Shipt utilise Slack pour sa collaboration interne afin d’offrir au commerce de détail une expérience d’achat et de livraison différenciée

Shipt, l’un des principaux acteurs de la technologie du commerce de détail, reçoit le Prix du déploiement international de Slack. L’entreprise a adopté la plateforme de productivité pour mettre en relation les clients et les détaillants avec les acheteurs et les chauffeurs. Cette intégration leur permet de garantir un service de livraison premium et une collaboration interne fluide entre les équipes réparties sur différents fuseaux horaires.

L’application Shift permet d’effectuer des achats personnels auprès de commerçants bien connus aux États-Unis et de se les faire livrer, qu’il s’agisse de produits frais, ménagers, de beauté ou pour les animaux de compagnie. Shipt redouble d’efforts pour satisfaire sa clientèle en lui proposant des options d’achat avantageuses et une livraison rapide. La technologie de Shift est également personnalisée. Elle permet de mettre en relation un réseau d’acheteurs et de chauffeurs avec des opportunités de revenus flexibles sur la plateforme.

Bien que Shipt ait adopté Slack en 2014, la plateforme n’a été intégrée qu’en 2017 dans la gestion des trois facettes de son activité (membres, acheteurs et commerçants). Forte désormais de 1 500 collaborateurs, 3 700 canaux Slack, de plus de 200 applications et intégrations, de plus de 500 flux de travail et très exactement 149 canaux Slack Connect, Shipt utilise Slack afin de maintenir la cohésion de l’entreprise tandis que les équipes mettent tout en œuvre pour offrir la meilleure expérience de livraison possible.

En renonçant aux e-mails, Shipt a éliminé le temps perdu à fouiller dans les boîtes de réception, ce qui pouvait entraîner des pertes d’informations ou des cloisonnements involontaires. Shipt fait bénéficier à ses partenaires externes des avantages offerts par Slack grâce à Slack Connect. Cela leur permet de communiquer, d’organiser et de collaborer avec des partenaires de l’industrie de la vente au détail comme Target, Sephora, Walgreens, Meijer et H-E-B. Utiliser Slack au maximum de son potentiel permet à Shipt de décider des opérations en connaissance de cause.

Les équipes de service de Shipt utilisent Service Cloud de Salesforce en complément de leur travail dans Slack. Service Cloud permet à ces équipes d’échelonner, de hiérarchiser, de faire remonter et de résoudre rapidement les problèmes, tout en transcrivant automatiquement les détails directement dans leur plateforme Salesforce.

Et bien que l’équipe informatique utilise Slack pour améliorer sa productivité depuis le premier jour, c’est l’implémentation du générateur de flux de travail qui a permis à l’équipe de tripler la vitesse de résolution des problèmes internes. Toutes les personnes au sein de l’entreprise peuvent demander de l’aide via deux processus : dans le canal #ask-IT, où un bot les accompagne dans la formulation de leurs questions ou de leurs besoins, ou via une commande barre oblique, faisant apparaître un questionnaire permettant d’indiquer les informations pertinentes. L’équipe informatique peut désormais aider ses collègues à obtenir de l’aide plus facilement et plus rapidement.

Shipt a également intégré des applications comme Zoom et Donut, qui permettent à l’équipe de rester connectée. Pour optimiser le calendrier et collaborer de manière plus fluide, l’une des intégrations les plus utilisées par Shipt est Clockwise pour Slack. Plus de la moitié des membres de l’équipe synchronisent leurs calendriers avec l’intégration Clockwise pour que les statuts Slack soient automatiquement mis à jour, et un quart des membres de l’équipe utilise l’intégration pour réserver du temps pour se concentrer pleinement. Les équipes sont ainsi mieux à même d’impliquer les bonnes personnes, au bon moment, tout en respectant le temps passé hors du bureau, en réunion ou loin de son ordinateur.

Ancrées dans une culture centrée sur Slack depuis près d’une décennie, les équipes motivées de Shipt continuent de s’appuyer sur la plateforme de productivité pour avancer rapidement et redéfinir leur secteur, qu’il s’agisse de faciliter la collaboration en temps réel avec les partenaires ou de fournir une assistance rapide et de haute qualité à ses communautés de membres et d’acheteurs.