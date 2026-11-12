Hai sentito parlare di agenti di IA ovunque e probabilmente ti stai chiedendo: sono davvero qualcosa di nuovo o solo un altro modo per chiamare strumenti come ChatGPT? E, soprattutto, servono davvero alla tua azienda?

Nicola Gatti, direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, ha definito l’Agentic AI “la parola dell’anno” del 2025. Nello stesso anno, il mercato italiano dell’intelligenza artificiale ha raggiunto 1,8 miliardi di euro, il 50% in più rispetto al 2024.

Vediamo quindi cosa distingue un agente di IA da un chatbot, come funziona, dove può essere utile e come sperimentarlo in sicurezza.

Punti chiave Un agente di IA non si limita a rispondere: riceve un obiettivo, lo scompone in passaggi e usa gli strumenti aziendali per portarlo a termine.

Gli agenti rendono di più quando lavorano dove il team già collabora, con azioni visibili a tutti e un’approvazione umana sulle decisioni ad alto impatto.

Per partire non serve un grande progetto IT: basta un caso d’uso circoscritto, permessi chiari e pochi indicatori da misurare.

Partiamo dalla definizione, perché è qui che nasce la confusione tra agenti di IA, chatbot e assistenti.

Cosa sono (e cosa non sono) gli agenti di IA

Una definizione in parole semplici

Un agente di IA è un sistema software che usa un modello linguistico come motore di ragionamento per ricevere un obiettivo, pianificare i passaggi necessari e compiere azioni attraverso gli strumenti a sua disposizione.

La differenza fondamentale è che non ha bisogno di istruzioni riga per riga per arrivare al risultato. Un chatbot aspetta una domanda e fornisce una risposta; un agente di IA parte da un obiettivo e decide quali passaggi seguire e quali risorse usare per raggiungerlo.

Agente di IA, chatbot, assistente e RPA a confronto

Chatbot tradizionale Assistente IA Agente di IA Modo di operare Reattivo Reattivo e guidato passo passo Proattivo e orientato a obiettivi in più fasi Motore di ragionamento Regole fisse o riconoscimento di parole chiave Modello linguistico Modello linguistico che pianifica i passaggi Uso degli strumenti Limitato Suggerisce bozze e azioni Utilizza API, applicazioni e dati aziendali Memoria Breve, legata alla sessione Mantiene il contesto della conversazione Può ricordare informazioni e contesto tra un’attività e l’altra Autonomia Minima L’utente decide ed esegue Elevata, entro limiti definiti e con supervisione umana

C’è poi la RPA (automazione robotica dei processi), che segue istruzioni deterministiche: “se succede A, fai B”. È adatta ad attività ripetitive e prevedibili, ma non sa adattarsi quando il contesto cambia. L’automazione intelligente combina invece RPA e intelligenza artificiale per gestire processi più articolati.

Chiarita la distinzione, vediamo cosa succede quando si affida un compito a un agente di IA.

Come funziona un agente di IA, passo dopo passo

Il funzionamento di un agente di IA segue un ciclo preciso. Immaginiamo di affidargli questo obiettivo: “Prepara il riepilogo settimanale dei ticket aperti e avvisa i responsabili dei casi urgenti”.

1. Riceve un obiettivo

Il punto di partenza è il risultato, non la procedura: la persona non deve spiegare dove si trovano i ticket o chi sono i responsabili. L’agente stabilisce come arrivare al risultato.

2. Pianifica i passaggi

A questo punto, il modello linguistico scompone l’obiettivo in attività più piccole: recupera i ticket ancora aperti, riconosce quelli prioritari, li organizza e prepara un riepilogo per il team.

3. Agisce con gli strumenti

Consulta il sistema di ticketing per estrarre i casi aperti, recupera dal CRM i responsabili di ciascun account e usa le API, cioè i collegamenti che permettono a software diversi di comunicare tra loro. Può anche ricordare il contesto, come i criteri di urgenza usati la settimana precedente, senza ripartire da zero.

