio de trabajo") y todos los Datos del cliente asociados a ella. Si tienes alguna duda sobre las prácticas de privacidad o sobre los ajustes específicos del Espacio de trabajo, ponte en contacto con el Cliente cuyo Espacio de trabajo estés utilizando. Si posees una cuenta, puedes consultar http://slack.com/account/team para obtener información de contacto de los propietarios y administradores de tu Espacio de trabajo. Si has recibido una invitación para unirte a un Espacio de trabajo, pero todavía no has creado una cuenta, debes solicitar asistencia al Cliente que envió la invitación.

Información que recopilamos y recibimos

Slack puede recopilar y recibir Datos del cliente, así como otra información y datos ("Otra información") de varias maneras:

Datos del cliente . Los clientes e individuos a los que un Cliente otorga acceso a un Espacio de trabajo (" Usuarios autorizados ") envían habitualmente Datos del cliente a Slack cuando usan los Servicios.

. Los clientes e individuos a los que un Cliente otorga acceso a un Espacio de trabajo (" ") envían habitualmente Datos del cliente a Slack cuando usan los Servicios. Otra información. Slack recopila, genera y recibe Otra información: Información del Espacio de trabajo y de la Cuenta. Para crear o actualizar una cuenta del Espacio de trabajo, tú o tu Cliente (p. ej., tu empleador) proporcionáis a Slack una dirección de correo electrónico, un número de teléfono, una contraseña, un dominio o cualquier otro detalle de cuenta similar. Para obtener más información sobre la creación del Espacio de trabajo, haz clic aquí. Además, los Clientes que compran una versión de pago de los Servicios proporcionan a Slack (o a sus procesadores de pago) datos de facturación como información sobre la tarjeta de crédito, información bancaria o un domicilio de facturación. Información de uso. Metadatos de los servicios. Cuando un Usuario autorizado interactúa con los Servicios, se generan metadatos que proporcionan contexto adicional acerca del modo en que los Usuarios autorizados operan. Por ejemplo, Slack registra los Espacios de trabajo, canales, personas, funciones, contenido y enlaces que ves o con los que interactúas, los tipos de archivos compartidos y los Servicios de terceros que se usan (cuando corresponda). Datos registrados. Como sucede en la mayoría de sitios web y servicios de tecnología suministrados por Internet, nuestros servidores recopilan información de manera automática cuando usted accede o utiliza nuestros Sitios web o Servicios, y la recogen en archivos de registro. Estos datos de registro pueden incluir la dirección de protocolo de Internet (IP), la dirección de la página web que visitó antes de utilizar el Sitio web o Servicios, el tipo de navegador y su configuración, la fecha y la hora en que fueron utilizados los Servicios, información sobre la configuración del navegador y los plugins, así como preferencias de idioma y datos de las cookies. Información del dispositivo. Slack recopila información acerca de los dispositivos que acceden a los Servicios, incluido el tipo de dispositivo, el sistema operativo que usa, la configuración del dispositivo, las ID de la aplicación, identificadores únicos de dispositivo y datos de fallos. Que se recopile toda esta Otra información o parte de ella a menudo depende del tipo de dispositivo que se usa y de su configuración. Información de ubicación. Recibimos información a través de usted, de su Cliente y de terceros que nos ayuda a estimar su ubicación. Podemos, por ejemplo, utilizar una dirección de actividad enviada por su empleador, o una dirección IP recibida a través de su navegador o dispositivo para determinar su ubicación aproximada. Slack también puede recopilar información de la ubicación de los dispositivos de acuerdo con el proceso de consentimiento proporcionado por su dispositivo. Información de cookies. Slack usa cookies y tecnologías similares en nuestros Sitios web y Servicios para recopilar Otra información. Los Sitios web y Servicios también pueden incluir cookies y tecnologías de seguimiento similares de terceros, que pueden recopilar Otra información sobre ti a través de los Sitios web y Servicios, así como a través de otros sitios web y servicios en línea. Para obtener más información acerca del modo en que usamos estas tecnologías, así como sobre tus oportunidades de rechazarlas y otras opciones, consulta nuestra Política de cookie. Servicios de terceros. El Cliente puede elegir entre permitir o restringir los Servicios de terceros para su Espacio de trabajo. Por lo general, los Servicios de terceros son software que se integra con nuestros Servicios, y el Cliente puede permitir que sus Usuarios autorizados habiliten o deshabiliten estas integraciones para su Espacio de trabajo. Slack también puede desarrollar y ofrecer otras aplicaciones de Slack que conecten los Servicios con un Servicio de terceros. Una vez habilitada, el proveedor de un Servicio de terceros puede compartir determinada información con Slack. Por ejemplo, si se ha habilitado una aplicación de almacenamiento en la nube para permitir la importación de archivos a un Espacio de trabajo, nosotros podríamos recibir el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico de los Usuarios autorizados, junto con información adicional que la aplicación haya elegido poner a disposición de Slack, con el fin de facilitar la integración. Los Usuarios autorizados deberían comprobar los avisos y la configuración de privacidad en estos Servicios de terceros para saber qué datos podrían divulgarse a Slack. Cuando se habilita un Servicio de terceros, Slack está autorizado para conectar y acceder a Otra información que esté disponible para Slack en conformidad con nuestro acuerdo con el Proveedor de terceros y con cualquier permiso otorgado por el Cliente (lo que incluye a sus Usuarios autorizados). Sin embargo, nosotros no recibimos ni almacenamos contraseñas de ninguno de estos Servicios de terceros al conectarlos con los Servicios. Para obtener más información acerca de los Servicios de terceros, haz clic aquí. Información de contacto. De acuerdo con el proceso de consentimiento proporcionado por su dispositivo, cualquier información de contacto que un Usuario autorizado elija importar (como una agenda de contactos de un dispositivo) se recopilará al usar los Servicios. Datos de terceros. Slack puede recibir datos de organizaciones, industrias, listas de empresas que sean clientes, visitantes del Sitio web, campañas de marketing y de otros asuntos relacionados con la actividad de las corporaciones matrices, afiliadas y subsidiarias, de nuestros socios o de otros que usamos para que nuestra información sea mejor o de mayor utilidad. Estos datos se pueden combinar con Otra información que recojamos y pueden incluir datos de nivel agregado como, por ejemplo, la relación entre direcciones IP y códigos postales o países; o pueden ser de tipo más específico, por ejemplo, la valoración de los resultados de una campaña de correo electrónico o de marketing en línea. Información adicional proporcionada a Slack. También recibimos Otra información cuando se envía a nuestros Sitios web de otras formas, como mediante la participación en un grupo de debate, concurso, actividad o evento, la solicitud de un trabajo, la inscripción en un programa de certificación o en otros programas de formación celebrados por Slack o un proveedor, la solicitud de asistencia, la interacción con nuestras cuentas de redes sociales o cualquier otro tipo de comunicación con Slack.

