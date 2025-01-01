Shipt 借助 Slack 将其员工队伍联系起来，为零售行业带来差异化的购物和配送体验

作为零售技术领域的其中一家领先企业，Shipt 荣获 Slack 规模化部署奖，获奖理由：通过使用工作效率管理平台，将客户和零售商与买家和司机关联起来，在提供高质量配送服务的同时，也为各团队跨时区顺畅开展内部协作提供了便利。

Shipt 的应用支持个人买家从全国各地深受喜爱的零售商那里购买从新鲜食品和家庭必需品到美容产品和宠物用品等各种商品，并为他们提供配送服务。Shipt 加倍努力，希望通过提供有用的购买选项和快速配送服务来让客户满意。此外，Shipt 的技术还具有人性化服务的一面，特别有助于将由买家和司机形成的网络与平台上的灵活赚钱机会关联起来。

虽然 Shipt 从 2014 年起就在使用 Slack，但直到 2017 年才完全集成 Slack，以便管理其会员、买家和零售商的三方业务。现在，Shipt 1,500 名员工在使用 3,700 个 Slack 频道、200 多个应用和集成、500 多个工作流程和 149 个 Slack Connect 频道，因此 Shipt 团队在专注于提供卓越体验时，可以借助 Slack 来让整个公司做到齐心协力并紧密相连。

由于几乎放弃了电子邮件，因此 Shipt 不必再浪费时间在收件箱中查阅大量邮件，因而能够避免信息丢失或意外造成信息孤岛。Shipt 采用 Slack Connect 与零售合作伙伴（包括 Target、丝芙兰、Walgreens、Meijer 和 H-E-B）进行沟通、规划和协作，将 Slack 的受益对象扩大到外部合作伙伴。通过充分发挥 Slack 的潜在应用，可让 Shipt 对运营产生深刻而广泛的影响。

Shipt 的服务团队使用 Salesforce 的 Service Cloud 来进一步增强他们在 Slack 中工作。借助 Service Cloud，这些团队能够轻松进行扩展，确定问题的优先级，上报和快速解决问题，同时自动将详细信息直接转录到他们的 Salesforce 平台中。

虽然 Shipt 的 IT 部门从一开始就使用 Slack 来提高效率，但让这个团队的内部支持速度提高两倍要得益于工作流程构建器的实施。公司中的每个人都可以通过以下两种方式之一寻求帮助：通过 #询问-IT 频道，其中会有机器人引导他们提交问题或需求；或者，使用 IT slash 命令，这会调出一份调查问卷，用于收集相关详细信息。现在，IT 团队能够更加轻松快速地帮助同事获取支持。

Shipt 还集成了 Zoom 和 Donut 等应用，以便其团队保持联系。为优化日程安排以及实现更透明的协作，Shipt 的集成中最常使用的一项是 Clockwise for Slack。超过一半的团队成员会将他们的日历与 Clockwise 集成同步，以便 Slack 状态自动更新，而有四分之一的团队成员会使用这项集成来在日历上保留专注时间。这可让团队更好地在正确的时间让正确的人参与进来，同时考虑到同事不在办公室、开会或离开电脑的时间。

立足于以 Slack 为中心的文化已将近十年之久，能力卓越的 Shipt 员工队伍将继续依靠这个工作效率管理平台快速发展并重新定义其所在行业，从促进与合作伙伴的实时协作，到为其会员和买家群体快速提供高质量的支持，实现全面提升。