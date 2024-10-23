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Collaborazione

Come fare la condivisione video aziendali in modo semplice

Sai come la condivisione video attraverso Slack può aiutare la comunicazione della tua azienda? Ecco come creare i migliori video aziendali

Il team di Slack23 ottobre 2024

5 min. di lettura

Nell’ambiente aziendale moderno, i video sono diventati uno strumento essenziale per la comunicazione interna ed esterna. Che si tratti di promuovere prodotti, rafforzare il marchio, formare i dipendenti o informare i clienti, i video sono un modo efficace per trasmettere messaggi. Tuttavia, molte aziende percepiscono la creazione e la condivisione di video come un compito scoraggiante e complicato. Fortunatamente, grazie ai progressi della tecnologia e a una buona pianificazione, è possibile creare e diffondere video aziendali in modo efficiente e senza sforzo.

Cosa sono e a cosa servono i video aziendali?

I video aziendali sono produzioni audiovisive realizzate da un’azienda o da un’organizzazione con l’obiettivo di comunicare e promuovere vari aspetti della propria attività. Questi video possono avere molteplici scopi e forme, adattandosi a diverse esigenze e pubblici. Il loro contenuto varia a seconda dell’obiettivo da raggiungere.

Tipologie di video aziendali

  • Istituzionali: presentano la mission, la vision e i valori dell’azienda, nonché la sua storia e i suoi risultati.
  • Promozionali: hanno lo scopo di promuovere prodotti o servizi specifici.
  • Formativi: utilizzati per la formazione interna dei dipendenti o per istruire i clienti sull’uso dei prodotti.
  • Eventi: documentare eventi aziendali come conferenze, lanci di prodotti o riunioni annuali.
  • Testimonianze: includere testimonianze di clienti, dipendenti o partner strategici.
  • Responsabilità sociale d’impresa (CSR): mostra le iniziative e i progetti CSR dell’azienda.

La funzione dei video aziendali

Come abbiamo detto, la condivisione di video aziendali può avere molteplici funzioni, a seconda dell’obiettivo e del contenuto. Di seguito riassumiamo alcuni degli utilizzi più importanti di questo tipo di contenuti:

  1. Comunicazione interna:
    • Motivazione e coesione: favoriscono l’unità e il senso di appartenenza dei dipendenti.
    • Istruzione e formazione: facilitano una formazione efficiente e uniforme dei dipendenti.
    • Informazione: tengono informati i dipendenti sulle novità, i cambiamenti o i risultati dell’azienda.
  2. Comunicazione esterna:
    • Marketing e promozione: attirare e fidelizzare i potenziali clienti mostrando i vantaggi e le caratteristiche dei prodotti o dei servizi.
    • Costruzione del marchio: rafforzare l’immagine e la reputazione dell’azienda sul mercato.
    • Relazioni pubbliche: aiutano a gestire la percezione dell’azienda da parte del pubblico e a mantenere un buon rapporto con i media e il pubblico in generale.
  3. Vendite e affari:
    • Strumenti di vendita: supportano il processo di vendita fornendo informazioni chiare e persuasive.
    • Presentazioni aziendali: migliorano le presentazioni ai clienti o agli investitori, rendendo più attraente la proposta di valore.
  4. Attrazione di talenti: mostrare la cultura e i vantaggi dell’azienda, attirando potenziali candidati.
  5. Responsabilità sociale d’impresa: mostrare gli sforzi dell’azienda in aree quali la sostenibilità e l’etica, migliorando la sua immagine pubblica e il suo impegno sociale.

Consigli per creazione e condivisione video aziendali efficaci

La creazione di video aziendali efficaci richiede pianificazione, creatività e attenzione ai dettagli. Ecco alcuni consigli su come farlo:

