Como melhorar sua concentração no Slack

Nossas equipes estão sempre em busca de maneiras de tornar sua experiência no Slack mais tranquila e seu trabalho mais eficiente. Por isso, queremos compartilhar nossas principais dicas com você! Abaixo, reunimos sugestões sobre como adaptar o Slack ao seu dia de trabalho e personalizá-lo de acordo com as suas preferências.
Preciso de mais tempo para me concentrar
O Slack foi projetado para ser personalizado de acordo com seu estilo de comunicação e trabalho, visando tornar seu dia mais eficiente. Ajustes simples nas configurações de notificação podem transformar a maneira como você se comunica e se concentra nas tarefas.
Se você sentir que as notificações estão interrompendo sua concentração, pode personalizá-las de acordo com as suas preferências:
- Prefere sons de notificação diferentes ou nenhum? Personalize os sons de notificação do Slack. (Observação: você também pode silenciar os sons!)
- Gerencie as notificações que você recebe em canais, mensagens diretas (MDs) e palavras-chave.
- Para equilibrar trabalho, vida pessoal e tempo de concentração, você pode escolher quando deseja receber notificações.
- Se estiver fora do local de trabalho, você pode alterar as notificações do computador em dispositivos móveis.
- Se precisar receber informações sobre os assuntos de um canal, mas não quiser participar ativamente, você pode silenciar canais.
- Quando precisar de um tempo sem interrupções, você pode ativar o recurso Não perturbe.
- Mantenha seus colegas informados sobre sua presença no escritório ou em reuniões, bem como se está doente ou de férias, definindo seu status no Slack com um emoji.
- Quer dar uma olhada em uma mensagem, mas não tem tempo para responder imediatamente? Salve as mensagens para mais tarde.
- Defina lembretes para tarefas ou para ler mensagens mais tarde.
Preciso encontrar as coisas com facilidade
Slack é uma abreviação de Searchable Log of All Communication and Knowledge (Registro pesquisável de toda a comunicação e conhecimento). Portanto, a função de pesquisa foi criada para ajudar você a encontrar o que precisa ou a se atualizar sobre um assunto.
- Quando estiver tentando encontrar informações ou ficar por dentro de um assunto, você pode usar a pesquisa.
- Salve documentos importantes, mensagens ou objetivos do canal fixando mensagens em um canal.
- Transfira observações sobre a ligação, atualizações de projetos e processos para um canvas.
- Salve as postagens anteriores que você deseja consultar usando o marcador/ler mais tarde.
- A IA do Slack pode ser usada para fornecer destaques diários dos canais selecionados ou resumos ao entrar em novos canais.
Preciso organizar minhas conversas
A organização do seu painel lateral e das suas conversas aumenta a eficiência, pois minimiza o tempo gasto na busca pelos principais canais. Organizando seu painel lateral, você pode priorizar os canais mais importantes e ordenar canais por assunto (como projetos ou equipes) ou por canais do Slack Connect.
- Nomeie os canais por organização, equipe ou projeto seguindo as convenções de nomenclatura de canais para facilitar a localização do que você está procurando.
- Você pode organizar e personalizar sua barra lateral de acordo com qualquer categorização que faça sentido para você. Organize por equipes, assuntos ou prioridades na organização da barra lateral.
- Mantenha as mensagens organizadas nos canais respondendo em conversas, o que ajuda a agrupar as mensagens e a manter as informações visíveis para os membros do canal.
- Transferir as conversas das mensagens diretas para os canais incentiva a colaboração e permite que as pessoas fiquem informadas sobre os assuntos por meio da ferramenta de pesquisa. Mova as conversas das MDs para os canais para que as informações possam ser pesquisadas.
- Aprender a diferença entre usar @aqui e @canal pode melhorar a forma como as pessoas priorizam as notificações, as informações e as respostas.
Preciso concentrar meu trabalho em menos plataformas
Em um mundo onde cada vez mais surgem novas tecnologias, softwares e canais de comunicação, os profissionais do conhecimento relatam gastar pelo menos 30 minutos por semana apenas alternando entre plataformas.
- Fique por dentro de tudo rapidamente com os seus colegas em chamadas de vídeo ou somente de áudio usando os círculos do Slack.
- Mantenha anotações, ideias e planos de projetos em um canvas de canal ou pessoal.
- Automatize tarefas de rotina, como lembretes, solicitações, observações ou feedbacks, criando fluxos de trabalho.
- Gerencie projetos atribuindo tarefas e monitorando o progresso e os prazos com as listas do Slack.
- Mantenha seus leads, oportunidades e comunicações de vendas em um só lugar com o Sales Elevate.
- Resuma conversas, obtenha destaques e faça pesquisas mais rapidamente com a IA do Slack.
- Passe menos tempo alternando entre plataformas com as integrações de apps.
- Envie uma MD para você mesmo para fazer anotações ou rascunhos de mensagens para revisar antes de postar em canais maiores.
Deixe nossa plataforma trabalhar a seu favor
O Slack foi projetado para otimizar seu dia de trabalho, oferecendo desde preferências personalizáveis até recursos que auxiliam nas suas tarefas diárias. Estamos continuamente aprimorando a plataforma com base no feedback dos nossos clientes, visando facilitar a colaboração e a comunicação. Quer saber mais sobre como usar o Slack na sua equipe? Confira nossos casos de uso.
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