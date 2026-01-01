Slack で集中力を高める方法

Slack チームは、皆さんの Slack 体験をよりスムーズにし、仕事をより効率的に進められる方法を常に模索しています。ここでは、Slack をより有意義に使いこなすためのヒントをご紹介します。以下に、日々の業務に沿って Slack の環境設定をカスタマイズする方法をまとめました。

集中する時間が必要な場合

Slack は、仕事を効率的に進められるよう、各自のコミュニケーションスタイルや働き方に合わせてカスタマイズできる設計になっています。通知設定をちょっとカスタマイズするだけで、コミュニケーションのあり方を変えたり、目の前のタスクに集中できるようになったりすることが少なくありません。

通知が集中の妨げになっていると感じる場合は、以下のように、自分の好みに合わせて通知をカスタマイズすることができます。

必要なものをさっと見つけたい場合

Slack とは「Searchable Log of All Communication and Knowledge」（すべてのコミュニケーションと知識の検索可能なログ）の略です。そのため、検索機能を使えば、必要なものを見つけたりトピックをすばやく把握したりできるようになっています。

会話を整理したい場合

サイドパネルと会話を整理することで、よく使うチャンネルを探す時間を最小限に抑えて、効率化を実現できます。サイドパネルを整理することで、最も重要なチャンネルを優先的に表示させたり、チャンネルをトピック別（プロジェクトごとやチームごとなど）や Slack コネクトチャンネル別に整理したりすることができます。

業務で使うプラットフォームを減らしたい場合

新たなテクノロジーやソフトウェア、コミュニケーション手段が増加の一途をたどる中、ナレッジワーカーはプラットフォームの切り替えに週 30 分以上を費やしています 。

仕事用プラットフォームの Slack を活用しましょう

Slack は、カスタマイズ可能な環境設定から、日常のタスクを支援する機能まで、皆さんが仕事をできるかぎり効率的に進められるように設計されています。私たちは、お客さまのフィードバックをもとに、コラボレーションやコミュニケーションを支援できるよう Slack を絶えず進化させています。チームでの Slack の活用方法についてさらに詳しく知りたい方は、使用事例をご覧ください。