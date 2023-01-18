La gestion de projet agile a intégré les processus de nombreuses entreprises. De la start-up aux grandes entreprises, cette approche basée sur l’itération, l’innovation et la flexibilité connaît un succès grandissant. Si vous vous demandez si cette méthode est faite pour votre entreprise et si vous souhaitez mieux appréhender ses principes, vous êtes au bon endroit. Voici les conseils pour appliquer cette approche de manière optimale et gagner l’assentiment de vos collaborateurs.

Qu’est-ce que la gestion de projet agile ?

Initialement, la gestion de projet agile est une approche du développement de logiciels. Cette méthode place l’itération au centre de son action. En effet, un projet agile est constitué d’une suite de cycles successifs. L’objectif pour les différentes parties prenantes est d’améliorer le produit à chaque nouveau cycle de développement et de faciliter le cycle de vie du développement d’un logiciel.

En février 2001, dix-sept experts du développement de logiciels se sont réunis pour échanger sur leurs méthodes de gestion de projet. Ces spécialistes estimaient que les approches qui existaient alors ne correspondaient pas aux organisations connaissant une évolution rapide.

De cette réunion est né le Manifeste pour le développement agile de logiciels. Or, quatre grands principes ont été tirés de cet ouvrage et résument relativement bien la gestion de projet agile :

Les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils ;

Un logiciel fonctionnel plutôt qu’une documentation exhaustive ;

La collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle ;

L’adaptation au changement plutôt que l’exécution d’un plan.

Nous pouvons résumer cela en une approche centrée sur la communication et l’individu et embrassant le changement. Cette approche particulière est très pertinente aujourd’hui. En effet, la collaboration, l’agilité et l’innovation sont désormais essentielles au sein de toute entreprise performante.

Les équipes agiles réussissent à atteindre leurs objectifs rapidement et efficacement tout en préservant l’engagement des collaborateurs. De plus, la gestion de projet agile, au-delà du développement logiciel, peut également inspirer les projets d’autres départements comme les ventes ou le marketing.

Quelles sont les phases d’un projet agile ?

Pour tirer pleinement profit d’un management de projet agile, il est nécessaire de suivre un certain nombre d’étapes. Ces dernières, incontournables, forment l’ossature de cette approche et vous permettront de maximiser les performances de votre équipe.

Le cadrage du projet

La première chose à faire est bien évidemment de cadrer soigneusement le projet. Lors de cette première phase, vous devez échanger avec le client pour définir les objectifs. Bien comprendre le contexte et la finalité du projet est important pour répondre aux besoins du client. Ce dernier devra d’ailleurs détailler avec précision quelles sont ses exigences pour assurer une planification optimale.

La préparation du backlog

Le backlog désigne la liste des actions à réaliser pour mener à bien l’objectif final , ainsi que leur ordre de priorité. Il s’agit donc d’une étape cruciale de cette méthodologie. Les tâches d’une action prioritaire sont ensuite attribuées à toutes les personnes participantes. Il est donc nécessaire de bien évaluer les ressources humaines et matérielles à votre disposition pour être efficace.

L’exécution des tâches

Une fois que les tâches sont listées et attribuées, vous devez les exécuter. Cette phase est ce qu’on appelle un sprint. Il s’agit d’un cycle court. Sa longueur peut varier d’une semaine à un mois le plus souvent. Ce faisant, des réunions quotidiennes de 15 minutes ou scrum sont organisées. Lors de ces dernières, les membres de l’équipe détaillent les tâches qu’ils ont réalisées, celles dont ils vont se charger et les potentielles difficultés qu’ils ont rencontrées. Pour effectuer un bon suivi de projet agile, c’est à ce moment-là que le chef de projet doit être un facilitateur et accompagner les collaborateurs pour que ces difficultés soient levées.

La prise en compte des retours client

Une fois le sprint terminé, c’est l’heure du bilan. Une version du produit est livrée. Elle doit pouvoir être utilisable et testable. De cette manière, les utilisateurs et les clients ont la possibilité de partager leur retour d’expérience. Votre équipe va alors prendre connaissance des éléments validés, de ce qui pourrait être amélioré ou des fonctionnalités qui doivent être supprimées. Il s’agit d’un processus itératif permettant d’améliorer sans cesse la qualité du produit final.

La reprise du processus

Une fois que les retours ont bien été pris en compte, il est nécessaire de répéter le processus. Cette boucle va permettre de revoir les éléments à corriger ou à optimiser. Il est donc nécessaire une nouvelle fois de lister les actions à entreprendre, les prioriser, lister les tâches, puis les attribuer à plusieurs collaborateurs. Cette boucle continue tout au long du projet jusqu’à arriver à un produit répondant aux exigences du client.

