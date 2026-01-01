Shipt usa Slack per connettere la sua forza lavoro e offrire al settore della vendita al dettaglio un’esperienza unica di shopping e consegna

Shipt, uno dei nomi leader nella tecnologia della vendita al dettaglio, riceve il Premio Slack su larga scala per aver usato la piattaforma di produttività per connettere clienti e rivenditori a shopper e corrieri per consegne di alta qualità, il tutto facilitando una collaborazione interna fluida tra team e fusi orari diversi.

L’app di Shipt supporta il personal shopping e la consegna di qualsiasi cosa, da casalinghi e generi alimentari freschi a prodotti di bellezza e articoli per animali domestici, dai rivenditori più amati dislocati in tutto il paese. Shipt è sempre in prima linea per soddisfare i clienti con utili opzioni di acquisto e consegne rapide. Inoltre, la tecnologia di Shipt ha un tocco personalizzato che aiuta a connettere una rete di shopper e corrieri a opportunità di guadagno flessibili sulla piattaforma.

Sebbene Shipt utilizzi Slack dal 2014, lo ha integrato in modo completo nel 2017 per gestire il suo business trilaterale con membri, shopper e rivenditori. Oggi con 1.500 dipendenti che utilizzano 3.700 canali di Slack, più di 200 app e integrazioni, oltre 500 workflow ed esattamente 149 canali di Slack Connect, Shipt si affida a Slack per garantire connessione e allineamento nell’intera azienda mentre i team si concentrano per offrire esperienze di eccezionale qualità.

Rinunciando praticamente alle e-mail, Shipt ha eliminato il tempo sprecato a cercare nelle caselle di posta, che può causare perdite di informazioni e silos involontari. Shipt estende i vantaggi di Slack ai partner esterni usando Slack Connect per comunicare, pianificare e collaborare con i rivenditori, tra cui Target, Sephora, Walgreens, Meijer e H-E-B. L’utilizzo di Slack al massimo delle sue potenzialità consente a Shipt di avere un impatto ampio e profondo sulle operazioni.

I team di assistenza di Shipt usano Service Cloud di Salesforce per integrare il loro lavoro in Slack. Service Cloud consente a questi team di scalare, assegnare priorità, inoltrare e risolvere rapidamente i problemi, trascrivendo al contempo i dettagli direttamente nella piattaforma Salesforce.

Sebbene il reparto IT di Shipt abbia usato Slack per aumentare l’efficienza sin dall’inizio, è stata l’implementazione di Workflow Builder che ha consentito al team di triplicare la velocità del supporto interno. Chiunque in azienda può chiedere aiuto in due modi: nel canale #ask-IT, dove verrà guidato da un bot per inviare domande o richieste, o con un comando slash IT, che richiama un questionario che raccoglie i dettagli pertinenti. Ora per il team IT è ancora più semplice e veloce aiutare i colleghi ad accedere al supporto.

Shipt ha inoltre integrato delle app, come Zoom e Donut, che aiutano i team a rimanere connessi. Per ottimizzare le pianificazioni e collaborare in modo più trasparente, una delle integrazioni più utilizzate in Shipt è Clockwise per Slack. Più della metà di tutti i membri dei team sincronizzano i calendari con l’integrazione Clockwise in modo che gli stati di Slack vengano automaticamente aggiornati e un quarto di tutti i membri dei team usano l’integrazione per riservare del tempo per concentrarsi nei calendari. Questo ha consentito ai team di coinvolgere le persone giuste al momento giusto, rispettando il tempo di ognuno fuori ufficio, in riunioni o lontano dal computer.

Radicata in una cultura incentrata su Slack da circa un decennio, l’ispirata forza lavoro di Shipt continua a fare affidamento sulla piattaforma di produttività per muoversi velocemente e ridefinire il suo settore, dalla collaborazione in tempo reale con i partner a un supporto rapido e di alta qualità per le sue community di membri e shopper.