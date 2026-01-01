Como melhorar sua concentração no Slack

Nossas equipes estão sempre em busca de maneiras de tornar sua experiência no Slack mais tranquila e seu trabalho mais eficiente. Por isso, queremos compartilhar nossas principais dicas com você! Abaixo, reunimos sugestões sobre como adaptar o Slack ao seu dia de trabalho e personalizá-lo de acordo com as suas preferências.

Preciso de mais tempo para me concentrar

O Slack foi projetado para ser personalizado de acordo com seu estilo de comunicação e trabalho, visando tornar seu dia mais eficiente. Ajustes simples nas configurações de notificação podem transformar a maneira como você se comunica e se concentra nas tarefas.

Se você sentir que as notificações estão interrompendo sua concentração, pode personalizá-las de acordo com as suas preferências:

Preciso encontrar as coisas com facilidade

Slack é uma abreviação de Searchable Log of All Communication and Knowledge (Registro pesquisável de toda a comunicação e conhecimento). Portanto, a função de pesquisa foi criada para ajudar você a encontrar o que precisa ou a se atualizar sobre um assunto.

Quando estiver tentando encontrar informações ou ficar por dentro de um assunto, você pode usar a pesquisa.

Salve documentos importantes, mensagens ou objetivos do canal fixando mensagens em um canal.

Transfira observações sobre a ligação, atualizações de projetos e processos para um canvas.

Salve as postagens anteriores que você deseja consultar usando o marcador/ler mais tarde.

A IA do Slack pode ser usada para fornecer destaques diários dos canais selecionados ou resumos ao entrar em novos canais.

Preciso organizar minhas conversas

A organização do seu painel lateral e das suas conversas aumenta a eficiência, pois minimiza o tempo gasto na busca pelos principais canais. Organizando seu painel lateral, você pode priorizar os canais mais importantes e ordenar canais por assunto (como projetos ou equipes) ou por canais do Slack Connect.

Nomeie os canais por organização, equipe ou projeto seguindo as convenções de nomenclatura de canais para facilitar a localização do que você está procurando.

Você pode organizar e personalizar sua barra lateral de acordo com qualquer categorização que faça sentido para você. Organize por equipes, assuntos ou prioridades na organização da barra lateral.

Mantenha as mensagens organizadas nos canais respondendo em conversas, o que ajuda a agrupar as mensagens e a manter as informações visíveis para os membros do canal.

Transferir as conversas das mensagens diretas para os canais incentiva a colaboração e permite que as pessoas fiquem informadas sobre os assuntos por meio da ferramenta de pesquisa. Mova as conversas das MDs para os canais para que as informações possam ser pesquisadas.

Aprender a diferença entre usar @aqui e @canal pode melhorar a forma como as pessoas priorizam as notificações, as informações e as respostas.

Preciso concentrar meu trabalho em menos plataformas

Em um mundo onde cada vez mais surgem novas tecnologias, softwares e canais de comunicação, os profissionais do conhecimento relatam gastar pelo menos 30 minutos por semana apenas alternando entre plataformas .

Fique por dentro de tudo rapidamente com os seus colegas em chamadas de vídeo ou somente de áudio usando os círculos do Slack.

Mantenha anotações, ideias e planos de projetos em um canvas de canal ou pessoal.

Automatize tarefas de rotina, como lembretes, solicitações, observações ou feedbacks, criando fluxos de trabalho.

Gerencie projetos atribuindo tarefas e monitorando o progresso e os prazos com as listas do Slack.

Mantenha seus leads, oportunidades e comunicações de vendas em um só lugar com o Sales Elevate.

Resuma conversas, obtenha destaques e faça pesquisas mais rapidamente com a IA do Slack.

Passe menos tempo alternando entre plataformas com as integrações de apps.

Envie uma MD para você mesmo para fazer anotações ou rascunhos de mensagens para revisar antes de postar em canais maiores.

Deixe nossa plataforma trabalhar a seu favor

O Slack foi projetado para otimizar seu dia de trabalho, oferecendo desde preferências personalizáveis até recursos que auxiliam nas suas tarefas diárias. Estamos continuamente aprimorando a plataforma com base no feedback dos nossos clientes, visando facilitar a colaboração e a comunicação. Quer saber mais sobre como usar o Slack na sua equipe? Confira nossos casos de uso.