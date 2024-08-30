Secondo i dati del Primer Informe sobre la Creatividad en España (Primo rapporto sulla creatività in Spagna), redatto dalla società di consulenza Kantar e dall’azienda di e-commerce Veepee, circa il 60% degli intervistati ritiene che non temere il giudizio dell’ambiente circostante favorisca la creatività. Questa può beneficiare della spinta data da un lavoro in team eseguito alle giuste condizioni. Brainstormer Online è uno strumento progettato per ricreare questo tipo di ambienti in remoto.

Il brainstorming è una delle dinamiche più classiche quando si tratta di generare nozioni e progetti nuovi, nonché un’opzione perfetta per la risoluzione dei problemi da un punto di vista creativo. Con Brainstormer Online tutto questo è possibile anche da remoto, soddisfacendo così un’esigenza fondamentale dei team di lavoro.

Che cos’è il brainstorming?

Il brainstorming è una tecnica che consiste nello sviluppare una successione di proposte creative da parte di un team di lavoro per un nuovo progetto, per risolvere un problema o per migliorare situazioni esistenti. Sebbene sia un concetto che viene utilizzato da molto tempo, negli ultimi anni si è trasformato in una tendenza comune nelle aziende, anche in settori lontani dal management e dalla gestione aziendale.

A volte il brainstorming viene usato anche come risorsa per incoraggiare la creatività nei team. In altre parole, il brainstorming viene trasformato in una dinamica di gruppo senza un obiettivo aziendale concreto, al di là del miglioramento delle competenze individuali e collettive dei dipendenti. Negli ultimi anni, con l’affermarsi del telelavoro, questa pratica ha assunto una nuova dimensione, essendo più che mai attuale nonostante le distanze.

In quali situazioni si usa spesso il brainstorming

Abbiamo già parlato delle principali applicazioni di questa tecnica creativa, anche se risulta molto più chiaro quando si parte da esempi concreti, vissuti quotidianamente in alcuni team di lavoro. In ogni caso, come si può vedere, lo svolgimento da remoto non costituisce un ostacolo alla realizzazione del brainstorming nelle seguenti situazioni:

Quando si presenta un problema nella produzione, nel finanziamento o con i risultati di una campagna di marketing, oltre a molti altri scenari che si verificano all’interno di un’organizzazione, il brainstorming può aiutare a trovare la giusta soluzione.

Il momento della creazione di un nuovo prodotto o servizio all’interno di un’azienda è uno degli esempi maggiormente esplicativi, in cui il brainstorming può essere decisivo.

Il brainstorming dovrebbe essere la base per lo sviluppo di un nuovo progetto in qualsiasi campo , dalla creazione di un nuovo marchio all’implementazione di nuovi strumenti digitali, fino all’inserimento di nuovi processi nell’organizzazione stessa.

Qualsiasi tipo di lavoro creativo all’interno di un’azienda, come il marketing , il design o l’area della RSI, deve andare di pari passo alla generazione di idee da parte dei vari membri del team.

Principali vantaggi del brainstorming

Un elemento che spiega la crescente tendenza nell’utilizzo del brainstorming, attraverso strumenti come Brainstormer Online, è il suo grande vantaggio pratico. Il lavoro in team è più proficuo quando tutti i membri sentono di condividere i meriti e i progressi del gruppo, una sensazione che si basa principalmente sui seguenti vantaggi:

Questa è una delle tecniche più semplici da applicare per lo sviluppo di idee in un team.

Non esistono costi diretti associati , al di là delle attrezzature che vengono utilizzate per altri compiti quando si tratta di lavoro da remoto.

Venendo sviluppate insieme, le idee fanno un ulteriore passo avanti , perché si alimentano a vicenda.

Al di là degli obiettivi propri di ogni sessione di brainstorming, è utile per promuovere le relazioni e il benessere nei team di lavoro .

Aiuta a rompere eventuali blocchi creativi quando ci si trova di fronte a situazioni specifiche.

Migliora la creatività a livello individuale e di team, con benefici utili a livello generale e per le situazioni future , non solo per la risoluzione degli obiettivi attuali.

Come portare a termine un brainstorming online passo dopo passo

Sebbene si tratti di una pratica semplice, la sua esecuzione in un team richiede una serie di passaggi e valutazioni che devono essere considerati, altrimenti è molto probabile che il brainstorming online finisca per essere una mera formalità. L’organizzazione, la posizione dei partecipanti e la registrazione delle idee sono alcuni dei punti fondamentali di un processo che si articola nelle fasi descritte di seguito.

