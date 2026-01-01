Shipt nutzt Slack, um seine Mitarbeitenden zu vernetzen und in der Einzelhandelsbranche eine differenzierte Einkaufs- und Liefererfahrung zu bieten

Shipt, eines der führenden Unternehmen in der Einzelhandelsbranche, erhält die Auszeichnung „Slack at Scale“ für den Einsatz der Produktivitätsplattform, um Kund:innen und Einzelhändler mit Einkäufer:innen und Zusteller:innen für hochwertige Warenlieferungen zu vernetzen und gleichzeitig eine nahtlose interne Zusammenarbeit über Projekt-Teams und Zeitzonen hinweg zu ermöglichen.

Über die App von Shipt können Kund:innen per Personal Shopping so ziemlich alles einkaufen und liefern lassen – von frischen Lebensmitteln und Haushaltsartikeln bis hin zu Beauty-Produkten und Haustierbedarf von beliebten Einzelhändlern im ganzen Land. Shipt geht noch einen Schritt weiter, um seine Kund:innen mit praktischen Kaufoptionen und schneller Lieferung zu begeistern. Darüber hinaus bietet die Technologie von Shipt eine persönliche Note, die dazu beiträgt, ein Netzwerk von Einkäufer:innen und Zusteller:innen mit flexiblen Verdienstmöglichkeiten auf der Plattform zu vernetzen.

Obwohl Shipt bereits seit 2014 mit Slack arbeitet, wurde die Technologie erst 2017 vollständig integriert, um das dreigliedrige Geschäft aus Mitgliedern, Einkäufer:innen und Einzelhändlern zu verwalten. Inzwischen verwenden 1.500 Mitarbeitende 3.700 Slack-Channels, mehr als 200 Apps und Integrationen, mehr als 500 Workflows und genau 149 Slack Connect-Channels. Dadurch kann Shipt das gesamte Unternehmen zusammenhalten und vernetzen, und die Projekt-Teams können sich darauf konzentrieren, erstklassige Erfahrungen zu liefern.

Durch den weitgehenden Verzicht auf E-Mails spart Shipt viel Zeit, die ansonsten für das Durchsuchen von Posteingängen draufgeht, was zu Informationsverlusten oder ungewollten Informationssilos führen kann. Shipt weitet die Vorteile von Slack auch auf seine externen Partner:innen aus, indem es Slack Connect für die Kommunikation, Planung und Zusammenarbeit mit Partner:innen im Einzelhandel wie Target, Sephora, Walgreens, Meijer und H-E-B einsetzt. Dank der optimalen Verwendung von Slack gelingt es Shipt, einen tiefgreifenden und weitreichenden Einfluss auf das operative Geschäft zu nehmen.

Die Serviceteams bei Shipt ergänzen ihre Arbeit in Slack durch die Salesforce Service Cloud. Mit Service Cloud können die Projekt-Teams Probleme skalieren, priorisieren, eskalieren und schnell lösen, und gleichzeitig werden Details direkt automatisch in ihre Salesforce-Plattform übertragen.

Und obwohl die IT-Abteilung von Shipt Slack bereits seit dem ersten Tag zur Effizienzsteigerung einsetzt, konnte das Projekt-Team dank der Implementierung von Workflow-Builder die Geschwindigkeit des internen Supports verdreifachen. Alle im Unternehmen können auf zwei Wegen um Hilfe bitten: im Channel #ask-IT (#frage-IT), in dem ein Bot erklärt, wie Fragen oder Anforderungen eingereicht werden, oder über einen IT-Slash-Befehl, mit dem ein Fragebogen aufgerufen wird, in dem relevante Details erfasst werden. So kann das IT-Team seinen Kolleg:innen jetzt noch einfacher und schneller helfen.

Shipt hat außerdem Apps wie Zoom und Donut integriert, mit denen das Projekt-Team vernetzt bleibt. Zur Optimierung von Zeitplänen und für eine transparentere Zusammenarbeit verwendet Shipt am häufigsten die Integration Clockwise für Slack. Mehr als die Hälfte aller Teammitglieder synchronisieren ihre Kalender mit der Clockwise-Integration, sodass Slack-Status automatisch aktualisiert werden, und ein Viertel aller Teammitglieder verwendet die Integration, um in ihren Kalendern Zeit für konzentriertes Arbeiten einzuplanen. Dadurch können die Projekt-Teams besser die richtigen Personen zur richtigen Zeit einbeziehen und gleichzeitig berücksichtigen, wenn Mitarbeitende nicht im Büro, nicht am Computer oder in Meetings sind.

Die hochmotivierten Mitarbeitenden von Shipt, die seit fast einem Jahrzehnt in einer auf Slack basierenden Kultur verwurzelt sind, nutzen weiterhin die Produktivitätsplattform, um schnell zu arbeiten und die Branche neu zu definieren – von der vereinfachten Echtzeit-Zusammenarbeit mit Partner:innen bis hin zum schnellen, qualitativ hochwertigen Support für die Mitglieder und Einkäufer:innen.