Cómo mejorar la concentración en Slack

Nuestros equipos siempre buscan maneras de ayudarte a optimizar tu experiencia en Slack y a hacer tu trabajo más eficaz. Por eso, recopilamos nuestros mejores consejos para que personalices Slack según tus preferencias y puedas adaptar la plataforma a tu trabajo.

Quiero más tiempo para concentrarme

Slack está diseñado para que puedas personalizarlo según tu estilo de comunicación y trabajo para mejorar tu rendimiento durante las horas laborales. Generalmente, realizar algunos cambios sencillos en tus ajustes de notificaciones puede cambiar tu manera de comunicarte y de concentrarte en las tareas pendientes.

Si las notificaciones te desconcentran, puedes personalizarlas según tus preferencias:

Quiero encontrar las cosas con facilidad

Slack es la abreviatura en inglés de «registro de búsqueda de toda la comunicación y el conocimiento», por lo que la función de búsqueda está diseñada para que encuentres lo que necesitas o puedas informarte acerca de un tema.

Cuando necesitas buscar información o informarte acerca de un tema, puedes usar la función de búsqueda.

Guarda documentos, mensajes u objetivos de canales importantes con la función para fijar mensajes en los canales.

Traslada notas de llamadas, actualizaciones de proyectos y procesos a los canvas.

Guarda publicaciones que quieras consultar en el futuro con la función de marcadores/leer más tarde.

IA de Slack puede realizar síntesis diarias de los canales que selecciones o resúmenes de canales a los que te unes.

Quiero organizar mis conversaciones

Organizar tu panel lateral y tus conversaciones aumenta tu rendimiento, ya que minimiza el tiempo que pasas buscando los canales más importantes para ti. Puedes priorizar los canales más relevantes u organizarlos por tema (por ejemplo, por proyecto o equipo) o por canales de Slack Connect.

Usa convenciones de nomenclatura para los canales para ponerles nombres que incluyan la organización, el equipo o el proyecto y facilitar las búsquedas.

Puedes organizar y personalizar tu barra lateral según la categorización que prefieras. Ordénala por equipos, temas o prioridad con la organización de la barra lateral.

Responde en los hilos para mantener organizadas tus conversaciones y agruparlas a fin de que la información sea visible para los miembros de los canales.

Trasladar las conversaciones de los mensajes directos a los canales impulsa la colaboración y permite a las personas informarse acerca de los temas mediante la herramienta de búsqueda. Traslada las conversaciones de los mensajes directos a los canales para que se pueda buscar la información que mencionan.

Aprender los diferentes usos para @aquí y @canal puede mejorar la forma de priorizar las notificaciones, la información y las respuestas.

Quiero menos plataformas para mi trabajo

En nuestro mundo actual con tecnologías, software y canales de comunicación nuevos en expansión, los trabajadores del conocimiento reportan perder al menos 30 minutos por semana en cambiar entre plataformas .

Ponte al día rápidamente con tus compañeros de trabajo en las llamadas de video o solo audio de las juntas de Slack.

Guarda notas, ideas y planes de proyectos en un canvas personal o de un canal.

Usa los flujos de trabajo para automatizar tareas de rutina como recordatorios, solicitudes, ingresos de información o envíos de comentarios.

Usa las listas de Slack para administrar proyectos mediante la asignación de tareas y el control del progreso y de fechas límite.

Reúne tus prospectos, oportunidades y comunicaciones de ventas en un solo lugar con Sales Elevate.

Usa IA de Slack para resumir conversaciones, obtener síntesis y realizar búsquedas más rápidas.

Usa las integraciones de aplicaciones para minimizar el cambio entre plataformas.

Puedes autoenviarte mensajes directos para tomar notas o hacer borradores de mensajes para revisar más tarde antes de publicarlos en canales más grandes.

Adapta nuestra plataforma a tu trabajo

El diseño de Slack está pensado para optimizar al máximo tu día laboral, desde sus preferencias personalizables hasta las funciones creadas para ayudarte con tus tareas de rutina. En Slack, siempre evolucionamos según los comentarios de los clientes para mejorar la colaboración y la comunicación. ¿Quieres obtener más información acerca de cómo usar Slack en tu equipo? Consulta nuestros casos de uso.