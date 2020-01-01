本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

発効日：2020年1月1日

本プライバシーポリシーはSlackがどのように情報を収集、使用および開示し、その情報に関してお客様にどのような選択肢があるかを説明します。

「Slack」とは、お客様の情報の管理者または処理者の役割を果たすSlack法人を意味します。詳細は、「データ管理者および処理者の識別」セクションで説明されます。

目次：

本プライバシーポリシーの適用性

本プライバシーポリシーはSlackのモバイルとデスクトップアプリケーションを含むSlackのオンライン業務効率化ツールおよびプラットフォーム（以下「本サービス」と総称します）、Slack.comおよび他のSlackのWebサイト（以下「本Webサイト」と総称します）ならびにお客様とSlackとの間で発生し得る交流（例：顧客サービスの問合せ、ユーザーカンファレンスなど）に適用されます。本プライバシーポリシーの条件に同意されない場合、本サービス、本Webサイト、その他のSlackのすべての事業にアクセスしまたはこれらを使用してはなりません。

本プライバシーポリシーは、Slackプラットフォームを通じて本サービスに統合される第三者のアプリケーションもしくはソフトウェア（以下「第三者サービス」といいます）または第三者の製品、サービスもしくは事業には適用されません。さらに、本サービスのアカウントを通じて提供されるメッセージ、ファイル、その他のコンテンツ（以下「顧客データ」と総称します）の処理を含め、本サービスの配信、アクセスおよび使用については別の契約（以下「顧客契約」といいます）が適用されます。顧客契約を締結した組織（例：お客様の雇用主または別の法人もしくは人物）（以下「顧客」といいます）は、本サービスのインスタンス（以下「ワークスペース」といいます）およびこれに関連する顧客データを管理します。ワークスペースの設定およびプライバシー慣行についてご質問があれば、お客様が使用するワークスペースの顧客にお問い合わせください。アカウントをお持ちの場合は、 http://slack.com/account/team にアクセスしてワークスペース所有者および管理者の連絡先情報をご確認ください。ワークスペースへの参加の招待を受けたがまだアカウントを作成されていない場合、招待を送信した顧客にお問い合わせください。

当社が収集するおよび受け取る情報

Slackは様々な方法で顧客データおよび他の情報やデータ（以下「他の情報」といいます）を収集および受領することがあります。

顧客データ 。顧客によってワークスペースへのアクセスを許諾された顧客または個人（以下「 正規ユーザー 」といいます）は本サービスを使用する際、日常的に顧客データを提供します。