Analisi della situazione e definizione del problema

Il primo passo nello sviluppo di un brainstorming è quello di presentare la situazione: si tratta di generare idee per un nuovo progetto, creare un marchio, un prodotto o un servizio, migliorare una situazione o risolvere un problema? In ogni caso, è importante determinare il motivo del processo e registrarlo correttamente prima di iniziare il brainstorming.

Presentazione del tema del brainstorming

Sia in Brainstormer Online che nei processi di brainstorming in presenza, è importante che, prima di applicare la tecnica del brainstorming, vengano presentate le ragioni del suo utilizzo e lo stato della situazione. Il processo non dovrebbe iniziare prima che tutti i membri non abbiano compreso appieno il progetto su cui lavoreranno.

Creare le condizioni per il brainstorming

Come qualsiasi altra riunione virtuale o in presenza, il brainstorming online richiede regole di partecipazione che tutti i partecipanti devono rispettare. Queste istruzioni devono essere stabilite prima dell’inizio della sessione di brainstorming dal membro del gruppo che la conduce. In questo senso, tra gli altri esempi, è possibile stabilire un ordine e un limite di tempo per ogni partecipante o un limite di interventi.

Assegnazione dei ruoli ai partecipanti

Con l’eccezione del ruolo del leader o del team leader, che deve essere colui che guida il brainstorming, gli altri membri del team saranno allo stesso livello per quanto riguarda la loro partecipazione al brainstorming. Esistono, tuttavia, delle tecniche in base alle quali ogni membro deve presentare idee concrete oppure alcuni partecipanti sono incaricati di registrare e altri di organizzare, ecc. In ogni caso, tutti questi ruoli dovrebbero essere assegnati prima dell’inizio del processo.

Formulazione di idee

In seguito arriva il momento chiave di ogni sessione di brainstorming, quando ogni membro del team partecipa contribuendo con le proprie considerazioni. Affinché il brainstorming funzioni correttamente e risulti fruttuoso, esiste una regola fondamentale che consiste nel non giudicare gli interventi del resto del team, in modo che tutti possano offrire il proprio punto di vista senza paura di essere respinti.

Registrazione del processo

È consigliabile che l’intera riunione sia registrata e che le idee principali del brainstorming non siano dimenticate. Per evitare che ciò avvenga, è utile generare un documento e condividerlo con tutti i membri del team, in modo che possano trarre le proprie conclusioni in merito, e condividerlo in seguito, ma non prima di averlo incluso nella fase successiva del processo.

Studio e analisi delle proposte

In molti casi si tende a improvvisare il brainstorming e ad abbandonarlo al momento di scambiarsi le idee, senza andare oltre. Invece, è meglio analizzare tutte le proposte dopo aver dato a tutti il tempo per riflettere, in modo che i partecipanti possano avere una diversa prospettiva e approcciarsi in maniera differente, fino al punto di richiedere un’altra riunione per potersi scambiare le opinioni.

Perché usare Brainstormer Online per il brainstorming da remoto?

Brainstormer Online è uno degli strumenti più utilizzati dai team per effettuare un brainstorming quando è necessario dare forma a nuove idee. Una delle ragioni principali di questa frequenza di utilizzo è la sua semplicità: basta creare una stanza, darle un nome e invitare gli altri partecipanti a esporre le loro idee attraverso lo strumento.

Inoltre, si tratta di una soluzione freemium, ovvero che può essere utilizzata gratuitamente registrando un indirizzo e-mail, ma offre altre funzionalità a pagamento che sono davvero utili. D’altra parte, funziona come una riunione dal vivo, ma per iscritto. Questa modalità permette di evitare videoconferenze inutili e inefficienti.

Infine, le idee sono anonime, il che invita alla partecipazione, e vengono votate alla fine della sessione, che durerà un tempo massimo stabilito dall’organizzatore (da un minimo di 5 a un massimo di 30 minuti). In questo modo, è possibile trarre conclusioni dalle idee più popolari e la loro registrazione è semplificata dal fatto che sono scritte.

Slack, l’ambiente perfetto per utilizzare Brainstormer Online nel lavoro in team

Come si vede, il brainstorming è un processo semplice da cui si possono trarre conclusioni e ricavare approfondimenti realmente validi. Portare a termine questo processo da remoto è possibile, semplice ed efficiente grazie alla tecnologia, alla digitalizzazione e a strumenti come Brainstormer Online. Perché non implementarlo quando si risolvono i problemi in un team?

Slack mette a disposizione questo strumento da una piattaforma centralizzata, aumentando le possibilità di lavoro in team grazie all’integrazione di tutti i tipi di applicazioni in un’unica postazione. Brainstormer Online è l’opzione che offriamo per sfruttare al meglio le sessioni in team quando si tratta di dare forma a nuove idee e nuovi progetti.