Slack recopila, genera y recibe Otra información:

En términos generales, nadie se encuentra bajo una obligación legal o contractual de proporcionar ningún tipo de Datos del cliente o ninguna Otra información (en conjunto, "Información"). Sin embargo, cierta Información se recoge de manera automática y, si no se proporcionara algún elemento de esta Información, como pueden ser los detalles de la configuración del Espacio de trabajo, podría no ser posible proporcionar los Servicios.

Cómo utilizamos la información

Slack usará los Datos del cliente de acuerdo con las instrucciones del Cliente, incluido cualquier término en el Acuerdo con el cliente y la funcionalidad del uso de los Servicios por parte del Cliente, así como en conformidad con lo establecido por la legislación aplicable. Slack es un procesador de Datos del cliente, y el Cliente es el responsable. El Cliente puede, por ejemplo, usar los Servicios para proporcionar y retirar el acceso a un Espacio de trabajo, asignar funciones y configurar ajustes, acceder, modificar, exportar, compartir y eliminar Datos del cliente y aplicar de cualquier otro modo sus políticas en relación con los Servicios.

Slack usa Otra información en fomento de nuestros legítimos intereses a la hora de manejar nuestros Servicios, Sitios web y actividades. En particular, Slack usa Otra información:

Para proporcionar, actualizar, mantener y proteger nuestros Servicios, Sitios web y actividades. Esto incluye el uso de Otra información para apoyar la prestación de los Servicios en conformidad con un Acuerdo con el cliente; para prevenir o tratar los errores de servicio, los problemas técnicos o de seguridad; para analizar y controlar el uso, las tendencias y otras actividades; o por solicitud de un Usuario autorizado.

Esto incluye el uso de Otra información para apoyar la prestación de los Servicios en conformidad con un Acuerdo con el cliente; para prevenir o tratar los errores de servicio, los problemas técnicos o de seguridad; para analizar y controlar el uso, las tendencias y otras actividades; o por solicitud de un Usuario autorizado. De acuerdo con las exigencias de las leyes, normativas y procedimientos legales aplicables.

