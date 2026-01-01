협업툴 도입이 가져온 언택트 시대의 업무 변화
Slack에서는 팬데믹 동안 업무 변화의 흐름을 파악하기 위해 업무 유연성 및 협업툴 도입에 대한 서베이를 진행했습니다.
포스트 코로나 시대, 생산성 높게 재택근무 하기
Slack이 재택근무 혹은 원격근무로 마주한 업무 문제들에 솔루션을 제안합니다.
Slack의 AI: 어디서든 바로 더 빠르고 스마트하게 일하기
Slack은 AI와 에이전트, 사람이 함께 모여 성장을 주도하는 곳입니다.
고객 서비스 팀에 필요한 최고의 Slackbot 프롬프트
서비스 담당자들은 Slack 내 퍼스널 AI 에이전트를 사용하여 사례를 더 빠르게 해결하고, 처리 시간을 단축하며, 높은 가치를 지닌 고객 상호 작용에 집중하고 있습니다.
Slack이 새롭게 선보이는 Slackbot
Slack의 친절한 도우미 봇이 단순한 알림 도구에서 정교한 AI 에이전트로 탈바꿈되기까지의 이야기
영업용 Slackbot: AI 기반의 든든한 영업 파트너를 소개합니다
Slackbot은 사용자만의 업무용 퍼스널 AI 에이전트로, 관리 업무에 사용하는 시간은 줄이고 판매에 더 많은 시간을 사용하도록 역량을 배가시킵니다.
엔터프라이즈 검색: 새로운 차원으로 지식을 만나는 때
엔터프라이즈 검색을 통해 팀이 정보를 더 빠르게 찾고, 정보 단절을 없애며, AI 기반 도구를 업무 흐름에 활용하여 생산성을 높이는 방법을 알아보세요.
Slack 캔버스로 더욱 앞서가는 Digital HQ
Slack 및 Salesforce 360의 가치를 강화하여 팀 생산성을 향상하는 기능을 소개합니다.
필수적인 최상의 고객 지원 서비스를 위한 Slack의 3가지 새로운 기능
서비스 팀은 허들, 분할 보기, 아틀라스를 사용하여 고객을 더 빠르고 원활하게 지원할 수 있습니다.
관리자 매뉴얼: 유연한 일정 지원 지원하기
글로벌 위기는 아침 9시부터 오후 5시까지의 일정이 더 이상 직원들에게 맞지 않을 수도 있음을 의미합니다. Slack 관리자들이 팀을 지원하는 방법에 대한 팁을 제공합니다.