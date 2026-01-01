Ilustração de uma mulher sentada à mesa, com símbolos de recursos do Slack ao seu redor

Como melhorar sua concentração no Slack

Personalize o Slack de acordo com as suas preferências para melhorar sua concentração

Leitura de 4 minutos

Nossas equipes estão sempre em busca de maneiras de tornar sua experiência no Slack mais tranquila e seu trabalho mais eficiente. Por isso, queremos compartilhar nossas principais dicas com você! Abaixo, reunimos sugestões sobre como adaptar o Slack ao seu dia de trabalho e personalizá-lo de acordo com as suas preferências.

Preciso de mais tempo para me concentrar

O Slack foi projetado para ser personalizado de acordo com seu estilo de comunicação e trabalho, visando tornar seu dia mais eficiente. Ajustes simples nas configurações de notificação podem transformar a maneira como você se comunica e se concentra nas tarefas.

Se você sentir que as notificações estão interrompendo sua concentração, pode personalizá-las de acordo com as suas preferências:

Uma captura de tela mostrando como ver as notificações no Slack

Preciso encontrar as coisas com facilidade

Slack é uma abreviação de Searchable Log of All Communication and Knowledge (Registro pesquisável de toda a comunicação e conhecimento). Portanto, a função de pesquisa foi criada para ajudar você a encontrar o que precisa ou a se atualizar sobre um assunto.

  • Quando estiver tentando encontrar informações ou ficar por dentro de um assunto, você pode usar a pesquisa.
  • Salve documentos importantes, mensagens ou objetivos do canal fixando mensagens em um canal.
  • Transfira observações sobre a ligação, atualizações de projetos e processos para um canvas.
  • Salve as postagens anteriores que você deseja consultar usando o marcador/ler mais tarde.
  • A IA do Slack pode ser usada para fornecer destaques diários dos canais selecionados ou resumos ao entrar em novos canais.

Preciso organizar minhas conversas

A organização do seu painel lateral e das suas conversas aumenta a eficiência, pois minimiza o tempo gasto na busca pelos principais canais. Organizando seu painel lateral, você pode priorizar os canais mais importantes e ordenar canais por assunto (como projetos ou equipes) ou por canais do Slack Connect.

  • Nomeie os canais por organização, equipe ou projeto seguindo as convenções de nomenclatura de canais para facilitar a localização do que você está procurando.
  • Você pode organizar e personalizar sua barra lateral de acordo com qualquer categorização que faça sentido para você. Organize por equipes, assuntos ou prioridades na organização da barra lateral.
  • Mantenha as mensagens organizadas nos canais respondendo em conversas, o que ajuda a agrupar as mensagens e a manter as informações visíveis para os membros do canal.
  • Transferir as conversas das mensagens diretas para os canais incentiva a colaboração e permite que as pessoas fiquem informadas sobre os assuntos por meio da ferramenta de pesquisa. Mova as conversas das MDs para os canais para que as informações possam ser pesquisadas.
  • Aprender a diferença entre usar @aqui e @canal pode melhorar a forma como as pessoas priorizam as notificações, as informações e as respostas.

Preciso concentrar meu trabalho em menos plataformas

Em um mundo onde cada vez mais surgem novas tecnologias, softwares e canais de comunicação, os profissionais do conhecimento relatam gastar pelo menos 30 minutos por semana apenas alternando entre plataformas.

  • Fique por dentro de tudo rapidamente com os seus colegas em chamadas de vídeo ou somente de áudio usando os círculos do Slack.
  • Mantenha anotações, ideias e planos de projetos em um canvas de canal ou pessoal.
  • Automatize tarefas de rotina, como lembretes, solicitações, observações ou feedbacks, criando fluxos de trabalho.
  • Gerencie projetos atribuindo tarefas e monitorando o progresso e os prazos com as listas do Slack.
  • Mantenha seus leads, oportunidades e comunicações de vendas em um só lugar com o Sales Elevate.
  • Resuma conversas, obtenha destaques e faça pesquisas mais rapidamente com a IA do Slack.
  • Passe menos tempo alternando entre plataformas com as integrações de apps.
  • Envie uma MD para você mesmo para fazer anotações ou rascunhos de mensagens para revisar antes de postar em canais maiores.

Deixe nossa plataforma trabalhar a seu favor

O Slack foi projetado para otimizar seu dia de trabalho, oferecendo desde preferências personalizáveis até recursos que auxiliam nas suas tarefas diárias. Estamos continuamente aprimorando a plataforma com base no feedback dos nossos clientes, visando facilitar a colaboração e a comunicação. Quer saber mais sobre como usar o Slack na sua equipe? Confira nossos casos de uso.

Notas de rodapé

  1. Slack’s State of Work Report

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