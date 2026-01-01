Slack ブログ

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PayPay Uchida
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「Work From Anywhere」でオープンコミュニケーションの凄み体感

漏れ、サイロ、属人化。データリスクを排除して、在宅勤務もセキュアに。

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CyberAgent 流、オンラインで社内外と効果的につながるヒント

多くの子会社を持つ同社が、コロナ禍でも上手にコラボレーションできる理由とは？

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Slack の AI : いつもの場所で仕事がさらにスピーディー＆スマートに

Slack は AI、エージェント、人間が協調して成長を導く場所です。

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カスタマーサービス部門のための Slackbot ベストプロンプト

多くのカスタマーサービス担当者が、Slack のパーソナル AI エージェントを活用して、問題をすばやく解決し、処理時間を短縮して、顧客対応への注力を実現させています

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Slackbot 再構築の舞台裏

親しみやすい Slack のボットが、通知ツールから高度な AI エージェントへと進化を遂げました。その舞台裏とは

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営業部門のための Slackbot : あなたの仕事を支える AI アシスタント

仕事のためのパーソナル AI エージェントである Slackbot で、あなたの仕事をパワーアップ。管理作業の時間を減らして、営業に集中できる時間を増やせます。

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エンタープライズ検索 : ナレッジを存分に活用できる時代へ

エンタープライズ検索により、チームがすばやく情報を見つけ、サイロ化を解消し、仕事の流れの中で AI を活用したツールを使って生産性を高められる方法とは。

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本当に活用できるナレッジマネジメントツール導入のための 5 ステップ

ナレッジマネジメントツールを見直して生産性と効率を高め、よりよいナレッジ共有を

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Digital HQ をさらに進化させる、Slack canvas が登場

新しいスペースがチームの生産性を飛躍させ、Slack と Salesforce Customer 360 の価値をさらに引き出す

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上質なカスタマーサポートに欠かせない Slack の 3 つの新機能

ハドルミーティング、分割ビュー、Atlas を活用することで、サービス部門はより迅速で円滑なカスタマーサポートが可能に