Para comunicarse con usted en respuesta a sus solicitudes, comentarios y preguntas. En caso de que usted se contacte con nosotros, podríamos usar Otra información para responderle.

En caso de que usted se contacte con nosotros, podríamos usar Otra información para responderle. Para desarrollar y proporcionar herramientas de búsqueda, formación y productividad, así como funciones adicionales. Slack intenta que los Servicios sean tan útiles como sea posible para Espacios de trabajo y Usuarios autorizados específicos. Por ejemplo, podemos mejorar la funcionalidad de búsqueda usando Otra información para ayudar a determinar y a clasificar la relevancia de contenidos, canales o especialización para un Usuario autorizado; para presentar sugerencias de Servicios o Servicios de terceros basadas en el uso histórico y modelos predictivos; para identificar perspectivas o tendencias organizacionales; para personalizar una experiencia de Servicios; o para crear nuevos productos y funciones de productividad.

Slack intenta que los Servicios sean tan útiles como sea posible para Espacios de trabajo y Usuarios autorizados específicos. Por ejemplo, podemos mejorar la funcionalidad de búsqueda usando Otra información para ayudar a determinar y a clasificar la relevancia de contenidos, canales o especialización para un Usuario autorizado; para presentar sugerencias de Servicios o Servicios de terceros basadas en el uso histórico y modelos predictivos; para identificar perspectivas o tendencias organizacionales; para personalizar una experiencia de Servicios; o para crear nuevos productos y funciones de productividad. Para enviar correos electrónicos y otras comunicaciones. Podemos enviarte correos electrónicos, mensajes y otros tipos de comunicados en referencia a servicios, cuestiones técnicas o cuestiones administrativas. También podemos ponernos en contacto contigo para informarte sobre cambios en nuestros Servicios, nuestras ofertas de Servicio y para enviarte notificaciones importantes relacionadas con el Servicio, como notificaciones de seguridad y de fraude. Estas comunicaciones se consideran parte de los Servicios y no puedes renunciar a ellas. Además, en ocasiones enviamos correos electrónicos relacionados con nuevas funciones de producto, con comunicaciones promocionales o con otras noticias acerca de Slack. Estos últimos son mensajes de marketing, así que puedes elegir si deseas recibirlos o no. Si tienes dudas sobre un mensaje de Slack que has recibido, ponte en contacto con nosotros mediante los mecanismos que se describen más adelante.

Podemos enviarte correos electrónicos, mensajes y otros tipos de comunicados en referencia a servicios, cuestiones técnicas o cuestiones administrativas. También podemos ponernos en contacto contigo para informarte sobre cambios en nuestros Servicios, nuestras ofertas de Servicio y para enviarte notificaciones importantes relacionadas con el Servicio, como notificaciones de seguridad y de fraude. Estas comunicaciones se consideran parte de los Servicios y no puedes renunciar a ellas. Además, en ocasiones enviamos correos electrónicos relacionados con nuevas funciones de producto, con comunicaciones promocionales o con otras noticias acerca de Slack. Estos últimos son mensajes de marketing, así que puedes elegir si deseas recibirlos o no. Si tienes dudas sobre un mensaje de Slack que has recibido, ponte en contacto con nosotros mediante los mecanismos que se describen más adelante. Para la facturación, gestión de cuentas y otros asuntos administrativos. Slack podría necesitar ponerse en contacto contigo para la facturación, gestión de cuentas y otras razones similares, y usamos datos de cuenta para administrar cuentas y llevar un seguimiento de la facturación y los pagos.

Slack podría necesitar ponerse en contacto contigo para la facturación, gestión de cuentas y otras razones similares, y usamos datos de cuenta para administrar cuentas y llevar un seguimiento de la facturación y los pagos. Para investigar y ayudarle a evitar abusos y problemas de seguridad.

Si se agrega o se quita identificación a la Información de modo que deje de estar razonablemente asociada con una persona física identificada o identificable, Slack podría usarla con cualquier finalidad comercial. En la medida en que la Información esté asociada con una persona física identificada o identificable y esté protegida como datos personales de acuerdo con la ley de protección de datos aplicable, nos referiremos a ella en la presente Política de privacidad como "Datos personales".