  • Definire obiettivi chiari
    • Identificare lo scopo: stabilire chiaramente cosa si vuole ottenere con il video (informare, motivare, promuovere, ecc.).
    • Conoscere il pubblico: capire a chi si rivolge il video e adattare il messaggio e il tono di conseguenza.
  • Pianificazione e copione
    • Sviluppare un copione solido: un buon copione è la base di un video efficace. Deve essere chiaro, conciso e in linea con gli obiettivi.
    • Storyboard: visualizzare ogni scena prima delle riprese per garantire la pianificazione di tutte le inquadrature necessarie.
  • Durata e ritmo
    • Breve e preciso: il video deve essere breve e mirato. I video aziendali efficaci hanno solitamente una durata compresa tra 1 e 3 minuti.
    • Ritmo giusto: mantenete un ritmo che tenga vivo l’interesse dello spettatore senza essere troppo frettoloso.
  • Contenuti visivi coinvolgenti
    • Immagini e grafica: utilizzate immagini, grafica e animazioni di alta qualità per rendere il video più coinvolgente.
    • Testimonianze e interviste: includere testimonianze reali di dipendenti, clienti o partner per aggiungere credibilità e autenticità.
  • Messaggio chiaro e coerente
    • Messaggio centrale: assicurarsi che il messaggio centrale sia chiaro e ripetuto in modo sottile nel corso del video.
    • Coerenza con il marchio: essere coerenti con l’identità visiva e il tono del brand.
  • Call to Action (CTA)
    • Includere una CTA chiara: alla fine del video, indicare chiaramente cosa si vuole che il pubblico faccia (visitare un sito web, contattarvi, ecc.).
  • Musica ed effetti sonori
    • Scelta della musica appropriata: scegliere una musica che sia complementare al tono del video senza distrarre.
    • Effetti sonori: utilizzare gli effetti sonori per valorizzare i punti chiave, ma senza esagerare.
  • Montaggio professionale
    • Taglio preciso: modificare il video per eliminare le riprese non necessarie e assicurarsi che scorra bene.
    • Transizioni fluide: utilizzare transizioni pulite e professionali per mantenere l’attenzione dello spettatore.
  • Promozione e distribuzione
    • Ottimizzazione per le diverse piattaforme: assicurarsi che il video sia ottimizzato per la piattaforma in cui verrà pubblicato (YouTube, social media, sito web aziendale, ecc.).
    • SEO: includere parole chiave pertinenti nel titolo, nella descrizione e nei tag del video per migliorarne la visibilità.
    • Promozione: utilizzare diversi canali di comunicazione per promuovere il video (email marketing, social network, ecc.).
  • Misurare e analizzare
    • Feedback e metriche: dopo aver pubblicato il video, raccogliere feedback e analizzare metriche come visualizzazioni, tempo di riproduzione e tassi di conversione per valutarne l’efficacia e apportare modifiche future.

Seguendo questi consigli, è possibile creare video aziendali che non solo catturano l’attenzione del pubblico, ma soddisfano anche gli obiettivi di comunicazione e promozione.

Condivisione video con Slack

La condivisione di video tramite Slack può migliorare notevolmente la comunicazione interna ed esterna di un’azienda, facilitando la collaborazione e aumentando l’efficienza di vari processi. Ecco alcuni esempi.

Se ci concentriamo sulla comunicazione interna, la condivisione di video tramite Slack può essere utile, tra l’altro, per la formazione dei dipendenti o per rendere più fluida la collaborazione sui progetti. Da un lato, la condivisione di video di formazione in Slack consente ai dipendenti di accedere al materiale didattico in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Ciò è particolarmente utile per l’apprendimento continuo, in quanto i dipendenti possono rivedere i contenuti al proprio ritmo, garantendo una migliore comprensione e ritenzione delle informazioni. Inoltre, la facilità di accesso a queste risorse può accelerare il processo di onboarding per i nuovi dipendenti, aiutandoli a integrarsi più rapidamente nell’azienda.

Dall’altro lato, l’uso dei video facilita notevolmente la collaborazione tra i progetti. Ad esempio, i membri del team possono condividere dimostrazioni di prodotti, prototipi o procedure via Slack, consentendo una migliore comprensione visiva e tecnica. Inoltre, i dipendenti possono fornire un feedback visivo su idee e progetti, che può essere più efficace e costruttivo della comunicazione scritta.

Lo stesso caso può essere applicato alla comunicazione esterna. Ad esempio, nel campo dell’assistenza clienti, i video tutorial e le guide possono essere estremamente efficaci. Condividendo queste risorse su Slack, le aziende possono aiutare i clienti a risolvere i problemi in modo più rapido ed efficace. Inoltre è possibile utilizzare video personalizzati per rispondere a domande specifiche dei clienti, fornendo un’attenzione più mirata e migliorando la soddisfazione dei clienti.

Infine, i video aziendali sono un ottimo strumento di marketing e promozione anche attraverso Slack.  La condivisione di video promozionali e di lancio di prodotti su canali esterni o su gruppi specifici in Slack può generare interesse ed entusiasmo tra clienti e partner. I video sono spesso più coinvolgenti e condivisibili di altri tipi di contenuti, aiutando l’azienda a raggiungere un pubblico più ampio e a generare un impatto maggiore.

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