。顧客によってワークスペースへのアクセスを許諾された顧客または個人（以下「 」といいます）は本サービスを使用する際、日常的に顧客データを提供します。 他の情報 。また、Slackは他の情報を収集、生成および/または受領します。 ワークスペースおよびアカウント情報。ワークスペースのアカウントを作成または更新するため、あなたもしくはあなたの顧客 (例 : お客様の雇用主) は Slack にメールアドレス、電話番号、パスワード、ドメインおよび (または) 類似のアカウント詳細を供給します。ワークスペース作成についての詳細は、ここをクリックしてください。さらに有料版のサービスを購入されたお客様は、 Slack (またはその支払い処理会社) にクレジットカード情報、銀行業務の情報および (または) 請求先住所などの請求のための詳細を提供します。 使用に関する情報。 本サービスのメタデータ。正規ユーザーが本サービスを使用する際、正規ユーザーの使用状況に関する付加情報を提供するメタデータが生成されます。例えば、Slackはお客様が表示または使用するワークスペース、チャンネル、人々、機能、コンテンツおよびリンク、共有するファイルの種類ならびに（もしあれば）使用される第三者サービスを記録します。 ログデータ。インターネット経由で配信される大部分のWebサイトおよびテクノロジーサービスと同様、当社のサーバーはお客様が本Webサイトもしくは本サービスにアクセスされると自動的に情報を収集し、ログファイルに記録します。このログデータには、インターネットプロトコル（IP）アドレス、本Webサイトまたは本サービスを使用する前に訪問していたWebページのアドレス、ブラウザの種類と設定、本サービスが使用された日時、ブラウザの構成とプラグインについての情報、言語の環境設定およびCookieデータが含まれることがあります。 デバイス情報。Slack はデバイスの種類、使用されるオペレーティングシステム、デバイス設定、アプリケーションID、デバイス識別子およびクラッシュデータを含む、本サービスにアクセスするデバイスについての情報を収集します。これらの他の情報を収集するかどうかは、使用するデバイスの種類と設定によって異なります。 位置情報。当社はおおよそのお客様の位置情報をお客様、お客様の顧客および当社と協業する第三者から受領します。例えば、当社はお客様の雇用主から提出された事業所の住所またはお客様のブラウザやデバイスから受領したIPアドレスを使用しておおよその位置を判断することがあります。また、Slackはお客様のデバイスの承諾プロセスに従ってデバイスから位置情報を収集することがあります。 Cookie情報。Slackは本Webサイトおよび本サービスにあるcookieおよび類似の技術を使用して、他の情報を収集するのに役立てます。また、本Webサイトおよび本サービスにはサードパーティ製cookieおよび類似のトラッキング技術が含まれることがあり、これらは、本Webサイトおよび本サービスを介して、また他のWebサイトやオンラインサービスを横断して、お客様の他の情報を収集することがあります。これらの技術の使用方法およびお客様のオプトアウトの機会、その他の選択肢についての詳細は、当社のCookie ポリシーをご確認ください。 IV. 第三者サービス。顧客はワークスペースのための第三者サービスを許可または制限することを決定できます。典型的には、第三者サービスは本サービスに統合して使用するソフトウェアのことで、顧客はワークスペースで正規ユーザーが第三者サービスの統合を有効または無効にする権限を付与することができます。また、Slackは本サービスを第三者サービスと連携させるSlackアプリケーションを開発および提供することがあります。有効にすると、第三者サービスのプロバイダーは一定の情報をSlackと共有することがあります。例えば、クラウドストレージアプリケーションが有効にされて、ワークスペースへのファイルの取り込みが許可された場合、当社は、正規ユーザのユーザ名、Eメールアドレス、その他、円滑な統合のためにSlackが利用できるようにアプリケーションが選択した追加情報を受領することがあります。正規ユーザーはどのようなデータがSlackに開示されるのかを理解するために第三者サービスのプライバシー設定および通知を確認することが推奨されます。第三者サービスが有効になれば、Slackは第三者サービスのプロバイダーとの契約およびお客様によって与えられた許可（正規ユーザーによる許可を含みます）に従ってSlackが利用できるようになった他の情報に接続およびアクセスする権限を得ます。しかしながら、当社は本サービスに接続する際にこれらの第三者サービスのパスワードを受領および保存することはありません。第三者サービスについての詳細はここをクリックしてご確認ください。 連絡先情報。お客様のデバイスの承諾プロセスに従って、正規ユーザーがインポートするように選択した連絡先情報（デバイスのアドレス帳など）は本サービスを使用する際に収集されます。 サードパーティのデータ。Slack は、オーガナイゼーション、業界、顧客である会社のリスト、Web サイト訪問者、マーケティングキャンペーンや親会社、関連会社および子会社からの事業に関連するほかの案件、当社のパートナーやその他についてのデータを受け取ることができ、当社は独自の情報をより有益なものにするために利用する目的でこれらを使用します。このデータは当社が収集するほかの情報と組み合わされ、どの IP アドレスが ZIP コードや国名に一致するかなど集合レベルのデータが含まれる可能性もあります。あるいはより具対的な場合もあります。例えば、オンラインマーケティングやメールキャンペーンの成績など。 Slackに提供される追加情報。当社はWebサイトへ送信された時またはフォーカスグループ、コンテスト、アクティビティまたはイベントへ参加した、Slackやベンダーがホストする認証プログラムや他の教育プログラムに登録した場合、サポートを要求した、ソーシャルメディアアカウントとやりとりしたまたは別の形でSlackと通信した場合など他の方法で送信された時にも、その他の情報を受け取ります。

。また、Slackは他の情報を収集、生成および/または受領します。

一般的に、顧客データや他の情報（「情報」と総称する）を提供するに際し、誰も法的または契約上の義務を負うことはありません。しかしながら、一定の情報は自動的に収集され、ワークスペースのセットアップなどの一部の情報が提供されない場合、当社はサービスを提供することができません。

当社による情報の使用

顧客データは、適用ある顧客契約の条件および顧客による本サービスの使用を含む、顧客の指示ならびに適用法に従ってSlackによって使用されます。Slackは顧客データの処理者であり、顧客が管理者です。顧客は、例えば、ワークスペースへのアクセス権の許諾および解除、役割の割り当ておよび設定、顧客データの変更、エクスポート、共有および削除、その他の方法で顧客のポリシーを本サービスに適用することができます。

