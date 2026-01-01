Slack을 사용해 직원을 연결하고 소매업에 차별화된 쇼핑과 배송 경험을 제공하는 Shipt

유통 기술의 선두 주자 중 하나인 Shipt는 수준 높은 배송 경험을 위해 생산성 플랫폼을 사용해 고객과 소매업체를 구매자 및 배송자와 연결하고, 동시에 여러 팀과 다양한 시간대에 걸쳐 원활한 내부 협업을 가능하게 함으로써 Slack 확장 우수 기업 어워드를 수상하게 되었습니다.

Shipt 앱은 신선식품과 생활 필수품부터 미용 제품과 반려동물용품에 이르기까지 전국의 유명 소매업체들의 제품을 개인 고객이 구매하고 배송 받을 수 있습니다. Shipt는 유용한 구매 옵션과 빠른 배송으로 고객을 만족시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또 Shipt의 기술은 구매자와 배송자의 네트워크가 플랫폼 상에서 유연한 수익 기회로 연결되도록 돕는 개인 맞춤형 기능을 제공합니다.

Shipt는 2014년부터 Slack을 사용했지만, 2017년에는 Slack을 완전히 통합하여 회원, 구매자, 소매업체 등 3방향 비즈니스를 관리하고 있습니다. 현재 1,500명의 직원이 3,700개의 Slack 채널, 200개 이상의 앱과 통합, 500개 이상의 워크플로 그리고 정확히 149개의 Slack Connect 채널을 활용하고 있는 Shipt는 팀이 업계 최고의 경험을 제공하는 데 집중하면서 회사 전반의 협력과 연결을 유지하기 위해 Slack을 활용하고 있습니다.

Shipt는 사실상 이메일을 사용하지 않으며, 정보가 손실되거나 의도치 않게 고립되는 메일함을 뒤지느라 허비하는 시간을 없앴습니다. 또, Shipt는 Slack Connect를 사용해 Target, Sephora, Walgreens, Meijer, H-E-B 등 소매 파트너와 소통하고, 기획, 협업함으로써 외부 파트너에게까지 Slack의 이점을 확대하고 있습니다. Shipt는 Slack의 잠재력을 최대한 활용하여 운영에 심도 있고 광범위한 영향을 미치고 있습니다.

Shipt의 서비스 팀은 Salesforce의 Service Cloud를 사용해 Slack에서의 작업을 보완합니다. Service Cloud를 사용하면 해당 팀들이 문제를 확장하고, 우선순위를 정하고, 또는 이관하거나, 신속히 해결하는 동시에 세부 정보를 Salesforce 플랫폼에 바로 자동 기록할 수 있습니다.

한편, Shipt의 IT 부서에서는 입사 첫날부터 효율성을 높이기 위해 Slack을 사용해 왔는데, 팀의 내부 지원 속도를 세 배나 높일 수 있었던 건 워크플로 빌더를 구현한 덕분이었습니다. 회사 내 모든 직원은 봇이 질문 또는 요구 사항의 제출 방법을 자세히 설명해 주는 #ask-IT 채널, 또는 관련 세부 정보를 수집한 질문지를 불러오는 IT 슬래시 명령어 중 하나를 사용해 도움을 요청할 수 있습니다. 이제 IT 팀은 동료가 더 쉽고 빠르게 지원 받을 수 있도록 도울 수 있습니다.

Shipt는 Zoom, Donut과 같은 앱도 통합하여 팀을 계속 연결 상태로 유지합니다. 일정을 최적화하고, 더 투명하게 협업하기 위해 Shipt에서 가장 자주 사용하는 앱 중 하나는 Slack용 Clockwise입니다. 직원의 절반 이상이 Clockwise 통합 앱으로 캘린더를 동기화하여 Slack 상태가 자동으로 업데이트되며, 직원의 1/4이 통합 앱을 사용해 자신의 캘린더에 집중 근무 시간을 지정합니다. 이를 통해 팀은 사람들이 사무실 밖에 있든 회의 중이든 자리를 비웠든지 간에 각자의 시간을 존중하며 적시에 적임자들을 참여시킬 수 있게 되었습니다.

거의 10년간 Slack 중심의 문화에 기반을 둔 Shipt의 탁월한 직원들은 파트너와의 실시간 협업 활용부터 회원과 구매자 커뮤니티를 위한 신속하고 높은 수준의 지원 제공에 이르기까지 생산성 플랫폼을 계속 사용하여 빠르게 발전하고 업계를 재정의하고 있습니다.