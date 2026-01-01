「Work From Anywhere」でオープンコミュニケーションの凄み体感
漏れ、サイロ、属人化。データリスクを排除して、在宅勤務もセキュアに。
CyberAgent 流、オンラインで社内外と効果的につながるヒント
多くの子会社を持つ同社が、コロナ禍でも上手にコラボレーションできる理由とは？
Slack の AI : いつもの場所で仕事がさらにスピーディー＆スマートに
Slack は AI、エージェント、人間が協調して成長を導く場所です。
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多くのカスタマーサービス担当者が、Slack のパーソナル AI エージェントを活用して、問題をすばやく解決し、処理時間を短縮して、顧客対応への注力を実現させています
Slackbot 再構築の舞台裏
親しみやすい Slack のボットが、通知ツールから高度な AI エージェントへと進化を遂げました。その舞台裏とは
営業部門のための Slackbot : あなたの仕事を支える AI アシスタント
仕事のためのパーソナル AI エージェントである Slackbot で、あなたの仕事をパワーアップ。管理作業の時間を減らして、営業に集中できる時間を増やせます。
エンタープライズ検索 : ナレッジを存分に活用できる時代へ
エンタープライズ検索により、チームがすばやく情報を見つけ、サイロ化を解消し、仕事の流れの中で AI を活用したツールを使って生産性を高められる方法とは。
本当に活用できるナレッジマネジメントツール導入のための 5 ステップ
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Digital HQ をさらに進化させる、Slack canvas が登場
新しいスペースがチームの生産性を飛躍させ、Slack と Salesforce Customer 360 の価値をさらに引き出す
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ハドルミーティング、分割ビュー、Atlas を活用することで、サービス部門はより迅速で円滑なカスタマーサポートが可能に