Slack은 AI와 에이전트, 사람이 함께 모여 성장을 주도하는 곳입니다.

서비스 담당자들은 Slack 내 퍼스널 AI 에이전트를 사용하여 사례를 더 빠르게 해결하고, 처리 시간을 단축하며, 높은 가치를 지닌 고객 상호 작용에 집중하고 있습니다.