Shipt usa Slack para conectar a sus empleados y ofrecer a la industria minorista una experiencia de compra y entrega única

Una de las principales empresas del sector tecnológico minorista, Shipt, recibe el Premio Slack a gran escala por usar la plataforma de productividad para conectar a clientes y minoristas con compradores y conductores con el propósito de ofrecer envíos de alta calidad, mientras facilita una colaboración interna fluida entre equipos y zonas horarias.

La aplicación Shipt impulsa las compras personales y la entrega de todo, desde alimentos frescos y artículos esenciales para el hogar hasta productos de belleza y suministros para mascotas de reconocidos minoristas de todo el país. Shipt se esfuerza al máximo para que los clientes tengan a su disposición las opciones de compra que necesitan y un servicio de envío rápido. Además, la tecnología de Shipt tiene un toque personal que ayuda a conectar una red de compradores y conductores con oportunidades de ganancias flexibles en la plataforma.

Si bien Shipt había estado usando Slack desde 2014, integró Slack por completo en 2017 para administrar su negocio a tres bandas de miembros, compradores y minoristas. Ahora, con 1500 empleados que usan 3700 canales de Slack, más de 200 aplicaciones e integraciones, más de 500 flujos de trabajo y exactamente 149 canales de Slack Connect, Shipt aprovecha Slack para mantener a toda la empresa alineada y conectada mientras los equipos se enfocan en brindar experiencias de primer nivel.

Al renunciar prácticamente al correo electrónico, Shipt ha eliminado el tiempo desperdiciado al buscar en las bandejas de entrada, lo que puede resultar en la pérdida de información o silos no intencionales. Shipt extiende los beneficios de Slack a los socios externos mediante el uso de Slack Connect para comunicarse, planificar y colaborar con socios minoristas, incluidos Target, Sephora, Walgreens, Meijer y H-E-B. Utilizar Slack en su máximo potencial le permite a Shipt tener un impacto significativo en las operaciones.

Los equipos de atención al cliente en Shipt usan Service Cloud de Salesforce para complementar su trabajo en Slack. Service Cloud permite a estos equipos escalar, priorizar y resolver problemas rápidamente, mientras transcriben de forma automática los detalles directamente en su plataforma de Salesforce.

Y si bien el departamento de TI de Shipt ha utilizado Slack para aumentar la eficiencia desde el primer día, fue la implementación del Generador de flujos de trabajo lo que permitió al equipo triplicar la velocidad de asistencia interna. Todos en la empresa pueden buscar ayuda de dos formas: en el canal #preguntas-TI, donde un bot les explica cómo enviar preguntas o necesidades, o un comando de barra diagonal de TI, que invoca un cuestionario que recopila los detalles pertinentes. Ahora es aún más fácil y rápido para el equipo de TI ayudar a sus colegas a acceder a la asistencia.

Shipt también ha integrado aplicaciones, como Zoom y Donut, que ayudan a su equipo a mantenerse conectado. Para optimizar los programas y colaborar de manera más transparente, una de las integraciones más utilizadas de Shipt es Clockwise para Slack. Más de la mitad de todos los miembros del equipo sincronizan sus calendarios con la integración de Clockwise para que los estados de Slack se actualicen automáticamente, y una cuarta parte de todos los miembros del equipo usan la integración para conservar el tiempo de enfoque en sus calendarios. Esto ha llevado a que los equipos sean más capaces de involucrar a las personas adecuadas, en el momento adecuado, respetando el tiempo de las personas fuera de la oficina, en las reuniones o lejos de su computadora.

Basándose en una cultura centrada en Slack durante casi una década, los empleados inspirados de Shipt continúan confiando en la plataforma de productividad para moverse rápidamente y redefinir su sector, desde facilitar la colaboración en tiempo real con sus socios hasta brindar asistencia rápida y de alta calidad para sus comunidades de miembros y compradores.