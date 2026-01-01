A Shipt usa o Slack para conectar sua força de trabalho e proporcionar ao setor de varejo uma experiência diferenciada de compra e entrega

Um dos principais nomes em tecnologia de varejo, a Shipt recebeu o Prêmio do Slack em Escala por usar a plataforma de produtividade para conectar clientes e varejistas a compradores e motoristas e oferecer entregas de alta qualidade, facilitando a colaboração interna entre diferentes equipes e fusos horários.

O app da Shipt capacita as compras pessoais e a entrega de tudo, desde alimentos frescos e utensílios domésticos até produtos de beleza e suprimentos para animais de estimação dos varejistas favoritos em todo o país. A Shipt vai além para encantar os clientes com opções de compra úteis e entrega rápida. Além disso, a tecnologia da Shipt tem um toque pessoal que ajuda a conectar uma rede de compradores e motoristas a oportunidades de ganhos flexíveis na plataforma.

Embora a Shipt usasse o Slack desde 2014, ela o integrou totalmente em 2017 para gerir seus negócios trilaterais de membros, compradores e varejistas. Agora com 1.500 funcionários usando 3.700 canais do Slack, mais de 200 apps e integrações, mais de 500 fluxos de trabalho e exatamente 149 canais do Slack Connect, a Shipt conta com o Slack para manter toda a empresa alinhada e conectada enquanto as equipes se concentram em oferecer as melhores experiências da categoria.

Praticamente abrindo mão do e-mail, a Shipt eliminou o desperdício de tempo nas buscas em caixas de entrada, o que pode resultar em perda de informações ou barreiras não intencionais. A Shipt estende os benefícios do Slack para parceiros externos usando o Slack Connect para se comunicar, planejar e colaborar com parceiros de varejo, incluindo as empresas Target, Sephora, Walgreens, Meijer e H-E-B. Com a utilização do Slack em todo o seu potencial, a Shipt tem um impacto profundo e amplo nas operações.

As equipes de serviço da Shipt usam o Salesforce Service Cloud para complementar o trabalho no Slack. O Service Cloud permite que essas equipes dimensionem, priorizem, escalem e resolvam problemas rapidamente enquanto transcrevem automaticamente os detalhes direto na plataforma Salesforce.

E embora o departamento de TI da Shipt tenha usado o Slack para aumentar a eficiência desde o primeiro dia, foi a implementação do criador de fluxo de trabalho que contribuiu para equipe triplicar a velocidade do suporte interno. Todos na empresa podem buscar ajuda de duas maneiras: no canal #ask-IT (#perguntas-TI), onde um bot orienta como enviar perguntas ou solicitações, ou um comando de barra de TI, que abre um questionário para coletar detalhes pertinentes. Agora ficou ainda mais fácil e rápido para a equipe de TI ajudar seus colegas a acessar o suporte.

A Shipt também integrou apps, como o Zoom e o Donut, que ajudam sua equipe a se manter conectada. Para otimizar cronogramas e colaborar de forma mais transparente, uma das integrações mais usadas da Shipt é o Clockwise for Slack. Mais da metade de todos os membros da equipe sincroniza os calendários com a integração Clockwise para que os status do Slack sejam atualizados automaticamente, e um quarto de todos os membros da equipe usa a integração para não se preocuparem com os calendários. Isso fez com que as equipes pudessem engajar melhor as pessoas certas, na hora certa, respeitando o tempo das pessoas fora do escritório, em reuniões ou longe do computador.

Baseada em uma cultura centrada no Slack por quase uma década, a força de trabalho inspirada da Shipt continua a confiar na plataforma de produtividade para progredir rapidamente e redefinir seu setor, facilitando a colaboração em tempo real com parceiros para fornecer suporte rápido e de alta qualidade para suas comunidades de membros e compradores.