4. Verifica il risultato e, se serve, chiede conferma

Prima di concludere, l’agente controlla, per esempio, che nessun ticket urgente sia rimasto fuori dal riepilogo. Poi, prima di inviare gli avvisi ai responsabili, può mostrare la bozza a una persona e attendere la sua approvazione.

Quando più agenti lavorano insieme

Nei processi complessi, il lavoro può essere diviso tra più agenti specializzati. Riprendendo l’esempio: uno coordina, un altro raccoglie e ordina i ticket, un terzo controlla che il riepilogo sia completo. Dividere i ruoli su più agenti rende il lavoro più affidabile rispetto a scegliere un unico agente generalista.

Il meccanismo è chiaro. Ma cosa significa nel lavoro di tutti i giorni?

Agenti di IA al lavoro: esempi concreti per i team

Customer service

Nel customer service, un agente può gestire le richieste ricorrenti, risolvere quelle alla sua portata e passare le altre a una persona con il contesto già pronto.

Un caso pubblicato da Salesforce è quello di Telepass: Agentforce gestisce 40.000 conversazioni alla settimana, con l’87% delle richieste risolte autonomamente e tempi di gestione delle chiamate ridotti del 50%.

Secondo “State of Service: AI Agents Edition”, una ricerca del gruppo Salesforce condotta tra marzo e aprile 2026 (oltre 3.000 professionisti, di cui 200 in Italia), il 63% dei team italiani di customer service usa già l’IA agentica.

IT e risorse umane

Nell’IT, un agente può smistare i ticket e indirizzare i problemi complessi alla persona giusta. Davanti a una richiesta di reset della password, per esempio, verifica chi la fa, applica la procedura e coinvolge un tecnico solo se qualcosa non torna.

Nelle risorse umane può semplificare l’onboarding: una persona appena assunta chiede come richiedere le ferie o dove trovare il regolamento e riceve subito una risposta basata sui documenti interni.

Vendite

Prima di una riunione, un agente può preparare dal CRM un riepilogo del cliente: ultimi ordini, richieste aperte, contatti recenti. Dopo l’incontro aggiorna i record autorizzati e segnala le opportunità ferme, lasciando alle persone le decisioni commerciali.

Collaborazione interna: l’agente nel canale del team

C’è però una condizione importante: l’agente deve essere facile da coinvolgere nel lavoro. Se vive in un portale separato, il team deve cambiare continuamente strumento per fare una richiesta, controllare il risultato e approvare un’azione. Così l’adozione si perde.

In Slack, per esempio, un team può coinvolgere un agente direttamente nel proprio flusso di lavoro: nel canale di un progetto può chiedergli di riassumere una discussione, creare un’attività e avvisare le persone responsabili. Tutti vedono cosa ha fatto l’agente e chi ha approvato le azioni più delicate. Gli agenti Agentforce possono essere taggati nei canali, nei messaggi diretti e nelle conversazioni, mentre Slackbot usa il contesto di conversazioni e file e può indirizzare le richieste verso altri agenti e app aziendali.

È anche possibile creare e portare agenti in Slack, per farli lavorare accanto alle persone invece che in strumenti separati.

Ma se un agente agisce nei sistemi aziendali, come si mantiene il controllo?

Autonomia sì, ma sotto controllo: governance e human-in-the-loop

Autonomia e controllo non si escludono: permessi, limiti e approvazioni stabiliscono fin dove l’agente può arrivare da solo.

Permessi e tracciabilità

I rischi sono concreti: un agente potrebbe modificare per errore un record nel CRM, accedere a informazioni riservate o ripetere all’infinito un passaggio, facendo salire i costi. Per questo servono tre regole di base:

Permessi: l’agente vede e modifica solo ciò a cui può accedere la persona o il team per cui lavora.

Tracciabilità: ogni azione viene registrata, così è possibile ricostruire cosa è successo.

Limiti: un numero massimo di passaggi e tentativi impedisce che l’agente continui a operare senza arrivare a un risultato.

