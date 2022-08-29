Ces dernières années, une tendance s’est affirmée : les employés veulent de la flexibilité. En juillet dernier, l’enquête estivale Pulse du Future Forum a révélé que 80 % des travailleurs intellectuels souhaitent désormais bénéficier d’une certaine flexibilité dans leur lieu de travail et 94 % dans leurs horaires de travail.

Bien qu’il n’existe pas d’approche universelle, rassembler votre personnel et vos processus dans un QG numérique fournit aux équipes les outils et l’autonomie dont elles ont besoin pour relever les défis auxquelles elles sont confrontées et obtenir de meilleurs résultats. Grâce à nos nouvelles fonctionnalités, il n’a jamais été aussi facile de tirer parti de ce potentiel et de permettre à vos collaborateurs de donner le meilleur d’eux-mêmes, où qu’ils soient et quels que soient leurs horaires de travail.

Débloquer les accès et partager des informations pour faciliter le travail

Libérer le travail des e-mails et le transférer dans Slack vous permet d’éliminer les silos et de générer une meilleure visibilité au sein de votre entreprise. Nos données montrent que les organisations qui travaillent dans Slack constatent une augmentation de 26 % de la productivité des employés à distance et une accélération de 30 % de la prise de décision (source : étude Salesforce, « Indicateurs de réussite clients FY23 », 2022). Que vous travailliez à domicile, au bureau ou un peu des deux, ces fonctionnalités facilitent votre travail, où que vous soyez.

Intégrer facilement d’autres personnes dans la conversation

Les messages directs sont adaptés aux conversations ponctuelles, qui n’encombreront pas un canal, ou pour un échange rapide à propos d’un projet en cours. Aujourd’hui, nous faisons en sorte qu’il soit encore plus facile d’élargir la conversation.

Imaginons que vous travailliez avec un collègue sur un projet dans un message direct. La portée n’est pas assez large pour un canal, mais vous souhaitez faire intervenir un autre membre de l’équipe pour qu’il puisse apporter son expertise et son point de vue. Vous pouvez tout simplement l’intégrer dans votre message direct, avec la possibilité de partager l’historique des messages et le contexte dont il a besoin. Sollicitez les bonnes personnes au bon moment, sans perdre de temps.

Pour le moment, cette fonctionnalité a été partiellement déployée. Nous prévoyons de la déployer plus largement dans les semaines à venir.

Déléguer la gestion des canaux à certains membres

Les autorisations dans Slack représentent un outil puissant permettant aux entreprises d’évoluer, en donnant aux membres de l’équipe l’accès aux fonctionnalités administratives spécifiques dont ils ont besoin pour faire leur travail. Pour les entreprises qui ont mis en place des autorisations de l’organisation et de l’espace de travail, il existe désormais un rôle de gestionnaire de canal qui permet à certains membres de contrôler l’administration des canaux. Ces membres peuvent convertir des canaux publics en privés, et les renommer ou les archiver.

Pour les membres de l’équipe, cette autorisation est particulièrement utile si vous êtes responsable d’un projet à long terme qui implique une collaboration avec des partenaires internes et externes et que vous souhaitez gérer le cycle de vie du canal sans vous reposer continuellement sur votre administrateur. Si vous êtes responsable des canaux d’annonces publiques de votre service, vous pouvez également gérer les autorisations de publication au sein de votre équipe. Que vous ayez créé le canal ou que vous en ayez été désigné responsable par votre administrateur, les autorisations mises en place par votre organisation vous donnent la flexibilité d’agir.

Un espace plus inclusif pour tous les utilisateurs

Le sentiment d’appartenance de chaque employé au travail est essentiel à son bonheur et à sa productivité. Dans de nombreux cas, Slack est l’endroit où les collègues se rencontrent pour la première fois et où la culture de l’entreprise s’épanouit. Nos nouvelles fonctionnalités ont été conçues pour qu’il soit encore plus facile de rester inclusif et d’offrir une expérience plus agréable, quel que soit le contexte.

Indiquer la prononciation de votre nom à votre équipe

Nous voulons tous partir du bon pied avec nos collègues, et pour cela, il faut notamment savoir comment prononcer leur nom. Mais il n’est parfois pas facile de trouver le temps ou l’endroit pour le demander, surtout lorsque l’on ne s’est jamais rencontré en personne. En permettant aux utilisateurs d’enregistrer la prononciation de leur nom et de l’ajouter à leur profil, vous pouvez aider leurs collègues à bien prononcer leur nom dès la première fois.

Un QG numérique plus accessible

Vidéo sur les mises à jour d’accessibilité de Slack

Navigation au clavier améliorée

Alors que les entreprises continuent d’adopter des outils numériques et un modèle de travail hybride, il est crucial de veiller à ce que tout le monde puisse s’épanouir dans son travail. Chez Slack, nous veillons à ce que chacun puisse utiliser nos produits de la manière qui lui convient le mieux.

Pour offrir un espace accessible à tous, nous avons mis en place des mesures pour améliorer l’expérience de Slack pour les personnes utilisant des technologies d’assistance, notamment :

Des raccourcis clavier améliorés qui vous aident à naviguer rapidement et sans vous disperser

Une interface plus intuitive pour les lecteurs d’écran

Une personnalisation renforcée pour la configuration des lecteurs d’écran

Ces fonctionnalités permettent non seulement à plus d’utilisateurs d’avoir un plus grand impact au travail, mais elles contribuent également à promouvoir une culture d’entreprise qui valorise la contribution de chaque collaborateur.

Découvrez les autres nouveautés de Slack

Vous pouvez vous tenir au courant de toutes les nouvelles fonctionnalités de Slack en consultant notre journal des modifications. De nombreuses fonctionnalités comme celles-ci proviennent directement des commentaires des clients. Vous avez des suggestions pour améliorer votre QG numérique ? Laissez-nous un message ou un tweet à @SlackHQ pour nous les partager.