Shipt 透過 Slack 連結員工，並為零售業帶來獨特的購物和配送體驗

Shipt 是零售科技業中領先的公司之一，他們使用 Slack 這個生產力平台連結顧客、零售商、代採購者與司機，從而提供高品質配送服務，同時使不同團隊與時區之間的內部協作得以流暢進行，因而榮獲大規模妥善運用 Slack 獎。

Shipt 應用程式提供個人化購物與配送體驗，顧客可以在當中選購全國各地深受喜愛的零售商販售的商品，而且種類應有盡有，包括新鮮食品、家庭必需品以及美容產品和寵物用品。Shipt 提供實用的購買選項和快速的配送服務，盡心盡力讓顧客滿意。此外，Shipt 所採用的技術能夠考量到每個人的需求，有助於將代採購者和司機網路與平台上靈活的收入機會配對。

雖然 Shipt 從 2014 年起便一直在使用 Slack，但他們在 2017 年才完全整合 Slack，以便管理會員、代採購者和零售商的三方業務。如今，1,500 名 Shipt 員工使用 3,700 個 Slack 頻道、200 多個應用程式和整合、500 多個工作流程和恰好 149 個 Slack Connect 頻道。當各個團隊專注於提供一流的顧客體驗時，Shipt 運用 Slack 使整個公司能夠保持一致並維持交流聯繫。

Shipt 已幾乎不再使用電子郵件，省下浪費在收件匣中尋找郵件的時間，並避免可能因此導致沒有注意到資訊，或無意識讓資訊沒有互通的情形。Shipt 使用 Slack Connect 與 Target、Sephora、Walgreens、Meijer 和 H-E-B 等零售合作夥伴進行通訊、規劃和協作，藉此進一步將使用 Slack 的優勢擴展到與外部合作夥伴之間的合作。藉由充分發揮 Slack 的潛能，Shipt 得以在營運方面帶來深遠而廣泛的影響。

Shipt 服務團隊使用 Salesforce 的 Service Cloud 協助處理 Slack 中的工作。Service Cloud 可協助這些團隊一次處理大量問題、確定問題優先順序、將問題呈報給上級，以及快速解決問題，同時直接自動將相關詳細資訊記錄到他們的 Salesforce 平台中。

雖然 Shipt 的 IT 部門一開始就使用 Slack 來提高效率，但在採用了工作流程建立工具後，團隊的內部支援速度變成之前的三倍。公司所有員工都可以透過以下兩種方式之一尋求協助：使用 #ask-IT 頻道，當中的機器人會逐步引導員工提交問題或提出需要；或者使用 IT 斜線指令，該指令會叫出問卷來收集相關詳細資料。IT 團隊現在可以更輕鬆且迅速地協助同事取得支援。

Shipt 亦整合了 Zoom 和 Donut 等其他應用程式，有助於 Shipt 各個團隊保持交流聯繫。為了有效安排時程並以更公開透明的方式協作，Shipt 最常用的整合是 Slack 版 Clockwise。超過半數的團隊成員使用 Clockwise 整合同步他們的行事曆，如此 Slack 狀態便會自動更新；四分之一的團隊成員則使用這項整合在行事曆上保留勿擾時間。這使得團隊更能夠在正確的時間聯絡適當的人員，同時考慮到同事不在辦公室、開會或離開電腦的時間。

近十年來，Shipt 的基礎建立在以 Slack 為中心的文化上，深受鼓舞的員工持續仰賴這個生產力平台快速行動並重新定義所在產業，包括促進與合作夥伴的即時協作、為會員和代採購者社群提供快速且高品質的支援服務。