Slackは本サービス、本Webサイトおよび当社の事業を運営するに際しての当社の合法的利益の増進のため他の情報を使用します。より具対的には、Slackは以下のように他の情報を使用します。

本サービス、本Webサイトおよび当社の事業を提供、更新、維持および保護するため。 これには顧客契約に従ってサービス配信を支援する、あるいは正規ユーザーのリクエストに応じて、サービスのエラー、セキュリティまたは技術的問題を防止するまたはこれに取り組む、使用状況、トレンドおよび他のアクティビティを分析およびモニターすることが含まれます。

これには顧客契約に従ってサービス配信を支援する、あるいは正規ユーザーのリクエストに応じて、サービスのエラー、セキュリティまたは技術的問題を防止するまたはこれに取り組む、使用状況、トレンドおよび他のアクティビティを分析およびモニターすることが含まれます。 適用法、法的手続または規制による要求に従うため。

お客様の要請、コメントおよび質問への返答に際して、お客様と連絡するため。 連絡をいただいた場合、当社は返答のために他の情報を使用する場合があります。

連絡をいただいた場合、当社は返答のために他の情報を使用する場合があります。 検索、学習および生産性向上ツールおよび追加機能を開発および提供するため。 Slackは特定のワークスペースや正規ユーザーのためにできる限りサービスを有用なものにする努力をします。例えば、当社は、サービス体験をカスタマイズするまたは最新の生産性向上機能や製品を作るために、他の情報を使用して正規ユーザーに対するコンテンツ、チャンネルまたは専門性の関連度を判断して格付けすることで検索機能性を向上させ、利用履歴および予測モデルに基づいてサービスまたはサードパーティのサービスの提案を行い、組織に関するトレンドとインサイトを識別します。

Slackは特定のワークスペースや正規ユーザーのためにできる限りサービスを有用なものにする努力をします。例えば、当社は、サービス体験をカスタマイズするまたは最新の生産性向上機能や製品を作るために、他の情報を使用して正規ユーザーに対するコンテンツ、チャンネルまたは専門性の関連度を判断して格付けすることで検索機能性を向上させ、利用履歴および予測モデルに基づいてサービスまたはサードパーティのサービスの提案を行い、組織に関するトレンドとインサイトを識別します。 Eメールの送信、その他の連絡のため。 当社は本サービスに関して、または技術上その他の管理上のEメール、メッセージ、その他の種類のご連絡をお送りすることがあります。また、当社は、本サービスの変更、サービス提供ならびにセキュリティおよび不正行為の通知など本サービスに関する重要事項をお知らせするためにお客様に連絡することがあります。これらのご連絡は本サービスの一部と位置づけられ、お客様はこれらをオプトアウトすることはできません。さらに、当社は新機能、プロモーション、その他のSlackのニュースについて折に触れてEメールをお送りすることがあります。これらはお客様が受け取るかどうか選択できるマーケティング用のメッセージです。Slackから受け取ったメッセージについて追加の質問がある場合は以下に説明される連絡方法でお問合せください。

当社は本サービスに関して、または技術上その他の管理上のEメール、メッセージ、その他の種類のご連絡をお送りすることがあります。また、当社は、本サービスの変更、サービス提供ならびにセキュリティおよび不正行為の通知など本サービスに関する重要事項をお知らせするためにお客様に連絡することがあります。これらのご連絡は本サービスの一部と位置づけられ、お客様はこれらをオプトアウトすることはできません。さらに、当社は新機能、プロモーション、その他のSlackのニュースについて折に触れてEメールをお送りすることがあります。これらはお客様が受け取るかどうか選択できるマーケティング用のメッセージです。Slackから受け取ったメッセージについて追加の質問がある場合は以下に説明される連絡方法でお問合せください。 請求、アカウント管理、その他の管理のため。 Slack はインボイス作成、アカウント管理および類似の理由でお客様に連絡を取る必要があり、そのためにアカウントデータを使用してアカウントを管理し請求および支払いの追跡記録を付けます。

Slack はインボイス作成、アカウント管理および類似の理由でお客様に連絡を取る必要があり、そのためにアカウントデータを使用してアカウントを管理し請求および支払いの追跡記録を付けます。 セキュリティの問題および不正使用を調査し防止に役立てるため。