Retención de datos

Slack conservará los Datos del cliente de acuerdo con las instrucciones del Cliente, incluido todo término aplicable en el Acuerdo con el cliente y en el uso de la funcionalidad de los Servicios por parte del Cliente, así como en conformidad con lo establecido por la legislación aplicable. En función del plan de Servicios, el Cliente podría personalizar sus ajustes de retención y aplicar los ajustes personalizados a nivel del Espacio de trabajo, del canal o de cualquier otro tipo. El Cliente podría, además, aplicar diferentes ajustes a los mensajes, archivos u otros tipos de Datos del cliente. La supresión de Datos del cliente y cualquier otro uso de los Servicios por parte del Cliente podría dar lugar a la supresión o a la imposibilidad de identificación de ciertos elementos asociados de Otra información. Para obtener más detalles, consulta el Centro de Ayuda o ponte en contacto con el Cliente. Slack puede conservar Otra información de tu propiedad el tiempo necesario para las finalidades descritas en la presente Política de privacidad. Esto podría incluir conservar tu Otra información una vez que hayas desactivado tu cuenta durante el período de tiempo necesario para que Slack desarrolle sus legítimos intereses comerciales, lleve a cabo auditorías, cumpla con (y demuestre el cumplimiento de) las obligaciones legales, resuelva posibles conflictos y ejecute nuestros acuerdos.

Cómo compartimos y divulgamos Información

Esta sección describe el modo en que Slack puede compartir y divulgar Información. Los Clientes determinan sus propias políticas y prácticas para compartir y divulgar Información, y Slack no controla el modo en que ellos o cualquier otro tercero elige compartir o divulgar Información.

Instrucciones del Cliente Slack únicamente compartirá y divulgará Datos del cliente de acuerdo con las instrucciones del Cliente, incluido cualquier término aplicable en el Acuerdo con el cliente y el uso de la funcionalidad de los Servicios por parte del Cliente, así como en conformidad con lo establecido por la legislación y procedimientos legales aplicables.

Slack únicamente compartirá y divulgará Datos del cliente de acuerdo con las instrucciones del Cliente, incluido cualquier término aplicable en el Acuerdo con el cliente y el uso de la funcionalidad de los Servicios por parte del Cliente, así como en conformidad con lo establecido por la legislación y procedimientos legales aplicables. Visualización de los Servicios. Cuando un Usuario autorizado envía Otra información, podría mostrarse a otros Usuarios autorizados en los mismos Espacios de trabajo, o en aquellos que estén conectados. Por ejemplo, la dirección de correo electrónico de un Usuario autorizado puede mostrarse en el perfil de su Espacio de trabajo. Consulta el Centro de ayuda para obtener más información acerca de la funcionalidad de los Servicios.

Cuando un Usuario autorizado envía Otra información, podría mostrarse a otros Usuarios autorizados en los mismos Espacios de trabajo, o en aquellos que estén conectados. Por ejemplo, la dirección de correo electrónico de un Usuario autorizado puede mostrarse en el perfil de su Espacio de trabajo. Consulta el Centro de ayuda para obtener más información acerca de la funcionalidad de los Servicios. Colaboración con otros. Los Servicios proporcionan a los Usuarios autorizados que trabajan en Espacios de trabajo independientes diferentes modos de colaborar, como pueden ser los canales compartidos o la interoperabilidad de correo electrónico. Podría compartirse Otra información, como la Información de perfil de un Usuario autorizado, conforme a las políticas y prácticas de los otros Espacios de trabajo.

Los Servicios proporcionan a los Usuarios autorizados que trabajan en Espacios de trabajo independientes diferentes modos de colaborar, como pueden ser los canales compartidos o la interoperabilidad de correo electrónico. Podría compartirse Otra información, como la Información de perfil de un Usuario autorizado, conforme a las políticas y prácticas de los otros Espacios de trabajo. Acceso de Clientes. Los propietarios, administradores, Usuarios autorizados, así como otros representantes y personal del Cliente pueden acceder, modificar o restringir el acceso a Otra información. Esto puede incluir, por ejemplo, que tu empleador use las funciones del Servicio para exportar registros de la actividad del Espacio de trabajo, o que acceda a tu información de perfil o la modifique. Para obtener más información acerca de los ajustes de tu Espacio de trabajo, consulta https://slack.com/account/settings.