Quels sont les avantages d’un management de projet agile ?

Mettre en place une organisation de projet de type agile est une opportunité pour votre entreprise. En effet, les atouts de cette approche sont nombreux et peuvent permettre à votre équipe d’améliorer significativement ses performances.

L’ouverture au changement

L’approche itérative d’une gestion de projet agile est idéale pour favoriser l’ouverture au changement. Les collaborateurs prennent petit à petit le temps d’identifier les éléments à corriger. À l’inverse de l’organisation en silos ou d’un management monolithique, le management agile encourage donc chacun d’opter pour un point de vue différent, rechercher une solution différente, faciliter la gestion des tâches et améliorer les processus de travail.

Une accélération du Time-to-Market

L’agilité d’un tel management accélère le Time-to-Market c’est-à-dire le délai entre la conception du produit et sa mise en vente. Le rythme soutenu des sprints, l’ajout de nouvelles fonctionnalités lors de différentes vagues ouvre la possibilité de lancer sur le marché une version Beta d’un produit dans des délais restreints.

Une transparence totale

Dans le cadre d’une gestion de projet agile, il est inévitable de placer la communication interne au cœur du projet. Les collaborateurs doivent échanger avec les autres membres parties prenantes, qu’il s’agisse de managers, de clients ou de partenaires. Le client bénéficie directement de cette transparence. Tout au long du processus de conception, il partage son avis, s’implique personnellement et teste lui-même les différentes fonctionnalités. Tout ceci accroît la performance globale du projet.

La différence entre la gestion de projet agile et la gestion de projet traditionnelle

Opter pour une gestion de projet agile ou une approche traditionnelle de la gestion de projet est une décision à mûrement réfléchi. En effet, les différences sont nombreuses entre ces méthodes de travail.

Chacune de ces approches possède des caractéristiques spécifiques. Pour définir la méthode de gestion de projet la plus adaptée à votre entreprise ou à votre équipe, il est nécessaire de les étudier en détail.

La méthode classique est principalement composée de 4 phases :

Cadrage du projet : Identification des besoins, définition du budget ;

Planification du projet : Mise en place du planning prévisionnel ;

Réalisation du projet : Conception et réalisation des livrables attendus ;

Contrôle: Contrôle qualité du projet vis-à-vis du projet initial ;

Clôture du projet : Livraison du produit, retours d’expérience de l’équipe.

Comme vous pouvez le constater, une telle approche est pertinente si vous avez une idée très précise de ce que vous attendez. Le processus est dirigiste et détaillé.

Au contraire, l’approche agile est plus fluide et informelle. Sa logique de cycles est très pertinente si vous ne connaissez pas encore l’étendue des risques. La visibilité et l’adaptabilité sont bien plus importantes que dans le cadre d’un projet traditionnel.

Pour ces raisons, choisir entre l’une ou l’autre approche dépend avant tout de vos objectifs, de la taille du projet, de l’anticipation des risques liés au projet et de l’organisation interne de votre entreprise.

Pourquoi opter pour la gestion de projet agile ?

En décidant de choisir finalement la gestion de projet agile, vous pouvez améliorer de manière notable la relation client. En effet, vous allez les inclure dans le processus de création produit. Cette forte implication va leur permettre de donner leur avis et d’améliorer les produits, mais aussi de renforcer vos liens.

Si la communication est basée sur le respect et la considération, l’approche agile et son cycle itératif sont bénéfiques aussi bien pour le client que pour vos collaborateurs. Votre client bénéficiera de produits répondant à ses attentes. Les membres de votre équipe quant à eux pourront améliorer leurs méthodes de travail et améliorer leur flexibilité.

Cette flexibilité est essentielle dans le cadre de la gestion de projet agile. À tout instant, le projet peut être réorienté, certaines fonctionnalités peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées. Il est alors incontournable d’accueillir le changement de manière positive et de ne pas s’y opposer.

C’est en cela que choisir la méthode agile est un vrai plus pour votre management d’équipe. L’esprit d’équipe et la collaboration vont pouvoir s’épanouir dans un climat de confiance et de co-construction des produits et des outils. C’est donc vos collaborateurs qui ont certainement le plus à gagner avec une approche agile qui leur permettra de s’exprimer pleinement.

Lancez-vous dans la gestion de projet agile

Dès aujourd’hui, vous pouvez tester l’approche agile en utilisant les outils adaptés. La plateforme Slack par exemple inclut des fonctionnalités incontournables pour atteindre vos objectifs. La messagerie instantanée professionnelle, les appels en visioconférence ou l’automatisation des tâches sont autant d’atouts pour collaborer efficacement. Vous pourrez alors rapidement réaliser les tâches du sprint et échanger à tout instant afin de rester flexible.