L’approvazione umana sulle azioni che contano

L’approccio human-in-the-loop lascia spazio alle persone nei punti decisionali più importanti. L’agente può cercare informazioni, incrociare dati e preparare una bozza, ma prima di approvare un pagamento, modificare un record riservato o pubblicare un contenuto, si ferma e chiede una conferma esplicita.

Questa supervisione funziona meglio quando la richiesta arriva dove il lavoro sta già avvenendo, anziché perdersi in un’e-mail da controllare più tardi.

Nel caso di Slackbot, Slack dichiara che l’agente eredita i permessi, la governance e i controlli di accesso dell’organizzazione, che i dati dei clienti non vengono utilizzati per addestrare i modelli linguistici e che le azioni agentiche prevedono tracciabilità e approvazione human-in-the-loop.

Il quadro normativo europeo

Al controllo interno si aggiungono gli obblighi normativi. Con l’AI Act, le aziende devono capire in quale categoria di rischio rientra ciascun caso d’uso e quali obblighi ne derivano. Il Regolamento (UE) 2026/1744 ha inoltre fissato al 2 dicembre 2027 l’applicazione di specifici obblighi per i sistemi ad alto rischio classificati ai sensi dell’Allegato III.

In pratica, conviene classificare ogni caso d’uso prima di avviarlo e coinvolgere subito chi si occupa di compliance: partire da attività interne a basso rischio semplifica molto la valutazione.

Chiarite le regole di sicurezza, resta l’ultimo ostacolo percepito: come cominciare senza trasformare il primo agente in un progetto IT di mesi?

Come avviare il primo agente di IA nel tuo team

In Italia, l’adozione dell’IA procede a velocità diverse. Secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, nel 2025 il 71% delle grandi imprese italiane ha avviato almeno un progetto di IA, contro appena l’8% delle piccole e medie imprese.

Le difficoltà, però, non sono soltanto tecnologiche. Secondo la ricerca Salesforce “State of Service: AI Agents Edition”, i team italiani di customer service che non utilizzano ancora agenti di IA, citano tra i principali ostacoli la mancanza di budget e risorse e quella di competenze (34% ciascuno). Seguono la maturità tecnologica (31%) e l’integrazione (28%). Come sintetizza la ricerca: “Il collo di bottiglia non è più nell’infrastruttura: è nelle persone”.

La buona notizia è che un primo agente non richiede un team di machine learning né grandi investimenti. Bastano quattro passaggi.

1. Scegli un caso d’uso circoscritto

Parti da un’attività frequente, ripetitiva e a basso rischio: rispondere alle domande interne più comuni o preparare un riepilogo settimanale, per esempio. Sono gli stessi criteri utili per automatizzare un flusso di lavoro.

2. Definisci permessi e punti di approvazione

Stabilisci in anticipo cosa può consultare l’agente, cosa può fare da solo e quando deve fermarsi. Per ogni attività sensibile, indica chi è la persona incaricata di approvare.

3. Porta l’agente dove il team lavora già

Coinvolgi poche persone in un ambiente condiviso, dove tutti vedono cosa fa l’agente e possono correggerlo. Un modo semplice è sperimentarlo in un canale pilota su Slack, con attività e feedback nello stesso posto.

4. Misura e decidi se estendere

Bastano pochi indicatori: tempo risparmiato, richieste risolte senza intervento umano ed errori corretti. L’obiettivo è capire se l’agente migliora davvero il processo prima di estenderlo ad altri team. Lo stesso principio vale quando vuoi misurare la produttività del team.

Dagli agenti di IA alla pratica

Un agente di IA non si limita a rispondere: parte da un obiettivo e agisce per raggiungerlo. Il suo valore cresce quando lavora dove il team collabora già, mentre sulle decisioni più importanti il controllo resta alle persone.

Per iniziare non serve rivoluzionare processi e strumenti: scegli un’attività circoscritta, definisci permessi e approvazioni e prova un agente in un canale pilota su Slack. Solo dopo aver misurato i risultati, decidi se fare il passo successivo.

Domande frequenti