Los propietarios, administradores, Usuarios autorizados, así como otros representantes y personal del Cliente pueden acceder, modificar o restringir el acceso a Otra información. Esto puede incluir, por ejemplo, que tu empleador use las funciones del Servicio para exportar registros de la actividad del Espacio de trabajo, o que acceda a tu información de perfil o la modifique. Para obtener más información acerca de los ajustes de tu Espacio de trabajo, consulta https://slack.com/account/settings. Socios y proveedores de servicios de terceros. Podemos contratar empresas o personas externas como proveedores de servicios o socios comerciales para procesar Otra información y respaldar nuestra actividad. Estos terceros pueden, por ejemplo, proporcionar servicios informáticos y de almacenamiento virtuales, o podemos compartir información comercial para desarrollar asociaciones estratégicas con proveedores externos para respaldar a nuestros clientes en común. Puedes encontrar más información acerca de los subencargados que empleamos para apoyar la prestación de nuestros Servicios en Subencargados de Slack.

Podemos contratar empresas o personas externas como proveedores de servicios o socios comerciales para procesar Otra información y respaldar nuestra actividad. Estos terceros pueden, por ejemplo, proporcionar servicios informáticos y de almacenamiento virtuales, o podemos compartir información comercial para desarrollar asociaciones estratégicas con proveedores externos para respaldar a nuestros clientes en común. Puedes encontrar más información acerca de los subencargados que empleamos para apoyar la prestación de nuestros Servicios en Subencargados de Slack. Servicios de terceros. El Cliente puede habilitar o permitir a los Usuarios autorizados que habiliten Servicios de terceros. Exigiremos que cada Servicio de terceros revele todo permiso de acceso a la información en los Servicios, pero no podemos garantizar que esto se cumpla. Tras ser habilitada, Slack puede compartir Otra información con Servicios de terceros. Slack no tiene control ni posesión sobre los Servicios de terceros, y aquellas terceras partes a las que se haya otorgado acceso a Otra información pueden tener sus propias políticas y prácticas para recopilar, usar y compartir datos. Consulta las autorizaciones, ajustes de privacidad y notificaciones de estos Servicios de terceros o ponte en contacto con el proveedor ante cualquier duda.

El Cliente puede habilitar o permitir a los Usuarios autorizados que habiliten Servicios de terceros. Exigiremos que cada Servicio de terceros revele todo permiso de acceso a la información en los Servicios, pero no podemos garantizar que esto se cumpla. Tras ser habilitada, Slack puede compartir Otra información con Servicios de terceros. Slack no tiene control ni posesión sobre los Servicios de terceros, y aquellas terceras partes a las que se haya otorgado acceso a Otra información pueden tener sus propias políticas y prácticas para recopilar, usar y compartir datos. Consulta las autorizaciones, ajustes de privacidad y notificaciones de estos Servicios de terceros o ponte en contacto con el proveedor ante cualquier duda. Afiliados corporativos. Slack puede compartir Otra información con sus afiliados corporativos, matrices o subsidiarias.

Slack puede compartir Otra información con sus afiliados corporativos, matrices o subsidiarias. Durante un cambio en la actividad de Slack. Si Slack participa en una fusión, adquisición, quiebra, disolución, reorganización, venta de algunos o de todos los activos o acciones de Slack, financiamiento, oferta pública de valores, adquisición de toda o parte de nuestra empresa, en una transacción o procedimiento similar, o en medidas que contemplen dichas actividades, podría compartirse o transferirse una parte o la totalidad de la Otra información, conforme a los acuerdos de confidencialidad estándares.

Si Slack participa en una fusión, adquisición, quiebra, disolución, reorganización, venta de algunos o de todos los activos o acciones de Slack, financiamiento, oferta pública de valores, adquisición de toda o parte de nuestra empresa, en una transacción o procedimiento similar, o en medidas que contemplen dichas actividades, podría compartirse o transferirse una parte o la totalidad de la Otra información, conforme a los acuerdos de confidencialidad estándares. Datos agregados o no identificados. Podríamos divulgar o utilizar Otra información agregada o no identificada para cualquier finalidad. Por ejemplo, podríamos compartir Otra información agregada o no identificada con socios o clientes potenciales con fines comerciales o de investigación, como informar a un potencial cliente de Slack acerca de la cantidad media de tiempo pasado en un Espacio de trabajo normal.

Podríamos divulgar o utilizar Otra información agregada o no identificada para cualquier finalidad. Por ejemplo, podríamos compartir Otra información agregada o no identificada con socios o clientes potenciales con fines comerciales o de investigación, como informar a un potencial cliente de Slack acerca de la cantidad media de tiempo pasado en un Espacio de trabajo normal. Para cumplir con la legislación. Si recibimos una solicitud de información, podríamos divulgar Otra información si creemos que es razonable revelarla conforme a las exigencias de la legislación, la normativa y los procedimientos legales aplicables. Consulta Política de solicitud de datos para conocer el modo en que Slack responde a las solicitudes de divulgación de datos por parte de organismos gubernamentales y de otras fuentes.