集合的または識別不能になっているため、情報が識別されたもしくは識別可能な自然人に関連付けられなくなってしまった場合、Slackは営業上の目的にそれを使用する場合があります。識別されたもしくは識別可能な自然人に関連付けられ、かつデータ保護法に従って個人データとして保護されている限り、その情報は本プライバシーポリシーで「個人データ」として参照されるものとします。

データの保存

Slackは、顧客データを、顧客契約および顧客のサービス機能性利用規約にある適用可能な条件を含む、顧客の指示に従ってかつ適用法の要求通りに保持します。サービスプランに応じて、顧客はその保持設定をカスタマイズし、それらのカスタマイズされた設定をワークスペースレベル、チャンネルレベルまたは他のレベルに適用することができます。顧客は様々な設定をメッセージ、ファイルまたはその他の種類の顧客データにも適用することができます。顧客による顧客データの削除およびサービスの他の使用方法は、一部の関連する他の情報の削除および（または）識別不能化をもたらす場合があります。詳細は、ヘルプセンターで確認されるか、顧客に連絡を取ってください。Slackは本プライバシーポリシーで説明される目的に必要である限りあなたに関連する他の情報を保持することができるものとします。これには、法的営業利益を追求、監査を実施、法的義務を遵守（および遵守を実証）、紛争を解決および当社との契約を実施するためにSlackに必要となる期間にわたりあなたのアカウントを無効にした後でもあなたの他の情報を保持することが含まれます。

当社が情報を共有および開示する方法

本セクションではSlackが本情報をどのように共有および開示するかについて説明します。顧客は本情報の共有および開示について独自のポリシーおよび慣行を決定し、Slackは顧客または第三者が本情報の共有または開示についてどのように選択するかを管理することはありません。

セキュリティ

Slack ではデータのセキュリティを非常に重要視しています。Slack はお客様から受領した他の情報の喪失、不正使用、不正アクセスまたは不正開示から保護するため尽力しています。ここでは、当社が収集、処理、保存する他の情報の機微性および現在の技術状態が考慮されます。Slackは国際的に認められたセキュリティ認証を受けました。本サービスのセキュリティと秘密保持に関する現在の慣行およびポリシーについてさらに知るためにはセキュリティプラクティスをご確認ください。通信および情報処理技術の性質上、Slack はインターネット経由の送信中または当社システムでの保存中、あるいはそれ以外の形での当社の管理中に、本情報が他者による侵入から絶対的に安全であると保証することはできません。また、第三者のサイトへのリンクをクリックすれば、お客様は当社サイトを離れますが、当社は第三者のサイトの内容を管理または推奨していません。

年齢制限

適用法によって禁止されている範囲で、Slackは16歳未満の方による本サービスおよび本Webサイトの利用を許可しません。もし16歳未満の方が個人データを当社に違法に提供したことを知った場合、当社までご連絡ください。当社はそのような情報を削除する措置を講じます。

本プライバシーポリシーへの変更

Slack は、随時、本プライバシーポリシーを変更することがあります。法令、規制、業界標準の変化や当社のサービスや事業の変化に応じて変更が必要となるためです。当社は変更を本ページに掲載します。お客様はプライバシーポリシーについて最新の情報を確認することを推奨されます。当社がお客様のプライバシーに関する権利を大幅に変える変更を行う場合、Slack は E メールや本サービスを通じて追加の通知を行います。お客様が本プライバシーポリシーの変更に同意されない場合、本サービスのアカウントを無効化してください。顧客の管理下にあるお客様の個人データの削除を希望される場合は顧客にご連絡ください。

国際的なデータ移転

Slackはお客様が居住される国以外の国々へお客様の個人データを移転することがあります。Slackが異なるデータ保護法を持つ法域から個人データを移転した場合、当社は以下の保護措置を講じます。

データ保護責任者

データ保護責任者と連絡を取るには、dpo@slack.comまでEメールをお送りください。

データ管理者および処理者の識別

一部の法域のデータ保護法では情報の「管理者」と「処理者」との間に区別があります。一般に、顧客は顧客データの管理者です。一般に、Slackは顧客データの処理者であり、他の情報の管理者です。異なるSlack法人が世界の異なる場所で本サービスを提供しています。アイルランドのダブリンに拠点を置くアイルランド法人Slack Technologies Limitedは、米国およびカナダ以外の顧客のために作成されたワークスペースを利用する正規ユーザーに関連する他の情報の管理者であり、そのような正規ユーザーに関連する顧客データの処理者です。カリフォルニア州サンフランシスコに拠点を置く米国法人Slack Technologies, Inc.は、米国およびカナダの顧客のために作成されたワークスペースを利用する正規ユーザーに関連する他の情報の管理者であり、そのような正規ユーザーに関連する顧客データの処理者です。

