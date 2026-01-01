Der Slack-Blog

Produktivität

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Eine Übersicht über die neuesten Verbesserungen in Slack

Senior Writer Matt Haughey erklärt, was es in der neuesten Desktop-Version von Slack Neues gibt und was sich geändert hat.

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Erfolgreich als Remote-Team: 5 neue Vorlagen für Workflow-Builder

Automatisiere deine Prozesse, wie z. B. täglichen Updates, Anfragen, Genehmigungen und sorge somit für effektive und transparente Team-Arbeit

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Wissenstransfer im Unternehmen: Wie du wertvolles Know-how sicherst, bevor es verloren geht

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KI in Slack: Arbeite schneller und intelligenter – genau da, wo du bereits bist

In Slack kommen KI, Agenten und Menschen zusammen, um das Wachstum zu fördern.

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Die besten Slackbot-Prompts für Kundenservice-Teams

Kundenservice-Mitarbeitende nutzen ihren persönlichen KI-Agenten in Slack, um Fälle schneller zu lösen, die Bearbeitungszeit zu verkürzen und sich auf hochwertige Kundeninteraktionen zu konzentrieren

Produktivität

Zeit- und Selbstmanagement: Das ist der Unterschied

Effektives Zeit- und Selbstmanagement hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Worauf es ankommt, erfährst du hier.

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Agiles Projektmanagement: Methoden wie Scrum und Kanban einfach erklärt

Egal, wen du fragst – agiles Projektmanagement ist in. Warum eigentlich genau? Das und vieles mehr erfährst du hier.

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Strukturiert und organisiert arbeiten: Ein Leitfaden

Ertrinkst du in einer Flut von Deadlines und Dokumenten? Keine Sorge, mit diesen Tipps kannst du dich besser organisieren

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Wie wir Slackbot neu entwickelt haben

Die Geschichte hinter der Transformation von Slacks vertrautem Bot – vom einfachen Benachrichtigungsassistenten zum effektiven KI-Agenten

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Slackbot für den Vertrieb: Dein KI-gestützter Assistent

Slackbot fungiert als dein persönlicher KI-Agent für die Arbeit, der deine Möglichkeiten vervielfacht, sodass du weniger Zeit mit administrativen Aufgaben und mehr Zeit mit dem Verkaufen verbringst.