Si recibimos una solicitud de información, podríamos divulgar Otra información si creemos que es razonable revelarla conforme a las exigencias de la legislación, la normativa y los procedimientos legales aplicables. Consulta Política de solicitud de datos para conocer el modo en que Slack responde a las solicitudes de divulgación de datos por parte de organismos gubernamentales y de otras fuentes. Para hacer cumplir nuestros derechos, prevenir el fraude y por seguridad. Para proteger y defender los derechos, la propiedad o la seguridad de Slack o de terceros, incluido el cumplimiento de los contratos o políticas, o en relación con la investigación y la prevención de fraudes o problemas de seguridad.

Para proteger y defender los derechos, la propiedad o la seguridad de Slack o de terceros, incluido el cumplimiento de los contratos o políticas, o en relación con la investigación y la prevención de fraudes o problemas de seguridad. Con consentimiento. Slack puede compartir Otra información con terceros cuando tenemos el consentimiento para hacerlo.

Seguridad

Slack se toma la seguridad de datos muy en serio. Slack se esfuerza por proteger la Otra información que nos proporcionas contra la pérdida y el uso indebido, así como contra la divulgación o el acceso no autorizados. Estas medidas tienen en cuenta la sensibilidad de la Otra información que recopilamos, procesamos y almacenamos, así como también el estado de la tecnología actual. Slack ha recibido certificaciones de seguridad reconocidas internacionalmente. Para obtener más información acerca de las prácticas y políticas actuales relacionadas con la seguridad y la confidencialidad de los Servicios, consulta Prácticas de seguridad. Dada la naturaleza de las comunicaciones y la tecnología de procesamiento de la información, Slack no puede garantizar que la Información, durante su transmisión por Internet o durante su almacenamiento en nuestros sistemas, o de cualquier otro modo que esté a nuestro cargo, estará absolutamente a salvo de la intrusión de otros. Al hacer clic en el enlace de la página de un tercero, abandonarás nuestro sitio y no controlamos ni respaldamos el contenido de los sitios de terceros.

Limitaciones de edad

En la medida en que la ley aplicable lo prohíbe, Slack no permite el uso de nuestros Servicios y Sitios web por parte de ninguna persona menor de 16 años de edad. Si tienes conocimiento de que cualquier menor de 16 años nos ha proporcionado datos personales en contra de lo legalmente establecido, ponte en contacto con nosotros, y tomaremos las medidas necesarias para eliminar dicha información.

Cambios en esta Política de privacidad

Slack podría modificar la presente Política de privacidad en algún momento. La legislación, la normativa y los estándares de la industria evolucionan, por lo que estos cambios podrían ser necesarios; o quizás podrían deberse a cambios en nuestros servicios o actividades. Publicaremos los cambios de esta página y te animamos a revisar nuestra Política de privacidad para mantenerte informado. Si hacemos cambios que alteren sustancialmente tus derechos de privacidad, Slack proporcionará un aviso adicional, ya sea por correo electrónico o a través de los Servicios. Si no estás de acuerdo con los cambios en la presente Política de privacidad, debes desactivar tu cuenta de Servicios. Ponte en contacto con el Cliente si deseas solicitar la eliminación de Datos personales que están bajo su control.

Transferencias de datos internacionales

Slack puede transferir tus Datos personales a otros países, distintos al país en el que vives. Tomamos las siguientes precauciones cuando Slack transfiere Datos personales desde jurisdicciones con diferentes leyes de protección de datos:

Escudo de privacidad UE-EE. UU. y Escudo de privacidad Suiza-EE. UU. Para cumplir con las leyes de protección de datos de la Unión Europea y Suiza, en Slack Technologies, Inc. (“ Slack EE. UU. ”) nos certificamos en conformidad con el Escudo de privacidad UE-EE. UU. y el Escudo de privacidad Suiza-EE. UU.. Estos marcos se desarrollaron para habilitar una manera a través de la cual las empresas puedan cumplir con los requisitos de protección de datos a la hora de transferir datos personales de la Unión Europea y Suiza a los Estados Unidos. Para obtener más información, incluidos los tipos de Información cubiertos, consulta el Aviso sobre el Escudo de privacidad de Estados Unidos de Slack. Para saber más sobre el programa de Escudo de privacidad, consulta http://www.privacyshield.gov/welcome. Una vez que el Reino Unido deje de ser un Estado miembro de la Unión Europea, Slack EE. UU. cumplirá con el Escudo de privacidad UE-EE. UU. en cuanto a la recopilación, uso y retención de datos personales transferidos del Reino Unido a Estados Unidos en función del Escudo de privacidad UE-EE. UU. o cualquier marco sucesor entre EE. UU. y RU.

