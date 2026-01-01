Comment améliorer votre concentration sur Slack ?

Nos équipes sont constamment à la recherche de solutions pour améliorer la fluidité de votre expérience Slack et l’efficacité de votre travail. C’est pourquoi nous souhaitons vous faire part de nos meilleurs conseils ! Nous avons rassemblé ci-dessous les méthodes pour intégrer Slack à votre journée de travail et l’adapter à vos préférences.

J’ai besoin de plus de temps pour me concentrer

Slack est une plateforme conçue pour s’adapter à votre style de communication et de travail, dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de votre journée de travail. De simples ajustements dans vos paramètres de notification peuvent souvent transformer votre façon de communiquer et de vous concentrer sur les tâches à accomplir.

Si vous estimez que les notifications perturbent votre concentration, vous pouvez les personnaliser selon vos préférences :

J’aimerais trouver facilement ce dont j’ai besoin

Slack est l’abréviation de Searchable Log of All Communication and Knowledge (archive de toutes les communications et connaissances disponibles à la recherche). La fonction de recherche est donc conçue pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin ou à vous renseigner sur un thème.

La fonction de recherche vous permet de trouver des informations ou de vous renseigner sur un thème.

Enregistrez les documents importants, les messages ou les objectifs d’un canal en épinglant les messages d’un canal.

Déplacez les notes d’appel, les mises à jour de projets et les processus dans un canevas.

Notez les mémos précédents auxquels vous souhaiterez vous référer à l’aide de la fonction marque-page/lire plus tard.

Vous pouvez utiliser Slack AI pour obtenir des récaps quotidiens de vos canaux sélectionnés ou des résumés lorsque vous rejoignez de nouveaux canaux.

Je souhaite organiser mes conversations

L’organisation de votre panneau latéral et de vos conversations vous permet de gagner en efficacité en réduisant le temps passé à rechercher vos principaux canaux. L’organisation de votre panneau latéral vous permet de donner la priorité à vos canaux les plus importants, d’organiser les canaux par thèmes (par projet ou par équipe, par exemple) ou par canal Slack Connect.

Nommez les canaux par organisation, équipe ou projet afin de trouver facilement ce que vous cherchez en respectant les conventions de dénomination des canaux.

Vous pouvez organiser et personnaliser votre barre latérale en fonction des catégories qui vous conviennent. Organisez votre barre latérale par équipe, par thème ou par priorité.

Organisez les conversations dans les canaux en répondant dans des fils de discussion. Cela vous permet de regrouper les conversations et d’assurer la visibilité des informations aux membres du canal.

Le transfert des conversations depuis les messages directs vers les canaux encourage la collaboration et permet aux utilisateurs de s’informer sur différents thèmes grâce à l’outil de recherche. Transférez les conversations des messages directs vers les canaux afin que les informations puissent être recherchées.

En connaissant la différence entre l’utilisation de @ici et de @canal, vous pouvez améliorer la façon dont les utilisateurs hiérarchisent les notifications, les informations et les réponses.

Je souhaite conserver mon travail sur un nombre restreint de plateformes

Dans un monde de plus en plus riche en nouvelles technologies, logiciels et canaux de communication, les travailleurs du savoir déclarent passer au moins 30 minutes par semaine à passer d’une plateforme à l’autre .

Retrouvez rapidement vos collègues lors d’appels vidéo ou audio grâce aux appels d’équipe Slack.

Conservez vos notes, vos idées et vos plans de projet dans un canevas personnel ou de canal.

Automatisez les tâches de routine telles que les rappels, les demandes, les entrées ou les commentaires en créant des flux de travail.

Gérer des projets en assignant des tâches, en surveillant l’avancement et les dates d’échéance en utilisant les listes Slack.

Conservez vos pistes de ventes, vos opportunités et vos communications en un même endroit grâce à Sales Elevate.

Résumez les conversations, obtenez des récaps et effectuez des recherches plus rapidement grâce à Slack AI.

Minimiser le passage d’une plateforme à l’autre grâce aux intégrations d’applications.

Vous pouvez vous envoyer un message direct pour prendre des notes ou rédiger des ébauches de messages à relire avant de les publier sur des canaux plus importants.

Faites travailler notre plateforme pour vous

Slack est conçu pour optimiser votre journée de travail au maximum, grâce à des préférences personnalisables et à des fonctionnalités conçues pour vous aider dans vos tâches quotidiennes. Nous faisons constamment évoluer Slack en fonction des commentaires de nos clients pour faciliter la collaboration et la communication. Vous souhaitez en savoir plus sur l’utilisation de Slack au sein de votre équipe ? Découvrez nos exemples d’utilisation.