お客様の権利

欧州経済地域および英国を含む一部の国に在住の個人は、彼らの個人データに関して一定の法的権利を持ちます。法律に規定された適用除外に従って、あなたは情報へのアクセスを要求する、および本情報の更新、削除または修正を求める権利があります。あなたは通常、設定とサービスアカウントにある付属ツールを使用してこれを行うことができます。この設定とツールが使えない場合は、追加的なアクセスと補佐を求めてあなたのワークスペースを管理する顧客に連絡を取ってください。https://slack.com/account/settings にアクセスし、顧客の連絡先情報を確認してください。

お客様の個人データに対するSlackの処理が一般データ保護規則（または英国の個人データの処理に関する適用法）の適用を受ける場合、Slackは上記の当社の正当な利益に基づいてお客様のデータを処理します。Slackはお客様の個人データを構成する他の情報をダイレクトマーケティング目的に処理することがあり、お客様はこの目的でSlackがお客様の個人データを使用することにいつでも異議を唱える権利があります。

カリフォルニア州のプライバシー権利

このセクションではカリフォルニア州消費者プライバシー法（以下「CCPA」といいます）の下で収集されるカリフォルニア州の消費者の個人情報とカリフォルニア州の消費者の権利について記載されます。

情報源の類型を含め過去12か月間に当社が収集した個人情報の詳細は、上記の当社が収集・受領する情報のセクションを参照してください。当社は上記の当社による情報の使用のセクションで説明される事業および商用目的にこれらの情報を収集します。当社は上記の当社による情報の共有および開示のセクションで説明される第三者の類型にこれらの情報を共有します。Slackは当社が収集する個人情報を販売（CCPAに定義される意味を有します）していません（また、オプトアウトする権利を提供せずに販売することもありません）。当社はCookie ポリシーでさらに説明されるように広告目的でサードパーティ製cookieを使用します。

一定の制限を除き、CCPAはカリフォルニア州の消費者に対して、当社が収集する個人情報のカテゴリーまたは特定部分の詳細（どのように使用および開示するかを含みます）を知らせるよう請求する権利、個人情報を削除するよう請求する権利、発生し得る「販売」をオプトアウトする権利およびこれらの権利を行使することで差別されない権利を付与しています。

カリフォルニア州の消費者は privacy@slack.comから連絡を取ることによってCCPAに基づく権利に従って請求を行うことができます。当社はEメールアドレスを含むお客様のアカウントに関連する情報を使用して請求を検証します。政府発行の身分証明書が必要になることがあります。消費者は代わりにこれらの権利を行使する代理人を指定することもできます。

データ保護機関

適用法に従って、お客様には（i）お客様の個人データを構成する他の情報をSlackが使用することを制限する権利、および（ii）お客様の所在地のデータ保護機関または欧州連合でのSlackの主要監督機関であるアイルランドデータ保護委員会に対し苦情を申し立てる権利があります。お客様が欧州経済圏の居住者で、かつ当社が保持するお客様の個人データが一般データ保護規則（GDPR）の適用を受けると考えられる場合、お客様は当社の主要監督機関へ質問または苦情を送ることができます。

Irish Data Protection Commissioner

Office of the Data Protection Commissioner

Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ireland

電話 +353 57 868 4757

ファックス: +353 57 868 4757

Eメール: info@dataprotection.ie

英国が欧州連合の加盟国でなくなった後、お客様が英国の居住者で、かつ当社が保持するお客様の個人データが英国での個人データに関する法令の適用を受けると考えられる場合、お客様は英国の監督機関であるInformation Commissioner’s Officeへ質問や苦情を送ることができます。

プライバシーポリシーや Slack の実務についてご質問がある場合、またお客様の法令上の権利を行使される場合は、ご遠慮なく Slack までご連絡ください。Slack は遅滞なく応答します。privacy@slack.com 宛ての E メールまたは以下の住所宛ての郵送でお問い合わせください。

米国およびカナダの顧客向けに作成されたワークスペースを利用される顧客および正規ユーザーは以下の住所：

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

米国



または

米国およびカナダ以外にある顧客向けに設立されたワークスペースを利用されるお客様および正規ユーザー様用：

Slack Technologies Limited

4th Floor, One Park Place

Hatch Street Upper

Dublin 2, Ireland