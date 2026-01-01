IA, agents et collaborateurs se retrouvent ensemble dans Slack pour accélérer la croissance.

Les membres du service client utilisent leur agent IA personnel dans Slack pour résoudre les cas plus vite et se concentrer sur les interactions client à forte valeur ajoutée.

Le workflow est une suite organisée de tâches automatisées ou manuelles visant à améliorer l'efficacité et la productivité d'une entreprise.

Le planning en gestion de projet vous aide à identifier les objectifs, organiser les tâches et respecter les ressources ainsi que les délais imposés.

Vous faites face à une avalanche d’échéances et de documents ? Pas d’inquiétude, voici quelques conseils pour vous aider à vous organiser efficacement.

Histoire secrète de la transformation du bot emblématique de Slack : le passage d’un simple système de notifications à un agent IA sophistiqué.