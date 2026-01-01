Wie du deine Konzentration in Slack verbesserst

Unsere Teams sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, deine Slack-Erfahrung reibungsloser und deine Arbeit effizienter zu gestalten. Deshalb wollten wir unsere besten Tipps an dich weitergeben. Im Folgenden haben wir zusammengestellt, wie du Slack in deinen Arbeitsalltag integrieren und an deine persönlichen Einstellungen anpassen kannst.

Ich brauche mehr Zeit, um mich zu konzentrieren.

Slack ist so konzipiert, dass es an deinen Kommunikations- und Arbeitsstil angepasst werden kann, um deinen Arbeitstag effizienter zu gestalten. Einfache Anpassungen in deinen Benachrichtigungseinstellungen können oft die Art und Weise verändern, wie du kommunizierst und dich auf die anstehenden Aufgaben konzentrierst.

Wenn du feststellst, dass die Benachrichtigungen deine Konzentration stören, kannst du sie nach deinen persönlichen Einstellungen anpassen:

Ich muss Dinge leicht finden können.

Slack ist die Abkürzung für Searchable Log of All Communication and Knowledge (Durchsuchbares Protokoll aller Unterhaltungen und des gesamten verfügbaren Wissens). Die Suchfunktion soll dir helfen, das zu finden, was du brauchst, oder dich über ein Thema auf den neuesten Stand zu bringen.

Wenn du versuchst, Informationen zu finden oder dich über ein Thema zu informieren, kannst du die Suche verwenden.

Speichere wichtige Dokumente, Nachrichten oder Channel-Ziele, indem du Nachrichten in einem Channel pinnst.

Verschiebe Gesprächsnotizen, Projektaktualisierungen und Prozesse in ein Canvas.

Notiere dir frühere Beiträge, auf die du später zurückgreifen möchtest, indem du Channel-Lesezeichen/Später lesen verwendest.

Slack AI kann dir tägliche Übersichten deiner ausgewählten Channels liefern oder Zusammenfassungen erstellen, wenn du neuen Channels beitrittst.

Ich muss meine Unterhaltungen organisieren.

Die Organisation deiner Seitenleiste und deiner Unterhaltungen steigert die Effizienz, indem sie die Zeit für die Suche nach deinen wichtigsten Channels minimiert. Durch die Organisation deiner Seitenleiste kannst du deine wichtigsten Channels priorisieren, Channels nach Themen (z. B. nach Projekt oder Team) oder nach Slack Connect-Channels organisieren.

Benenne Channels nach Organisation, Team oder Projekt, damit du das Gesuchte leicht finden kannst, indem du dich an die Namenskonventionen für Channels hältst.

Du kannst deine Seitenleiste nach jeder für dich sinnvollen Kategorisierung organisieren und anpassen. Organisiere nach Teams, Themen oder Prioritäten gemäß deiner Seitenleistenorganisation.

Halte die Unterhaltungen in den Channels organisiert, indem du in Threads antwortest. Das hilft, Unterhaltungen zu gruppieren und die Informationen für die Channel-Mitglieder sichtbar zu halten.

Die Verlagerung von Unterhaltungen aus Direktnachrichten in Channels fördert die Zusammenarbeit und ermöglicht es den allen, sich über das Such-Tool über Themen zu informieren. Verschiebe Unterhaltungen von DMs in Channels, damit ihr Informationen durchsuchen könnt.

Wenn du den Unterschied zwischen @hier und @channel kennst, kannst du die Prioritäten bei Benachrichtigungen, Informationen und Antworten besser setzen.

Ich muss meine Arbeit in weniger Plattformen unterbringen.

In der immer größer werdenden Welt der neuen Technologien, Software und Kommunikationskanäle geben Wissensarbeiter:innen an, mindestens 30 Minuten pro Woche damit zu verbringen, zwischen Plattformen zu wechseln .

Mit Slack Huddles kannst du dich schnell mit Kolleg:innen per Video- oder Audioanruf austauschen.

Halte Notizen, Ideen und Projektpläne in einem persönlichen oder Channel-Canvas fest.

Automatisiere Routineaufgaben wie Erinnerungen, Anfragen, Eingaben oder Feedback, indem du Workflows erstellst.

Verwalte Projekte, indem du Aufgaben zuweist, den Fortschritt überwachst und Fälligkeitstermine mithilfe von Slack-Listen festlegst.

Mit Sales Elevate hast du deine Leads, Opportunitys und Kommunikation an einem Ort.

Fasse Unterhaltungen zusammen, erhalte Übersichten und suche schneller mit Slack AI.

Minimiere das Wechseln zwischen Plattformen, indem du App-Integrationen nutzt.

Du kannst dir über eine DM an dich selbst Notizen machen oder Nachrichtenentwürfe zur Überprüfung erstellen, bevor du sie in größeren Channels postest.

Lass unsere Arbeitsplattform für dich arbeiten.

Slack wurde entwickelt, um deinen Arbeitstag so effizient wie möglich zu gestalten, von anpassbaren persönlichen Einstellungen bis hin zu Funktionen, die dich bei deinen täglichen Aufgaben unterstützen. Wir entwickeln Slack auf der Grundlage des Feedbacks unserer Kund:innen ständig weiter, um die Zusammenarbeit und Kommunikation zu verbessern. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du Slack in deinem Team nutzen kannst? Sieh dir unsere Anwendungsbeispiele an.