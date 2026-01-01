Slack에서 집중도를 높이는 방법

Slack팀은 항상 Slack을 더 원활하게 사용하고 업무 효율성을 높일 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. 이제, 최고의 팁을 여러분께 전해드리고자 합니다. 업무 환경에 맞게 Slack을 설정하고 원하는 대로 맞춤화하는 방법이 아래에 정리되어 있습니다.

집중할 시간이 더 필요해요

Slack은 업무 효율을 높이는 것을 목표로 하여 커뮤니케이션 및 업무 스타일에 맞게 설정할 수 있도록 설계되어 있습니다. 알림 설정을 간편하게 조정하여 커뮤니케이션 방식을 바꾸고 당면한 업무에 집중할 수 있습니다.

알림이 집중하는 데 방해가 된다면 다음과 같이 원하는 대로 알림을 맞춤화할 수 있습니다.

필요한 사항을 손쉽게 찾아야 해요

Slack은 검색 가능한 모든 커뮤니케이션 및 지식 로그(Searchable Log of All Communication and Knowledge)의 줄임말로, 필요한 것을 찾거나 주제에 대한 정보를 빠르게 파악할 수 있도록 검색 기능이 설계되었습니다.

정보를 찾거나 주제를 파악하려는 경우, 검색을 사용할 수 있습니다.

채널에서 메시지를 고정하여 중요한 문서, 메시지, 또는 채널 목표를 저장하세요.

통화 메모, 프로젝트 업데이트, 프로세스를 캔버스로 옮기세요.

책갈피/나중에 읽기를 사용하여 다시 참조하고 싶은 이전 포스트를 메모해 두세요.

Slack AI를 사용하여 선택한 채널의 한 눈에 정리를 매일 받거나 새 채널에 참여할 때 요약을 받을 수 있습니다.

내 대화를 일목요연하게 정리해야 해요

사이드 패널과 대화를 정리하면 인기 채널을 검색하는 데 소요되는 시간을 최소화하여 효율성을 높일 수 있습니다. 사이드 패널을 구성하여 가장 중요한 채널의 우선순위를 정하고, 프로젝트별 또는 팀별 등 주제별로 채널을 구성하거나 Slack Connect 채널별로 채널을 구성할 수 있습니다.

조직, 팀 또는 프로젝트별로 채널 이름을 지정하여 채널 명명 규칙에 따라 원하는 정보를 쉽게 찾으세요.

자신에게 적합한 분류를 기준으로 사이드바를 구성하고 맞춤화할 수 있습니다. 팀별, 주제별 또는 우선순위에 따라 사이드바를 구성하세요.

스레드에 댓글을 달아 채널에서 대화를 정리하면 대화를 그룹화하고 채널 멤버에게 정보를 계속 보여줄 수 있습니다.

다이렉트 메시지에서 채널로 대화를 옮기면 협업을 장려하고 검색 도구를 통해 사람들이 주제에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. DM에서 채널로 대화를 옮겨 정보를 검색할 수 있도록 하세요.

@here 및 @channel 사용의 차이점을 알면 사람들이 알림, 정보, 댓글의 우선순위를 정하는 방법을 개선할 수 있습니다.

더 적은 수의 플랫폼에서 작업을 유지해야 해요

새로운 기술, 소프트웨어, 커뮤니케이션 채널이 점점 더 많아지는 세상에서 지식 근로자들은 플랫폼 간 전환에만 일주일에 최소 30분을 소비한다고 답했습니다 .

Slack 허들을 사용하여 비디오 또는 오디오 전용 통화에서 동료와 빠르게 모든 일을 따라잡으세요.

개인 또는 채널 캔버스에 메모, 아이디어, 프로젝트 계획을 보관하세요.

워크플로를 만들어 리마인더, 요청, 입력, 피드백 등의 일상적인 작업을 자동화하세요.

Slack 리스트를 사용하여 작업을 할당하고 진행 상황 및 마감일을 모니터링하여 프로젝트를 관리하세요.

Sales Elevate를 사용하여 영업 리드, 기회, 커뮤니케이션을 한 곳에서 관리하세요.

Slack AI를 사용하여 대화를 요약하고 한 눈에 정리를 얻고 더 빨리 검색하세요.

앱 통합을 사용하여 플랫폼 간 이동을 최소화하세요.

더 큰 채널에 포스트하기 전에 직접 DM을 보내 노트를 작성하거나 메시지를 초안으로 작성하여 확인할 수 있습니다.

업무 플랫폼으로 업무 효율화

Slack은 원하는 대로 설정 가능한 환경설정부터 일상 업무를 지원하기 위해 만들어진 기능에 이르기까지 업무 효율을 최대한 높일 수 있도록 설계되었습니다. 저희는 협업과 커뮤니케이션에 도움이 되도록 고객의 피드백을 바탕으로 Slack을 항상 발전시키고 있습니다. 팀에서 Slack을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요? 사용 사례를 살펴보세요.