Para cumplir con las leyes de protección de datos de la Unión Europea y Suiza, en Slack Technologies, Inc. (“ ”) nos certificamos en conformidad con el Escudo de privacidad UE-EE. UU. y el Escudo de privacidad Suiza-EE. UU.. Estos marcos se desarrollaron para habilitar una manera a través de la cual las empresas puedan cumplir con los requisitos de protección de datos a la hora de transferir datos personales de la Unión Europea y Suiza a los Estados Unidos. Para obtener más información, incluidos los tipos de Información cubiertos, consulta el Aviso sobre el Escudo de privacidad de Estados Unidos de Slack. Para saber más sobre el programa de Escudo de privacidad, consulta http://www.privacyshield.gov/welcome. Una vez que el Reino Unido deje de ser un Estado miembro de la Unión Europea, Slack EE. UU. cumplirá con el Escudo de privacidad UE-EE. UU. en cuanto a la recopilación, uso y retención de datos personales transferidos del Reino Unido a Estados Unidos en función del Escudo de privacidad UE-EE. UU. o cualquier marco sucesor entre EE. UU. y RU. Cláusulas modelo de la Unión Europea. Slack ofrece Cláusulas modelo de la Unión Europea, también conocidas como Cláusulas contractuales estándar, para cumplir con los requisitos de adecuación y seguridad de nuestros Clientes que operan en la Unión Europea y en el Reino Unido, y con otras transferencias internacionales de Datos del cliente. Aquí disponible aquí puedes encontrar un ejemplar disponible de nuestra adenda de procesamiento de datos estándar que incorpora las Cláusulas modelo.

Slack ofrece Cláusulas modelo de la Unión Europea, también conocidas como Cláusulas contractuales estándar, para cumplir con los requisitos de adecuación y seguridad de nuestros Clientes que operan en la Unión Europea y en el Reino Unido, y con otras transferencias internacionales de Datos del cliente. Aquí disponible aquí puedes encontrar un ejemplar disponible de nuestra adenda de procesamiento de datos estándar que incorpora las Cláusulas modelo. Sistema de Reglas de Privacidad Transfronteriza del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y el Sistema de Reconocimiento de Privacidad para Procesadores. Las prácticas de privacidad de Slack, descritas en la presente Política de privacidad, cumplen con el sistema de Reglas de Privacidad Transfronteriza (CBPR) de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el sistema de Reconocimiento de Privacidad para Procesadores (PRP). El sistema CBPR de APEC ofrece una regulación a las organizaciones con el fin de asegurar la protección de la información personal que se transfiere entre las economías que forman parte de APEC y el PRP permite demostrar la capacidad de una organización de implementar de manera efectiva los requisitos de privacidad del controlador de información personal en relación con el procesamiento de información personal. Puedes encontrar más información sobre dicha regulación de APEC aquí.



Si tienes un problema de privacidad o uso de datos no resuelto relacionado con nuestras certificaciones PRP o CBPR de APEC que no hemos abordado de manera satisfactoria, puedes comunicarte con nuestro proveedor externo de resolución de disputas.

Responsable de protección de datos

Para comunicarse con nuestro Responsable de protección de datos, envíe un correo electrónico a dpo@slack.com.

Identificación del responsable y encargado de datos

La ley de protección de datos en determinadas jurisdicciones hace distinción entre el "responsable" y el "encargado" de la información. En general, el Cliente es el responsable de los Datos del cliente. Por norma general, Slack es el encargado de Datos del cliente y el responsable de la Otra información. En las distintas partes del mundo, los Servicios son suministrados por distintas entidades de Slack. Slack Technologies Limited, compañía irlandesa con base en Dublín, es la responsablea de la Otra información y una encargadoa de Datos del cliente relacionados con Usuarios autorizados que hacen uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes fuera de los EE. UU. y Canadá. Slack Technologies, Inc., compañía estadounidense con base en San Francisco, es la responsablea de la Otra información y una encargadoa de Datos del cliente relacionados con Usuarios autorizados que hacen uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes en los EE. UU. y Canadá.

