Shipt utiliza Slack para conectar a su plantilla y ofrece una experiencia y un servicio de envíos únicos al sector minorista

Una de las empresas más reconocidas del sector tecnológico minorista, Shipt, ha sido galardonada con el Premio Slack a gran escala por usar la plataforma de productividad para conectar a clientes y minoristas con los shoppers y conductores, con el objetivo de ofrecer servicios de envío de gran calidad mientras que, a su vez, se conserva una colaboración interna fantástica entre equipos y zonas horarias.

La aplicación de Shipt ofrece servicios para compras personales y de envío, desde comida y artículos para el hogar, pasando por productos de belleza y mascotas de vendedores minoristas de todo el país. Shipt se esfuerza al máximo para que los clientes tengan a su disposición las opciones de compra que necesitan y un servicio de envío rápido. Además, la tecnología de Shipt tiene un toque personal que ayuda a conectar una red de shoppers y conductores con oportunidades de ingresos flexibles en la plataforma.

Aunque Shipt llevaba utilizando Slack desde 2014, lo integró por completo en 2017 para gestionar su triple negocio de miembros, shoppers y minoristas. Ahora cuenta con 1500 empleados que usan 3700 canales, más de 200 aplicaciones e integraciones, más de 500 flujos de trabajo y 149 canales de Slack Connect, lo que hace que Shipt aproveche Slack para que toda la empresa trabaje como un solo equipo, mientras que sus diferentes departamentos se centran en ofrecer el mejor servicio posible.

Al renunciar prácticamente al correo electrónico, Shipt ha eliminado la pérdida de tiempo que supone rebuscar en las bandejas de entrada, lo que puede dar lugar a la pérdida de información o a silos involuntarios. Shipt extiende las ventajas de Slack a socios externos mediante el uso de Slack Connect para comunicarse, planificar y colaborar con socios minoristas, incluidos Target, Sephora, Walgreens, Meijer y H-E-B. Aprovechar todo lo que Slack puede ofrecer permite a Shipt tener un impacto significativo en las operaciones.

Los equipos de Servicio de Shipt usan Salesforce Service Cloud para complementar su trabajo en Slack. Service Cloud permite a estos equipos escalar, priorizar, adaptar y resolver rápidamente los problemas, a la vez que transcriben automáticamente los detalles directamente en su plataforma Salesforce.

Y aunque el departamento de TI de Shipt ha utilizado Slack para aumentar la eficiencia desde el primer día, fue la implementación del Creador de flujos de trabajo lo que permitió al equipo triplicar la velocidad de la asistencia interna. Todos los empleados de la empresa pueden solicitar ayuda de dos maneras: en el canal #ask-IT, donde un bot les explica cómo plantear sus preguntas o necesidades, o mediante un comando de barra diagonal de TI, que abre un cuestionario que recoge los datos pertinentes. Ahora es aún más fácil y rápido para el equipo informático ayudar a sus colegas a acceder a la asistencia.

Shipt también ha integrado aplicaciones, como Zoom y Donut, que ayudan a su equipo a mantenerse conectado. Para optimizar los horarios y colaborar de forma más transparente, una de las integraciones más utilizadas de Shipt es Clockwise para Slack. Más de la mitad de los miembros de un equipo sincronizan sus calendarios con la integración de Clockwise para que los estados de Slack se actualicen automáticamente, y una cuarta parte de todos los miembros del equipo utilizan la integración para conservar el tiempo de concentración en sus agendas. De este modo, los equipos son más capaces de atraer a las personas adecuadas en el momento oportuno, respetando su tiempo fuera de la oficina, en reuniones o lejos del ordenador.

Asentada en una cultura centrada en Slack desde hace casi una década, la inspirada plantilla de Shipt sigue confiando en la plataforma de productividad para avanzar con rapidez y redefinir su sector, desde facilitar la colaboración en tiempo real con los socios hasta ofrecer una asistencia rápida y de alta calidad a sus comunidades de miembros y shoppers.