Sus derechos

En determinados países, incluido el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido, las personas cuentan con determinados derechos legales en relación con sus datos personales. Sin perjuicio de las excepciones previstas por ley, puedes tener derecho a solicitar acceso a la Información, así como a pedir la actualización, eliminación o corrección de dicha Información. Generalmente, puedes hacerlo por medio de los ajustes y herramientas proporcionados en tu cuenta de Servicios. Si no puedes usar los ajustes y herramientas, ponte en contacto con el Cliente que controla tu espacio de trabajo para obtener acceso y asistencia adicionales. Consulta https://slack.com/account/settings para obtener la información de contacto de los Clientes.

En la medida en que el procesamiento de tus Datos personales por parte de Slack está sujeto al Reglamento general de protección de datos (o a las leyes aplicables que cubren el procesamiento de Datos personales en el Reino Unido), Slack se ampara en sus legítimos intereses, descritos anteriormente, para procesar tus datos. Slack también puede procesar la Otra información que constituye tus Datos personales con fines de marketing directo, y tendrás derecho a oponerte a que Slack use tus Datos personales para este fin en cualquier momento.

Tus derechos de privacidad en California

Esta sección proporciona detalles adicionales sobre la información personal que recopilamos sobre los consumidores de California y los derechos que les otorga la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA).

Para obtener más detalles sobre la información personal que recopilamos durante los últimos 12 meses, incluidas las categorías de las fuentes, consulta la sección Información que recopilamos y recibimos, ubicada más arriba. Recopilamos esta información con el fin comercial descrito en la sección Cómo usamos la información, ubicada más arriba. Compartimos esta información con las categorías de terceros descritas en la sección Cómo compartimos y divulgamos la información, ubicada más arriba. Slack no vende (tal como se define en la CCPA) la información personal que recopilamos (y no la venderá sin dar derecho a renuncia). Ten en cuenta que utilizamos cookies de terceros para nuestros fines publicitarios, tal y como se describe más detalladamente en Política de cookie.

Con ciertas limitaciones, la CCPA proporciona a los consumidores de California el derecho a solicitar conocer más detalles sobre las categorías o partes específicas de la información personal que recopilamos (incluida la forma en que usamos y divulgamos dicha información), a eliminar su información personal, a rechazar cualquier "venta" y a no ser discriminado por ejercer dichos derechos.

En virtud de sus derechos y en conformidad con la CCPA, los consumidores de California pueden realizar una solicitud escribiéndonos a privacy@slack.com. Verificaremos tu solicitud usando la información asociada a tu cuenta, incluida la dirección de correo electrónico. Se puede requerir identificación del gobierno. Los consumidores también pueden designar un agente autorizado para ejercer estos derechos en su nombre.

Autoridad de protección de datos

Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley aplicable, usted también tiene derecho a (i) limitar el uso por parte de Slack de la Otra información que constituye sus Datos personales y a (ii) presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos local o ante el Comisionado de Protección de Datos de Irlanda, que es la principal autoridad de control de Slack en la Unión Europea. Si usted es residente del Espacio Económico Europeo y cree que conservamos sus Datos personales en el ámbito del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), puede dirigir sus preguntas y reclamaciones a la principal autoridad de control:

Irish Data Protection Commissioner

Office of the Data Protection Commissioner

Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ireland

Phone +353 57 868 4757

Fax: +353 57 868 4757

Correo electrónico: info@dataprotection.ie

Una vez que el Reino Unido deje de ser un Estado miembro de la Unión Europea, si eres residente del Reino Unido y consideras que mantenemos tus Datos personales dentro del alcance de las leyes aplicables relacionadas son los datos personales del Reino Unido, puedes realizar preguntas o quejas directas ante la autoridad supervisora del Reino Unido, la Oficina del Comisionado de Información.

Si tienes alguna pregunta acerca de la presente Política de privacidad o de las prácticas de Slack, o si deseas ejercer cualquiera de tus derechos legales, no dudes en contactar con Slack. Slack responderá dentro de un plazo de tiempo razonable. Puedes ponerte en contacto con nosotros escribiendo a privacy@slack.com o a nuestra dirección de correo que aparece a continuación:

Para aquellos Clientes y Usuarios autorizados que hagan uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes en los EE. UU. y Canadá:

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

Estados Unidos



o

Para aquellos Clientes y Usuarios autorizados que hagan uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes fuera de los EE. UU. y Canadá:

Slack Technologies Limited

4th Floor, One Park Place

Hatch Street Upper

Dublin 2, Ireland